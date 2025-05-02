Шпион РФ, который собирал данные о поставках оружия для Украины, задержан в Греции, - СМИ
На северо-востоке Греции в городе Александруполис задержали 59-летнего уроженца Грузии по обвинению в шпионаже в пользу России. Мужчина следил за военной помощью Украине.
Об этом пишет издание Ekathimerini, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам греческих властей, задержанный работал маляром и жил в Греции много лет. Его завербовали осенью 2024 года через соотечественника, который имел связи с российским ГРУ.
Доказательства, изъятые с мобильного телефона подозреваемого, свидетельствуют о том, что он по меньшей мере шесть месяцев следил за военными объектами. Мужчина фотографировал технику, в частности, ту, что направлялась в Украину. Фото он посылал своему куратору.
"Он заявил, что готов помогать "родине" за любую сумму", - рассказали журналистам в греческой полиции.
В Греции отмечают, что мотивом шпиона стали пророссийские взгляды.
Предполагаемый вербовщик ранее работал на российские спецслужбы, а затем переехал в Литву, где, по сообщениям, был арестован в марте.
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депортировать и как можно быстрее, чтобы духу их вонючего не было слышно в мире, пусть жрут
друга в своей куче говна, под названием быдлостан!
Бо вони, дуже хвилюються за них, як друзі ******!