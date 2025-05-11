Ситуація зі шпигунами на Закарпатті ставить під сумнів щирість намірів України врегулювати невирішені питання, - МЗС Угорщини про відтермінування переговорів
Переговори з українською делегацією щодо питання національних меншин були відтерміновані через затримання угорських шпигунів у Закарпатській області.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр, передає Цензор.НЕТ.
"Вчора ввечері я скасував завтрашню зустріч, оскільки вважаю, що події останніх днів в угорсько-українських відносинах не дозволяють провести добросовісну, конструктивну дискусію з такого важливого і чутливого питання, як права нацменшин", - сказав Мадяр.
Він додав, що викриття угорських шпигунів та публічне оголошення щодо цього за три дні до "вирішальної зустрічі" "ставить під сумнів щирість намірів врегулювати невирішені питання".
Водночас за його словами, Будапешт залишається готовим до діалогу.
Нагадаємо, СБУ 9 травня вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала в Україні.
Жінку, підозрювану в шпигунстві на користь Угорщини, також відправили під варту без права на заставу.
Як зʼясувала СБУ, йдеться про колишню військовослужбовицю Сил оборони України, яка звільнилася з підрозділу у 2025 році. Вона інформувала угорські спецслужби про літаки й гелікоптери в Закарпатській області, а також про оборонні системи військової частини, де вона проходила службу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
дивно було би якби вони не засилали до нас своїх шпигів
Серед них опинилися Білорусь та Росія, що дозволяє їм в'їжджати до країни ЄС без перевірок безпеки та інших обмежень.
Qтримати громадянство Угорщини простіше, ніж, наприклад, громадянство Австрії чи Німеччини і при цьому паспорт Угорщини дасть такі ж переваги - безвізове пересування більш ніж у 180 країнах світу, включаючи США, Канаду, Австралію, необмежене перебування в будь-якій країні Євросоюзу та право на роботу в ЄС. Угорське громадянство дає право спрощене отримання громадянства інших країн - Франції, Бельгії, Великобританії, Люксембургу та інших.
А нам справді потрібна така дипломатія?
Я не пригадую, щоб при колишніх президентах країну так опускали...
Куратор агентів - працівник воєнної розвідки Угорщини
За даними слідства, куратором обох був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини, чию особу вже ідентифікувала СБУ.
Ексвійськового "активували" для шпигунської діяльності у вересні 2024 року. Він мав збирати інформацію про настрої населення, чорний ринок зброї на Закарпатті, військові сили та оснащення правоохоронців.
"Задокументовано, що після цього агент особисто розвідував розміщення Сил оборони та координати зенітно-ракетних комплексів С-300 у регіоні. Після збору розвідданих він виїхав до Угорщини, щоб відзвітувати перед куратором. Для перетину кордону зрадник оформив довідку доглядальника за хворим батьком, який потребує лікування в іноземних установах".
Таке враження, що у всіх прибічників ***** шиза.
при зе-Чауса
А то що російські під носом у вищих щаблях- то так бути...