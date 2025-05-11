Ситуація зі шпигунами на Закарпатті ставить під сумнів щирість намірів України врегулювати невирішені питання, - МЗС Угорщини про відтермінування переговорів

Переговори з українською делегацією щодо питання національних меншин були відтерміновані через затримання угорських шпигунів у Закарпатській області.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора ввечері я скасував завтрашню зустріч, оскільки вважаю, що події останніх днів в угорсько-українських відносинах не дозволяють провести добросовісну, конструктивну дискусію з такого важливого і чутливого питання, як права нацменшин", - сказав Мадяр.

Він додав, що викриття угорських шпигунів та публічне оголошення щодо цього за три дні до "вирішальної зустрічі" "ставить під сумнів щирість намірів врегулювати невирішені питання".

Читайте: Діалог має бути продовжений, - Стефанішина про відтермінування Угорщиною переговорів з Україною щодо нацменшин

Водночас за його словами, Будапешт залишається готовим до діалогу.

Нагадаємо, СБУ 9 травня вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала в Україні.

Жінку, підозрювану в шпигунстві на користь Угорщини, також відправили під варту без права на заставу.

Як зʼясувала СБУ, йдеться про колишню військовослужбовицю Сил оборони України, яка звільнилася з підрозділу у 2025 році. Вона інформувала угорські спецслужби про літаки й гелікоптери в Закарпатській області, а також про оборонні системи військової частини, де вона проходила службу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина відтермінувала переговори з Україною щодо нацменшин, - Мін’юст