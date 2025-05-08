Сійярто звинуватив Україну в утиску прав угорців на Закарпатті: "Країна не може бути членом ЄС"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вкотре звинуватив Україну в обмеженні прав угорської нацменшини на Закарпатті, тому Будапешт не підтримуватиме членство держави в ЄС.

Відповідний допис він опублікував у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Уже 10 років Україна неухильно позбавляє закарпатську громаду її прав, 10 років зменшує можливість навчатися та отримувати інформацію рідною мовою, і це є неприпустимим. Очевидно, що країна, яка відверто нехтує важливими загальноєвропейськими цінностями, не може бути членом Європейського Союзу. Принаймні, не скоро", - написав Сійярто.

Таку заяву угорський міністр зробив після засідання глав МЗС країн Європейського Союзу у Варшаві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан про вступ України до ЄС: Це "зобов’язання, а не додана вартість"

Зазначимо, що це вже не вперше очільник МЗС Угорщини говорить, що Будапешт не дозволить Україні вступити до Євросоюзу і блокуватиме її вступ, доки "угорська громада на Закарпатті не отримає відібрані у 2015 році права".

У червні 2024 року, Сійярто заявляв, що Угорщина підтримала початок перемовин щодо вступу України в ЄС, оскільки Київ "задовольнив вимоги Будапешта".

Перед цим Будапешт надсилав Києву цілий список вимог, щодо яких так чи інакше дійшли консенсусу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про позицію Угорщини щодо членства України в ЄС: Намагається маніпулювати всією Європою