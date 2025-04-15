Фіцо збирається їхати до Путіна на 9 травня, незважаючи на попередження ЄС

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо планує поїхати в Москву на 9 травня, незважаючи на вимоги Євросоюзу не здійснювати такий візит.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Я збираюся в Москву дев'ятого травня. Попередження пані Каллас (голови дипломатії ЄС Каї Каллас - ред.) - це шантаж чи оголошення про те, що я буду покараний після повернення з Москви? Я не знаю, але я знаю, що зараз 2025 рік, а не 1939", - заявив Фіцо.

За словами словацького прем'єра, "ніхто не може вказувати йому, куди він повинен або не повинен їхати".

Також Фіцо вважає, що ЄС нібито має провести "дебати про сутність демократії", оскільки йому не подобається те, що "сталося в Румунії або Франції і що Захід робить у Грузії або Сербії".

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Нагадаємо, раніше глава дипломатії ЄС Кая Каллас наголошувала, що будь-яка участь лідерів країн Євросоюзу в параді в Москві 9 травня не буде "сприйматися легковажно". Вона також зазначила, що це стосується не тільки країн ЄС, а й тих країн, які хочуть вступити в блок.