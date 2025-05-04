Фіцо обурився заявою Зеленського про парад у Москві та заявив, що все одно туди поїде

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо обурився вчорашньою заявою президента Володимира Зеленського щодо візиту іноземних лідерів до Москви на парад та звинуватив його у неповазі до РФ.

Про це він повідомив під час пресконференції з журналістами 4 травня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Фіцо заявив, що президент України Зеленський "не має погрожувати" іншим країнам, де проживають мільйони людей та їхній безпеці під час святкувань.

"Так не робиться. Безпека учасників є внутрішньою справою Російської Федерації. Але якщо пан Зеленський вважає, що його вигуки змусять іноземні делегації не приїхати, то він глибоко помиляється. Але я мусив висловити своє засудження такого способу висловлювання", - заявив Фіцо.

Він також наголосив, що у 2 світовій війні загинуло багато військових з України. Та перемогу над нацистською Німеччиною приписав Росії.

"У 1941-45 роках й українські солдати масово гинули у Другій світовій війні. Це велика неповага, коли хтось країні, яка мала найбільший внесок у перемогу над фашизмом і понесла абсолютно найбільші жертви, які ми можемо собі уявити, каже: "Ну святкуйте, ми вам там може кинемо якийсь дрон чи щось подібне". Для мене це неприйнятні речі", - сказав прем'єр-міністр Словаччини й додав, що поїде до Росії на 9 травня.

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Він також заявив, що Україна має прийняти пропозицію Росії щодо перемир'я з 8 по 11 травня.

"Зараз потрібно було прийняти пропозицію про перемир'я, коли йшлося про святкування 80-ї річниці. І якщо вже не висловлювати привітання з нагоди закінчення Другої світової війни, то хоча б мовчати", - заявив Фіцо.

Як повідомлялося, напередодні Фіцо заявив, що Україна не може гарантувати іншим країнам безпеку на параді у Москві.