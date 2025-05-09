Впервые в истории раскрыта агентурная сеть военной разведки Венгрии: шпионили на Закарпатье, - СБУ. ВИДЕО
Впервые в истории Украины разоблачена агентурная сеть военной разведки Венгрии, которая шпионила в Украине.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Так, задачей центра был сбор информации о военной защищенности Закарпатской области, поиск уязвимых мест в наземной и воздушной обороне региона, а также изучение общественно-политических взглядов местных жителей: в частности, сценариев их поведения, если на территорию региона зайдут венгерские войска.
В Закарпатской области были задержаны два агента из сети венгерской спецслужбы.
"Куратором обоих фигурантов был кадровый сотрудник военной разведки Венгрии, чья личность уже идентифицирована Службой безопасности. Одним из его агентов был 40-летний бывший военный из Береговского района, которого иностранцы завербовали и перевели в "режим ожидания" еще в 2021 году. По данным контрразведки и следователей СБУ, куратор "активировал" этого агента в сентябре 2024 года", - говорится в сообщении.
Предателю поручили изучить настроения местного населения и получить такую информацию:
- какая будет реакция военных и гражданского населения Закарпатья, если в область войдет миротворческий контингент, в частности венгерские военные;
- какое военное снаряжение и вооружение можно приобрести на черном рынке Закарпатья;
- какова ситуация с миграцией венгерского населения в регионе;
- какие военные силы расположены на Закарпатье, много ли транспорта и боевых машин;
- насколько укомплектованы правоохранительные органы и какова их численность и тому подобное.
"Задокументировано, что после этого агент лично разведывал размещение Сил обороны и координаты зенитно-ракетных комплексов С-300 в регионе. После сбора разведданных он выехал в Венгрию, чтобы отчитаться перед куратором. Для пересечения границы предатель оформил справку по уходу за больным отцом, который нуждается в лечении в иностранных учреждениях", - отметили в СБУ.
Во время встречи венгерский разведчик передал агенту наличные средства, которые предполагались на выполнение поставленных задач. Также предатель искал сеть информаторов, пытаясь завербовать по меньшей мере двух человек.
Иностранная разведка надеялась расширить диапазон сбора информации, в частности получить данные из прифронтовых и фронтовых регионов.
"В марте этого года контрразведка СБУ задокументировала вторую встречу агента с куратором. На этот раз он получил телефон со специальным программным обеспечением для законспирированной связи.
Среди новых задач предателя было выявление служебных авто, принадлежащих представителям Сил безопасности и обороны в Закарпатской области. Кроме того, резидент должен был находить и передавать венгерской спецслужбе данные о потерях ВСУ на войне и актуальные события с линии фронта, и уже подобрал соответствующий контакт в Силах обороны.
Еще одна задержанная - бывшая военнослужащая Сил безопасности и обороны Украины, которая уволилась из подразделения в 2025 году. По имеющейся информации, среди ее задач было информирование венгерской спецслужбы о наличии самолетов и вертолетов в Закарпатской области, а также об оборонных системах воинской части, где она проходила службу", - добавили в СБУ.
Контрразведка задержала фигурантов по месту жительства. Во время обыска у них изъяты телефоны и другие вещественные доказательства подрывной деятельности.
Сейчас им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения к ответственности всех участников агентурной сети венгерской разведки.
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А от реально, то, що Орбан має далакосяжні плани.
Тож, за вашою ж логікою, може має далекосяжні плани, а може й ні...
Хто це може достеменно знати.
Зізнався б і у вбивстві Кеннеді, Лінкольна, та у громадянстві Нібіру.
Усі три танка?
Министр обороны Венгрии https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%8C%D1%8E%D1%85%D0%B0%D1%87,_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86&action=edit&redlink=1 Ференц Дьюхач объявил[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9 когда?] о сокращении численности Вооружённых сил с 30 тысяч до 22 тысяч, заявив, что Венгрии больше не надо укреплять вооружённые силы на границах государства, чтобы готовиться дать отпор предполагаемому противнику. Их цель - противостоять конфликтам и проявлениям https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC терроризма внутри страны.
На вооружении находятся 30 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA основных танков https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-72 Т-72.
21 березня 2011р
Ще одна країна сусід-ворог.
А чому цей вилупок не на фронті?
Значить, тракторист Микола і токар Іван хай воюють, а колишні ахфіцери ( будь яких структур) хай сидять по хаткам?
Дружба (нафтопровід)
Маршрут нафтопроводу проходить від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%94%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA Альметьєвська в Татарстані (РФ) через міста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_(%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE) Самару, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA Брянськ (РФ) до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80 Мозиря (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C Білорусь), де розгалужується на дві гілки: північну (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C Білорусь, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польща та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Німеччина) і південну (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D1%96%D1%8F Чехія, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Словаччина та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Угорщина).