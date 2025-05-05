Зеленский о позиции Венгрии относительно членства Украины в ЕС: Пытается манипулировать всей Европой

Украина технически готова к открытию первых кластеров в процессе переговоров о вступлении в Европейский Союз, но теперь все зависит от политической воли стран-членов ЕС.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Чехии Петром Фиалой в Праге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Глава государства подчеркнул, что Чехия последовательно поддерживает европейскую интеграцию Украины, а первые этапы переговорного процесса уже пройдены. "Мы готовы уже в ближайшее время открыть первые кластеры в переговорах. Нужно политическое решение в самой Европе, - сказал Зеленский.

Он также намекнул на деструктивную роль Венгрии, которая блокирует прогресс в переговорах: "Решение, которое должна принять именно Европа, а не кто-то один, кто пытается манипулировать всей Европой".

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