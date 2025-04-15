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Новини Фіцо їде до Москви на 9 травня
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Фіцо збирається їхати до Путіна на 9 травня, незважаючи на попередження ЄС

Фіцо про зустріч із путіним

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо планує поїхати в Москву на 9 травня, незважаючи на вимоги Євросоюзу не здійснювати такий візит.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Я збираюся в Москву дев'ятого травня. Попередження пані Каллас (голови дипломатії ЄС Каї Каллас - ред.) - це шантаж чи оголошення про те, що я буду покараний після повернення з Москви? Я не знаю, але я знаю, що зараз 2025 рік, а не 1939", - заявив Фіцо.

За словами словацького прем'єра, "ніхто не може вказувати йому, куди він повинен або не повинен їхати".

Також Фіцо вважає, що ЄС нібито має провести "дебати про сутність демократії", оскільки йому не подобається те, що "сталося в Румунії або Франції і що Захід робить у Грузії або Сербії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На 9 травня до Путіна хочуть приїхати Лукашенко, Алієв та Рахмон

Нагадаємо, раніше глава дипломатії ЄС Кая Каллас наголошувала, що будь-яка участь лідерів країн Євросоюзу в параді в Москві 9 травня не буде "сприйматися легковажно". Вона також зазначила, що це стосується не тільки країн ЄС, а й тих країн, які хочуть вступити в блок.

Автор: 

День Перемоги (438) Словаччина (1102) Євросоюз (13399) Фіцо Роберт (202)


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Топ коментарі
+26
друзяки нацистів їдуть до фашистів... каламбур
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15.04.2025 19:50
+21
Поїде в пуйла отримувати дерективи!Подивимося на реакцію ЄС після відвідин.
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15.04.2025 19:48
+14
Національні традиції.
Прем'єр-міністр Словаччини Йозеф Тисо і його братан.
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15.04.2025 20:41
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Поїде в пуйла отримувати дерективи!Подивимося на реакцію ЄС після відвідин.
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15.04.2025 19:48 Відповісти
такий же паскудний мадяр, як і орбан, лише прикидається словаком. та і президент у нього не словак. Словаки яких вибрали, таких і мають.
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15.04.2025 20:13 Відповісти
в паспорті ЄС поставить штамп - ДЕПОРТАНТЕ
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15.04.2025 19:50 Відповісти
друзяки нацистів їдуть до фашистів... каламбур
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15.04.2025 19:50 Відповісти
ніколи зелена влада не називала РФ фашистами та нацистами. навіть після Кривого Рогу та Сум. послухай піаніста.
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15.04.2025 20:09 Відповісти
розберися що за ідеології фашизм та нацизм , а потім чирикай про ніколи . Для кацапів є термін рашизм , але у тебе в голові і досі "наші " та "німці " ((
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16.04.2025 01:25 Відповісти
Давно розібрався. Бо ******* визначення фашизму містить в собі і італійський фашизм, і націонал-соціалізм, і російський фашизм та ще купи різних фашизмів. Термін Рашизм не працює, тому еврей Віткофф кінчає на фашиста Путина. Розбрерися, потім чірікай. Почни з Вікіпедіїї, там це написано.
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16.04.2025 06:14 Відповісти
Згідно до ******** "визначень" параша - потерпіла сторона (( Поглянь на рішення недорадбезу оон , ну а статті вікіпедії пишуть усі кому не ліньки , особливо якщо кацапську редакцію читати , тому перш аніж чичиркати сам визначися - тобі таксі , чи шашечки .
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16.04.2025 10:35 Відповісти
Національні традиції.
Прем'єр-міністр Словаччини Йозеф Тисо і його братан.
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15.04.2025 20:41 Відповісти
Було б дивно щоб не поїхав до вбивці - надзвичайно впертий дебіл
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15.04.2025 19:51 Відповісти
Я не здивуюсь, що і орбан з сір'ткою, а можливо і вучич в мацкву поїдуть!
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15.04.2025 21:45 Відповісти
Він не "впертий"... Йому діваться нікуди... Він же кацапам "должен - што земля калхозу...". От і змушений "відпрацьовувать", Путіну імідж піднімаючи...
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16.04.2025 01:31 Відповісти
Сказочний долбограй, сказочний долбограй, хто мнє підкаже, хто мнє підкаже - хто ето, хто ето ;-!
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15.04.2025 19:51 Відповісти
То нехай там і залишається.
Закрийте повітряний просір ЄС,коли назад летітиме.А кордону з рашею в них немає.
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15.04.2025 19:51 Відповісти
Поїде за наступною порцією сметанкового десерту від х*йла?
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15.04.2025 19:51 Відповісти
Не маю надії, що відповідь буде ефективною.
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15.04.2025 19:52 Відповісти
Взагалі то - Фіца повинен в України запитувати дозвіл на поїздку , бо те чи відбудеться , в Мацквабаді , парад чи ні - вирішувати будуть лише ЗСУ ...
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15.04.2025 19:52 Відповісти
Тут навіть в голову нікому не приходить перешкодити рашистському параду.
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15.04.2025 19:59 Відповісти
Не факт ...
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15.04.2025 21:13 Відповісти
А треба завчасно, про це, "дзвонить на весь світ"? Уже про підготовку до "контрнаступу" "надзвонили"...
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16.04.2025 01:33 Відповісти
Кремблевская консерва вскрылась полностью
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15.04.2025 19:53 Відповісти
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15.04.2025 19:53 Відповісти
йому не подобається те, що "сталося в Румунії або Франції і що Захід робить у Грузії або Сербії".

Джерело: https://censor.net/ua/n3547007
цікаво , а те що у березні коаліція була розвалена , але Фіцо підкупив трошки нових депутатів у коаліцію - він мовчить
а те що його хотіли лишити мандата у минулому парламенті , щоб арестовати , але « демократи Фіцо» знову підкупили пару депутатів і за рішення не вистачило 2 голосів.
І ЦЕ ДЕМОКРАТІЯ У РОЗУМІННІ КОЙ КОГО
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15.04.2025 19:53 Відповісти
На х-ловские деньжата.
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15.04.2025 20:55 Відповісти
Ну пусть съездит если хочется. Что такого?
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15.04.2025 19:54 Відповісти
Насрав фіцо на ЄС, і що йому зробляться ? Таке враження, ЄС керують орбан і фіцо.
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15.04.2025 19:58 Відповісти
Таких удобно держать при себе, если что, это не мы не хотим, а Фицо или Орбан нам не дает это сделать
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15.04.2025 20:11 Відповісти
Досить занепокоєностей та подібного безглуздя .
Поїде - геть з Євросоюзу !
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15.04.2025 20:02 Відповісти
хоча би не зірвалось. (зхрестив пальці)
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15.04.2025 20:02 Відповісти
не знаєте, що робити..!? накласти санкції на цю паскуду !!! і заборонити в'їзд до ЕС !!! можете не дякувати.
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15.04.2025 20:04 Відповісти
А орбан поїде?
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15.04.2025 20:05 Відповісти
*****,як і на Орбана
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15.04.2025 20:06 Відповісти
Назад його просто не пускайте. Нехай там і залишається...
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15.04.2025 20:12 Відповісти
А для мене лайном буде те що приймуть "мирні перемовини" на 9 травня.
І не будуть бомбардирувати військові цілі на кривавій площі" мАскви 9 травня2025 року.
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15.04.2025 20:12 Відповісти
орбан, вучич і фіцО.....
......

(продовжіть віршик)
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15.04.2025 20:12 Відповісти
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15.04.2025 20:14 Відповісти
Їх тримає за яйцо якесь ботоксне *****
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15.04.2025 21:52 Відповісти
пів лярда баксів просто так не дають
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15.04.2025 20:13 Відповісти
так нібито ж словаки воювали в Другій Світовій Війні на боці вермахту ?

оце так поворот сюжету !
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15.04.2025 20:23 Відповісти
Ну якщо ЄС змовчить, тоді ЄС нема
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15.04.2025 20:27 Відповісти
...а було?
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16.04.2025 06:07 Відповісти
Чому ж не 1939, якраз в 1939 році словацький політик Йожеф Тісо їздив до Гітлера, після чого Словакія оголосила себе республікою і стала маріонетковою державою нацистської Німеччини, а Тісо - президентом. Проте після поразки в війні був страчений за воєнні злочини і повішений.
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15.04.2025 20:34 Відповісти
Це має бути останньою краплею для ЄС. З такими членами не треба цяцькатись. Вони демократію підточують зсередини. Не встигнуть оглянутись західні політики, а Європа покриється коричневою чумою. Треба бити в НАБАТ зараз. Поки все можна попередити. Щоб не було пізно !
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15.04.2025 20:38 Відповісти
Осьтому, що сьогодні 2025 рік, то з цим негідником треба поводитись як на операційному столі. Відсікати різко ... без наркозу, щоб народ второпав з яким він лідОром живе.
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15.04.2025 20:40 Відповісти
Україна повинна нанести удар по скупченню фашистів і найманців дев'ятого травня коли вони всі зберуться на свій шабаш
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15.04.2025 20:47 Відповісти
це ж той рашист, який не знає що сталось у Сумах ? сподіваюсь цьому підоргу на голову щось прилетить в росіюшці .

але якщо буде стрілок дубль 2 - теж непогано
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15.04.2025 20:53 Відповісти
Навчіть путінских прихвоснів поважати ЄС та НАТО або йдіть по домівках і в'яжіть панчохи.
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15.04.2025 20:54 Відповісти
А шо зроблять куколди з ЄС?
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15.04.2025 21:04 Відповісти
що такі гниди роблять в ЄС?? це просто сюр якийсь
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15.04.2025 21:55 Відповісти
Мені одному здаються голови обох гнид на заголовному знімку прифотошопленими?
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15.04.2025 22:16 Відповісти
скоро побачимо, які яйця у ЄС
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15.04.2025 23:20 Відповісти
...вони кастрати
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16.04.2025 06:13 Відповісти
"але я знаю, що зараз 2025 рік, а не 1939"

І тому Угорщина і Словаччина, як і у 39му обирають сторону фашистских загарбників?
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16.04.2025 00:36 Відповісти
 
 