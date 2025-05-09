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Вперше в історії викрито агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини: шпигували на Закарпатті, - СБУ. ВIДЕО

Вперше в історії України викрито агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала в Україні.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Так, завданням осередку був збір інформації про військову захищеність Закарпатської області, пошук вразливих місць у наземній і повітряній обороні регіону, а також вивчення суспільно-політичних поглядів місцевих жителів: зокрема, сценаріїв їхньої поведінки, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська.

У Закарпатській області було затримано двох агентів із мережі угорської спецслужби.

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"Куратором обох фігурантів був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини, чию особу вже ідентифіковано Службою безпеки. Одним із його агентів був 40-річний колишній військовий з Берегівського району, якого іноземці завербували та перевели у "режим очікування" ще у 2021 році. За даними контррозвідки та слідчих СБУ, куратор "активував" цього агента у вересні 2024 року", - йдеться в повідомленні.

Зраднику доручили вивчити настрої місцевого населення та отримати таку інформацію:

  • яка буде реакція військових і цивільного населення Закарпаття, якщо в область ввійде миротворчий контингент, зокрема угорські військові;
  • яке військове спорядження та озброєння можна придбати на чорному ринку Закарпаття;
  • яка ситуація із міграцією угорського населення в регіоні;
  • які військові сили розташовані на Закарпатті, чи багато транспорту і бойових машин;
  • наскільки укомплектовані правоохоронні органи і яка їхня чисельність тощо.

"Задокументовано, що після цього агент особисто розвідував розміщення Сил оборони та координати зенітно-ракетних комплексів С-300 у регіоні. Після збору розвідданих він виїхав до Угорщини, щоб відзвітувати перед куратором. Для перетину кордону зрадник оформив довідку доглядальника за хворим батьком, який потребує лікування в іноземних установах", - зазначили в СБУ.

Під час зустрічі угорський розвідник передав агенту готівкові кошти, які передбачалися на виконання поставлених завдань. Також зрадник шукав мережу інформаторів, намагаючись завербувати щонайменше двох осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан проголосував проти членства України в ЄС на національній консультації в Угорщині. ФОТО

Іноземна розвідка сподівалася розширити діапазон збору інформації, зокрема отримати дані із прифронтових і фронтових регіонів.

"У березні цього року контррозвідка СБУ задокументувала другу зустріч агента з куратором. Цього разу він отримав телефон із спеціальним програмним забезпеченням для законспірованого зв’язку.

Серед нових завдань зрадника було виявлення службових авто, які належать представникам Сил безпеки та оборони у Закарпатській області. Крім того, резидент мав знаходити та передавати угорській спецслужбі дані про втрати ЗСУ на війні та актуальні події із лінії фронту, і вже підібрав відповідний контакт у Силах оборони.

Ще одна затримана – колишня військовослужбовиця Сил безпеки та оборони України, яка звільнилася з підрозділу у 2025 році. За наявною інформацією, серед її завдань було інформування угорської спецслужби про наявність літаків та гелікоптерів у Закарпатській області, а також про оборонні системи військової частини, де вона проходила службу", - додали в СБУ.

Також читайте: Зеленський марно хоче бачити в Угорщині уряд, дружній до України, - Орбан

Контррозвідка затримала фігурантів за місцями проживання. Під час обшуку у них вилучено телефони та інші речові докази підривної діяльності.

Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх учасників агентурної мережі угорської розвідки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сійярто звинуватив Україну в утиску прав угорців на Закарпатті: "Країна не може бути членом ЄС"

Автор: 

Угорщина (2297) розвідка (3868) СБУ (12860) шпигунство (997)


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Топ коментарі
+46
Мадяри знову зіспівались з фашистами але цього разу з кацапськими.
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09.05.2025 09:41
+37
Стовідсотково угорські спецслужби співпрацюють з фсб. Питання: хто там що розвідує?
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09.05.2025 09:37
+37
Чекаємо на виступ окуляриста Сіярто про порушення прав угорців на проведення шпіонажу на території України.
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09.05.2025 09:41
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Щупальця Орбана
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09.05.2025 09:34 Відповісти
Стовідсотково угорські спецслужби співпрацюють з фсб. Питання: хто там що розвідує?
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09.05.2025 09:37 Відповісти
Хто це може достеменно знати? Країна НАТО. Може співпрацює, а може і ні.
А от реально, то, що Орбан має далакосяжні плани.
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09.05.2025 11:05 Відповісти
Так Орбан очолює країну НАТО.
Тож, за вашою ж логікою, може має далекосяжні плани, а може й ні...
Хто це може достеменно знати.
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09.05.2025 11:11 Відповісти
Країна НАТО? А скільки в різних тих країнах кремлівських кротів? Навіть президентом сша всунули свого крота. Ви як з неба впали.
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09.05.2025 11:49 Відповісти
Что то мне подсказывает что скоро словацких агентов разоблачат!
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09.05.2025 09:39 Відповісти
Интересно было бы почитать ответы по вот тем пунктам. Особенно, действительно ли там ждут венгерские войска. Или это все пестёш.
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09.05.2025 09:40 Відповісти
туда одну бригаду зсу и будет будапешт наш))))"венгерские войска" с 33 танками совковыми и под 100 бтр это конечно моща)
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09.05.2025 09:41 Відповісти
Як, ти, так легко, сидячи в алтайському краї, так легко маневруєш " бригадами ЗСУ", навіть ЗСУ написало малими буквами
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09.05.2025 11:08 Відповісти
А як тоді буде з контрабандою??
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09.05.2025 09:43 Відповісти
На святое посягаешь?)
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09.05.2025 10:28 Відповісти
Звернись до ведмедчука, він тобі, як підлеглому, все конфіденційно розкаже, сам із Закарпаття.
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09.05.2025 11:06 Відповісти
Мадяри знову зіспівались з фашистами але цього разу з кацапськими.
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09.05.2025 09:41 Відповісти
Ці потвор зараз називають рашистами
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09.05.2025 10:01 Відповісти
Чекаємо на виступ окуляриста Сіярто про порушення прав угорців на проведення шпіонажу на території України.
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09.05.2025 09:41 Відповісти
Жаба чекає, коли пуйло "с барского плєча" пожалує йому Закарпаття. Все інше - бла-бла.
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09.05.2025 09:41 Відповісти
какое закарпатье?куйло 4 год в 2 областях ипеться)
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09.05.2025 09:42 Відповісти
Чи жаба думає в час Х відкрити "другий фронт"..?
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09.05.2025 09:44 Відповісти
тот фронт через неделю будет в будапеште и токае))))военное ничто с 20к типа военных,убожество а не армия
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09.05.2025 09:49 Відповісти
100%. ****** которые за счёт дотаций от ЕС надрачивают вялое имперское вяличие. Проиграли все войны за последние 100 лет, но как и родычей кацапов, жизнь ничему не учит…
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09.05.2025 10:07 Відповісти
взагалі позиція угорців дивна. вони пересралися з багатьма своїми сусідами. Який "миротворчий котингент" під угорськими прапорами?! Через тиждень максимум - 24 ОМБР уже буде там наводити лад. І нато навіть не пікне, бо у такому випадку вони звільняються від зобов"язань по статті 5.
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09.05.2025 10:11 Відповісти
Покидька орбана тицьнути мордою у все це лайно.
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09.05.2025 09:43 Відповісти
Він згоден тільки на валізу ху...ла
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09.05.2025 09:59 Відповісти
Мало πИzgulu.
Зізнався б і у вбивстві Кеннеді, Лінкольна, та у громадянстві Нібіру.
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09.05.2025 09:43 Відповісти
Мразі угорські...
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09.05.2025 09:44 Відповісти
"сценаріїв їхньої поведінки, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська."
Усі три танка?
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09.05.2025 09:46 Відповісти
а ми традиційно приберемо свої війська та зробимо чудові дороги.
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09.05.2025 09:47 Відповісти
Да яке відношення мають до цього москалі та ху... лостан
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09.05.2025 09:58 Відповісти
на Закарпатті 50% таких агентів. СБУ приберіть цього прилизаного чорта-речника,-дратує його зовнішність козла
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09.05.2025 09:46 Відповісти
Вася, ти про все Закарпаття то не звізди, путіноснсос ти хєров
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09.05.2025 09:58 Відповісти
Він не про все, а лише про 50 відсотків.
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09.05.2025 10:41 Відповісти
Заісно,б"вася", сидячи на завалинці в підмосковії, дуже добре розбирається " В Закарпатті"
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09.05.2025 11:11 Відповісти
ты завалинка ипаная "испанская" срись дальше всяких бомжей аля мадьяры)худоба которая может только ныть.
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09.05.2025 11:21 Відповісти
Ну дик при поразці України Путін обіцяв Орбану. Зараз час щемити угорців, бо вилізе боком.
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09.05.2025 09:46 Відповісти
Там можливо є і зв'язок угорської розвідки з рашинською.Звідки ноги ростуть: Орбан та Сіярто часто мотаються на московію.
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09.05.2025 09:48 Відповісти
Це треба вже переживати ЄС, бо вони там більше ради ху...ла шпигують
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09.05.2025 09:56 Відповісти
готуються забрати шматочок, скоро ще й румуни до них приєднаються
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09.05.2025 09:48 Відповісти
ты реально думаешь что эти никчемные обсосы на что то способны на румынию там вооще пару батальйонов хватит,пока на этих карликов даже внимания обращать не стоит особо.
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09.05.2025 09:51 Відповісти
Невже знову не хватило ума грохнути при затриианні.
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09.05.2025 09:54 Відповісти
Для кого це новина, всі хто має паспорта Угорщини є потенційними шпигунами
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09.05.2025 09:54 Відповісти
Це дві третини Закарпаття тоді, і всі шпигуни
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09.05.2025 11:50 Відповісти
Зе Дегенерати))) у шуфрича спросите про зауральскую агентуру, он лет 5 ездил к ******* консультировать орбана как захватить и качать Закарпатье...
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09.05.2025 09:55 Відповісти
Мамаліґуси наступні.
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09.05.2025 09:55 Відповісти
Ви думаєте чому Орбан підтримує Путіна і вставляє палки в колеса Україні в ЄС?Путін пообіцяв йому Закарпаття в разі захоплення України.Це мені без вищої освіти зрозуміло і без перебування в розвідці україни зрозуміло.А СБУ це стало зромуло тільки тепер?Наше СБУ(не все,але більшість)цікавить тільки економічна діяльність і кришування бізнесу.Туди раніше попадали як і всюди-по знайомству твоїх впливових батьків.
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09.05.2025 09:56 Відповісти
Орбан, якби тіки він подумав кудась шось там ввести, то йому ЗСУ по самі гланди би ввело. Шлюха путінська
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09.05.2025 09:57 Відповісти
тупорилий орбан і о)(уївший ***** лише виконують заклики )(уйла. кремлівський гандон таке й полякам та румунам пропонував.
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09.05.2025 09:57 Відповісти
посадити разом з кацапами як військовополонених
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09.05.2025 10:03 Відповісти
Наиболее многочисленный вид вооружённых сил - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B8 Сухопутные войска. ВВС - вторые по численности. Кроме того, имеется https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_(%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F) «военно-речной» полк, патрулирующий https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9 Дунай.

Министр обороны Венгрии https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%8C%D1%8E%D1%85%D0%B0%D1%87,_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86&action=edit&redlink=1 Ференц Дьюхач объявил[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9 когда?] о сокращении численности Вооружённых сил с 30 тысяч до 22 тысяч, заявив, что Венгрии больше не надо укреплять вооружённые силы на границах государства, чтобы готовиться дать отпор предполагаемому противнику. Их цель - противостоять конфликтам и проявлениям https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC терроризма внутри страны.

На вооружении находятся 30 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA основных танков https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-72 Т-72.
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09.05.2025 10:03 Відповісти
А ноту Орбану будем виставляти, чи будем соплі жувати?
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09.05.2025 10:04 Відповісти
👏👏👏👏👏 Варто було б ноту організувати. От лише угри теж українських шпійонів організують. Там наших заробітчан - десятки тисяч.
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09.05.2025 10:44 Відповісти
На Закарпатті є сепаратистські організації, котрі отримують гроші з-за меж України - СБУ.
21 березня 2011р
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09.05.2025 10:05 Відповісти
Думаю що план захоалення Закарпатья уорщиною вже існує. Вони тільки відполіровуюиь його.
Ще одна країна сусід-ворог.
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09.05.2025 10:06 Відповісти
)))план то есть но им надо план защиты будапешта через неделю составлять,туда одной бригады хватит,будет нам поарок в виде токайских вин)это надо сейчас быть самоубийцей чтобы рыпаться такого военному карлику на украину с отработанными бпла и и прочим опытом,будет весело для ******* но не надолго)
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09.05.2025 10:15 Відповісти
Не зайвим би було цей орбановський гадюшник зачистити якщо їх викинуть з нато
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09.05.2025 10:07 Відповісти
Угорські війська розстріляли Карпатську Січ Волошина, а це було повноцінне вторгнення у сусідню державу, повалення її влади і захоплення її теріторій. Тобто угорці з Гітлером - одне і те саме.
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09.05.2025 10:20 Відповісти
Треба яйця зажати у лещата нестору Шуфрічу,ця скотиняка багато чого знає..
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09.05.2025 10:25 Відповісти
40- ка річний, колишній військовий.
А чому цей вилупок не на фронті?
Значить, тракторист Микола і токар Іван хай воюють, а колишні ахфіцери ( будь яких структур) хай сидять по хаткам?
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09.05.2025 10:33 Відповісти
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
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09.05.2025 10:47 Відповісти
Ві фсьо врьотє, єта неправда... Орган хароший
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09.05.2025 10:35 Відповісти
Альйо, сбу, ви де?
Дружба (нафтопровід)
Маршрут нафтопроводу проходить від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%94%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA Альметьєвська в Татарстані (РФ) через міста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_(%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE) Самару, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA Брянськ (РФ) до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80 Мозиря (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C Білорусь), де розгалужується на дві гілки: північну (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C Білорусь, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польща та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Німеччина) і південну (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D1%96%D1%8F Чехія, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Словаччина та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Угорщина).
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09.05.2025 10:38 Відповісти
Угорщина член НАТО. НАТО шпигує за Украіною? Орбан, як там права нацменшин?
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09.05.2025 11:08 Відповісти
Все уже забыли как в начале войны венгры отправиляли войска на границу якобы под видом гум помощи... Я уже давно говорил что Закарпатье при таком же подходе это будет бамбас 2.0. Пора уже всерьёз браться и наводить там порядок. Вернее нужно это было делать еще позавчера
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09.05.2025 11:40 Відповісти
Просто ми з делікатності ніколи їм не нагадували про Красне поле під Хустом у 1939 році. Мабуть вже і час настав, бо заїбали вже ті орбани.
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09.05.2025 11:51 Відповісти
 
 