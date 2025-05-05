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Новини Антиукраїнська позиція Орбана
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Зеленський марно хоче бачити в Угорщині уряд, дружній до України, - Орбан

орбан

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан заявив, що Володимир Зеленський хоче бачити в Угорщині "дружній до України" уряд, але цього не станеться.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Глава уряду Угорщини сказав під час дискусії в парламенті, що Україна досягла угоди з Брюсселем про "прискорення її вступу до ЄС" і тепер очікує, що Угорщина схвалить її.

"Зеленський хоче бачити в Угорщині уряд, дружній до України. Ті, хто є агентами Брюсселя, також є друзями Зеленського", – вважає Орбан.

Він додав, що ці очікування не справдяться.

"Ніколи не буде ситуації, коли Київ або Брюссель диктуватимуть угорцям, як вони мають реалізовувати своє законне право на суверенітет", – заявив Орбан, укотре повторивши, що вступ України до ЄС призведе до банкрутства Угорщини.

Також читайте: Зеленський про позицію Угорщини щодо членства України в ЄС: Намагається маніпулювати всією Європою

Автор: 

Угорщина (2292) Віктор Орбан (561)


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Топ коментарі
+2
То застрелься і все буже норм...
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05.05.2025 19:00
+2
Він тупий і нарцис - він не розуміє як це НЕ БУДЕ ТАК ЯК ВІН ХОЧЕ. Угорщина союзник РФ і тут нічого не зробиш
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05.05.2025 19:01
+2
Тобто ця хвойда, яка продає суверенитет Угорщини направо і наліво, але лише за великі гроші, прямо стверджує, що Угорщина є ворогом України.
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05.05.2025 19:03
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То застрелься і все буже норм...
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05.05.2025 19:00 Відповісти
Орбан- це цінний кадр для Євросоюзу, якому Україна потрібна, як колонія, а не рівноправний партнер. Коли всі умови на вступ виконані Україною, єврочиновників виручає Орбан. Вони заявляють, що вони не проти, але Орбан не хоче. Тобто Орбану доручено така роль- постійно відмовляти Україні на вступ в Євросоюз, щоб дурити Україну не напряму, а завуальовано. Але така політика шита білими нитками. Цинізм європідарасів зашкалює.
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05.05.2025 19:16 Відповісти
Він тупий і нарцис - він не розуміє як це НЕ БУДЕ ТАК ЯК ВІН ХОЧЕ. Угорщина союзник РФ і тут нічого не зробиш
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05.05.2025 19:01 Відповісти
Як що і далі будете гіркими,вам просто виплюнуть.Делов то.
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05.05.2025 19:02 Відповісти
Тобто ця хвойда, яка продає суверенитет Угорщини направо і наліво, але лише за великі гроші, прямо стверджує, що Угорщина є ворогом України.
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05.05.2025 19:03 Відповісти
Ропуха каже, що Україна та Брюссель досягли згоди. Значить пора комусь мандрувати в тайоженний союз, якщо він незгодний з рішеннями колективу.
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05.05.2025 19:04 Відповісти
Угорщині треба вийти з ЄС, тоді проблеми ЄС, які будуть зв'язані з Україною, угорщину не зачеплять.
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05.05.2025 19:06 Відповісти
Орбана, як стару особу, несе щось побалакати, але ж його ніхто не слухає…!!
Старе, що мале, гадить під себе прямо на людях, і не розуміє!
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05.05.2025 19:06 Відповісти
"агенти Брюсселя"?

Так чо він тоді є членом цієї ворожої організації?
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05.05.2025 19:07 Відповісти
Схема проста - "агенти Брюсселя" годують виборців Орбана, в основному за німецький кошт, а самого Вітю годує особисто пуйло.
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05.05.2025 19:18 Відповісти
Вот взял и назвал все своими именами.И чего с ним теперь церемониться?Начать с закарпатской диаспоры-сразу после войны перекрыть канал контрабанды полностью,и не купленными ментами,а армией,вот чтобы ревльно ни одна собака не прошла,и дрон не пролетел.И вернуть уголовную ответственность.Там такие бабки крутятся,и в основном не у нас,а в Венгрии,что Орбану свои же яйца оторвут.
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05.05.2025 19:09 Відповісти
Угорщина визріла вступати в тайожний союз. Треба їх туди й направити.
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05.05.2025 19:09 Відповісти
Цей БАРАН думає що він довічний "султан" мадьярщини?!
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05.05.2025 19:11 Відповісти
АНГЕТАМИ БРЮСЕЛЯ цей підхйялтник називає кого? Саме членів того союзу, у котрому він ховає свою сраку?
Й оце немічне ЄС з цим мириться? Не міняючи юридично правила рухаючись як черепаха, воно, ЄС, хоче "швиденко" стати сильним військово??? Поки гинуть українці?
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05.05.2025 19:11 Відповісти
Орбан користується тим, що у ЄС відсутній механізм виключнггя з союзу країн, які ідуть всупереч рішення більшості членів... Але він забуває, що існує розроблений ще античними греками метод "остракізму". При цьому винного не вбивають, не карають фізично, не обмежують його свободу чи відбирають майно... Його просто виключають з суспільного життя та ІГНОРУЮТЬ... З ним не укладаються угоди. З ним не спілкуються. Його не наймають на роботу, У нього нічого не купують і йому нічого не продають... Людина стає "пустим місцем"...
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05.05.2025 19:11 Відповісти
ну то напевно дружбу таки тре перекрити. Харе вже бавитись. Воно ж наче досі працює?
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05.05.2025 19:12 Відповісти
Угорщина, Словаччина та Румунія дійсно належать до тих країн Європейського Союзу, які отримують більше з бюджету ЄС, ніж вносять. Це означає, що вони є чистими реципієнтами (тобто «дотаційними» у простому розумінні).

1. Що це означає на практиці?

Країни отримують значні кохезійні кошти (на розвиток інфраструктури, цифровізації, освіти, екологічні проєкти тощо).

Вони отримують підтримку з аграрних фондів, регіонального розвитку та фондів для зменшення соціальних і економічних дисбалансів.

2. Конкретно по країнах:


Країна

Внесок у бюджет ЄС

Отримує з бюджету ЄС

Чистий баланс

Угорщина

~1% ВВП

~4-5% ВВП

+ позитивний

Словаччина

~1% ВВП

~4% ВВП

+ позитивний

Румунія

~0.8% ВВП

~3-4% ВВП

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05.05.2025 19:15 Відповісти
уточнюю про дані таблиці - більше цифри - то скільки вони з бюджету ЄС ЖРУТЬ
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05.05.2025 19:17 Відповісти
Так з'їбніть з ЄС на *** ,раз ви вважаєте цю організацію своїм ворогом!!!
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05.05.2025 19:18 Відповісти
Всі вірно, посібники путінських рашистів сегодення та посібники гітлеровських нацистів і фашистив мусоліні в мінулому нам не друзі.
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05.05.2025 19:19 Відповісти
 
 