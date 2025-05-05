РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11516 посетителей онлайн
Новости Позиция Венгрии относительно Украины
800 4

Зеленский о позиции Венгрии относительно членства Украины в ЕС: Пытается манипулировать всей Европой

Зеленский в Чехии

Украина технически готова к открытию первых кластеров в процессе переговоров о вступлении в Европейский Союз, но теперь все зависит от политической воли стран-членов ЕС.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Чехии Петром Фиалой в Праге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Глава государства подчеркнул, что Чехия последовательно поддерживает европейскую интеграцию Украины, а первые этапы переговорного процесса уже пройдены. "Мы готовы уже в ближайшее время открыть первые кластеры в переговорах. Нужно политическое решение в самой Европе, - сказал Зеленский.

Он также намекнул на деструктивную роль Венгрии, которая блокирует прогресс в переговорах: "Решение, которое должна принять именно Европа, а не кто-то один, кто пытается манипулировать всей Европой".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Некоторые политики блокируют евроинтеграцию Украины, чтобы получить лучшее место на Красной площади, - Зеленский

Автор: 

Венгрия (1960) Зеленский Владимир (20493) членство в ЕС (1027)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вот думаю: Если бы у нас были силы, то начали ли бы мы СВО против Венгрии с целью ее денацификации? А поддержал ли бы это наш народ?
показать весь комментарий
05.05.2025 15:49 Ответить
Не смішіть. Проти Угорщини у нас сили є з запасом - у Угорщини порівняно з Україною взагалі армії майже немає.
Ні, ми не збираємось починати війн, бо ми не Московія.
показать весь комментарий
05.05.2025 16:12 Ответить
показать весь комментарий
05.05.2025 15:52 Ответить
мадярська прорашистська шльондра.крутить ЄС"як циган сонцем"
показать весь комментарий
05.05.2025 17:35 Ответить
 
 