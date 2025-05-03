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Новости 9 мая в России Фицо едет в Москву на 9 мая
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Поездка Фицо в Москву 9 мая остается в планах, - депутат его партии Рихтер

Фицо раскритиковал школьника, который отказался пожать руку президенту Словакии

Премьер Словакии Роберт Фицо не отказался от планов ехать в Москву на парад к 9 мая.

Об этом сообщил депутат от партии Smer Ян Рихтер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Его комментарий появился на фоне слухов о возможной болезни Фицо, поскольку тот отменил свою программу на 1 мая.

Рихтер уверяет, что Фицо находится в хорошем физическом и психологическом состоянии, однако он не сказал, с чем связана отмена мероприятий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фицо собирается ехать к Путину на 9 мая, несмотря на предупреждения ЕС

"Возможно, это связано с приближением 15 мая (15 мая прошлого года на Фицо совершили покушение. - Ред.), возможно, есть и психологическая проблема, он начинает осознавать, что все могло произойти", - сказал Рихтер.

Он подтвердил, что поездка Фицо в Москву 9 мая остается в силе.

По словам главы депутатской фракции Smer, Фицо будет единственным из словацких политиков, кто примет участие в празднованиях в Москве.

Напомним, ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас подчеркивала, что любое участие лидеров стран Евросоюза в параде в Москве 9 мая не будет "восприниматься легкомысленно". Она также отметила, что это касается не только стран ЕС, но и тех стран, которые хотят вступить в блок.

Автор: 

День Победы (1216) Словакия (982) Фицо Роберт (182)


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Так фіца мріє - побачити куйла і вмерти.
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03.05.2025 16:37 Ответить
Ото б наші щось закинули на трибуни красной площаді..одним махом купу проблем вирішили б
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03.05.2025 17:03 Ответить
Ще 100 тис. баксів на карточку? Та вони там всі ***** за лоха тримають. Ну в принципі правильно. Кон'юнктурщики -вони такі. Коли здохне утворення на призвісько "рф" оці всі орбани та фіци перші побіжуть цілувати в сраку українців.
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03.05.2025 16:39 Ответить
А як він туда долетить ? Хто пропустить літак?
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03.05.2025 16:43 Ответить
На перекладних)) до моря, а там і новоросійск..якщо фортане))
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03.05.2025 17:09 Ответить
Підрихтувати б його перед поїздкою - щоб і мати рідна не впізнала
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03.05.2025 16:46 Ответить
То небо ЄС закрийте,хай пішки йде.
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03.05.2025 16:50 Ответить
Цікаво яку коаліцію він буде представляти на параді ?
Словаччина напала на польщу у 1939 році трохи раніше Німеччини
Щоб відволікти войсько Польське
Мабудь представлятиме самого Гітлера
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03.05.2025 16:58 Ответить
Коли ці довбні зберуться всі разом, можна за одну секунду покінчити зі всіма диктаторами в світі. А наше - хай живе. Ми ще маємо насолодитися цікавим тривалим демократичним процесом з відповідним пожиттєвим вироком.
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03.05.2025 17:06 Ответить
Ліквідують
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03.05.2025 17:09 Ответить
Може дроном того.. завчасно.. 🤭 щоб не мучився пертись на болота
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03.05.2025 17:10 Ответить
 
 