Глава МИД Эстонии Цахкна призвал приостановить право голоса Венгрии в ЕС из-за систематического блокирования санкций

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна считает, что необходимо приостановить право голоса Венгрии в Евросоюзе, поскольку Будапешт систематически действует против общих интересов безопасности Европы.

Его заявление цитирует ERR, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что несмотря на возражения Венгрии, Евросоюз таки принял решение продлить персональные санкции против около 2400 человек и организаций, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Однако, как сообщил МИД Эстонии, под давлением Венгрии из санкционного списка были исключены имена трех олигархов, которые напрямую способствуют российской агрессии и имеют тесные связи с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Венгрия по политическим причинам выдвинула условие продления санкций - исключение из списка российских бизнесменов Вячеслава Кантора, Михаила Дегтярева и Гульбахор Исмаиловой", - рассказал Цахкна.

Глава эстонского МИД сообщил, что принял решение о применении государственных финансовых санкций против Кантора, Дегтярева и Исмаиловой.

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Он отметил, что Эстония поддерживает продление санкций, и оснований для их смягчения в отношении России и связанных с ней лиц нет. Министр сказал, что Россия не отказалась от своих целей подчинить себе Украину и перестроить архитектуру европейской безопасности.

"Венгрия систематически действует против общих интересов безопасности Европы, поэтому мы должны срочно предпринять конкретные шаги, чтобы запустить производство по статье 7 Договора о Европейском Союзе, то есть приостановить право голоса Венгрии", - заявил дипломат.

Статья 7 Договора о ЕС предусматривает возможность приостановления прав государства-члена ЕС (например, права голоса в Совете ЕС) в случае серьезного и систематического нарушения принципов, на которых основан союз, говорится в материале.

Напомним, что 14 марта Европейский Союз расширил санкции против России в связи с продолжающейся агрессией России против Украины.

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