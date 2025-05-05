Зеленський марно хоче бачити в Угорщині уряд, дружній до України, - Орбан

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан заявив, що Володимир Зеленський хоче бачити в Угорщині "дружній до України" уряд, але цього не станеться.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Глава уряду Угорщини сказав під час дискусії в парламенті, що Україна досягла угоди з Брюсселем про "прискорення її вступу до ЄС" і тепер очікує, що Угорщина схвалить її.

"Зеленський хоче бачити в Угорщині уряд, дружній до України. Ті, хто є агентами Брюсселя, також є друзями Зеленського", – вважає Орбан.

Він додав, що ці очікування не справдяться.

"Ніколи не буде ситуації, коли Київ або Брюссель диктуватимуть угорцям, як вони мають реалізовувати своє законне право на суверенітет", – заявив Орбан, укотре повторивши, що вступ України до ЄС призведе до банкрутства Угорщини.

Також читайте: Зеленський про позицію Угорщини щодо членства України в ЄС: Намагається маніпулювати всією Європою