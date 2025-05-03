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Новини 9 травня у Росії Фіцо їде до Москви на 9 травня
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Поїздка Фіцо до Москви 9 травня залишається в планах, - депутат його партії Ріхтер

Фіцо розкритикував школяра, який відмовився потиснути руку президенту Словаччини

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо не відмовився від планів їхати до Москви на парад до 9 травня. 

Про це повідомив депутат від партії Smer Ян Ріхтер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Його коментар з’явився на тлі чуток про можливу хворобу Фіцо, оскільки той скасував свою програму на 1 травня.

Ріхтер запевняє, що Фіцо перебуває в хорошому фізичному і психологічному стані, однак він не сказав, з чим пов’язане скасування заходів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фіцо збирається їхати до Путіна на 9 травня, незважаючи на попередження ЄС

"Можливо, це пов'язано з наближенням 15 травня (15 травня минулого року на Фіцо скоїли замах. - Ред.), можливо, є і психологічна проблема, він починає усвідомлювати, що все могло статися", – сказав Ріхтер.

Він підтвердив, що поїздка Фіцо до Москви 9 травня залишається в силі.

За словами голови депутатської фракції Smer, Фіцо буде єдиним зі словацьких політиків, хто візьме участь святкуваннях у Москві.

Нагадаємо, раніше глава дипломатії ЄС Кая Каллас наголошувала, що будь-яка участь лідерів країн Євросоюзу в параді в Москві 9 травня не буде "сприйматися легковажно". Вона також зазначила, що це стосується не тільки країн ЄС, а й тих країн, які хочуть вступити в блок.

Автор: 

День Перемоги (442) Словаччина (1103) Фіцо Роберт (203)


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Топ коментарі
+4
Цікаво яку коаліцію він буде представляти на параді ?
Словаччина напала на польщу у 1939 році трохи раніше Німеччини
Щоб відволікти войсько Польське
Мабудь представлятиме самого Гітлера
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03.05.2025 16:58
+3
Коли ці довбні зберуться всі разом, можна за одну секунду покінчити зі всіма диктаторами в світі. А наше - хай живе. Ми ще маємо насолодитися цікавим тривалим демократичним процесом з відповідним пожиттєвим вироком.
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03.05.2025 17:06
+2
Так фіца мріє - побачити куйла і вмерти.
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03.05.2025 16:37
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Так фіца мріє - побачити куйла і вмерти.
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03.05.2025 16:37 Відповісти
Ото б наші щось закинули на трибуни красной площаді..одним махом купу проблем вирішили б
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03.05.2025 17:03 Відповісти
Ще 100 тис. баксів на карточку? Та вони там всі ***** за лоха тримають. Ну в принципі правильно. Кон'юнктурщики -вони такі. Коли здохне утворення на призвісько "рф" оці всі орбани та фіци перші побіжуть цілувати в сраку українців.
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03.05.2025 16:39 Відповісти
А як він туда долетить ? Хто пропустить літак?
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03.05.2025 16:43 Відповісти
На перекладних)) до моря, а там і новоросійск..якщо фортане))
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03.05.2025 17:09 Відповісти
Підрихтувати б його перед поїздкою - щоб і мати рідна не впізнала
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03.05.2025 16:46 Відповісти
То небо ЄС закрийте,хай пішки йде.
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03.05.2025 16:50 Відповісти
Цікаво яку коаліцію він буде представляти на параді ?
Словаччина напала на польщу у 1939 році трохи раніше Німеччини
Щоб відволікти войсько Польське
Мабудь представлятиме самого Гітлера
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03.05.2025 16:58 Відповісти
Мадьяри були союзниками Гітлера...З 27 06 1941-року вони воювали проти Радянського Союзу і в складі німецьких військ,і в складі союзників (Румуніі,Фінляндіі...), і в своїх бригадах і корпусах.І тільки після перелому у війні мадяри по свому звичаю забзділи,заметались і перекинулись на другу сторону.Так що хто там збирається на мавзолеї в москві 9-го травня питання риторичне...
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03.05.2025 17:22 Відповісти
На болотах цим не переймаються. Що сказали по зомбоящику так і буде. Був би Гітлер живий, його б теж запросили.
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03.05.2025 17:40 Відповісти
Коли ці довбні зберуться всі разом, можна за одну секунду покінчити зі всіма диктаторами в світі. А наше - хай живе. Ми ще маємо насолодитися цікавим тривалим демократичним процесом з відповідним пожиттєвим вироком.
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03.05.2025 17:06 Відповісти
Ліквідують
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03.05.2025 17:09 Відповісти
Може дроном того.. завчасно.. 🤭 щоб не мучився пертись на болота
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03.05.2025 17:10 Відповісти
фицо предполагает, а Господь Бог располагает, посмотрим, куда и на чём он доедет.
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03.05.2025 17:23 Відповісти
Вазеліну з собою захопи, підстилка *******! Хвалити тебе точно не будуть, а для профілактики вдрючать.
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03.05.2025 17:34 Відповісти
Почепіть на нього gps для наведення.
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03.05.2025 17:35 Відповісти
Не резиновая
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03.05.2025 17:37 Відповісти
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03.05.2025 17:38 Відповісти
Скоріше здохне, но від грошей не відмовиться
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03.05.2025 17:52 Відповісти
Хоч дайте йому протиуламкову парасолю із собою, про всяк випадок!
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03.05.2025 18:04 Відповісти
"Держава-антифашист" запросила до себе на парад представника держави сателіта гітлера. Акуєнно!
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03.05.2025 18:22 Відповісти
 
 