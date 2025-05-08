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Новости Позиция Венгрии относительно Украины
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Сийярто обвинил Украину в ущемлении прав венгров на Закарпатье: "Страна не может быть членом ЕС"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в очередной раз обвинил Украину в ограничении прав венгерского нацменьшинства на Закарпатье, поэтому Будапешт не будет поддерживать членство государства в ЕС.

Соответствующее сообщение он опубликовал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Уже 10 лет Украина неуклонно лишает закарпатскую общину ее прав, 10 лет уменьшает возможность учиться и получать информацию на родном языке, и это недопустимо. Очевидно, что страна, которая откровенно пренебрегает важными общеевропейскими ценностями, не может быть членом Европейского Союза. По крайней мере, не скоро", - написал Сийярто.

Такое заявление венгерский министр сделал после заседания глав МИД стран Европейского Союза в Варшаве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Орбан о вступлении Украины в ЕС: Это "обязательства, а не добавленная стоимость"

Отметим, что это уже не впервые глава МИД Венгрии говорит, что Будапешт не позволит Украине вступить в Евросоюз и будет блокировать ее вступление, пока "венгерская община на Закарпатье не получит отобранные в 2015 году права".

В июне 2024 года, Сийярто заявлял, что Венгрия поддержала начало переговоров по вступлению Украины в ЕС, поскольку Киев "удовлетворил требования Будапешта".

Перед этим Будапешт присылал Киеву целый список требований, по которым так или иначе пришли к консенсусу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о позиции Венгрии относительно членства Украины в ЕС: Пытается манипулировать всей Европой

Автор: 

Венгрия (1963) членство в ЕС (1030) нацменьшинства (231) Сийярто Петер (324)


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Топ комментарии
+20
Коли Угорщина виплатить компенсації родичам семи тисяч розстріляних жителів Корюківщини?
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08.05.2025 16:23
+17
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08.05.2025 16:23
+15
Я ж і кажу, шо потрібен рейд по Закарпаттю з метоювиявоення всіх хто незаконно має паспорт МУДЬЯрії, їх осудження судом, конфіскація майна та їз депортація до МУДЬЯрії без права повернення в Україну. Нехай їдуть до сіярто з орбаном ї цілюють їх у сраки..
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08.05.2025 16:29
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08.05.2025 16:22 Ответить
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08.05.2025 16:23 Ответить
мадярський членосос куйла "всеріято" ворог України.котрий має бути "персоною нон-грата" в Україні .
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08.05.2025 16:40 Ответить
Коли Угорщина виплатить компенсації родичам семи тисяч розстріляних жителів Корюківщини?
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08.05.2025 16:23 Ответить
Корюківки
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08.05.2025 16:25 Ответить
хату моєї бабусі спалили мадяри в березні 1943 , а також розстріляли 119 мешканців нашого села , які вийшли тушити палаючи хати .
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08.05.2025 16:34 Ответить
і ще варто розкопати, чим дихали і де воювали предки Сіярто, Орбана і Фіцо під час Другої світової.
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08.05.2025 18:32 Ответить
Орбанівська Угорщина є засланцем путіна у ЄС.
"Країна не може бути членом ЄС".
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08.05.2025 16:24 Ответить
Я ж і кажу, шо потрібен рейд по Закарпаттю з метоювиявоення всіх хто незаконно має паспорт МУДЬЯрії, їх осудження судом, конфіскація майна та їз депортація до МУДЬЯрії без права повернення в Україну. Нехай їдуть до сіярто з орбаном ї цілюють їх у сраки..
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08.05.2025 16:29 Ответить
Було б навіть дивно щоб він став на розум
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08.05.2025 16:31 Ответить
До цього ******* треба на перемовини послати нашого Мадяра. Джага-джага..)
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08.05.2025 16:31 Ответить
А чого вони не подають позову в ЄСПЛ ?

А так, по факту - одне бла-бла-бла. А ще точніше - брешуть.
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08.05.2025 16:32 Ответить
******* геть знахабніли
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08.05.2025 16:33 Ответить
Мерзота дірява.
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08.05.2025 16:33 Ответить
Так чому вони до тебе не їдуть, якщо не вважають Україну своєю батьківщиною, а взагалі чим ти не задоволений, у тебе українці мають все що бажають
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08.05.2025 16:40 Ответить
якщо путін більше грошей заплатить, то можна звинуватити Україну навіть у вбивстві Кеннеді... це ж нескладно...
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08.05.2025 16:40 Ответить
Цей виродок як і орбан є агентами москви в ЄС і НАТО ,на Закарпатті угорська меншна становить близько 10% від усого населення переважно це Берегівський район і вони мають куди більше прав чим українська меншина в будь якій країні світу . І як би навіть все населення області змусили вчити угорську мову, ці чорти придумали б щось інше як кацапи,тому один лише вихід заборонити транспортувати російську нафту до угорщини територією України ,на якій рашисти заробляють понад 7 мільярда доларів.
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08.05.2025 16:42 Ответить
Сіярто готує для Угорщини дешеву робочу силу.
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08.05.2025 16:43 Ответить
Одну нашу бойову бригаду на мадярщину і ці тварини замовкнуть!
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08.05.2025 16:45 Ответить
Як ці два чорта заї.али.
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08.05.2025 16:49 Ответить
********** шльондра-***** продовжує свою мантру...
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08.05.2025 16:54 Ответить
Самі винні - позов до Угорщини за окупацію Закарпаття (думаю 15-20млрд$ буде норм..) і всіх цих орбанів з сіяртами угорці самі повикидають !
А якщо Україна цього не робить - отже мадяри приймають це за слабкість і тому нахабніють !
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08.05.2025 16:58 Ответить
сіярто прикривається угорцями України , як ху* ло живим щитом ...то вигоде ,шо українські угорці заручники ?!...
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08.05.2025 17:08 Ответить
Жахливу репутацію у світі та Європі нам роблять ці ******-хуйлята. А враховуючи те, що ультраправий рух у Європі нині у тренді, то до влади можуть поприходити такі ****** у будь-якій країні.
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08.05.2025 17:11 Ответить
Просто треба поставити питання ребром:забирайте своїх *угорців* з України або не гавкайте. Прямо затиснули бідних.
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08.05.2025 17:34 Ответить
Не може, але чомусь є членом ЄС!
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08.05.2025 17:46 Ответить
Факти будь ласка - Кого розстріляли? В кого вилучили хоч якусь літературу на угорській мові? Яку угорську радіостанцію глушили? Альо МЗС - нема фактів, позов до суду на паскуду за наклеп і до суми за моральну шкоду не соромтесь побільше нулів намалювати.
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08.05.2025 18:28 Ответить
Цікаво,чи є тут люди, хто перетинав кордон України-Угорщина,та зупинявся там, наприклад, в кав'ярні? Звертаючись до обслуговуючого персоналу українською ви почули,що вони Вас не розуміють? Мене,українку в Україні не розуміють?!!!! Сіярто іде на х...й!
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08.05.2025 18:39 Ответить
 
 