Вперше в історії викрито агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини: шпигували на Закарпатті, - СБУ. ВIДЕО
Вперше в історії України викрито агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала в Україні.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Так, завданням осередку був збір інформації про військову захищеність Закарпатської області, пошук вразливих місць у наземній і повітряній обороні регіону, а також вивчення суспільно-політичних поглядів місцевих жителів: зокрема, сценаріїв їхньої поведінки, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська.
У Закарпатській області було затримано двох агентів із мережі угорської спецслужби.
"Куратором обох фігурантів був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини, чию особу вже ідентифіковано Службою безпеки. Одним із його агентів був 40-річний колишній військовий з Берегівського району, якого іноземці завербували та перевели у "режим очікування" ще у 2021 році. За даними контррозвідки та слідчих СБУ, куратор "активував" цього агента у вересні 2024 року", - йдеться в повідомленні.
Зраднику доручили вивчити настрої місцевого населення та отримати таку інформацію:
- яка буде реакція військових і цивільного населення Закарпаття, якщо в область ввійде миротворчий контингент, зокрема угорські військові;
- яке військове спорядження та озброєння можна придбати на чорному ринку Закарпаття;
- яка ситуація із міграцією угорського населення в регіоні;
- які військові сили розташовані на Закарпатті, чи багато транспорту і бойових машин;
- наскільки укомплектовані правоохоронні органи і яка їхня чисельність тощо.
"Задокументовано, що після цього агент особисто розвідував розміщення Сил оборони та координати зенітно-ракетних комплексів С-300 у регіоні. Після збору розвідданих він виїхав до Угорщини, щоб відзвітувати перед куратором. Для перетину кордону зрадник оформив довідку доглядальника за хворим батьком, який потребує лікування в іноземних установах", - зазначили в СБУ.
Під час зустрічі угорський розвідник передав агенту готівкові кошти, які передбачалися на виконання поставлених завдань. Також зрадник шукав мережу інформаторів, намагаючись завербувати щонайменше двох осіб.
Іноземна розвідка сподівалася розширити діапазон збору інформації, зокрема отримати дані із прифронтових і фронтових регіонів.
"У березні цього року контррозвідка СБУ задокументувала другу зустріч агента з куратором. Цього разу він отримав телефон із спеціальним програмним забезпеченням для законспірованого зв’язку.
Серед нових завдань зрадника було виявлення службових авто, які належать представникам Сил безпеки та оборони у Закарпатській області. Крім того, резидент мав знаходити та передавати угорській спецслужбі дані про втрати ЗСУ на війні та актуальні події із лінії фронту, і вже підібрав відповідний контакт у Силах оборони.
Ще одна затримана – колишня військовослужбовиця Сил безпеки та оборони України, яка звільнилася з підрозділу у 2025 році. За наявною інформацією, серед її завдань було інформування угорської спецслужби про наявність літаків та гелікоптерів у Закарпатській області, а також про оборонні системи військової частини, де вона проходила службу", - додали в СБУ.
Контррозвідка затримала фігурантів за місцями проживання. Під час обшуку у них вилучено телефони та інші речові докази підривної діяльності.
Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх учасників агентурної мережі угорської розвідки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А от реально, то, що Орбан має далакосяжні плани.
Тож, за вашою ж логікою, може має далекосяжні плани, а може й ні...
Хто це може достеменно знати.
Зізнався б і у вбивстві Кеннеді, Лінкольна, та у громадянстві Нібіру.
Усі три танка?
Министр обороны Венгрии https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%8C%D1%8E%D1%85%D0%B0%D1%87,_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86&action=edit&redlink=1 Ференц Дьюхач объявил[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9 когда?] о сокращении численности Вооружённых сил с 30 тысяч до 22 тысяч, заявив, что Венгрии больше не надо укреплять вооружённые силы на границах государства, чтобы готовиться дать отпор предполагаемому противнику. Их цель - противостоять конфликтам и проявлениям https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC терроризма внутри страны.
На вооружении находятся 30 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA основных танков https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-72 Т-72.
21 березня 2011р
Ще одна країна сусід-ворог.
А чому цей вилупок не на фронті?
Значить, тракторист Микола і токар Іван хай воюють, а колишні ахфіцери ( будь яких структур) хай сидять по хаткам?
Дружба (нафтопровід)
Маршрут нафтопроводу проходить від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%94%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA Альметьєвська в Татарстані (РФ) через міста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_(%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE) Самару, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA Брянськ (РФ) до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80 Мозиря (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C Білорусь), де розгалужується на дві гілки: північну (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C Білорусь, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польща та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Німеччина) і південну (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D1%96%D1%8F Чехія, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Словаччина та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Угорщина).