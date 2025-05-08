Сийярто обвинил Украину в ущемлении прав венгров на Закарпатье: "Страна не может быть членом ЕС"
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в очередной раз обвинил Украину в ограничении прав венгерского нацменьшинства на Закарпатье, поэтому Будапешт не будет поддерживать членство государства в ЕС.
Соответствующее сообщение он опубликовал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Уже 10 лет Украина неуклонно лишает закарпатскую общину ее прав, 10 лет уменьшает возможность учиться и получать информацию на родном языке, и это недопустимо. Очевидно, что страна, которая откровенно пренебрегает важными общеевропейскими ценностями, не может быть членом Европейского Союза. По крайней мере, не скоро", - написал Сийярто.
Такое заявление венгерский министр сделал после заседания глав МИД стран Европейского Союза в Варшаве.
Отметим, что это уже не впервые глава МИД Венгрии говорит, что Будапешт не позволит Украине вступить в Евросоюз и будет блокировать ее вступление, пока "венгерская община на Закарпатье не получит отобранные в 2015 году права".
В июне 2024 года, Сийярто заявлял, что Венгрия поддержала начало переговоров по вступлению Украины в ЕС, поскольку Киев "удовлетворил требования Будапешта".
Перед этим Будапешт присылал Киеву целый список требований, по которым так или иначе пришли к консенсусу.
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"Країна не може бути членом ЄС".
А так, по факту - одне бла-бла-бла. А ще точніше - брешуть.
А якщо Україна цього не робить - отже мадяри приймають це за слабкість і тому нахабніють !