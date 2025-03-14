Глава МИД Эстонии Цахкна призвал приостановить право голоса Венгрии в ЕС из-за систематического блокирования санкций
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна считает, что необходимо приостановить право голоса Венгрии в Евросоюзе, поскольку Будапешт систематически действует против общих интересов безопасности Европы.
Его заявление цитирует ERR, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что несмотря на возражения Венгрии, Евросоюз таки принял решение продлить персональные санкции против около 2400 человек и организаций, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.
Однако, как сообщил МИД Эстонии, под давлением Венгрии из санкционного списка были исключены имена трех олигархов, которые напрямую способствуют российской агрессии и имеют тесные связи с российским диктатором Владимиром Путиным.
"Венгрия по политическим причинам выдвинула условие продления санкций - исключение из списка российских бизнесменов Вячеслава Кантора, Михаила Дегтярева и Гульбахор Исмаиловой", - рассказал Цахкна.
Глава эстонского МИД сообщил, что принял решение о применении государственных финансовых санкций против Кантора, Дегтярева и Исмаиловой.
Он отметил, что Эстония поддерживает продление санкций, и оснований для их смягчения в отношении России и связанных с ней лиц нет. Министр сказал, что Россия не отказалась от своих целей подчинить себе Украину и перестроить архитектуру европейской безопасности.
"Венгрия систематически действует против общих интересов безопасности Европы, поэтому мы должны срочно предпринять конкретные шаги, чтобы запустить производство по статье 7 Договора о Европейском Союзе, то есть приостановить право голоса Венгрии", - заявил дипломат.
Статья 7 Договора о ЕС предусматривает возможность приостановления прав государства-члена ЕС (например, права голоса в Совете ЕС) в случае серьезного и систематического нарушения принципов, на которых основан союз, говорится в материале.
Напомним, что 14 марта Европейский Союз расширил санкции против России в связи с продолжающейся агрессией России против Украины.
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Важливі міжнародні питання (зовнішня політика, санкції, угоди з іншими країнами) зазвичай ухвалюються одностайністю - тобто всі країни-члени мають погодитися.
Проте в інших питаннях (наприклад, економічна політика) діє процедура кваліфікованої більшості:
✔ 55% країн ЄС (15 з 27),
✔ які разом представляють не менше 65% населення ЄС.
Це означає, що більші країни, як-от Німеччина чи Франція, мають більше ваги, ніж менші держави, як-от Мальта чи Естонія.
Тобто, трішки підправити устав з голосувань й в ЄС ТЕЛЯТЬСЯ бо їм це вигідно?
• Німеччина: приблизно 83,2 мільйона осіб.
• Франція: близько 67,8 мільйона осіб.
• Угорщина: приблизно 9,6 мільйона осіб.
Ну й що це як не саботаж від ЄС з прикриттям Угорщиною? 150 млн двох ключових держав ( як приклад) йдуть у напрямку 9-мільйонної країни на забаганки Гітлера-2 ?
І тоді Угорщина припинить систематично діяти проти спільних інтересів безпеки?
А щоб не було "систематично", Угорщина та Словаччина можуть діяти по черзі.
Article https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:12016E354 354 of the Treaty on the Functioning of the European Union lays down the voting procedures to be used by the main EU institutions when a Member State faces the application of Article 7. The country in question does not take part in the vote. It is not included in the calculation of the one third of countries required for the proposal or the four fifths required for the majority. Parliament's consent requires a two-thirds majority.
який просив за путінського кошелька Фрідмана, просив забрати його з санкційного списку.
який просив за патріарха кіріла, хоть угорці навіть не православні.
пряма, відкрита робота агентури на росію.
треба вже європейському союзу позбавити угорщину права голосу, а на орбана накласти санкції, як на російського агента, зробити його нев'їзним на територію ЄС.
і сказати угорському народу: "скидайте його. поки він буде при владі - не буде ніяких дотацій для угорщини, угорщина не буде мати права голосу в ЄС і ваша влада буде під санкціями і невиїздна"