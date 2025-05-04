РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10547 посетителей онлайн
Новости Членство Украины в ЕС 9 мая в России
2 193 47

Некоторые политики блокируют евроинтеграцию Украины, чтобы получить лучшее место на Красной площади, - Зеленский

Зеленский упрекнул

Президент Владимир Зеленский сказал, что некоторые европейские лидеры блокируют процесс евроинтеграции Украины, чтобы "получить лучшее место на Красной площади в Москве".

Об этом глава государства сказал во время совместной пресс-конференции с чешским коллегой Петром Павелом по итогам переговоров в Праге, информирует Цензор.НЕТ.

"Ценим поддержку Чехией нашего движения в Европейский Союз. В этом году мы готовы открыть уже первый кластер в переговорном процессе. Нам обидно, что отдельные деятели в Европе блокируют этот процесс. Не ради интересов, кстати, собственной же страны, а ради того, чтобы получить лучшее место на трибуне на Красной площади", - сказал украинский лидер.

В то же время глава государства не уточнил, о ком именно идет речь.

Зеленский добавил, что для всех в Европе важно, чтобы доминировали европейские ценности, "а не капризы отдельных политиков".

Читайте также: Фицо возмутился заявлением Зеленского о параде в Москве и заявил, что все равно туда поедет

Автор: 

Зеленский Владимир (20482) членство в ЕС (1027) Евросоюз (17145)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+10
Він також був на Красній в час війни,14.05.14.
Знімався для "Студії Квартал 95" на Красній площі в Москві,як вже місяць тривала операція АТО.
показать весь комментарий
04.05.2025 20:18
+8
показать весь комментарий
04.05.2025 20:55
+7
Ледь-ледь не проговорився, що блокує вступ в Євросоюз саме Порошенко, що саме Порошенку ***** пообіцяв краще місце на площві...
показать весь комментарий
04.05.2025 20:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То треба виконати обіцянку,яку пан президент обіцяв,що не гарантуе безпеку у москві.Як що похвастався,треба виконати. Бо віри не де.
показать весь комментарий
04.05.2025 20:01 Ответить
показать весь комментарий
04.05.2025 21:17 Ответить
Ага. Як "мільярд дерев", мільйон дронів"," гігават зє",""3.000 ракет" .
І баато чого іншого.
показать весь комментарий
04.05.2025 21:22 Ответить
Господин президент, время намёков давно прошло, пора называть вещи своими именами, народ

Украины обязан знать своих врагов в морду лица!
показать весь комментарий
04.05.2025 20:03 Ответить
все морды на банковой- банкуют
показать весь комментарий
04.05.2025 20:18 Ответить
це точно
показать весь комментарий
04.05.2025 20:04 Ответить
Деякі політики блокують євроінтеграцію України, щоб отримати краще місце на Красній площі

В кремльовской стєнє?
показать весь комментарий
04.05.2025 20:06 Ответить
Ледь-ледь не проговорився, що блокує вступ в Євросоюз саме Порошенко, що саме Порошенку ***** пообіцяв краще місце на площві...
показать весь комментарий
04.05.2025 20:09 Ответить
показать весь комментарий
04.05.2025 20:14 Ответить
Ти зі своєю ригозеленою шоблою і є ті " політики".
показать весь комментарий
04.05.2025 20:12 Ответить
показать весь комментарий
04.05.2025 20:55 Ответить
Красна Площа, Красна Армія...агент Краснов...російською - Покрашенная Площядь, Покрашенная Армія, агент Крашений...
показать весь комментарий
04.05.2025 20:14 Ответить
І хто агент Краснов в очах зелебобіків?
показать весь комментарий
04.05.2025 20:45 Ответить
Зєлєбобік.
показать весь комментарий
04.05.2025 20:51 Ответить
То очевидно,хто "Зєлєбобік". А по українськи як правильно буде?
показать весь комментарий
04.05.2025 21:00 Ответить
Азаров сказав би Зілібібік...
показать весь комментарий
04.05.2025 21:22 Ответить
як хто? Марфа Безумна
показать весь комментарий
04.05.2025 20:52 Ответить
Він іншу ідею **********,хто агент Краснов,в руслі зепропаганди,а українську не може осилити.
показать весь комментарий
04.05.2025 21:10 Ответить
Хто нападає на Україну - того потрібно ******* по наглій Орбано - Фіцівській морді
показать весь комментарий
04.05.2025 20:14 Ответить
показать весь комментарий
04.05.2025 20:14 Ответить
Він також був на Красній в час війни,14.05.14.
Знімався для "Студії Квартал 95" на Красній площі в Москві,як вже місяць тривала операція АТО.
показать весь комментарий
04.05.2025 20:18 Ответить
Ляпнув щоб щось ляпнути, якийсь дітсадочок.
показать весь комментарий
04.05.2025 20:19 Ответить
чи ревнощі "по Фрейду".
показать весь комментарий
04.05.2025 20:20 Ответить
Це має назву - Політичний етикет. а "жаба", це трохи інше.
показать весь комментарий
04.05.2025 20:26 Ответить
Підстрелений Стерненко в стрімі сказав, що зеленський буде дотримуватись премірря на 9-травня.
показать весь комментарий
04.05.2025 20:29 Ответить
По Стерненку дуже неоднозначна ситуація,можна додати лише,що обоє,нападниця і він(він вже давно),завербовані сбу,як добровільні помічники.
показать весь комментарий
04.05.2025 20:38 Ответить
Як підгорає у "деяких" від прізвища Стерненко тому, що з допомогою Стерненка українські воїни тисячами двухсотять орків та їх техніку, в тому числі і високовартісну.
показать весь комментарий
04.05.2025 21:19 Ответить
Допомога куплена на донати, а не особисто Стерненка.
показать весь комментарий
04.05.2025 22:06 Ответить
Чи вистачить орбану дурості відгавкнутися і спалитися?
показать весь комментарий
04.05.2025 20:33 Ответить
Орбан - це ширма для ЄС, щоб не пояснювати своїм виборцям підтримку України,всупереч бажаням зє!
Справжня перешкода,це зє! Перешкоду Орбана,за потреби,ЄС легко оминає.
показать весь комментарий
04.05.2025 21:17 Ответить
Мова про місце у ствні?😁
показать весь комментарий
04.05.2025 20:34 Ответить
Хочеться спитати у "потужного носія сталевих яєць по 17": реформу місцевого самоврядування, яка була блискуче проведена 2015-2018, теж Орбан вбив? Бо саме вона була головною вимогою для початку розмови про вступ у Євросоюз і Порох зробив все, щоб виконати умови ЄС. Але в 2023 цю реформу знищив зеленський і його слуги. І навіть якщо всі Орбани планети бубуть "за" вступ України в ЄС, то без цієї реформи всередині України нас в ЄС хєр хто прийме.
показать весь комментарий
04.05.2025 20:40 Ответить
Фашисти кучкуються на кровавій площі. До речі якось даже смішно виходить що ***** празнує день перемоги у вітчизняній війні. А остальні фашисти їдуть святкувати другу світову війну. Забувши хто і з ким її почав.
показать весь комментарий
04.05.2025 20:42 Ответить
Сколько этот болтун принёс нам горя! А люди все слушают высеры и слушают!
показать весь комментарий
04.05.2025 20:51 Ответить
Хто буде на Красній площі?
Очевидно,що ті лідери,носять напіввійському форму,типу Кім Чен Ина,в першу чергу...
показать весь комментарий
04.05.2025 20:52 Ответить
показать весь комментарий
04.05.2025 20:53 Ответить
Ти і сам би рвонув туди,так не можна,палівно!
показать весь комментарий
04.05.2025 20:57 Ответить
На Красной площади,а шо вони вже не товчуться над мовзалеем,сказав би на склепі Ільїча.
показать весь комментарий
04.05.2025 21:04 Ответить
Площа не "Червона" від назви кольору, а "Красна" від давньослав'янського слова "красний" в розумінні красивий.
показать весь комментарий
04.05.2025 21:09 Ответить
А деякі щоб отримати 3й термін на посаді "президент".
показать весь комментарий
04.05.2025 21:11 Ответить
давай беги сюда, или сегодня балистика по плану гнда?
показать весь комментарий
04.05.2025 21:25 Ответить
Ну до 2022 ЗЄ і сам був не проти поряд з ****** парад подивитися.
Це мабуть заздрість.
показать весь комментарий
04.05.2025 21:25 Ответить
Це про кого Боневтік Потужний? Забувся як знімав там фільми і "отодвигал граници"?
показать весь комментарий
04.05.2025 21:29 Ответить
Це він про себе і завгоспа зачитує пртужно
показать весь комментарий
04.05.2025 21:37 Ответить
господи, если ти есть зделай так, что б на парад в ********** завитали наши дрони
показать весь комментарий
04.05.2025 22:05 Ответить
 
 