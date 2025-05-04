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Новини Членство України в ЄС 9 травня у Росії
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Деякі політики блокують євроінтеграцію України, щоб отримати краще місце на Красній площі, - Зеленський

Зеленський дорікнув

Президент Володимир Зеленський сказав, що деякі європейські лідери блокують процес євроінтеграції України, щоб "отримати краще місце на Красній площі у Москві".

Про це глава держави сказав під час спільної пресконференції з чеським колегою Петром Павелом за підсумками переговорів у Празі, інформує Цензор.НЕТ.

"Цінуємо підтримку Чехією нашого руху до Європейського Союзу. Цього року ми готові відкрити вже перший кластер у перемовному процесі. Нам прикро, що окремі діячі в Європі блокують цей процес. Не заради інтересів, до речі, власної ж країни, а заради того, щоб отримати краще місце на трибуні на Червоній площі",- сказав український лідер.

Водночас глава держави не уточнив, про кого саме йдеться. 

Зеленський додав, що для усіх у Європі важливо, щоб домінували європейські цінності, "а не капризи окремих політиків".

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Автор: 

Зеленський Володимир (23954) членство в ЄС (1263) Євросоюз (13443)


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Топ коментарі
+2
То треба виконати обіцянку,яку пан президент обіцяв,що не гарантуе безпеку у москві.Як що похвастався,треба виконати. Бо віри не де.
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04.05.2025 20:01
+2
Ти зі своєю ригозеленою шоблою і є ті " політики".
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04.05.2025 20:12
+1
Господин президент, время намёков давно прошло, пора называть вещи своими именами, народ

Украины обязан знать своих врагов в морду лица!
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04.05.2025 20:03
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То треба виконати обіцянку,яку пан президент обіцяв,що не гарантуе безпеку у москві.Як що похвастався,треба виконати. Бо віри не де.
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04.05.2025 20:01 Відповісти
Господин президент, время намёков давно прошло, пора называть вещи своими именами, народ

Украины обязан знать своих врагов в морду лица!
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04.05.2025 20:03 Відповісти
все морды на банковой- банкуют
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04.05.2025 20:18 Відповісти
це точно
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04.05.2025 20:04 Відповісти
Деякі політики блокують євроінтеграцію України, щоб отримати краще місце на Красній площі

В кремльовской стєнє?
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04.05.2025 20:06 Відповісти
Ледь-ледь не проговорився, що блокує вступ в Євросоюз саме Порошенко, що саме Порошенку ***** пообіцяв краще місце на площві...
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04.05.2025 20:09 Відповісти
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04.05.2025 20:14 Відповісти
Ти зі своєю ригозеленою шоблою і є ті " політики".
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04.05.2025 20:12 Відповісти
Красна Площа, Красна Армія...агент Краснов...російською - Покрашенная Площядь, Покрашенная Армія, агент Крашений...
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04.05.2025 20:14 Відповісти
І хто агент Краснов в очах зелебобіків?
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04.05.2025 20:45 Відповісти
Зєлєбобік.
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04.05.2025 20:51 Відповісти
як хто? Марфа Безумна
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04.05.2025 20:52 Відповісти
Хто нападає на Україну - того потрібно ******* по наглій Орбано - Фіцівській морді
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04.05.2025 20:14 Відповісти
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04.05.2025 20:14 Відповісти
Він також був на Красній в час війни,14.05.14.
Знімався для "Студії Квартал 95" на Красній площі в Москві,як вже місяць тривала операція АТО.
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04.05.2025 20:18 Відповісти
Ляпнув щоб щось ляпнути, якийсь дітсадочок.
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04.05.2025 20:19 Відповісти
чи ревнощі "по Фрейду".
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04.05.2025 20:20 Відповісти
Це має назву - Політичний етикет. а "жаба", це трохи інше.
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04.05.2025 20:26 Відповісти
Підстрелений Стерненко в стрімі сказав, що зеленський буде дотримуватись премірря на 9-травня.
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04.05.2025 20:29 Відповісти
По Стерненку дуже неоднозначна ситуація,можна додати лише,що обоє,нападниця і він(він вже давно),завербовані сбу,як добровільні помічники.
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04.05.2025 20:38 Відповісти
Чи вистачить орбану дурості відгавкнутися і спалитися?
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04.05.2025 20:33 Відповісти
Мова про місце у ствні?😁
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04.05.2025 20:34 Відповісти
Хочеться спитати у "потужного носія сталевих яєць по 17": реформу місцевого самоврядування, яка була блискуче проведена 2015-2018, теж Орбан вбив? Бо саме вона була головною вимогою для початку розмови про вступ у Євросоюз і Порох зробив все, щоб виконати умови ЄС. Але в 2023 цю реформу знищив зеленський і його слуги. І навіть якщо всі Орбани планети бубуть "за" вступ України в ЄС, то без цієї реформи всередині України нас в ЄС хєр хто прийме.
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04.05.2025 20:40 Відповісти
Фашисти кучкуються на кровавій площі. До речі якось даже смішно виходить що ***** празнує день перемоги у вітчизняній війні. А остальні фашисти їдуть святкувати другу світову війну. Забувши хто і з ким її почав.
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04.05.2025 20:42 Відповісти
Сколько этот болтун принёс нам горя! А люди все слушают высеры и слушают!
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04.05.2025 20:51 Відповісти
Хто буде на Красній площі?
Очевидно,що ті лідери,носять напіввійському форму,типу Кім Чен Ина,в першу чергу...
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04.05.2025 20:52 Відповісти
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04.05.2025 20:53 Відповісти
 
 