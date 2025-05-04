РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9867 посетителей онлайн
Новости 9 мая в России Фицо едет в Москву на 9 мая
2 467 34

Фицо возмутился заявлением Зеленского о параде в Москве и заявил, что все равно туда поедет.

Роберт Фицо

Премьер Словакии Роберт Фицо возмутился вчерашним заявлением президента Владимира Зеленского относительно визита иностранных лидеров в Москву на парад и обвинил его в неуважении к РФ.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции с журналистами 4 мая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Фицо заявил, что президент Украины Зеленский "не должен угрожать" другим странам, где проживают миллионы людей и их безопасности во время празднований.

"Так не делается. Безопасность участников является внутренним делом Российской Федерации. Но если господин Зеленский считает, что его возгласы заставят иностранные делегации не приехать, то он глубоко ошибается. Но я должен был выразить свое осуждение такого способа высказывания", - заявил Фицо.

Он также отметил, что во 2 мировой войне погибло много военных из Украины. И победу над нацистской Германией приписал России.

"В 1941-45 годах и украинские солдаты массово погибали во Второй мировой войне. Это большое неуважение, когда кто-то стране, которая имела наибольший вклад в победу над фашизмом и понесла абсолютно самые большие жертвы, которые мы можем себе представить, говорит: "Ну празднуйте, мы вам там может бросим какой-то дрон или что-то подобное". Для меня это неприемлемые вещи", - сказал премьер-министр Словакии и добавил, что поедет в Россию на 9 мая.

Также читайте: Поездка Фицо в Москву 9 мая остается в планах, - депутат его партии Рихтер

Он также заявил, что Украина должна принять предложение России о перемирии с 8 по 11 мая.

"Сейчас нужно было принять предложение о перемирии, когда речь шла о праздновании 80-й годовщины. И если уж не выражать поздравления по случаю окончания Второй мировой войны, то хотя бы молчать", - заявил Фицо.

Как сообщалось, накануне Фицо заявил, что Украина не может гарантировать другим странам безопасность на параде в Москве.

Автор: 

День Победы (1219) Зеленский Владимир (20474) россия (95652) Фицо Роберт (183)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
шо з нього взяти, Фіцо - тварь поднєвольная, кріпак сцаря ********..
показать весь комментарий
04.05.2025 14:42
+7
Так поїдь, а ми подивимось !
показать весь комментарий
04.05.2025 14:43
+3
Наше дело предупредить. Пулю в жопу получил? Получишь и дрон в башку.
показать весь комментарий
04.05.2025 14:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
шо з нього взяти, Фіцо - тварь поднєвольная, кріпак сцаря ********..
показать весь комментарий
04.05.2025 14:42 Ответить
Яка ганьба для Словаччини. Видно ж що ці всі нарративи висосані з кремлівського х#я. Клованом було сказано в одному сенсі, а кацапи як завжди перевернули все з ніг на голову і запхнули в брудні ротяки всіляких фіціворбанів. Та й хер на них.
показать весь комментарий
04.05.2025 14:57 Ответить
чего вам жаль словаков? они добровольно посадили на трон фицу, значит он их устраивает. кстати, словаки как и мадяры были союзниками нацистов. может это зов предков?!
показать весь комментарий
04.05.2025 15:15 Ответить
Жаль і ганьба-це здається різні речі.
показать весь комментарий
04.05.2025 15:16 Ответить
Хоть би він там здох,бажано не один.
показать весь комментарий
04.05.2025 14:59 Ответить
Так поїдь, а ми подивимось !
показать весь комментарий
04.05.2025 14:43 Ответить
Наше дело предупредить. Пулю в жопу получил? Получишь и дрон в башку.
показать весь комментарий
04.05.2025 14:44 Ответить
давай...а потім додому -ногами вперед
показать весь комментарий
04.05.2025 14:44 Ответить
Translator

ви собі уявляєте які у нас сосіди підараси
показать весь комментарий
04.05.2025 14:44 Ответить
словацька ****.Куйло вже три роки у релігійні й державні українські св'ята надсилає українському народові "привітання ракетами і шахедами.кабами і "градами" -ідеш накуй...
показать весь комментарий
04.05.2025 14:45 Ответить
Да їдь куди хочеш дурник тільки не смерди
показать весь комментарий
04.05.2025 14:45 Ответить
Як би хотілося бачити, як ті фейкові ветерани, яких понасаджають навкого пупи, розбігаються під вибухи наших дронів.
показать весь комментарий
04.05.2025 14:45 Ответить
Цікавим є те, що Фіцо жодним чином не обурився, коли кацапи на Вербну неділю обстріляли центр українських Сум, щате страшно обурився, що Зєлєнскій не може гарантувати, що на 9 мая (х.з, що то за празднік) не буде обстріляно центр мацкви, яка розв'язує війни повсьому світу.
показать весь комментарий
04.05.2025 14:45 Ответить
Зеленському заборонено офіційно назвати РФ фашистами та нацистами. Путіну нас - можна. Наша пропаганда з сурогатами тіпа рашистів або чортів, як пищіть Зелебобік, не працює. А так сказав би наш МЗС - Фіцо здійснив візит до ************** російських нацистів. Може і еврею Вітькоффу було би не так комфортно лизати зад Путіну ( Вітьков зустрівся з фашистом Путіним та приклав руку до сердця на знак пошани росйського нацизму).
показать весь комментарий
04.05.2025 14:45 Ответить
а хто зелі заборонив? ***** заборонило?
показать весь комментарий
04.05.2025 14:48 Ответить
Кагал. 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
04.05.2025 14:59 Ответить
Та їдь уже, їдь, засранцю. Всі наслідки - за власний кошт
Скупчення живої сили і техніки агресора - законна ціль, і пофіг де, хай навіть в центрі маскви.
показать весь комментарий
04.05.2025 14:46 Ответить
Ну поїдь чмо
показать весь комментарий
04.05.2025 14:46 Ответить
tZEinform пише, що ніколи зєчмонік не дозволить вдарити по парадобєсію. Жаль, що військові не можуть накласти "вето" на гівнокомандуючого.
показать весь комментарий
04.05.2025 14:47 Ответить
Словаки та угорці були союзниками нацистської німеччини.Тепер святкують "день пабеди"......
показать весь комментарий
04.05.2025 14:49 Ответить
Обурилося воно,) їдь ******* на мацкву, ось там тебе обУрять по справжньому!,)
показать весь комментарий
04.05.2025 14:50 Ответить
В чому діло, Фіцек? Залазьте з фуйлом в бункер та і дивіться собі парад. Чого на рівному місці робити проблему.
показать весь комментарий
04.05.2025 14:51 Ответить
)(уйцо названий брат воно )(уйло. На параді на параші біля )(уйла посядють.
показать весь комментарий
04.05.2025 14:51 Ответить
Вперед ногами нехай їде. Й@бане каплавухе чмо.
показать весь комментарий
04.05.2025 14:52 Ответить
І правда-попереджати можна ТІЛЬКИ якщо СПРАВДІ МОЖЕШ в'їбати!
показать весь комментарий
04.05.2025 14:53 Ответить
Можуть. Запустять з сотню дронів. А там вже в орді нехай самі вирішують що їм робити.
показать весь комментарий
04.05.2025 15:00 Ответить
Адекватні люди взагалі-то зрозуміли сказане клованом в контексті того що кацапня сама буде вчиняти провокації та обвинувачувати Україну. І що взагалі кацапські побєдобєсні шабаші-це не проблема України. Справа в тому що вся інформація зі сторони України кацапами перетворюється на вигідну їм пропаганду. Ось в чому суть інформаційної війни. А не у всратому *************.
показать весь комментарий
04.05.2025 15:01 Ответить
Скупчення ворожих солдат є законною військовою ціллю. Україна має повне право завадити ворогу проводити військовий парад.
І ті з дурнів, хто туди поїде - попереджені. Все в законних правилах ведення війни.
показать весь комментарий
04.05.2025 14:58 Ответить
а ще зеленський називав путіна жовтою рибою та земляним хробаком.
.
якщо серйозно то блеф зеленського ні на кого не подіяв, вучичи і так не збирався бо мастириться сербію в ЕС впихувати, фіцо ніхто, він приїде куди скажуть...
чи приїде сі.
моя ставка - в останню секунду передумає або замість себе когось пришле.
і не тому що загроза удару, нема ніякої загрози.
а тому що китай показав трампу що він не буде першим у протистоянні з сша ставки підіймати а по своєму це підняття ставок.
хоча, якщо вважати слова трампа про відривання росії від китаю блефом то може і приїхати, срать китай хотів на український та американський блеф тим більше що трамп, скоріш за все зеленському бити по москві чемно заборонив.
показать весь комментарий
04.05.2025 15:04 Ответить
Запасся бронированным памперсом с AliXpress
показать весь комментарий
04.05.2025 15:05 Ответить
за ******* скотиняка поедет на московию
показать весь комментарий
04.05.2025 15:10 Ответить
Я так розумію що до московського ху...ла поїде його господар сі, і його васал фіцо. Перший дать вказівки, а другій за грошіма
показать весь комментарий
04.05.2025 15:13 Ответить
законна ціль
показать весь комментарий
04.05.2025 15:16 Ответить
Піча мечиаровська розкудахталась кокот змерданий.
показать весь комментарий
04.05.2025 15:20 Ответить
 
 