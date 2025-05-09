РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13705 посетителей онлайн
Новости
12 272 60

Впервые в истории раскрыта агентурная сеть военной разведки Венгрии: шпионили на Закарпатье, - СБУ. ВИДЕО

Впервые в истории Украины разоблачена агентурная сеть военной разведки Венгрии, которая шпионила в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Так, задачей центра был сбор информации о военной защищенности Закарпатской области, поиск уязвимых мест в наземной и воздушной обороне региона, а также изучение общественно-политических взглядов местных жителей: в частности, сценариев их поведения, если на территорию региона зайдут венгерские войска.

В Закарпатской области были задержаны два агента из сети венгерской спецслужбы.

Читайте также: Венгрия - часть команды Путина, - Цахкна

"Куратором обоих фигурантов был кадровый сотрудник военной разведки Венгрии, чья личность уже идентифицирована Службой безопасности. Одним из его агентов был 40-летний бывший военный из Береговского района, которого иностранцы завербовали и перевели в "режим ожидания" еще в 2021 году. По данным контрразведки и следователей СБУ, куратор "активировал" этого агента в сентябре 2024 года", - говорится в сообщении.

Предателю поручили изучить настроения местного населения и получить такую информацию:

  • какая будет реакция военных и гражданского населения Закарпатья, если в область войдет миротворческий контингент, в частности венгерские военные;
  • какое военное снаряжение и вооружение можно приобрести на черном рынке Закарпатья;
  • какова ситуация с миграцией венгерского населения в регионе;
  • какие военные силы расположены на Закарпатье, много ли транспорта и боевых машин;
  • насколько укомплектованы правоохранительные органы и какова их численность и тому подобное.

"Задокументировано, что после этого агент лично разведывал размещение Сил обороны и координаты зенитно-ракетных комплексов С-300 в регионе. После сбора разведданных он выехал в Венгрию, чтобы отчитаться перед куратором. Для пересечения границы предатель оформил справку по уходу за больным отцом, который нуждается в лечении в иностранных учреждениях", - отметили в СБУ.

Во время встречи венгерский разведчик передал агенту наличные средства, которые предполагались на выполнение поставленных задач. Также предатель искал сеть информаторов, пытаясь завербовать по меньшей мере двух человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан проголосовал против членства Украины в ЕС на национальной консультации в Венгрии. ФОТО

Иностранная разведка надеялась расширить диапазон сбора информации, в частности получить данные из прифронтовых и фронтовых регионов.

"В марте этого года контрразведка СБУ задокументировала вторую встречу агента с куратором. На этот раз он получил телефон со специальным программным обеспечением для законспирированной связи.

Среди новых задач предателя было выявление служебных авто, принадлежащих представителям Сил безопасности и обороны в Закарпатской области. Кроме того, резидент должен был находить и передавать венгерской спецслужбе данные о потерях ВСУ на войне и актуальные события с линии фронта, и уже подобрал соответствующий контакт в Силах обороны.

Еще одна задержанная - бывшая военнослужащая Сил безопасности и обороны Украины, которая уволилась из подразделения в 2025 году. По имеющейся информации, среди ее задач было информирование венгерской спецслужбы о наличии самолетов и вертолетов в Закарпатской области, а также об оборонных системах воинской части, где она проходила службу", - добавили в СБУ.

Также читайте: Зеленский напрасно хочет видеть в Венгрии правительство, дружественное Украине, - Орбан

Контрразведка задержала фигурантов по месту жительства. Во время обыска у них изъяты телефоны и другие вещественные доказательства подрывной деятельности.

Сейчас им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения к ответственности всех участников агентурной сети венгерской разведки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сийярто обвинил Украину в ущемлении прав венгров на Закарпатье: "Страна не может быть членом ЕС"

Автор: 

Венгрия (1965) разведка (4181) СБУ (19937) шпионаж (1392)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+42
Мадяри знову зіспівались з фашистами але цього разу з кацапськими.
показать весь комментарий
09.05.2025 09:41
+36
Стовідсотково угорські спецслужби співпрацюють з фсб. Питання: хто там що розвідує?
показать весь комментарий
09.05.2025 09:37
+33
Чекаємо на виступ окуляриста Сіярто про порушення прав угорців на проведення шпіонажу на території України.
показать весь комментарий
09.05.2025 09:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щупальця Орбана
показать весь комментарий
09.05.2025 09:34 Ответить
Стовідсотково угорські спецслужби співпрацюють з фсб. Питання: хто там що розвідує?
показать весь комментарий
09.05.2025 09:37 Ответить
Хто це може достеменно знати? Країна НАТО. Може співпрацює, а може і ні.
А от реально, то, що Орбан має далакосяжні плани.
показать весь комментарий
09.05.2025 11:05 Ответить
Так Орбан очолює країну НАТО.
Тож, за вашою ж логікою, може має далекосяжні плани, а може й ні...
Хто це може достеменно знати.
показать весь комментарий
09.05.2025 11:11 Ответить
Что то мне подсказывает что скоро словацких агентов разоблачат!
показать весь комментарий
09.05.2025 09:39 Ответить
Интересно было бы почитать ответы по вот тем пунктам. Особенно, действительно ли там ждут венгерские войска. Или это все пестёш.
показать весь комментарий
09.05.2025 09:40 Ответить
туда одну бригаду зсу и будет будапешт наш))))"венгерские войска" с 33 танками совковыми и под 100 бтр это конечно моща)
показать весь комментарий
09.05.2025 09:41 Ответить
Як, ти, так легко, сидячи в алтайському краї, так легко маневруєш " бригадами ЗСУ", навіть ЗСУ написало малими буквами
показать весь комментарий
09.05.2025 11:08 Ответить
А як тоді буде з контрабандою??
показать весь комментарий
09.05.2025 09:43 Ответить
На святое посягаешь?)
показать весь комментарий
09.05.2025 10:28 Ответить
Звернись до ведмедчука, він тобі, як підлеглому, все конфіденційно розкаже, сам із Закарпаття.
показать весь комментарий
09.05.2025 11:06 Ответить
Мадяри знову зіспівались з фашистами але цього разу з кацапськими.
показать весь комментарий
09.05.2025 09:41 Ответить
Ці потвор зараз називають рашистами
показать весь комментарий
09.05.2025 10:01 Ответить
Чекаємо на виступ окуляриста Сіярто про порушення прав угорців на проведення шпіонажу на території України.
показать весь комментарий
09.05.2025 09:41 Ответить
Жаба чекає, коли пуйло "с барского плєча" пожалує йому Закарпаття. Все інше - бла-бла.
показать весь комментарий
09.05.2025 09:41 Ответить
какое закарпатье?куйло 4 год в 2 областях ипеться)
показать весь комментарий
09.05.2025 09:42 Ответить
Чи жаба думає в час Х відкрити "другий фронт"..?
показать весь комментарий
09.05.2025 09:44 Ответить
тот фронт через неделю будет в будапеште и токае))))военное ничто с 20к типа военных,убожество а не армия
показать весь комментарий
09.05.2025 09:49 Ответить
100%. ****** которые за счёт дотаций от ЕС надрачивают вялое имперское вяличие. Проиграли все войны за последние 100 лет, но как и родычей кацапов, жизнь ничему не учит…
показать весь комментарий
09.05.2025 10:07 Ответить
взагалі позиція угорців дивна. вони пересралися з багатьма своїми сусідами. Який "миротворчий котингент" під угорськими прапорами?! Через тиждень максимум - 24 ОМБР уже буде там наводити лад. І нато навіть не пікне, бо у такому випадку вони звільняються від зобов"язань по статті 5.
показать весь комментарий
09.05.2025 10:11 Ответить
Покидька орбана тицьнути мордою у все це лайно.
показать весь комментарий
09.05.2025 09:43 Ответить
Він згоден тільки на валізу ху...ла
показать весь комментарий
09.05.2025 09:59 Ответить
Мало πИzgulu.
Зізнався б і у вбивстві Кеннеді, Лінкольна, та у громадянстві Нібіру.
показать весь комментарий
09.05.2025 09:43 Ответить
Мразі угорські...
показать весь комментарий
09.05.2025 09:44 Ответить
"сценаріїв їхньої поведінки, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська."
Усі три танка?
показать весь комментарий
09.05.2025 09:46 Ответить
а ми традиційно приберемо свої війська та зробимо чудові дороги.
показать весь комментарий
09.05.2025 09:47 Ответить
Да яке відношення мають до цього москалі та ху... лостан
показать весь комментарий
09.05.2025 09:58 Ответить
на Закарпатті 50% таких агентів. СБУ приберіть цього прилизаного чорта-речника,-дратує його зовнішність козла
показать весь комментарий
09.05.2025 09:46 Ответить
Вася, ти про все Закарпаття то не звізди, путіноснсос ти хєров
показать весь комментарий
09.05.2025 09:58 Ответить
Він не про все, а лише про 50 відсотків.
показать весь комментарий
09.05.2025 10:41 Ответить
Заісно,б"вася", сидячи на завалинці в підмосковії, дуже добре розбирається " В Закарпатті"
показать весь комментарий
09.05.2025 11:11 Ответить
ты завалинка ипаная "испанская" срись дальше всяких бомжей аля мадьяры)худоба которая может только ныть.
показать весь комментарий
09.05.2025 11:21 Ответить
Ну дик при поразці України Путін обіцяв Орбану. Зараз час щемити угорців, бо вилізе боком.
показать весь комментарий
09.05.2025 09:46 Ответить
Там можливо є і зв'язок угорської розвідки з рашинською.Звідки ноги ростуть: Орбан та Сіярто часто мотаються на московію.
показать весь комментарий
09.05.2025 09:48 Ответить
Це треба вже переживати ЄС, бо вони там більше ради ху...ла шпигують
показать весь комментарий
09.05.2025 09:56 Ответить
готуються забрати шматочок, скоро ще й румуни до них приєднаються
показать весь комментарий
09.05.2025 09:48 Ответить
ты реально думаешь что эти никчемные обсосы на что то способны на румынию там вооще пару батальйонов хватит,пока на этих карликов даже внимания обращать не стоит особо.
показать весь комментарий
09.05.2025 09:51 Ответить
Невже знову не хватило ума грохнути при затриианні.
показать весь комментарий
09.05.2025 09:54 Ответить
Для кого це новина, всі хто має паспорта Угорщини є потенційними шпигунами
показать весь комментарий
09.05.2025 09:54 Ответить
Зе Дегенерати))) у шуфрича спросите про зауральскую агентуру, он лет 5 ездил к ******* консультировать орбана как захватить и качать Закарпатье...
показать весь комментарий
09.05.2025 09:55 Ответить
Мамаліґуси наступні.
показать весь комментарий
09.05.2025 09:55 Ответить
Ви думаєте чому Орбан підтримує Путіна і вставляє палки в колеса Україні в ЄС?Путін пообіцяв йому Закарпаття в разі захоплення України.Це мені без вищої освіти зрозуміло і без перебування в розвідці україни зрозуміло.А СБУ це стало зромуло тільки тепер?Наше СБУ(не все,але більшість)цікавить тільки економічна діяльність і кришування бізнесу.Туди раніше попадали як і всюди-по знайомству твоїх впливових батьків.
показать весь комментарий
09.05.2025 09:56 Ответить
Орбан, якби тіки він подумав кудась шось там ввести, то йому ЗСУ по самі гланди би ввело. Шлюха путінська
показать весь комментарий
09.05.2025 09:57 Ответить
тупорилий орбан і о)(уївший ***** лише виконують заклики )(уйла. кремлівський гандон таке й полякам та румунам пропонував.
показать весь комментарий
09.05.2025 09:57 Ответить
посадити разом з кацапами як військовополонених
показать весь комментарий
09.05.2025 10:03 Ответить
Наиболее многочисленный вид вооружённых сил - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B8 Сухопутные войска. ВВС - вторые по численности. Кроме того, имеется https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_(%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F) «военно-речной» полк, патрулирующий https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9 Дунай.

Министр обороны Венгрии https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%8C%D1%8E%D1%85%D0%B0%D1%87,_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86&action=edit&redlink=1 Ференц Дьюхач объявил[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9 когда?] о сокращении численности Вооружённых сил с 30 тысяч до 22 тысяч, заявив, что Венгрии больше не надо укреплять вооружённые силы на границах государства, чтобы готовиться дать отпор предполагаемому противнику. Их цель - противостоять конфликтам и проявлениям https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC терроризма внутри страны.

На вооружении находятся 30 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA основных танков https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-72 Т-72.
показать весь комментарий
09.05.2025 10:03 Ответить
А ноту Орбану будем виставляти, чи будем соплі жувати?
показать весь комментарий
09.05.2025 10:04 Ответить
👏👏👏👏👏 Варто було б ноту організувати. От лише угри теж українських шпійонів організують. Там наших заробітчан - десятки тисяч.
показать весь комментарий
09.05.2025 10:44 Ответить
На Закарпатті є сепаратистські організації, котрі отримують гроші з-за меж України - СБУ.
21 березня 2011р
показать весь комментарий
09.05.2025 10:05 Ответить
Думаю що план захоалення Закарпатья уорщиною вже існує. Вони тільки відполіровуюиь його.
Ще одна країна сусід-ворог.
показать весь комментарий
09.05.2025 10:06 Ответить
)))план то есть но им надо план защиты будапешта через неделю составлять,туда одной бригады хватит,будет нам поарок в виде токайских вин)это надо сейчас быть самоубийцей чтобы рыпаться такого военному карлику на украину с отработанными бпла и и прочим опытом,будет весело для ******* но не надолго)
показать весь комментарий
09.05.2025 10:15 Ответить
Не зайвим би було цей орбановський гадюшник зачистити якщо їх викинуть з нато
показать весь комментарий
09.05.2025 10:07 Ответить
Угорські війська розстріляли Карпатську Січ Волошина, а це було повноцінне вторгнення у сусідню державу, повалення її влади і захоплення її теріторій. Тобто угорці з Гітлером - одне і те саме.
показать весь комментарий
09.05.2025 10:20 Ответить
Треба яйця зажати у лещата нестору Шуфрічу,ця скотиняка багато чого знає..
показать весь комментарий
09.05.2025 10:25 Ответить
40- ка річний, колишній військовий.
А чому цей вилупок не на фронті?
Значить, тракторист Микола і токар Іван хай воюють, а колишні ахфіцери ( будь яких структур) хай сидять по хаткам?
показать весь комментарий
09.05.2025 10:33 Ответить
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
показать весь комментарий
09.05.2025 10:47 Ответить
Ві фсьо врьотє, єта неправда... Орган хароший
показать весь комментарий
09.05.2025 10:35 Ответить
Альйо, сбу, ви де?
Дружба (нафтопровід)
Маршрут нафтопроводу проходить від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%94%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA Альметьєвська в Татарстані (РФ) через міста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_(%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE) Самару, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA Брянськ (РФ) до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80 Мозиря (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C Білорусь), де розгалужується на дві гілки: північну (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C Білорусь, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польща та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Німеччина) і південну (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D1%96%D1%8F Чехія, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Словаччина та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Угорщина).
показать весь комментарий
09.05.2025 10:38 Ответить
Угорщина член НАТО. НАТО шпигує за Украіною? Орбан, як там права нацменшин?
показать весь комментарий
09.05.2025 11:08 Ответить
Все уже забыли как в начале войны венгры отправиляли войска на границу якобы под видом гум помощи... Я уже давно говорил что Закарпатье при таком же подходе это будет бамбас 2.0. Пора уже всерьёз браться и наводить там порядок. Вернее нужно это было делать еще позавчера
показать весь комментарий
09.05.2025 11:40 Ответить
 
 