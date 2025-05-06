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Новини Позиція Угорщини щодо членства України в ЄС
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Орбан про вступ України до ЄС: Це "зобов’язання, а не додана вартість"

Угорщина підтримає санкції проти РФ

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову виступив із критикою євроінтеграційного курсу України, назвавши її можливий вступ до Європейського Союзу невигідним для блоку.

Про це він написав у соціальній мережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Вступ України не є доброю угодою. Україна - це не додана вартість, а зобов'язання", - заявив Орбан. За його словами, направлення європейських коштів на підтримку України є помилкою, особливо з огляду на складний стан європейської економіки.

Він також підкреслив, що Угорщина вступила до ЄС за інших умов - тоді це було вигідно іншим країнам-членам. Натомість, на його думку, членство України не несе таких переваг.

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Автор: 

Україна (5920) членство в ЄС (1266) Віктор Орбан (562)


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Топ коментарі
+20
Хто б про це таке казав а не МУДЬЯри - нахлебніки ЕС.
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06.05.2025 13:27
+10
Сказав абсолютно дотаційний Орбан.
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06.05.2025 13:31
+9
Ну, що дасть Україна ЄС-ові очевидно: досвічену армію, захист від імперців зараз і в майбутньому та простір для освоєння (найбільша країна Європи - освоювати землю та надра і освоювати ще, сторіччями). А які "зобов'язання" у Угорщини? Що дає ЄС-ові Угорщина? Землю? Надра? Армію? Фінанси? Ню-ню.
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06.05.2025 13:30
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Хто б про це таке казав а не МУДЬЯри - нахлебніки ЕС.
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06.05.2025 13:27 Відповісти
Я прямо дивуюсь цьому чмуридлі - шо його може заспокоїти - тільки гарний удар в лобешню
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06.05.2025 13:30 Відповісти
Ломом!
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06.05.2025 13:42 Відповісти
Ну, що дасть Україна ЄС-ові очевидно: досвічену армію, захист від імперців зараз і в майбутньому та простір для освоєння (найбільша країна Європи - освоювати землю та надра і освоювати ще, сторіччями). А які "зобов'язання" у Угорщини? Що дає ЄС-ові Угорщина? Землю? Надра? Армію? Фінанси? Ню-ню.
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06.05.2025 13:30 Відповісти
У вЯлікай МУДЬЯрії одне забов'язання - срати у руку яка її годує. Історично вони тільки цім ї займаються. Ну ще мародерством.
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06.05.2025 13:52 Відповісти
Особисто орбанутий вилизує не лише руку, але і усі місця, що йому дозволяє ху...ло, у якого він на зарплаті. А ось його мадьяри, так да
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06.05.2025 14:17 Відповісти
Жаба заїбала. **** ротяка не закривається ні на хвилину. Коли тебе мадярську морду хтось вдавить.
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06.05.2025 13:31 Відповісти
Сказав абсолютно дотаційний Орбан.
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06.05.2025 13:31 Відповісти
Так отож. Орбан лякає угорців зменшенням дотацій ЄС Угорщині, якщо ЄС допомагатиме ще й Україні. Під прикриттям гасла "захисту інтересів Угорщини" Орбан виконує завдання кремля з блокування допомоги Україні від ЄС та недопущення вступу в ЄС УКраїни.
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06.05.2025 13:53 Відповісти
То Угорщина дотаційна, а у цього лайна постійний заробіток у ху...ла
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06.05.2025 14:11 Відповісти
І яку ж реальну вигоду Угорщина принесла Євросоюзу? Почесну можливість зливати туди мільярди євро дотацій? Так в ЄС і так достатньо місць де потрібні дотації.
Взяли в ЄС, лише задля того щоб мапа Союзу виглядала красивіше.
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06.05.2025 13:33 Відповісти
Меняем парашных мАдяров с Фицами на Украину. ЕС только вздохнёт облегчённо.
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06.05.2025 13:33 Відповісти
*****,скиньте хтось на нього комод.
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06.05.2025 13:35 Відповісти
Україну на відміну від угорщии в мирний час утримувати не треба. Ми самі себе забезпечуємо.
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06.05.2025 13:40 Відповісти
Клоунада продовжується, бо ті, що керують реально Європою дозволяють це. Якщо це взагалі не сплановано… а тут ще польський кордон планують закривати для перевізників. Нас так хочуть в Європу, як я вмирати
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06.05.2025 13:40 Відповісти
ну звичайно Європі було вигідно відкормити такого хряка, та вже пора взяти додану вартість
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06.05.2025 13:41 Відповісти
Старий сапер Водічка не любив мадярів. Я теж! Тільки чех Водічка ірраціонально, а я за те, що мадярські карателі в поліському селі, де я жив до 18 років, вбили 242 українців.
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06.05.2025 13:46 Відповісти
Той саме випадок, коли хронічна сифілітична язва розглагольствує про необхідність контрацепції...
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06.05.2025 13:48 Відповісти
Цей ханти-мансієць колись заспокоїться? Чи то вже генетика така зауральська?
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06.05.2025 14:02 Відповісти
Навіщо публікації про цього виродка ху....ла, воно зараз просто додаткові гроші, перед поїздкою до ху...ла заробляти намагається.
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06.05.2025 14:08 Відповісти
А як на мене,нащо те павуче кубло ЄС?З їх недолугими законами?
Брити чомусь же вийшли з ЄС і живуть
Нам би владу нормальну,заткнули б за пояс отих всих словаків з мадярами і поляками.І причому сильні економічно країни мовчать,а отакі всякі угорщини-словакії,які самі на шиї сидять в економічно розвинутих,щось там квакають.
І так,я пам'ятаю Польщу 70-х років минулого століття.Я таких злиднів ніде не бачив.І якби не ЄС з їх дотаціями,такими б і залишились.
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06.05.2025 14:17 Відповісти
 
 