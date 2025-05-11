УКР
Новини Викриття шпигунської мережі розвідки Угорщини Переговори щодо нацменшин з Угорщиною
6 976 47

Ситуація зі шпигунами на Закарпатті ставить під сумнів щирість намірів України врегулювати невирішені питання, - МЗС Угорщини про відтермінування переговорів

Левенте Мадяр

Переговори з українською делегацією щодо питання національних меншин були відтерміновані через затримання угорських шпигунів у Закарпатській області.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора ввечері я скасував завтрашню зустріч, оскільки вважаю, що події останніх днів в угорсько-українських відносинах не дозволяють провести добросовісну, конструктивну дискусію з такого важливого і чутливого питання, як права нацменшин", - сказав Мадяр.

Він додав, що викриття угорських шпигунів та публічне оголошення щодо цього за три дні до "вирішальної зустрічі" "ставить під сумнів щирість намірів врегулювати невирішені питання".

Читайте: Діалог має бути продовжений, - Стефанішина про відтермінування Угорщиною переговорів з Україною щодо нацменшин

Водночас за його словами, Будапешт залишається готовим до діалогу.

Нагадаємо, СБУ 9 травня вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала в Україні.

Жінку, підозрювану в шпигунстві на користь Угорщини, також відправили під варту без права на заставу.

Як зʼясувала СБУ, йдеться про колишню військовослужбовицю Сил оборони України, яка звільнилася з підрозділу у 2025 році. Вона інформувала угорські спецслужби про літаки й гелікоптери в Закарпатській області, а також про оборонні системи військової частини, де вона проходила службу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина відтермінувала переговори з Україною щодо нацменшин, - Мін’юст

Автор: 

Угорщина (2411) консультації (51) шпигунство (1047) нацменшини (196)
+29
Вибачте, а треба було угорським шпигунам морозиво купити?
11.05.2025 18:34 Відповісти
+26
угри союзники кацапів
дивно було би якби вони не засилали до нас своїх шпигів
11.05.2025 18:31 Відповісти
+15
11.05.2025 18:29 Відповісти
11.05.2025 18:29 Відповісти
11.05.2025 18:38 Відповісти
А якщо шпигунство доведене?
11.05.2025 18:29 Відповісти
тим більшею Бо це просто обідно.
11.05.2025 18:32 Відповісти
угри союзники кацапів
дивно було би якби вони не засилали до нас своїх шпигів
11.05.2025 18:31 Відповісти
Зверніться до Єврокомісії,вони порушують їх правила, нехай застосують відповідний протокол до Угорщини!
11.05.2025 18:33 Відповісти
Вибачте, а треба було угорським шпигунам морозиво купити?
11.05.2025 18:34 Відповісти
Два. По ДВА морозива. та ще і запитати яке хм більш до смаку.
11.05.2025 20:02 Відповісти
Сім"я Балог та різних ублдєй типу патріотів України ВЖЕ РОЗВІНЧАНА, як агентів рашки???
11.05.2025 18:35 Відповісти
Ця затримана жінка передавала інформацію фактично кремляді, через посередництво угорських ********!
11.05.2025 18:36 Відповісти
Крім того потрібно поінформувати партнерів, що така країна яка є членом НАТО зливає секретну інформацію їх ворогу який зазначений у новій доктрині альянсу!
11.05.2025 18:39 Відповісти
Угорщина оприлюднила подробиці нової системи пришвидшеного отримання віз, що дає змогу громадянам восьми країн.

Серед них опинилися Білорусь та Росія, що дозволяє їм в'їжджати до країни ЄС без перевірок безпеки та інших обмежень.

Qтримати громадянство Угорщини простіше, ніж, наприклад, громадянство Австрії чи Німеччини і при цьому паспорт Угорщини дасть такі ж переваги - безвізове пересування більш ніж у 180 країнах світу, включаючи США, Канаду, Австралію, необмежене перебування в будь-якій країні Євросоюзу та право на роботу в ЄС. Угорське громадянство дає право спрощене отримання громадянства інших країн - Франції, Бельгії, Великобританії, Люксембургу та інших.
11.05.2025 18:42 Відповісти
угросвинособаки...
11.05.2025 18:43 Відповісти
Ну скажем так, вона працювала на кацапів, бо те про що пишуть цікаво кацапам, а не *******. ****** це кацапські повії які за кацапсяче бабло працюють на них.
11.05.2025 18:44 Відповісти
Тобто ми будемо відверто срати вам на голову, а якщо ви цьому чинитимете спротив, то це не дружній крок який ставить під сумнів щирість намірів врегулювати з нами якісь там питання.
А нам справді потрібна така дипломатія?
Я не пригадую, щоб при колишніх президентах країну так опускали...
11.05.2025 18:46 Відповісти
Лікуйся.
11.05.2025 19:19 Відповісти
Що, курва пердиш тут. Служив я в москві 81 році , і були у нас в полку з Закарпаття- мадяри по національності. Таких противних особєй не було навіть серед москалів з сибіру. Підлабузники і ненависть до українців зашкалювали...Получили пі...лєй і їх відправили в другу частину. Полк, який складався зі Львова - ожив... Старшина Могиляк, який керував практично полком, не можу додуматись до цих пір , як йому це вдавалось...мабуть мав якісь плечі- жінку кацапку- генеральську дочку, мабуть , вирішив цю проблему з мадярами . Інакше їх повбивали б . У 80 тих почути від командирів на плацу команду ' рівняйсь - струнко' cеред москви - ну це зашквар...
11.05.2025 20:01 Відповісти
А на балконах будинків навколо нашої частини , прапори біло червоні - Польщі. Майже в центрі москви ...
11.05.2025 20:07 Відповісти
Хай не ображаються українці угорської національності, які за Україну... Нас є більшість за Українську державу. За нами ПРАВДА і ми переможемо!
11.05.2025 20:22 Відповісти
DW
Куратор агентів - працівник воєнної розвідки Угорщини

За даними слідства, куратором обох був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини, чию особу вже ідентифікувала СБУ.

Ексвійськового "активували" для шпигунської діяльності у вересні 2024 року. Він мав збирати інформацію про настрої населення, чорний ринок зброї на Закарпатті, військові сили та оснащення правоохоронців.

"Задокументовано, що після цього агент особисто розвідував розміщення Сил оборони та координати зенітно-ракетних комплексів С-300 у регіоні. Після збору розвідданих він виїхав до Угорщини, щоб відзвітувати перед куратором. Для перетину кордону зрадник оформив довідку доглядальника за хворим батьком, який потребує лікування в іноземних установах".
11.05.2025 18:51 Відповісти
Працівники воєнної розвідки Угорщини на зарплаті у росіян, всі дані одразу передають ВА в російському посольстві.
11.05.2025 19:11 Відповісти
Мадяри - і цим все сказано...
11.05.2025 18:53 Відповісти
а ще скоро румуни підтянуться і обкладуть нас з усіх боків
11.05.2025 18:53 Відповісти
Шпигуни, це прояв доросусідських стосунків, а їх затримання- недружній прояв. Тобто, ****** не проти того, щоб Україна заслава своїх розвідників до Угорщини?
Таке враження, що у всіх прибічників ***** шиза.
11.05.2025 18:56 Відповісти
Як тут не згадати старого сапера Водічку?
11.05.2025 19:04 Відповісти
тіпа до шпигунів мадяри не були охєрєвшиє
11.05.2025 19:09 Відповісти
І за чим в Закарпатті можна шпигувати? За рецептами левеша і гомбовців?
11.05.2025 19:22 Відповісти
паприкаши ідуть нехєр
11.05.2025 19:25 Відповісти
Дивно не те, що ми викрили мадярських шпигунів, а то ЧОГО ТАК ПІЗНО? Мадярські спецслужби роками і десятиліттями паслися на Закарпатських полонинах. А ми, типа не бачили?
11.05.2025 19:25 Відповісти
Тобто той украинець що заробляе гроші в Угорщине то е зрадник та ухилянт, а той що заробляе на росии то е "аааа, які ваші докази?" Цікаво, що навить немае інформаціі, за що саме піймали, якись документи. Тобто хвалене СБУ зробило це радянським засобом маскі шоу з воплями та зломанами дверями у якись хрущевці. Як завжди там були долари незрозуміли ножі та гранати які одни и теж на усіх фото. Мабуть треба показати роботу після гей-вечерінки з крімінальним авторітетом. Зеленський тихо зільется, це як и захват ухилятів з вагнера. Смішно але Орбан зробил таке саме шапіто у відповедь, тобто в цю гру СБУ гратися може тільки з украинцями, але з другім государством якись пук з бризгами вийшев тому що зараз ОПа тихо ховае "шпигунів" Ця дурість цілком характерна для потужного ідіота, але цікаво як це чмо буде тепер виповзати з цього лайна, тому що це не теж саме що принижати українського воіна захістника, цей янелох обісрется по повной 😂
11.05.2025 19:41 Відповісти
Юродивий? І па ну тий!
11.05.2025 21:20 Відповісти
Колись бандіт Джугашвілі ловив японських шпіьонов у кримлі, зараз теж саму маячню робе верховний член ставкі у зеленому френчі. Це ж не теж саме що піймати пропутинського дупутата з ВР якій відкрито святкуе 9 мая. Усі дані ідуть до москви напряму з банковой, іноди видкрито з ЗМІ та самого балакливого голови розвідкі у світі Путанова, навищо ціей цирк джокера з якімись недолугими агентамі які цікавились "настроеніями" у селі, та фотографували якісь «секретні» радянськи вертольоти що палюють за хуіхілянтами на Тисе та Карпатах. Що за маячня? Яки ж воні там тупорили бовдури в СБУ. Навить штучний интелект придумав би краще історію.
12.05.2025 00:11 Відповісти
довбані сексменшини мадярські
11.05.2025 19:53 Відповісти
Ті речення, які говорить група осіб з Укгорщини, викликають у них самих СОРОМ і НЕПРИЙНЯТНІСТЬ, але ж керовнік, дав команду таке нести перед ЗМІ!! Соромно, гидко, і перед своїми дітьми, незручно за таке!
11.05.2025 19:55 Відповісти
Балогу , однозначно , на нари.
11.05.2025 20:24 Відповісти
А ВИ , товариство, як думаєте? Може його ліквідувати?
11.05.2025 20:27 Відповісти
Прийшла на пам'ять операція розвідки у Молдові - коли "депортували" суддю чауса.
11.05.2025 20:30 Відповісти
При Порошенку брали Цемаха.
при зе-Чауса
11.05.2025 21:25 Відповісти
Так. Але яка різна класіка жанру та бездарно-зраницька кінцівка від шлімазела.
12.05.2025 01:46 Відповісти
Потрібно почати бойові дії проти недружньої кацапської Угорщини, знищити кілька тисяч кацапів які там засіли при владі і тоді можливо справи вирішаться самі собою!
11.05.2025 20:40 Відповісти
Це дурня, яку ви собі приснили...
11.05.2025 20:46 Відповісти
В Україні повно роботи...
11.05.2025 20:47 Відповісти
Ситуацію розпочала зевлада по справі "шпигунів" із країни НАТО.
А то що російські під носом у вищих щаблях- то так бути...
11.05.2025 21:18 Відповісти
Хто там на угорців гнав- почитайте під постом цього уйо..ка в фейсбуці, шо пишуть самі мадяри.
11.05.2025 23:54 Відповісти
20 років були шпигуни а тут перед перемовинами необхідними для вступу в ЄС якийсь малюк все пересрав зробив навмисно якийсь вредітель чи шпигун кацапський. Із за руху в ЄС розпочалася війна в 14 р. І продовжується до тепер загинули тисячі людей і такі малюки зводять все нанівець
12.05.2025 06:48 Відповісти
Стратити її якнайшвидше.
12.05.2025 09:13 Відповісти
 
 