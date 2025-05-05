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Новости Антиукраинская позиция Орбана
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Зеленский тщетно хочет видеть в Венгрии правительство, дружественное к Украине, - Орбан

орбан

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Владимир Зеленский хочет видеть в Венгрии "дружественное к Украине" правительство, но этого не произойдет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Глава правительства Венгрии сказал во время дискуссии в парламенте, что Украина достигла соглашения с Брюсселем об "ускорении ее вступления в ЕС" и теперь ожидает, что Венгрия одобрит его.

"Зеленский хочет видеть в Венгрии правительство, дружественное Украине. Те, кто является агентами Брюсселя, также являются друзьями Зеленского", - считает Орбан.

Он добавил, что эти ожидания не оправдаются.

"Никогда не будет ситуации, когда Киев или Брюссель будут диктовать венграм, как они должны реализовывать свое законное право на суверенитет", - заявил Орбан, в очередной раз повторив, что вступление Украины в ЕС приведет к банкротству Венгрии.

Также читайте: Зеленский о позиции Венгрии относительно членства Украины в ЕС: Пытается манипулировать всей Европой

Автор: 

Венгрия (1960) Виктор Орбан (466)


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Топ комментарии
+17
Тобто ця хвойда, яка продає суверенитет Угорщини направо і наліво, але лише за великі гроші, прямо стверджує, що Угорщина є ворогом України.
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05.05.2025 19:03
+11
То застрелься і все буже норм...
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05.05.2025 19:00
+9
"агенти Брюсселя"?

Так чо він тоді є членом цієї ворожої організації?
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05.05.2025 19:07
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То застрелься і все буже норм...
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05.05.2025 19:00 Ответить
такий вумний, як для кугута дводобового.
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05.05.2025 19:33 Ответить
ти сам як той під арас. )
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05.05.2025 19:35 Ответить
що ж тебе так припекло, чмокалка ти кацапська? гадаєш, що якщо ти почепив тут молдовський прапор, то перестав бути кацапом? ) проспись іди...
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05.05.2025 19:42 Ответить
лікуйся.
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05.05.2025 19:56 Ответить
Судячи по аргументам, ти або дебіл, або ще гірше москаль
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05.05.2025 19:49 Ответить
Свинособачий допис смердить лаптямі..
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05.05.2025 19:38 Ответить
Брісь,свинособака..
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05.05.2025 19:49 Ответить
Він тупий і нарцис - він не розуміє як це НЕ БУДЕ ТАК ЯК ВІН ХОЧЕ. Угорщина союзник РФ і тут нічого не зробиш
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05.05.2025 19:01 Ответить
Як що і далі будете гіркими,вам просто виплюнуть.Делов то.
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05.05.2025 19:02 Ответить
Тобто ця хвойда, яка продає суверенитет Угорщини направо і наліво, але лише за великі гроші, прямо стверджує, що Угорщина є ворогом України.
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05.05.2025 19:03 Ответить
А ось мені цікаво, після поразки у ДСВ ці посібники гітлеровських нацистів виплачували Україні якісь репарації? І як шо ні, то може трошки потримати їх за вим'я?
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05.05.2025 19:21 Ответить
Ропуха каже, що Україна та Брюссель досягли згоди. Значить пора комусь мандрувати в тайоженний союз, якщо він незгодний з рішеннями колективу.
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05.05.2025 19:04 Ответить
Угорщині треба вийти з ЄС, тоді проблеми ЄС, які будуть зв'язані з Україною, угорщину не зачеплять.
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05.05.2025 19:06 Ответить
Орбана, як стару особу, несе щось побалакати, але ж його ніхто не слухає…!!
Старе, що мале, гадить під себе прямо на людях, і не розуміє!
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05.05.2025 19:06 Ответить
Може і не слухає, зате добре ху...ло платить, а на свою країну, як і народ він давно поклав.
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05.05.2025 19:53 Ответить
"агенти Брюсселя"?

Так чо він тоді є членом цієї ворожої організації?
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05.05.2025 19:07 Ответить
Схема проста - "агенти Брюсселя" годують виборців Орбана, в основному за німецький кошт, а самого Вітю годує особисто пуйло.
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05.05.2025 19:18 Ответить
Вот взял и назвал все своими именами.И чего с ним теперь церемониться?Начать с закарпатской диаспоры-сразу после войны перекрыть канал контрабанды полностью,и не купленными ментами,а армией,вот чтобы ревльно ни одна собака не прошла,и дрон не пролетел.И вернуть уголовную ответственность.Там такие бабки крутятся,и в основном не у нас,а в Венгрии,что Орбану свои же яйца оторвут.
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05.05.2025 19:09 Ответить
Кстати со времён совка гудело сильно. Даже поразительно сильно. Все тогда сдуру от военкоматов рвались по вольнонаёмному и в прапора в гдр, а к мадьярам нет. И зря.
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05.05.2025 19:31 Ответить
Угорщина визріла вступати в тайожний союз. Треба їх туди й направити.
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05.05.2025 19:09 Ответить
Цей БАРАН думає що він довічний "султан" мадьярщини?!
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05.05.2025 19:11 Ответить
він ДО перемоги на виборах МАГАлідера частіше перевозив послання від Пу до Трампа ніж САМ ТАКЕР КАРЛСОН !!!
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05.05.2025 19:25 Ответить
АНГЕТАМИ БРЮСЕЛЯ цей підхйялтник називає кого? Саме членів того союзу, у котрому він ховає свою сраку?
Й оце немічне ЄС з цим мириться? Не міняючи юридично правила рухаючись як черепаха, воно, ЄС, хоче "швиденко" стати сильним військово??? Поки гинуть українці?
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05.05.2025 19:11 Ответить
Орбан користується тим, що у ЄС відсутній механізм виключнггя з союзу країн, які ідуть всупереч рішення більшості членів... Але він забуває, що існує розроблений ще античними греками метод "остракізму". При цьому винного не вбивають, не карають фізично, не обмежують його свободу чи відбирають майно... Його просто виключають з суспільного життя та ІГНОРУЮТЬ... З ним не укладаються угоди. З ним не спілкуються. Його не наймають на роботу, У нього нічого не купують і йому нічого не продають... Людина стає "пустим місцем"...
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05.05.2025 19:11 Ответить
Пане Яр з нашими зеленими гамадрілами цей принцип не працює. Варто буде Орбану запропонувати їм якусь зустріч чи пропозицію про пом'якшення своїх вимог побіжать ніби нічого не було.
Чи буде це добре чи погано невідомо, але швидше погано бо дасть Орбану маневр перед європейцями.
Хоча може я дуже сильно помиляюсь і бубачка на чолі з д'Єрмаком ночей недрсипають, останньою пачкою мівіни дивляться все про народ піклуються...
Ні мабуть таки сильно я втомився 😏
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05.05.2025 19:28 Ответить
ну то напевно дружбу таки тре перекрити. Харе вже бавитись. Воно ж наче досі працює?
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05.05.2025 19:12 Ответить
Угорщина, Словаччина та Румунія дійсно належать до тих країн Європейського Союзу, які отримують більше з бюджету ЄС, ніж вносять. Це означає, що вони є чистими реципієнтами (тобто «дотаційними» у простому розумінні).

1. Що це означає на практиці?

Країни отримують значні кохезійні кошти (на розвиток інфраструктури, цифровізації, освіти, екологічні проєкти тощо).

Вони отримують підтримку з аграрних фондів, регіонального розвитку та фондів для зменшення соціальних і економічних дисбалансів.

2. Конкретно по країнах:


Країна

Внесок у бюджет ЄС

Отримує з бюджету ЄС

Чистий баланс

Угорщина

~1% ВВП

~4-5% ВВП

+ позитивний

Словаччина

~1% ВВП

~4% ВВП

+ позитивний

Румунія

~0.8% ВВП

~3-4% ВВП

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05.05.2025 19:15 Ответить
уточнюю про дані таблиці - більше цифри - то скільки вони з бюджету ЄС ЖРУТЬ
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05.05.2025 19:17 Ответить
Так з'їбніть з ЄС на *** ,раз ви вважаєте цю організацію своїм ворогом!!!
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05.05.2025 19:18 Ответить
Всі вірно, посібники путінських рашистів сегодення та посібники гітлеровських нацистів і фашистив мусоліні в мінулому нам не друзі.
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05.05.2025 19:19 Ответить
Вот до чего дошла эта путлеровская фашистская рожа, он открыто называет себя врагом Украины!

Нужно прекратить всякие контакты с этими уродами, а всю их диаспору, если они не хотят иметь

украинское гражданство, выкинуть на хрен из Украины!
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05.05.2025 19:26 Ответить
Троїстий пакт - Німеччина, Італія та Японія. П'ять інших країн згодом приєдналися до Троїстого пакту і стали державами Осі - Болгарія, Хорватія, Угорщина, Румунія та Словаччина.
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05.05.2025 19:31 Ответить
Орбан,
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05.05.2025 19:35 Ответить
ВИБРАВ В ДРУІ Я КУЙЛА, А ХОЧУ ЩОБ УГОРЩИНА І ЇЇ НАРОД ХАРЧІВАЛИСЯ ІЗ СТОЛУ ЄС...
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05.05.2025 19:39 Ответить
А хряк проти...
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05.05.2025 19:44 Ответить
Просто іпанат
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05.05.2025 19:55 Ответить
 
 