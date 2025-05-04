Некоторые политики блокируют евроинтеграцию Украины, чтобы получить лучшее место на Красной площади, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сказал, что некоторые европейские лидеры блокируют процесс евроинтеграции Украины, чтобы "получить лучшее место на Красной площади в Москве".

Об этом глава государства сказал во время совместной пресс-конференции с чешским коллегой Петром Павелом по итогам переговоров в Праге, информирует Цензор.НЕТ.

"Ценим поддержку Чехией нашего движения в Европейский Союз. В этом году мы готовы открыть уже первый кластер в переговорном процессе. Нам обидно, что отдельные деятели в Европе блокируют этот процесс. Не ради интересов, кстати, собственной же страны, а ради того, чтобы получить лучшее место на трибуне на Красной площади", - сказал украинский лидер.

В то же время глава государства не уточнил, о ком именно идет речь.

Зеленский добавил, что для всех в Европе важно, чтобы доминировали европейские ценности, "а не капризы отдельных политиков".

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