Впервые в истории раскрыта агентурная сеть военной разведки Венгрии: шпионили на Закарпатье, - СБУ. ВИДЕО

Впервые в истории Украины разоблачена агентурная сеть военной разведки Венгрии, которая шпионила в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Так, задачей центра был сбор информации о военной защищенности Закарпатской области, поиск уязвимых мест в наземной и воздушной обороне региона, а также изучение общественно-политических взглядов местных жителей: в частности, сценариев их поведения, если на территорию региона зайдут венгерские войска.

В Закарпатской области были задержаны два агента из сети венгерской спецслужбы.

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"Куратором обоих фигурантов был кадровый сотрудник военной разведки Венгрии, чья личность уже идентифицирована Службой безопасности. Одним из его агентов был 40-летний бывший военный из Береговского района, которого иностранцы завербовали и перевели в "режим ожидания" еще в 2021 году. По данным контрразведки и следователей СБУ, куратор "активировал" этого агента в сентябре 2024 года", - говорится в сообщении.

Предателю поручили изучить настроения местного населения и получить такую информацию:

какая будет реакция военных и гражданского населения Закарпатья, если в область войдет миротворческий контингент, в частности венгерские военные;

какое военное снаряжение и вооружение можно приобрести на черном рынке Закарпатья;

какова ситуация с миграцией венгерского населения в регионе;

какие военные силы расположены на Закарпатье, много ли транспорта и боевых машин;

насколько укомплектованы правоохранительные органы и какова их численность и тому подобное.

"Задокументировано, что после этого агент лично разведывал размещение Сил обороны и координаты зенитно-ракетных комплексов С-300 в регионе. После сбора разведданных он выехал в Венгрию, чтобы отчитаться перед куратором. Для пересечения границы предатель оформил справку по уходу за больным отцом, который нуждается в лечении в иностранных учреждениях", - отметили в СБУ.

Во время встречи венгерский разведчик передал агенту наличные средства, которые предполагались на выполнение поставленных задач. Также предатель искал сеть информаторов, пытаясь завербовать по меньшей мере двух человек.

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Иностранная разведка надеялась расширить диапазон сбора информации, в частности получить данные из прифронтовых и фронтовых регионов.

"В марте этого года контрразведка СБУ задокументировала вторую встречу агента с куратором. На этот раз он получил телефон со специальным программным обеспечением для законспирированной связи.

Среди новых задач предателя было выявление служебных авто, принадлежащих представителям Сил безопасности и обороны в Закарпатской области. Кроме того, резидент должен был находить и передавать венгерской спецслужбе данные о потерях ВСУ на войне и актуальные события с линии фронта, и уже подобрал соответствующий контакт в Силах обороны.

Еще одна задержанная - бывшая военнослужащая Сил безопасности и обороны Украины, которая уволилась из подразделения в 2025 году. По имеющейся информации, среди ее задач было информирование венгерской спецслужбы о наличии самолетов и вертолетов в Закарпатской области, а также об оборонных системах воинской части, где она проходила службу", - добавили в СБУ.

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Контрразведка задержала фигурантов по месту жительства. Во время обыска у них изъяты телефоны и другие вещественные доказательства подрывной деятельности.

Сейчас им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения к ответственности всех участников агентурной сети венгерской разведки.

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