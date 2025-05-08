Сійярто звинуватив Україну в утиску прав угорців на Закарпатті: "Країна не може бути членом ЄС"
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вкотре звинуватив Україну в обмеженні прав угорської нацменшини на Закарпатті, тому Будапешт не підтримуватиме членство держави в ЄС.
Відповідний допис він опублікував у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Уже 10 років Україна неухильно позбавляє закарпатську громаду її прав, 10 років зменшує можливість навчатися та отримувати інформацію рідною мовою, і це є неприпустимим. Очевидно, що країна, яка відверто нехтує важливими загальноєвропейськими цінностями, не може бути членом Європейського Союзу. Принаймні, не скоро", - написав Сійярто.
Таку заяву угорський міністр зробив після засідання глав МЗС країн Європейського Союзу у Варшаві.
Зазначимо, що це вже не вперше очільник МЗС Угорщини говорить, що Будапешт не дозволить Україні вступити до Євросоюзу і блокуватиме її вступ, доки "угорська громада на Закарпатті не отримає відібрані у 2015 році права".
У червні 2024 року, Сійярто заявляв, що Угорщина підтримала початок перемовин щодо вступу України в ЄС, оскільки Київ "задовольнив вимоги Будапешта".
Перед цим Будапешт надсилав Києву цілий список вимог, щодо яких так чи інакше дійшли консенсусу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Країна не може бути членом ЄС".
А так, по факту - одне бла-бла-бла. А ще точніше - брешуть.
А якщо Україна цього не робить - отже мадяри приймають це за слабкість і тому нахабніють !