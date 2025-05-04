Фицо возмутился заявлением Зеленского о параде в Москве и заявил, что все равно туда поедет.
Премьер Словакии Роберт Фицо возмутился вчерашним заявлением президента Владимира Зеленского относительно визита иностранных лидеров в Москву на парад и обвинил его в неуважении к РФ.
Об этом он сообщил во время пресс-конференции с журналистами 4 мая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
Фицо заявил, что президент Украины Зеленский "не должен угрожать" другим странам, где проживают миллионы людей и их безопасности во время празднований.
"Так не делается. Безопасность участников является внутренним делом Российской Федерации. Но если господин Зеленский считает, что его возгласы заставят иностранные делегации не приехать, то он глубоко ошибается. Но я должен был выразить свое осуждение такого способа высказывания", - заявил Фицо.
Он также отметил, что во 2 мировой войне погибло много военных из Украины. И победу над нацистской Германией приписал России.
"В 1941-45 годах и украинские солдаты массово погибали во Второй мировой войне. Это большое неуважение, когда кто-то стране, которая имела наибольший вклад в победу над фашизмом и понесла абсолютно самые большие жертвы, которые мы можем себе представить, говорит: "Ну празднуйте, мы вам там может бросим какой-то дрон или что-то подобное". Для меня это неприемлемые вещи", - сказал премьер-министр Словакии и добавил, что поедет в Россию на 9 мая.
Он также заявил, что Украина должна принять предложение России о перемирии с 8 по 11 мая.
"Сейчас нужно было принять предложение о перемирии, когда речь шла о праздновании 80-й годовщины. И если уж не выражать поздравления по случаю окончания Второй мировой войны, то хотя бы молчать", - заявил Фицо.
Как сообщалось, накануне Фицо заявил, что Украина не может гарантировать другим странам безопасность на параде в Москве.
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ви собі уявляєте які у нас сосіди підараси
Скупчення живої сили і техніки агресора - законна ціль, і пофіг де, хай навіть в центрі маскви.
І ті з дурнів, хто туди поїде - попереджені. Все в законних правилах ведення війни.
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якщо серйозно то блеф зеленського ні на кого не подіяв, вучичи і так не збирався бо мастириться сербію в ЕС впихувати, фіцо ніхто, він приїде куди скажуть...
чи приїде сі.
моя ставка - в останню секунду передумає або замість себе когось пришле.
і не тому що загроза удару, нема ніякої загрози.
а тому що китай показав трампу що він не буде першим у протистоянні з сша ставки підіймати а по своєму це підняття ставок.
хоча, якщо вважати слова трампа про відривання росії від китаю блефом то може і приїхати, срать китай хотів на український та американський блеф тим більше що трамп, скоріш за все зеленському бити по москві чемно заборонив.