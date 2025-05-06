Орбан о вступлении Украины в ЕС: Это "обязательство, а не добавленная стоимость"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова выступил с критикой евроинтеграционного курса Украины, назвав ее возможное вступление в Европейский Союз невыгодным для блока.

Об этом он написал в социальной сети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Вступление Украины не является хорошей сделкой. Украина - это не добавленная стоимость, а обязательства", - заявил Орбан. По его словам, направление европейских средств на поддержку Украины является ошибкой, особенно учитывая сложное состояние европейской экономики.

Он также подчеркнул, что Венгрия вступила в ЕС при других условиях - тогда это было выгодно другим странам-членам. Зато, по его мнению, членство Украины не несет таких преимуществ.

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