Фіцо збирається їхати до Путіна на 9 травня, незважаючи на попередження ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо планує поїхати в Москву на 9 травня, незважаючи на вимоги Євросоюзу не здійснювати такий візит.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Я збираюся в Москву дев'ятого травня. Попередження пані Каллас (голови дипломатії ЄС Каї Каллас - ред.) - це шантаж чи оголошення про те, що я буду покараний після повернення з Москви? Я не знаю, але я знаю, що зараз 2025 рік, а не 1939", - заявив Фіцо.
За словами словацького прем'єра, "ніхто не може вказувати йому, куди він повинен або не повинен їхати".
Також Фіцо вважає, що ЄС нібито має провести "дебати про сутність демократії", оскільки йому не подобається те, що "сталося в Румунії або Франції і що Захід робить у Грузії або Сербії".
Нагадаємо, раніше глава дипломатії ЄС Кая Каллас наголошувала, що будь-яка участь лідерів країн Євросоюзу в параді в Москві 9 травня не буде "сприйматися легковажно". Вона також зазначила, що це стосується не тільки країн ЄС, а й тих країн, які хочуть вступити в блок.
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Прем'єр-міністр Словаччини Йозеф Тисо і його братан.
Закрийте повітряний просір ЄС,коли назад летітиме.А кордону з рашею в них немає.
Джерело: https://censor.net/ua/n3547007
цікаво , а те що у березні коаліція була розвалена , але Фіцо підкупив трошки нових депутатів у коаліцію - він мовчить
а те що його хотіли лишити мандата у минулому парламенті , щоб арестовати , але « демократи Фіцо» знову підкупили пару депутатів і за рішення не вистачило 2 голосів.
І ЦЕ ДЕМОКРАТІЯ У РОЗУМІННІ КОЙ КОГО
Поїде - геть з Євросоюзу !
І не будуть бомбардирувати військові цілі на кривавій площі" мАскви 9 травня2025 року.
......
(продовжіть віршик)
оце так поворот сюжету !
але якщо буде стрілок дубль 2 - теж непогано
І тому Угорщина і Словаччина, як і у 39му обирають сторону фашистских загарбників?