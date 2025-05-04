Фіцо обурився заявою Зеленського про парад у Москві та заявив, що все одно туди поїде
Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо обурився вчорашньою заявою президента Володимира Зеленського щодо візиту іноземних лідерів до Москви на парад та звинуватив його у неповазі до РФ.
Про це він повідомив під час пресконференції з журналістами 4 травня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
Фіцо заявив, що президент України Зеленський "не має погрожувати" іншим країнам, де проживають мільйони людей та їхній безпеці під час святкувань.
"Так не робиться. Безпека учасників є внутрішньою справою Російської Федерації. Але якщо пан Зеленський вважає, що його вигуки змусять іноземні делегації не приїхати, то він глибоко помиляється. Але я мусив висловити своє засудження такого способу висловлювання", - заявив Фіцо.
Він також наголосив, що у 2 світовій війні загинуло багато військових з України. Та перемогу над нацистською Німеччиною приписав Росії.
"У 1941-45 роках й українські солдати масово гинули у Другій світовій війні. Це велика неповага, коли хтось країні, яка мала найбільший внесок у перемогу над фашизмом і понесла абсолютно найбільші жертви, які ми можемо собі уявити, каже: "Ну святкуйте, ми вам там може кинемо якийсь дрон чи щось подібне". Для мене це неприйнятні речі", - сказав прем'єр-міністр Словаччини й додав, що поїде до Росії на 9 травня.
Він також заявив, що Україна має прийняти пропозицію Росії щодо перемир'я з 8 по 11 травня.
"Зараз потрібно було прийняти пропозицію про перемир'я, коли йшлося про святкування 80-ї річниці. І якщо вже не висловлювати привітання з нагоди закінчення Другої світової війни, то хоча б мовчати", - заявив Фіцо.
Як повідомлялося, напередодні Фіцо заявив, що Україна не може гарантувати іншим країнам безпеку на параді у Москві.
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ви собі уявляєте які у нас сосіди підараси
Скупчення живої сили і техніки агресора - законна ціль, і пофіг де, хай навіть в центрі маскви.
І ті з дурнів, хто туди поїде - попереджені. Все в законних правилах ведення війни.
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якщо серйозно то блеф зеленського ні на кого не подіяв, вучичи і так не збирався бо мастириться сербію в ЕС впихувати, фіцо ніхто, він приїде куди скажуть...
чи приїде сі.
моя ставка - в останню секунду передумає або замість себе когось пришле.
і не тому що загроза удару, нема ніякої загрози.
а тому що китай показав трампу що він не буде першим у протистоянні з сша ставки підіймати а по своєму це підняття ставок.
хоча, якщо вважати слова трампа про відривання росії від китаю блефом то може і приїхати, срать китай хотів на український та американський блеф тим більше що трамп, скоріш за все зеленському бити по москві чемно заборонив.