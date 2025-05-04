Фицо возмутился заявлением Зеленского о параде в Москве и заявил, что все равно туда поедет.

Премьер Словакии Роберт Фицо возмутился вчерашним заявлением президента Владимира Зеленского относительно визита иностранных лидеров в Москву на парад и обвинил его в неуважении к РФ.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции с журналистами 4 мая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Фицо заявил, что президент Украины Зеленский "не должен угрожать" другим странам, где проживают миллионы людей и их безопасности во время празднований.

"Так не делается. Безопасность участников является внутренним делом Российской Федерации. Но если господин Зеленский считает, что его возгласы заставят иностранные делегации не приехать, то он глубоко ошибается. Но я должен был выразить свое осуждение такого способа высказывания", - заявил Фицо.

Он также отметил, что во 2 мировой войне погибло много военных из Украины. И победу над нацистской Германией приписал России.

"В 1941-45 годах и украинские солдаты массово погибали во Второй мировой войне. Это большое неуважение, когда кто-то стране, которая имела наибольший вклад в победу над фашизмом и понесла абсолютно самые большие жертвы, которые мы можем себе представить, говорит: "Ну празднуйте, мы вам там может бросим какой-то дрон или что-то подобное". Для меня это неприемлемые вещи", - сказал премьер-министр Словакии и добавил, что поедет в Россию на 9 мая.

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Он также заявил, что Украина должна принять предложение России о перемирии с 8 по 11 мая.

"Сейчас нужно было принять предложение о перемирии, когда речь шла о праздновании 80-й годовщины. И если уж не выражать поздравления по случаю окончания Второй мировой войны, то хотя бы молчать", - заявил Фицо.

Как сообщалось, накануне Фицо заявил, что Украина не может гарантировать другим странам безопасность на параде в Москве.