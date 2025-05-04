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Новини 9 травня у Росії Фіцо їде до Москви на 9 травня
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Фіцо обурився заявою Зеленського про парад у Москві та заявив, що все одно туди поїде

Роберт Фіцо

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо обурився вчорашньою заявою президента Володимира Зеленського щодо візиту іноземних лідерів до Москви на парад та звинуватив його у неповазі до РФ. 

Про це він повідомив під час пресконференції з журналістами 4 травня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Фіцо заявив, що президент України Зеленський "не має погрожувати" іншим країнам, де проживають мільйони людей та їхній безпеці під час святкувань.

"Так не робиться. Безпека учасників є внутрішньою справою Російської Федерації. Але якщо пан Зеленський вважає, що його вигуки змусять іноземні делегації не приїхати, то він глибоко помиляється. Але я мусив висловити своє засудження такого способу висловлювання", - заявив Фіцо.

Він також наголосив, що у 2 світовій війні загинуло багато військових з України. Та перемогу над нацистською Німеччиною приписав Росії.

"У 1941-45 роках й українські солдати масово гинули у Другій світовій війні. Це велика неповага, коли хтось країні, яка мала найбільший внесок у перемогу над фашизмом і понесла абсолютно найбільші жертви, які ми можемо собі уявити, каже: "Ну святкуйте, ми вам там може кинемо якийсь дрон чи щось подібне". Для мене це неприйнятні речі", - сказав прем'єр-міністр Словаччини й додав, що поїде до Росії на 9 травня.

Також читайте: Поїздка Фіцо до Москви 9 травня залишається в планах, - депутат його партії Ріхтер

Він також заявив, що Україна має прийняти пропозицію Росії щодо перемир'я з 8 по 11 травня.

"Зараз потрібно було прийняти пропозицію про перемир'я, коли йшлося про святкування 80-ї річниці. І якщо вже не висловлювати привітання з нагоди закінчення Другої світової війни, то хоча б мовчати", - заявив Фіцо.

Як повідомлялося, напередодні Фіцо заявив, що Україна не може гарантувати іншим країнам безпеку на параді у Москві.

Автор: 

День Перемоги (445) Зеленський Володимир (23946) росія (65336) Фіцо Роберт (204)


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Топ коментарі
+9
шо з нього взяти, Фіцо - тварь поднєвольная, кріпак сцаря ********..
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04.05.2025 14:42
+8
Так поїдь, а ми подивимось !
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04.05.2025 14:43
+5
Наше дело предупредить. Пулю в жопу получил? Получишь и дрон в башку.
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04.05.2025 14:44
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шо з нього взяти, Фіцо - тварь поднєвольная, кріпак сцаря ********..
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04.05.2025 14:42 Відповісти
Яка ганьба для Словаччини. Видно ж що ці всі нарративи висосані з кремлівського х#я. Клованом було сказано в одному сенсі, а кацапи як завжди перевернули все з ніг на голову і запхнули в брудні ротяки всіляких фіціворбанів. Та й хер на них.
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04.05.2025 14:57 Відповісти
чего вам жаль словаков? они добровольно посадили на трон фицу, значит он их устраивает. кстати, словаки как и мадяры были союзниками нацистов. может это зов предков?!
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04.05.2025 15:15 Відповісти
Жаль і ганьба-це здається різні речі.
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04.05.2025 15:16 Відповісти
Хоть би він там здох,бажано не один.
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04.05.2025 14:59 Відповісти
Так поїдь, а ми подивимось !
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04.05.2025 14:43 Відповісти
Наше дело предупредить. Пулю в жопу получил? Получишь и дрон в башку.
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04.05.2025 14:44 Відповісти
давай...а потім додому -ногами вперед
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04.05.2025 14:44 Відповісти
Translator

ви собі уявляєте які у нас сосіди підараси
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04.05.2025 14:44 Відповісти
словацька ****.Куйло вже три роки у релігійні й державні українські св'ята надсилає українському народові "привітання ракетами і шахедами.кабами і "градами" -ідеш накуй...
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04.05.2025 14:45 Відповісти
Да їдь куди хочеш дурник тільки не смерди
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04.05.2025 14:45 Відповісти
Як би хотілося бачити, як ті фейкові ветерани, яких понасаджають навкого пупи, розбігаються під вибухи наших дронів.
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04.05.2025 14:45 Відповісти
Цікавим є те, що Фіцо жодним чином не обурився, коли кацапи на Вербну неділю обстріляли центр українських Сум, щате страшно обурився, що Зєлєнскій не може гарантувати, що на 9 мая (х.з, що то за празднік) не буде обстріляно центр мацкви, яка розв'язує війни повсьому світу.
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04.05.2025 14:45 Відповісти
Зеленському заборонено офіційно назвати РФ фашистами та нацистами. Путіну нас - можна. Наша пропаганда з сурогатами тіпа рашистів або чортів, як пищіть Зелебобік, не працює. А так сказав би наш МЗС - Фіцо здійснив візит до ************** російських нацистів. Може і еврею Вітькоффу було би не так комфортно лизати зад Путіну ( Вітьков зустрівся з фашистом Путіним та приклав руку до сердця на знак пошани росйського нацизму).
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04.05.2025 14:45 Відповісти
а хто зелі заборонив? ***** заборонило?
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04.05.2025 14:48 Відповісти
Кагал. 🤣🤣🤣
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04.05.2025 14:59 Відповісти
Та їдь уже, їдь, засранцю. Всі наслідки - за власний кошт
Скупчення живої сили і техніки агресора - законна ціль, і пофіг де, хай навіть в центрі маскви.
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04.05.2025 14:46 Відповісти
Ну поїдь чмо
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04.05.2025 14:46 Відповісти
tZEinform пише, що ніколи зєчмонік не дозволить вдарити по парадобєсію. Жаль, що військові не можуть накласти "вето" на гівнокомандуючого.
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04.05.2025 14:47 Відповісти
Словаки та угорці були союзниками нацистської німеччини.Тепер святкують "день пабеди"......
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04.05.2025 14:49 Відповісти
Обурилося воно,) їдь ******* на мацкву, ось там тебе обУрять по справжньому!,)
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04.05.2025 14:50 Відповісти
В чому діло, Фіцек? Залазьте з фуйлом в бункер та і дивіться собі парад. Чого на рівному місці робити проблему.
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04.05.2025 14:51 Відповісти
)(уйцо названий брат воно )(уйло. На параді на параші біля )(уйла посядють.
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04.05.2025 14:51 Відповісти
Вперед ногами нехай їде. Й@бане каплавухе чмо.
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04.05.2025 14:52 Відповісти
І правда-попереджати можна ТІЛЬКИ якщо СПРАВДІ МОЖЕШ в'їбати!
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04.05.2025 14:53 Відповісти
Можуть. Запустять з сотню дронів. А там вже в орді нехай самі вирішують що їм робити.
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04.05.2025 15:00 Відповісти
Адекватні люди взагалі-то зрозуміли сказане клованом в контексті того що кацапня сама буде вчиняти провокації та обвинувачувати Україну. І що взагалі кацапські побєдобєсні шабаші-це не проблема України. Справа в тому що вся інформація зі сторони України кацапами перетворюється на вигідну їм пропаганду. Ось в чому суть інформаційної війни. А не у всратому *************.
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04.05.2025 15:01 Відповісти
Скупчення ворожих солдат є законною військовою ціллю. Україна має повне право завадити ворогу проводити військовий парад.
І ті з дурнів, хто туди поїде - попереджені. Все в законних правилах ведення війни.
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04.05.2025 14:58 Відповісти
а ще зеленський називав путіна жовтою рибою та земляним хробаком.
.
якщо серйозно то блеф зеленського ні на кого не подіяв, вучичи і так не збирався бо мастириться сербію в ЕС впихувати, фіцо ніхто, він приїде куди скажуть...
чи приїде сі.
моя ставка - в останню секунду передумає або замість себе когось пришле.
і не тому що загроза удару, нема ніякої загрози.
а тому що китай показав трампу що він не буде першим у протистоянні з сша ставки підіймати а по своєму це підняття ставок.
хоча, якщо вважати слова трампа про відривання росії від китаю блефом то може і приїхати, срать китай хотів на український та американський блеф тим більше що трамп, скоріш за все зеленському бити по москві чемно заборонив.
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04.05.2025 15:04 Відповісти
Запасся бронированным памперсом с AliXpress
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04.05.2025 15:05 Відповісти
за ******* скотиняка поедет на московию
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04.05.2025 15:10 Відповісти
Я так розумію що до московського ху...ла поїде його господар сі, і його васал фіцо. Перший дать вказівки, а другій за грошіма
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04.05.2025 15:13 Відповісти
законна ціль
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04.05.2025 15:16 Відповісти
Піча мечиаровська розкудахталась кокот змерданий.
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04.05.2025 15:20 Відповісти
Езжай, тебя предупредили, как вернешься не плачь что члены ЕС отстрапонят тебя без вазелина!
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04.05.2025 15:27 Відповісти
Словаччина, які тільки дякуючи партизанам та Словацькому повстанню - уникла ганьби у Другій світовій війні, через ганебну політику Тісо... нині повторює помилки, стаючи на бік агресора й, знову лякаючи політикіну на цей раз Фіцо! Хоча, що взяти з простреленого?!
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04.05.2025 15:31 Відповісти
 
 