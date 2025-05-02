Шпигуна РФ, який збирав дані про постачання зброї для України, затримали в Греції, - ЗМІ
На північному сході Греції у місті Александруполіс затримали 59-річного уродженця Грузії за звинуваченням у шпигунстві на користь Росії. Чоловік стежив за військовою допомогою Україні.
Про це пише видання Ekathimerini, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами грецької влади, затриманий працював маляром і жив у Греції багато років. Його завербували восени 2024 року через співвітчизника, який мав зв’язки з російським ГРУ.
Докази, вилучені з мобільного телефону підозрюваного, свідчать про те, що він щонайменше шість місяців стежив за військовими об'єктами. Чоловік фотографував техніку, зокрема, ту, що прямувала в Україну. Фото він надсилав своєму куратору.
"Він заявив, що готовий допомагати "батьківщині" за будь-яку суму", - розповіли журналістам у грецькій поліції.
У Греції зазначають, що мотивом шпигуна стали проросійські погляди.
Ймовірний вербувальник раніше працював на російські спецслужби, а потім переїхав до Литви, де, за повідомленнями, був заарештований у березні.
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депортировать и как можно быстрее, чтобы духу их вонючего не было слышно в мире, пусть жрут
друга в своей куче говна, под названием быдлостан!
Бо вони, дуже хвилюються за них, як друзі ******!