Решение о членстве Украины в ЕС блокирует только Венгрия, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение о членстве Украины в Европейском Союзе блокирует только одна страна - Венгрия.

Об этом глава государства сказал во время встречи с журналистами, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Что касается Европейского Союза: решение о членстве Украины в ЕС блокирует одна страна. Эта страна - Венгрия",- подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, конечным соглашением завершения войны будут также экономические гарантии для Украины.

"Пункт №1 экономических гарантий для Украины - членство в ЕС. Без альтернатив и без обсуждения. Ни США, ни члены Европейского Союза, которые также об этом знают, никто не против. Все поддерживают это, кроме одной страны",- сказал глава государства.

Однако президент считает, что в момент принятия окончательного решения власти Венгрии будут "смотреть на политику США".

"Я думаю, что Венгрия будет смотреть на политику США",- сказал Зеленский.

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