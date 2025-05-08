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Новини Позиція Угорщини щодо членства України в ЄС
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Сійярто звинуватив Україну в утиску прав угорців на Закарпатті: "Країна не може бути членом ЄС"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вкотре звинуватив Україну в обмеженні прав угорської нацменшини на Закарпатті, тому Будапешт не підтримуватиме членство держави в ЄС.

Відповідний допис він опублікував у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Уже 10 років Україна неухильно позбавляє закарпатську громаду її прав, 10 років зменшує можливість навчатися та отримувати інформацію рідною мовою, і це є неприпустимим. Очевидно, що країна, яка відверто нехтує важливими загальноєвропейськими цінностями, не може бути членом Європейського Союзу. Принаймні, не скоро", - написав Сійярто. 

Таку заяву угорський міністр зробив після засідання глав МЗС країн Європейського Союзу у Варшаві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан про вступ України до ЄС: Це "зобов’язання, а не додана вартість"

Зазначимо, що це вже не вперше очільник МЗС Угорщини говорить, що Будапешт не дозволить Україні вступити до Євросоюзу і блокуватиме її вступ, доки "угорська громада на Закарпатті не отримає відібрані у 2015 році права".

У червні 2024 року, Сійярто заявляв, що Угорщина підтримала початок перемовин щодо вступу України в ЄС, оскільки Київ "задовольнив вимоги Будапешта".

Перед цим Будапешт надсилав Києву цілий список вимог, щодо яких так чи інакше дійшли консенсусу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про позицію Угорщини щодо членства України в ЄС: Намагається маніпулювати всією Європою

Автор: 

Угорщина (2295) членство в ЄС (1268) нацменшини (190) Сійярто Петер (356)


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Топ коментарі
+16
Коли Угорщина виплатить компенсації родичам семи тисяч розстріляних жителів Корюківщини?
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08.05.2025 16:23
+14
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08.05.2025 16:23
+14
Я ж і кажу, шо потрібен рейд по Закарпаттю з метоювиявоення всіх хто незаконно має паспорт МУДЬЯрії, їх осудження судом, конфіскація майна та їз депортація до МУДЬЯрії без права повернення в Україну. Нехай їдуть до сіярто з орбаном ї цілюють їх у сраки..
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08.05.2025 16:29
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08.05.2025 16:22 Відповісти
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08.05.2025 16:23 Відповісти
мадярський членосос куйла "всеріято" ворог України.котрий має бути "персоною нон-грата" в Україні .
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08.05.2025 16:40 Відповісти
Коли Угорщина виплатить компенсації родичам семи тисяч розстріляних жителів Корюківщини?
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08.05.2025 16:23 Відповісти
Корюківки
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08.05.2025 16:25 Відповісти
хату моєї бабусі спалили мадяри в березні 1943 , а також розстріляли 119 мешканців нашого села , які вийшли тушити палаючи хати .
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08.05.2025 16:34 Відповісти
Орбанівська Угорщина є засланцем путіна у ЄС.
"Країна не може бути членом ЄС".
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08.05.2025 16:24 Відповісти
Я ж і кажу, шо потрібен рейд по Закарпаттю з метоювиявоення всіх хто незаконно має паспорт МУДЬЯрії, їх осудження судом, конфіскація майна та їз депортація до МУДЬЯрії без права повернення в Україну. Нехай їдуть до сіярто з орбаном ї цілюють їх у сраки..
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08.05.2025 16:29 Відповісти
Було б навіть дивно щоб він став на розум
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08.05.2025 16:31 Відповісти
До цього ******* треба на перемовини послати нашого Мадяра. Джага-джага..)
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08.05.2025 16:31 Відповісти
А чого вони не подають позову в ЄСПЛ ?

А так, по факту - одне бла-бла-бла. А ще точніше - брешуть.
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08.05.2025 16:32 Відповісти
******* геть знахабніли
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08.05.2025 16:33 Відповісти
Мерзота дірява.
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08.05.2025 16:33 Відповісти
Так чому вони до тебе не їдуть, якщо не вважають Україну своєю батьківщиною, а взагалі чим ти не задоволений, у тебе українці мають все що бажають
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08.05.2025 16:40 Відповісти
якщо путін більше грошей заплатить, то можна звинуватити Україну навіть у вбивстві Кеннеді... це ж нескладно...
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08.05.2025 16:40 Відповісти
Цей виродок як і орбан є агентами москви в ЄС і НАТО ,на Закарпатті угорська меншна становить близько 10% від усого населення переважно це Берегівський район і вони мають куди більше прав чим українська меншина в будь якій країні світу . І як би навіть все населення області змусили вчити угорську мову, ці чорти придумали б щось інше як кацапи,тому один лише вихід заборонити транспортувати російську нафту до угорщини територією України ,на якій рашисти заробляють понад 7 мільярда доларів.
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08.05.2025 16:42 Відповісти
Сіярто готує для Угорщини дешеву робочу силу.
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08.05.2025 16:43 Відповісти
Одну нашу бойову бригаду на мадярщину і ці тварини замовкнуть!
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08.05.2025 16:45 Відповісти
Як ці два чорта заї.али.
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08.05.2025 16:49 Відповісти
********** шльондра-***** продовжує свою мантру...
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08.05.2025 16:54 Відповісти
Самі винні - позов до Угорщини за окупацію Закарпаття (думаю 15-20млрд$ буде норм..) і всіх цих орбанів з сіяртами угорці самі повикидають !
А якщо Україна цього не робить - отже мадяри приймають це за слабкість і тому нахабніють !
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08.05.2025 16:58 Відповісти
сіярто прикривається угорцями України , як ху* ло живим щитом ...то вигоде ,шо українські угорці заручники ?!...
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08.05.2025 17:08 Відповісти
Жахливу репутацію у світі та Європі нам роблять ці ******-хуйлята. А враховуючи те, що ультраправий рух у Європі нині у тренді, то до влади можуть поприходити такі ****** у будь-якій країні.
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08.05.2025 17:11 Відповісти
Просто треба поставити питання ребром:забирайте своїх *угорців* з України або не гавкайте. Прямо затиснули бідних.
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08.05.2025 17:34 Відповісти
Не може, але чомусь є членом ЄС!
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08.05.2025 17:46 Відповісти
 
 