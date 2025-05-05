Зеленський про позицію Угорщини щодо членства України в ЄС: Намагається маніпулювати всією Європою
Україна технічно готова до відкриття перших кластерів у процесі переговорів щодо вступу до Європейського Союзу, але тепер усе залежить від політичної волі країн-членів ЄС.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою в Празі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
Глава держави підкреслив, що Чехія послідовно підтримує європейську інтеграцію України, а перші етапи переговорного процесу вже пройдені. "Ми готові вже найближчим часом відкрити перші кластери в перемовинах. Потрібне політичне рішення в самій Європі, - сказав Зеленський.
Він також натякнув на деструктивну роль Угорщини, яка блокує прогрес у переговорах: "Рішення, яке має ухвалити саме Європа, а не хтось один, хто намагається маніпулювати всією Європою".
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