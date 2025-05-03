Поїздка Фіцо до Москви 9 травня залишається в планах, - депутат його партії Ріхтер

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо не відмовився від планів їхати до Москви на парад до 9 травня.

Про це повідомив депутат від партії Smer Ян Ріхтер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Його коментар з’явився на тлі чуток про можливу хворобу Фіцо, оскільки той скасував свою програму на 1 травня.

Ріхтер запевняє, що Фіцо перебуває в хорошому фізичному і психологічному стані, однак він не сказав, з чим пов’язане скасування заходів.

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"Можливо, це пов'язано з наближенням 15 травня (15 травня минулого року на Фіцо скоїли замах. - Ред.), можливо, є і психологічна проблема, він починає усвідомлювати, що все могло статися", – сказав Ріхтер.

Він підтвердив, що поїздка Фіцо до Москви 9 травня залишається в силі.

За словами голови депутатської фракції Smer, Фіцо буде єдиним зі словацьких політиків, хто візьме участь святкуваннях у Москві.

Нагадаємо, раніше глава дипломатії ЄС Кая Каллас наголошувала, що будь-яка участь лідерів країн Євросоюзу в параді в Москві 9 травня не буде "сприйматися легковажно". Вона також зазначила, що це стосується не тільки країн ЄС, а й тих країн, які хочуть вступити в блок.