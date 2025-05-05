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Новини Позиція Угорщини щодо членства України в ЄС
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Зеленський про позицію Угорщини щодо членства України в ЄС: Намагається маніпулювати всією Європою

Зеленський у Чехії

Україна технічно готова до відкриття перших кластерів у процесі переговорів щодо вступу до Європейського Союзу, але тепер усе залежить від політичної волі країн-членів ЄС.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою в Празі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Глава держави підкреслив, що Чехія послідовно підтримує європейську інтеграцію України, а перші етапи переговорного процесу вже пройдені. "Ми готові вже найближчим часом відкрити перші кластери в перемовинах. Потрібне політичне рішення в самій Європі, - сказав Зеленський.

Він також натякнув на деструктивну роль Угорщини, яка блокує прогрес у переговорах: "Рішення, яке має ухвалити саме Європа, а не хтось один, хто намагається маніпулювати всією Європою".

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Вот думаю: Если бы у нас были силы, то начали ли бы мы СВО против Венгрии с целью ее денацификации? А поддержал ли бы это наш народ?
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05.05.2025 15:49 Відповісти
Не смішіть. Проти Угорщини у нас сили є з запасом - у Угорщини порівняно з Україною взагалі армії майже немає.
Ні, ми не збираємось починати війн, бо ми не Московія.
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05.05.2025 16:12 Відповісти
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05.05.2025 15:52 Відповісти
мадярська прорашистська шльондра.крутить ЄС"як циган сонцем"
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05.05.2025 17:35 Відповісти
 
 