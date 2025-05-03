Поездка Фицо в Москву 9 мая остается в планах, - депутат его партии Рихтер
Премьер Словакии Роберт Фицо не отказался от планов ехать в Москву на парад к 9 мая.
Об этом сообщил депутат от партии Smer Ян Рихтер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Его комментарий появился на фоне слухов о возможной болезни Фицо, поскольку тот отменил свою программу на 1 мая.
Рихтер уверяет, что Фицо находится в хорошем физическом и психологическом состоянии, однако он не сказал, с чем связана отмена мероприятий.
"Возможно, это связано с приближением 15 мая (15 мая прошлого года на Фицо совершили покушение. - Ред.), возможно, есть и психологическая проблема, он начинает осознавать, что все могло произойти", - сказал Рихтер.
Он подтвердил, что поездка Фицо в Москву 9 мая остается в силе.
По словам главы депутатской фракции Smer, Фицо будет единственным из словацких политиков, кто примет участие в празднованиях в Москве.
Напомним, ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас подчеркивала, что любое участие лидеров стран Евросоюза в параде в Москве 9 мая не будет "восприниматься легкомысленно". Она также отметила, что это касается не только стран ЕС, но и тех стран, которые хотят вступить в блок.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Словаччина напала на польщу у 1939 році трохи раніше Німеччини
Щоб відволікти войсько Польське
Мабудь представлятиме самого Гітлера