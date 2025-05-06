Орбан про вступ України до ЄС: Це "зобов’язання, а не додана вартість"
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову виступив із критикою євроінтеграційного курсу України, назвавши її можливий вступ до Європейського Союзу невигідним для блоку.
Про це він написав у соціальній мережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
"Вступ України не є доброю угодою. Україна - це не додана вартість, а зобов'язання", - заявив Орбан. За його словами, направлення європейських коштів на підтримку України є помилкою, особливо з огляду на складний стан європейської економіки.
Він також підкреслив, що Угорщина вступила до ЄС за інших умов - тоді це було вигідно іншим країнам-членам. Натомість, на його думку, членство України не несе таких переваг.
Топ коментарі
+20 Старый зольдат
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+10 Дужан Міхал
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+9 Орест Гарай
показати весь коментар06.05.2025 13:30
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Взяли в ЄС, лише задля того щоб мапа Союзу виглядала красивіше.
Брити чомусь же вийшли з ЄС і живуть
Нам би владу нормальну,заткнули б за пояс отих всих словаків з мадярами і поляками.І причому сильні економічно країни мовчать,а отакі всякі угорщини-словакії,які самі на шиї сидять в економічно розвинутих,щось там квакають.
І так,я пам'ятаю Польщу 70-х років минулого століття.Я таких злиднів ніде не бачив.І якби не ЄС з їх дотаціями,такими б і залишились.