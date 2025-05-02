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Новости Задержание шпиона РФ в Греции
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Шпион РФ, который собирал данные о поставках оружия для Украины, задержан в Греции, - СМИ

задержан шпион в Греции

На северо-востоке Греции в городе Александруполис задержали 59-летнего уроженца Грузии по обвинению в шпионаже в пользу России. Мужчина следил за военной помощью Украине.

Об этом пишет издание Ekathimerini, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам греческих властей, задержанный работал маляром и жил в Греции много лет. Его завербовали осенью 2024 года через соотечественника, который имел связи с российским ГРУ.

Доказательства, изъятые с мобильного телефона подозреваемого, свидетельствуют о том, что он по меньшей мере шесть месяцев следил за военными объектами. Мужчина фотографировал технику, в частности, ту, что направлялась в Украину. Фото он посылал своему куратору.

"Он заявил, что готов помогать "родине" за любую сумму", - рассказали журналистам в греческой полиции.

В Греции отмечают, что мотивом шпиона стали пророссийские взгляды.

Предполагаемый вербовщик ранее работал на российские спецслужбы, а затем переехал в Литву, где, по сообщениям, был арестован в марте.

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Автор: 

Греция (723) задержание (6678) шпионаж (1391)


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Европа и все остальные государства, должны наконец-то понять, что рашистов нужно

депортировать и как можно быстрее, чтобы духу их вонючего не было слышно в мире, пусть жрут

друга в своей куче говна, под названием быдлостан!
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02.05.2025 23:43 Ответить
Московитів, яких піймали за подібні злочини у країнах ЄС, невідкладно депортувати, до старого трампа і венса у США!!
Бо вони, дуже хвилюються за них, як друзі ******!
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03.05.2025 00:51 Ответить
 
 