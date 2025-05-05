Зеленский тщетно хочет видеть в Венгрии правительство, дружественное к Украине, - Орбан
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Владимир Зеленский хочет видеть в Венгрии "дружественное к Украине" правительство, но этого не произойдет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Глава правительства Венгрии сказал во время дискуссии в парламенте, что Украина достигла соглашения с Брюсселем об "ускорении ее вступления в ЕС" и теперь ожидает, что Венгрия одобрит его.
"Зеленский хочет видеть в Венгрии правительство, дружественное Украине. Те, кто является агентами Брюсселя, также являются друзьями Зеленского", - считает Орбан.
Он добавил, что эти ожидания не оправдаются.
"Никогда не будет ситуации, когда Киев или Брюссель будут диктовать венграм, как они должны реализовывать свое законное право на суверенитет", - заявил Орбан, в очередной раз повторив, что вступление Украины в ЕС приведет к банкротству Венгрии.
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Старе, що мале, гадить під себе прямо на людях, і не розуміє!
Так чо він тоді є членом цієї ворожої організації?
Й оце немічне ЄС з цим мириться? Не міняючи юридично правила рухаючись як черепаха, воно, ЄС, хоче "швиденко" стати сильним військово??? Поки гинуть українці?
Чи буде це добре чи погано невідомо, але швидше погано бо дасть Орбану маневр перед європейцями.
Хоча може я дуже сильно помиляюсь і бубачка на чолі з д'Єрмаком ночей недрсипають, останньою пачкою мівіни дивляться все про народ піклуються...
Ні мабуть таки сильно я втомився 😏
1. Що це означає на практиці?
Країни отримують значні кохезійні кошти (на розвиток інфраструктури, цифровізації, освіти, екологічні проєкти тощо).
Вони отримують підтримку з аграрних фондів, регіонального розвитку та фондів для зменшення соціальних і економічних дисбалансів.
2. Конкретно по країнах:
Країна
Внесок у бюджет ЄС
Отримує з бюджету ЄС
Чистий баланс
Угорщина
~1% ВВП
~4-5% ВВП
+ позитивний
Словаччина
~1% ВВП
~4% ВВП
+ позитивний
Румунія
~0.8% ВВП
~3-4% ВВП
Нужно прекратить всякие контакты с этими уродами, а всю их диаспору, если они не хотят иметь
украинское гражданство, выкинуть на хрен из Украины!