Некоторые политики блокируют евроинтеграцию Украины, чтобы получить лучшее место на Красной площади, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский сказал, что некоторые европейские лидеры блокируют процесс евроинтеграции Украины, чтобы "получить лучшее место на Красной площади в Москве".
Об этом глава государства сказал во время совместной пресс-конференции с чешским коллегой Петром Павелом по итогам переговоров в Праге, информирует Цензор.НЕТ.
"Ценим поддержку Чехией нашего движения в Европейский Союз. В этом году мы готовы открыть уже первый кластер в переговорном процессе. Нам обидно, что отдельные деятели в Европе блокируют этот процесс. Не ради интересов, кстати, собственной же страны, а ради того, чтобы получить лучшее место на трибуне на Красной площади", - сказал украинский лидер.
В то же время глава государства не уточнил, о ком именно идет речь.
Зеленский добавил, что для всех в Европе важно, чтобы доминировали европейские ценности, "а не капризы отдельных политиков".
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І баато чого іншого.
Украины обязан знать своих врагов в морду лица!
В кремльовской стєнє?
Знімався для "Студії Квартал 95" на Красній площі в Москві,як вже місяць тривала операція АТО.
Справжня перешкода,це зє! Перешкоду Орбана,за потреби,ЄС легко оминає.
Очевидно,що ті лідери,носять напіввійському форму,типу Кім Чен Ина,в першу чергу...
Це мабуть заздрість.