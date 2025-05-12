УКР
Викрито ворожу агентку, яка "зливала" локації Сил оборони у Краматорську та Слов’янську, - СБУ. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну агентку російської воєнної розвідки (більш відомої як гру) на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За матеріалами справи, вона коригувала повітряні атаки РФ по Силах оборони у прифронтових районах області.

зрадниця з Донеччини
зрадниця з Донеччини

Ворога найбільше цікавили локації особового складу і техніки українських військ в Краматорську та Слов’янську.

"Щоб отримати розвіддані, окупанти дистанційно завербували 50-річну працівницю місцевого закладу харчування, який відвідували військові.

Встановлено, що зрадниця приховано фіксувала воїнів ЗСУ та їхні авто на камеру телефону, коли йшла на роботу. Для конспірації агентка вдавала, що в цей момент спілкується по відеочату", - йдеться у повідомленні.

В подальшому такі відеозвіти вона направляла до російського гру через "зв’язкову" - співробітницю шпиталю міноборони РФ, особу якої вже встановлено Службою безпеки.

Саме вона завербувала агентку на одному з проросійських Телеграм-каналів, де зрадниця залишала антиукраїнські коментарі.

Співробітники СБУ задокументували злочини фігурантки і затримали її за місцем проживання.

Під час обшуків у неї вилучено два мобільні телефони із доказами роботи на воєнну розвідку рф.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Краматорськ (754) СБУ (13251) шпигунство (1047) Донецька область (9336) Краматорський район (585) Слов’янськ (669)
Понять і простіть. Оштрафувати на 51 грн. Нехай далі наводе ракети, вона ж не вбиває власноруч. Ето же другоє. Вірно?
12.05.2025 13:23 Відповісти
На палю агенткиню!
12.05.2025 13:26 Відповісти
Може вибачення на камеру?
12.05.2025 13:28 Відповісти
Беззуба влада(, майже усі люди вимагають для таких найсуворішого покарання, ЗЕскоти прокацаплені жаліють своїх.
12.05.2025 13:29 Відповісти
і вчепилися ж такі московські ординці, в українську землю зубами ,вже 1000 років ,з ноги по рилу ,по тім зубам ,при затриманні !!!
12.05.2025 13:33 Відповісти
Бляха, у другу світову все було просто - німці б повісили, совєти - розстріляли б. Тепер возись з цією курвою.
12.05.2025 13:54 Відповісти
У всих таких справах фігурує телеграм.Закрити кацапоресурс-порушення свободи слова.Телеграм присутній у всих держструктурах.Не війна,а серіал 95 квартал
12.05.2025 14:00 Відповісти
ру ресурси,де ніколи мови не йшло про політику і війну позакривали-бурхлива видимість роботи
12.05.2025 14:03 Відповісти
 
 