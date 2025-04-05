Венгрия - часть команды Путина, - Цахкна

По мнению главы МИД Эстонии Маргуса Цахкни, в Европейском Союзе приближаются к лишению Венгрии права голоса в Совете ЕС из-за блокирования ею решений относительно России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на его интервью Rheinische Post.

Цахкна отметил, что во всей Европе укрепляется осознание России как угрозы и необходимость "вооружаться уже сейчас", и отверг аргументы о якобы разделенности континента.

"Давайте будем честными: для того, чтобы быть разделенной, нужны две большие стороны. С Венгрией мы имеем очень слабую страну, которая является частью команды Путина. Не в нашей европейской команде", - подчеркнул он.

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Глава эстонского МИД отметил, что сейчас Венгрия может блокировать единогласные решения, например, по европейской внешней политике и политике безопасности.

"Однако статья 7 Договора о Европейском Союзе позволяет лишить страну-члена права голоса, если ее членство ставит под угрозу безопасность Европы и других членов. Это именно то, что делает Орбан", - пояснил Цахкна.

Как отметил Цахкна, возможность применения статьи 7 "становится все ближе и ближе".

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Напомним, ранее глава МИД Эстонии Цахкна призвал приостановить право голоса Венгрии в ЕС из-за систематического блокирования санкций.