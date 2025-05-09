Вперше в історії викрито агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини: шпигували на Закарпатті, - СБУ. ВIДЕО

Вперше в історії України викрито агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала в Україні.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Так, завданням осередку був збір інформації про військову захищеність Закарпатської області, пошук вразливих місць у наземній і повітряній обороні регіону, а також вивчення суспільно-політичних поглядів місцевих жителів: зокрема, сценаріїв їхньої поведінки, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська.

У Закарпатській області було затримано двох агентів із мережі угорської спецслужби.

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"Куратором обох фігурантів був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини, чию особу вже ідентифіковано Службою безпеки. Одним із його агентів був 40-річний колишній військовий з Берегівського району, якого іноземці завербували та перевели у "режим очікування" ще у 2021 році. За даними контррозвідки та слідчих СБУ, куратор "активував" цього агента у вересні 2024 року", - йдеться в повідомленні.

Зраднику доручили вивчити настрої місцевого населення та отримати таку інформацію:

яка буде реакція військових і цивільного населення Закарпаття, якщо в область ввійде миротворчий контингент, зокрема угорські військові;

яке військове спорядження та озброєння можна придбати на чорному ринку Закарпаття;

яка ситуація із міграцією угорського населення в регіоні;

які військові сили розташовані на Закарпатті, чи багато транспорту і бойових машин;

наскільки укомплектовані правоохоронні органи і яка їхня чисельність тощо.

"Задокументовано, що після цього агент особисто розвідував розміщення Сил оборони та координати зенітно-ракетних комплексів С-300 у регіоні. Після збору розвідданих він виїхав до Угорщини, щоб відзвітувати перед куратором. Для перетину кордону зрадник оформив довідку доглядальника за хворим батьком, який потребує лікування в іноземних установах", - зазначили в СБУ.

Під час зустрічі угорський розвідник передав агенту готівкові кошти, які передбачалися на виконання поставлених завдань. Також зрадник шукав мережу інформаторів, намагаючись завербувати щонайменше двох осіб.

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Іноземна розвідка сподівалася розширити діапазон збору інформації, зокрема отримати дані із прифронтових і фронтових регіонів.

"У березні цього року контррозвідка СБУ задокументувала другу зустріч агента з куратором. Цього разу він отримав телефон із спеціальним програмним забезпеченням для законспірованого зв’язку.

Серед нових завдань зрадника було виявлення службових авто, які належать представникам Сил безпеки та оборони у Закарпатській області. Крім того, резидент мав знаходити та передавати угорській спецслужбі дані про втрати ЗСУ на війні та актуальні події із лінії фронту, і вже підібрав відповідний контакт у Силах оборони.

Ще одна затримана – колишня військовослужбовиця Сил безпеки та оборони України, яка звільнилася з підрозділу у 2025 році. За наявною інформацією, серед її завдань було інформування угорської спецслужби про наявність літаків та гелікоптерів у Закарпатській області, а також про оборонні системи військової частини, де вона проходила службу", - додали в СБУ.

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Контррозвідка затримала фігурантів за місцями проживання. Під час обшуку у них вилучено телефони та інші речові докази підривної діяльності.

Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх учасників агентурної мережі угорської розвідки.

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