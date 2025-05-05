Зеленський марно хоче бачити в Угорщині уряд, дружній до України, - Орбан
Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан заявив, що Володимир Зеленський хоче бачити в Угорщині "дружній до України" уряд, але цього не станеться.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Глава уряду Угорщини сказав під час дискусії в парламенті, що Україна досягла угоди з Брюсселем про "прискорення її вступу до ЄС" і тепер очікує, що Угорщина схвалить її.
"Зеленський хоче бачити в Угорщині уряд, дружній до України. Ті, хто є агентами Брюсселя, також є друзями Зеленського", – вважає Орбан.
Він додав, що ці очікування не справдяться.
"Ніколи не буде ситуації, коли Київ або Брюссель диктуватимуть угорцям, як вони мають реалізовувати своє законне право на суверенітет", – заявив Орбан, укотре повторивши, що вступ України до ЄС призведе до банкрутства Угорщини.
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Старе, що мале, гадить під себе прямо на людях, і не розуміє!
Так чо він тоді є членом цієї ворожої організації?
Й оце немічне ЄС з цим мириться? Не міняючи юридично правила рухаючись як черепаха, воно, ЄС, хоче "швиденко" стати сильним військово??? Поки гинуть українці?
1. Що це означає на практиці?
Країни отримують значні кохезійні кошти (на розвиток інфраструктури, цифровізації, освіти, екологічні проєкти тощо).
Вони отримують підтримку з аграрних фондів, регіонального розвитку та фондів для зменшення соціальних і економічних дисбалансів.
2. Конкретно по країнах:
Країна
Внесок у бюджет ЄС
Отримує з бюджету ЄС
Чистий баланс
Угорщина
~1% ВВП
~4-5% ВВП
+ позитивний
Словаччина
~1% ВВП
~4% ВВП
+ позитивний
Румунія
~0.8% ВВП
~3-4% ВВП