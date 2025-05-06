Орбан о вступлении Украины в ЕС: Это "обязательство, а не добавленная стоимость"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова выступил с критикой евроинтеграционного курса Украины, назвав ее возможное вступление в Европейский Союз невыгодным для блока.
Об этом он написал в социальной сети Х, информирует Цензор.НЕТ.
"Вступление Украины не является хорошей сделкой. Украина - это не добавленная стоимость, а обязательства", - заявил Орбан. По его словам, направление европейских средств на поддержку Украины является ошибкой, особенно учитывая сложное состояние европейской экономики.
Он также подчеркнул, что Венгрия вступила в ЕС при других условиях - тогда это было выгодно другим странам-членам. Зато, по его мнению, членство Украины не несет таких преимуществ.
Топ комментарии
+20 Старый зольдат
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Взяли в ЄС, лише задля того щоб мапа Союзу виглядала красивіше.
Брити чомусь же вийшли з ЄС і живуть
Нам би владу нормальну,заткнули б за пояс отих всих словаків з мадярами і поляками.І причому сильні економічно країни мовчать,а отакі всякі угорщини-словакії,які самі на шиї сидять в економічно розвинутих,щось там квакають.
І так,я пам'ятаю Польщу 70-х років минулого століття.Я таких злиднів ніде не бачив.І якби не ЄС з їх дотаціями,такими б і залишились.