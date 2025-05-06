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Новости Позиция Венгрии относительно Украины
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Орбан о вступлении Украины в ЕС: Это "обязательство, а не добавленная стоимость"

Венгрия поддержит санкции против РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова выступил с критикой евроинтеграционного курса Украины, назвав ее возможное вступление в Европейский Союз невыгодным для блока.

Об этом он написал в социальной сети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Вступление Украины не является хорошей сделкой. Украина - это не добавленная стоимость, а обязательства", - заявил Орбан. По его словам, направление европейских средств на поддержку Украины является ошибкой, особенно учитывая сложное состояние европейской экономики.

Он также подчеркнул, что Венгрия вступила в ЕС при других условиях - тогда это было выгодно другим странам-членам. Зато, по его мнению, членство Украины не несет таких преимуществ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский напрасно хочет видеть в Венгрии правительство, дружественное Украине, - Орбан

Автор: 

Украина (44972) членство в ЕС (1028) Виктор Орбан (467)


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Топ комментарии
+20
Хто б про це таке казав а не МУДЬЯри - нахлебніки ЕС.
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06.05.2025 13:27
+10
Сказав абсолютно дотаційний Орбан.
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06.05.2025 13:31
+9
Ну, що дасть Україна ЄС-ові очевидно: досвічену армію, захист від імперців зараз і в майбутньому та простір для освоєння (найбільша країна Європи - освоювати землю та надра і освоювати ще, сторіччями). А які "зобов'язання" у Угорщини? Що дає ЄС-ові Угорщина? Землю? Надра? Армію? Фінанси? Ню-ню.
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06.05.2025 13:30
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Хто б про це таке казав а не МУДЬЯри - нахлебніки ЕС.
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06.05.2025 13:27 Ответить
Я прямо дивуюсь цьому чмуридлі - шо його може заспокоїти - тільки гарний удар в лобешню
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06.05.2025 13:30 Ответить
Ломом!
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06.05.2025 13:42 Ответить
Ну, що дасть Україна ЄС-ові очевидно: досвічену армію, захист від імперців зараз і в майбутньому та простір для освоєння (найбільша країна Європи - освоювати землю та надра і освоювати ще, сторіччями). А які "зобов'язання" у Угорщини? Що дає ЄС-ові Угорщина? Землю? Надра? Армію? Фінанси? Ню-ню.
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06.05.2025 13:30 Ответить
У вЯлікай МУДЬЯрії одне забов'язання - срати у руку яка її годує. Історично вони тільки цім ї займаються. Ну ще мародерством.
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06.05.2025 13:52 Ответить
Особисто орбанутий вилизує не лише руку, але і усі місця, що йому дозволяє ху...ло, у якого він на зарплаті. А ось його мадьяри, так да
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06.05.2025 14:17 Ответить
Жаба заїбала. **** ротяка не закривається ні на хвилину. Коли тебе мадярську морду хтось вдавить.
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06.05.2025 13:31 Ответить
Сказав абсолютно дотаційний Орбан.
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06.05.2025 13:31 Ответить
Так отож. Орбан лякає угорців зменшенням дотацій ЄС Угорщині, якщо ЄС допомагатиме ще й Україні. Під прикриттям гасла "захисту інтересів Угорщини" Орбан виконує завдання кремля з блокування допомоги Україні від ЄС та недопущення вступу в ЄС УКраїни.
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06.05.2025 13:53 Ответить
То Угорщина дотаційна, а у цього лайна постійний заробіток у ху...ла
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06.05.2025 14:11 Ответить
І яку ж реальну вигоду Угорщина принесла Євросоюзу? Почесну можливість зливати туди мільярди євро дотацій? Так в ЄС і так достатньо місць де потрібні дотації.
Взяли в ЄС, лише задля того щоб мапа Союзу виглядала красивіше.
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06.05.2025 13:33 Ответить
Меняем парашных мАдяров с Фицами на Украину. ЕС только вздохнёт облегчённо.
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06.05.2025 13:33 Ответить
*****,скиньте хтось на нього комод.
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06.05.2025 13:35 Ответить
Україну на відміну від угорщии в мирний час утримувати не треба. Ми самі себе забезпечуємо.
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06.05.2025 13:40 Ответить
Клоунада продовжується, бо ті, що керують реально Європою дозволяють це. Якщо це взагалі не сплановано… а тут ще польський кордон планують закривати для перевізників. Нас так хочуть в Європу, як я вмирати
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06.05.2025 13:40 Ответить
ну звичайно Європі було вигідно відкормити такого хряка, та вже пора взяти додану вартість
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06.05.2025 13:41 Ответить
Старий сапер Водічка не любив мадярів. Я теж! Тільки чех Водічка ірраціонально, а я за те, що мадярські карателі в поліському селі, де я жив до 18 років, вбили 242 українців.
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06.05.2025 13:46 Ответить
Той саме випадок, коли хронічна сифілітична язва розглагольствує про необхідність контрацепції...
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06.05.2025 13:48 Ответить
Цей ханти-мансієць колись заспокоїться? Чи то вже генетика така зауральська?
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06.05.2025 14:02 Ответить
Навіщо публікації про цього виродка ху....ла, воно зараз просто додаткові гроші, перед поїздкою до ху...ла заробляти намагається.
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06.05.2025 14:08 Ответить
А як на мене,нащо те павуче кубло ЄС?З їх недолугими законами?
Брити чомусь же вийшли з ЄС і живуть
Нам би владу нормальну,заткнули б за пояс отих всих словаків з мадярами і поляками.І причому сильні економічно країни мовчать,а отакі всякі угорщини-словакії,які самі на шиї сидять в економічно розвинутих,щось там квакають.
І так,я пам'ятаю Польщу 70-х років минулого століття.Я таких злиднів ніде не бачив.І якби не ЄС з їх дотаціями,такими б і залишились.
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06.05.2025 14:17 Ответить
 
 