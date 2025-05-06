Орбан про вступ України до ЄС: Це "зобов’язання, а не додана вартість"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову виступив із критикою євроінтеграційного курсу України, назвавши її можливий вступ до Європейського Союзу невигідним для блоку.

Про це він написав у соціальній мережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Вступ України не є доброю угодою. Україна - це не додана вартість, а зобов'язання", - заявив Орбан. За його словами, направлення європейських коштів на підтримку України є помилкою, особливо з огляду на складний стан європейської економіки.

Він також підкреслив, що Угорщина вступила до ЄС за інших умов - тоді це було вигідно іншим країнам-членам. Натомість, на його думку, членство України не несе таких переваг.

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