РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10042 посетителя онлайн
Новости
4 037 30

Венгрия - часть команды Путина, - Цахкна

Маргус Цахкна

По мнению главы МИД Эстонии Маргуса Цахкни, в Европейском Союзе приближаются к лишению Венгрии права голоса в Совете ЕС из-за блокирования ею решений относительно России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на его интервью Rheinische Post.

Цахкна отметил, что во всей Европе укрепляется осознание России как угрозы и необходимость "вооружаться уже сейчас", и отверг аргументы о якобы разделенности континента.

"Давайте будем честными: для того, чтобы быть разделенной, нужны две большие стороны. С Венгрией мы имеем очень слабую страну, которая является частью команды Путина. Не в нашей европейской команде", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия является угрозой для всего НАТО. Страны Альянса должны увеличить оборонные бюджеты, - Цахкна

Глава эстонского МИД отметил, что сейчас Венгрия может блокировать единогласные решения, например, по европейской внешней политике и политике безопасности.

"Однако статья 7 Договора о Европейском Союзе позволяет лишить страну-члена права голоса, если ее членство ставит под угрозу безопасность Европы и других членов. Это именно то, что делает Орбан", - пояснил Цахкна.

Как отметил Цахкна, возможность применения статьи 7 "становится все ближе и ближе".

Читайте также: Венгрия добивается снятия санкций ЕС с нескольких российских олигархов, - Сийярто

Напомним, ранее глава МИД Эстонии Цахкна призвал приостановить право голоса Венгрии в ЕС из-за систематического блокирования санкций.

Автор: 

Венгрия (1942) путин владимир (31237) Цахкна Маргус (43)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+13
Не тягніть з цим.
показать весь комментарий
05.04.2025 18:09
+10
Мад'яри нам ще за 2 світову не відповіли. Україна не отримала відшкодування.
показать весь комментарий
05.04.2025 18:17
+8
вірно. вважається,що до 100 тис. українців були вбиті мадярами,найгучніша справа в Корюківці.здається,Чернігівська обл. але мадяри не понесли відповідальносі,СССР тоді окупував мадярів,вони почали будувати соціалізм і цю трагедію в СССР поклали під сукно...
показать весь комментарий
05.04.2025 18:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не тягніть з цим.
показать весь комментарий
05.04.2025 18:09 Ответить
Будуть усвідомлювати про зрадництво угрів ще десятиліття. На тому все й закінчиться.
показать весь комментарий
05.04.2025 18:10 Ответить
коли шо, то дєрьмак прихистить чорбана в своїй ж оп-і )) вони ж одна ко *****!
показать весь комментарий
05.04.2025 18:15 Ответить
Мад'яри нам ще за 2 світову не відповіли. Україна не отримала відшкодування.
показать весь комментарий
05.04.2025 18:17 Ответить
вірно. вважається,що до 100 тис. українців були вбиті мадярами,найгучніша справа в Корюківці.здається,Чернігівська обл. але мадяри не понесли відповідальносі,СССР тоді окупував мадярів,вони почали будувати соціалізм і цю трагедію в СССР поклали під сукно...
показать весь комментарий
05.04.2025 18:21 Ответить
можна подати до суду. Такі злочини не мають терміну давності
показать весь комментарий
05.04.2025 23:57 Ответить
Кэп ?
показать весь комментарий
05.04.2025 18:18 Ответить
Да ні частина команди, а шістки ху....лостану
показать весь комментарий
05.04.2025 18:21 Ответить
І маленька дотаційна Угорщина.
Взагалі-то демократія передбачає не повну згоду всіх, а прийняття рішення більшістю.
показать весь комментарий
05.04.2025 18:24 Ответить
Цахкна шо тікі прокинувся ?
показать весь комментарий
05.04.2025 18:23 Ответить
А при голосуванні за цю статтю тежтреба одностайність
показать весь комментарий
05.04.2025 18:45 Ответить
Вяликая МУДЬЯрія завжди, особливо за останні неповних 100 років, була на боці якогось гівна. То гітлерівськой Нимеичини, то совка, зараз путінській росіянії. Мабуть доля така, чи бажання самих МУДЬЯр зануриватись у саме смердюче гівно.
показать весь комментарий
05.04.2025 18:55 Ответить
Живуть за рахунок ЄС.
показать весь комментарий
05.04.2025 21:38 Ответить
При совке тоже лучше всех, ну кроме Чехии. Американцкая техника продавалась бытовая, еда отличная, одежда итд.
показать весь комментарий
06.04.2025 07:05 Ответить
"..в Європейському Союзі наближаються до позбавлення Угорщини права голосу Джерело: https://censor.net/ua/n3545264
- вони "наближаються" вже 10 років ...
показать весь комментарий
05.04.2025 18:56 Ответить
Як кажуть в математиці наближаються асімптотично
показать весь комментарий
05.04.2025 21:08 Ответить
*******, ох як ******* мадяри і словаки фашистів... В WW2 облизували тухес гітлера, зараз - *****.
показать весь комментарий
05.04.2025 19:16 Ответить
є один нормальний мадяр. Бровди.
показать весь комментарий
05.04.2025 19:21 Ответить
З маленької літери пишить ту уйопщину
показать весь комментарий
05.04.2025 20:23 Ответить
Не думаю , що це їх сильно засмутить ...
показать весь комментарий
05.04.2025 21:24 Ответить
А ці НЕлякані сидять й не чухаються щоб їх з ЕС та Нато ну хоча б призупинити! Якщо поперти нема консенсусу!!
Бо не можно бути одночасно в НАТО і в снг
показать весь комментарий
05.04.2025 22:29 Ответить
Слушна пропозиція - і не забудьте про осиковий кілок у труну.
показать весь комментарий
05.04.2025 23:36 Ответить
3 роки про це один триндеж
показать весь комментарий
05.04.2025 23:58 Ответить
 
 