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Новини Затримання шпигуна РФ в Греції
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Шпигуна РФ, який збирав дані про постачання зброї для України, затримали в Греції, - ЗМІ

затримано шпигуна в Греції

На північному сході Греції у місті Александруполіс затримали 59-річного уродженця Грузії за звинуваченням у шпигунстві на користь Росії. Чоловік стежив за військовою допомогою Україні.

Про це пише видання Ekathimerini, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами грецької влади, затриманий працював маляром і жив у Греції багато років. Його завербували  восени 2024 року через співвітчизника, який мав зв’язки з російським ГРУ.

Докази, вилучені з мобільного телефону підозрюваного, свідчать про те, що він щонайменше шість місяців стежив за військовими об'єктами. Чоловік фотографував техніку, зокрема, ту, що прямувала в Україну. Фото він надсилав своєму куратору.

"Він заявив, що готовий допомагати "батьківщині" за будь-яку суму", - розповіли журналістам у грецькій поліції.

У Греції зазначають, що мотивом шпигуна стали проросійські погляди.

Ймовірний вербувальник раніше працював на російські спецслужби, а потім переїхав до Литви, де, за повідомленнями, був заарештований у березні.

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Автор: 

Греція (599) затримання (4343) шпигунство (996)


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Европа и все остальные государства, должны наконец-то понять, что рашистов нужно

депортировать и как можно быстрее, чтобы духу их вонючего не было слышно в мире, пусть жрут

друга в своей куче говна, под названием быдлостан!
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02.05.2025 23:43 Відповісти
Московитів, яких піймали за подібні злочини у країнах ЄС, невідкладно депортувати, до старого трампа і венса у США!!
Бо вони, дуже хвилюються за них, як друзі ******!
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03.05.2025 00:51 Відповісти
 
 