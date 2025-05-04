Деякі політики блокують євроінтеграцію України, щоб отримати краще місце на Красній площі, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський сказав, що деякі європейські лідери блокують процес євроінтеграції України, щоб "отримати краще місце на Красній площі у Москві".

Про це глава держави сказав під час спільної пресконференції з чеським колегою Петром Павелом за підсумками переговорів у Празі, інформує Цензор.НЕТ.

"Цінуємо підтримку Чехією нашого руху до Європейського Союзу. Цього року ми готові відкрити вже перший кластер у перемовному процесі. Нам прикро, що окремі діячі в Європі блокують цей процес. Не заради інтересів, до речі, власної ж країни, а заради того, щоб отримати краще місце на трибуні на Червоній площі",- сказав український лідер.

Водночас глава держави не уточнив, про кого саме йдеться.

Зеленський додав, що для усіх у Європі важливо, щоб домінували європейські цінності, "а не капризи окремих політиків".

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