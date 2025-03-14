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Новости Членство Украины в ЕС
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Решение о членстве Украины в ЕС блокирует только Венгрия, - Зеленский

Зеленский назвал страну, которая блокирует вступление Украины в ЕС

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение о членстве Украины в Европейском Союзе блокирует только одна страна - Венгрия.

Об этом глава государства сказал во время встречи с журналистами, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Что касается Европейского Союза: решение о членстве Украины в ЕС блокирует одна страна. Эта страна - Венгрия",- подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, конечным соглашением завершения войны будут также экономические гарантии для Украины.

"Пункт №1 экономических гарантий для Украины - членство в ЕС. Без альтернатив и без обсуждения. Ни США, ни члены Европейского Союза, которые также об этом знают, никто не против. Все поддерживают это, кроме одной страны",- сказал глава государства.

Однако президент считает, что в момент принятия окончательного решения власти Венгрии будут "смотреть на политику США".

"Я думаю, что Венгрия будет смотреть на политику США",- сказал Зеленский.

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Автор: 

Венгрия (1933) Зеленский Владимир (20239) Евросоюз (17067)


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Топ комментарии
+6
поки при владі орбан і зелене, то ніякого ЄС України не бачити.
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14.03.2025 19:47
+6
А під зад коліном з ЕС цим *******, не пробували..!? Чи це не демократично..!?
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14.03.2025 19:47
+5
Авіть не знаю як Норвегія живе без евросоюза?? Мабуть бідують та злидарюють як і Україна?
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14.03.2025 20:18
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І Німеччина.. А далі вилізуть ще деякі
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14.03.2025 19:46 Ответить
поки при владі орбан і зелене, то ніякого ЄС України не бачити.
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14.03.2025 19:47 Ответить
Орбан-це не головна причина. Порох і орбана б змусив ВІТАТИ вступ України до Євросоюзу.
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14.03.2025 19:49 Ответить
орбана б змусив
То чого ж не змусив ?
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14.03.2025 19:55 Ответить
А під зад коліном з ЕС цим *******, не пробували..!? Чи це не демократично..!?
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14.03.2025 19:47 Ответить
І достатньо
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14.03.2025 19:47 Ответить
Людоловів на вулицях ЄС не бачив з часів Катерини Медичі
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14.03.2025 19:51 Ответить
ты просто не жил там с 39по45 года когда была вторая мировая, а в первую мировую тебя бы с хаты забрали сразу в окоп даже имя не записали бы ибо не важно, сбежал от войны и сказки рассказываешь про ЕС без войны
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14.03.2025 19:55 Ответить
Ну ти то жив з 39 по 45🤣🤣🤣 тоді до речі був соціалізм - люди не платили як тепер за здобування освіти,,лікування. І т.д
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14.03.2025 20:40 Ответить
І де таке щастя було? Ви совок без уявлення звідки беруться гроші чи товари?
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14.03.2025 20:44 Ответить
Беруться Гроші з тумбочки а товар з холодильника🤣🤣🤣
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14.03.2025 20:49 Ответить
Ти видно синок молодий і не уявляєш шо могло бути безкоштовним
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14.03.2025 20:51 Ответить
какой был социализм в 39 году в Европе ? бесплатное образование и лечение и даже питание есть на Кубе и в Венесуеле сейчас, чего ты туда не поехал? а чего то во Франции оказался, которые первые убрали монархия в период просвещения и всего то пару веков Франция вела захватнические войны как сейчас рф,но это не фажно
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14.03.2025 21:05 Ответить
Нас ще поляки здивують
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14.03.2025 19:55 Ответить
Чим ?
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14.03.2025 19:58 Ответить
Не здивуюсь коли вони щось викотять про " волинську різ*ю".
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14.03.2025 20:04 Ответить
Ніт ...))
Ви помітили , як тільки Тромб сказав , що США більш не будуть "парасолькою" для ЄС- полякам , якось одразу , стали взагалі нецікаві всі ці історичні питання ...
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14.03.2025 20:09 Ответить
😳. Тільки ви сказали помітив. Дійсно давно не чули про ексгумацію
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14.03.2025 20:12 Ответить
Украина должна занять место венгрии в ЕС, держать в Европе таких путлеровских **********, как орбан, это стыдно и позорно!
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14.03.2025 20:01 Ответить
Вова, ну так набий орбану морду, ти ж нєлох, на трампа бикував. Докажи, що ти нєлох.
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14.03.2025 20:02 Ответить
Вони орбана тримають як цепного пса, як вигідно, то спускають
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14.03.2025 20:07 Ответить
ну да- вся европа ждет не дождется, хватит про ес и нату, донатолись и доеесились, кладбищ не хватает
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14.03.2025 20:07 Ответить
Орбан це посіпака трампа *****. Трамп заявляє що ЄС створене щоб красти гроші США. Відповідно до логіки США їм не вигідно щоб ЄС посилився Україною. Висновки зробить кожен сам.
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14.03.2025 20:08 Ответить
рішення ,щодо членства в ЄС можуть і два рашистських реактори заблокувати,від котрих Болгарія відмовилась
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14.03.2025 20:09 Ответить
Скільки принижень через це ЄС. Але тепер уже нікуди діватися.
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14.03.2025 20:11 Ответить
Авіть не знаю як Норвегія живе без евросоюза?? Мабуть бідують та злидарюють як і Україна?
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14.03.2025 20:18 Ответить
іди нах. членство в єс - це додаткові гарантії для україни.
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14.03.2025 21:30 Ответить
Смокчи не відволікайся
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14.03.2025 21:33 Ответить
йди нах, кацап, який пропагандує невступ України в ЄС.
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14.03.2025 21:37 Ответить
Смокчи не відволікайся
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14.03.2025 21:37 Ответить
Дякую, поржав.
Якщо правова держава для тебе - приниження, то і ЗЕ! тобі президент!
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14.03.2025 20:30 Ответить
Яких вам ще прав не вистачає?

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14.03.2025 21:00 Ответить
"...рішення щодо членства України в ЄС блокує одна країна." Джерело: https://censor.net/ua/n3541233

І це Банкова з "новими ліцами". А Угорщина імені Орбана (з Фіцо-образними) лише підігрує.
Що виконано з рекомендацій ЄС за майже 6 років? Де "Еспресо", "5", і "Прямий"? Свобода слова? Незалежність медіа? Суди - незалежна гілка влади? "Ой, не чує баба" (с)
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14.03.2025 20:27 Ответить
І команда криворіжського капітана КВН ім. Єрмака-Татарова
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14.03.2025 20:36 Ответить
зеленський уввійде в всесвітню історію , при якої Україна лишилася 30% своєї теріторії , чого ж ти 🤡 ...не пішов у відставку ?!! так сильно ненавидиш Україну ,шо досидів до зради !а до речі твої діти де народилися ? і так само ненавидять цю державу як і ти ?!
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14.03.2025 20:42 Ответить
ну з Орбаном шось може і статися
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14.03.2025 20:50 Ответить
ну бо там російський агент.
який просив за путінського кошелька Фрідмана, просив забрати його з санкційного списку.
який просив за патріарха кіріла, хоть угорці навіть не православні.
пряма, відкрита робота агентури на росію.

треба вже європейському союзу позбавити угорщину права голосу, а на орбана накласти санкції, як на російського агента, зробити його нев'їзним на територію ЄС.

і сказати угорському народу: "скидайте його. поки він буде при владі - не буде ніяких дотацій для угорщини, угорщина не буде мати права голосу в ЄС і ваша влада буде під санкціями і невиїздна"
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14.03.2025 21:25 Ответить
а точніше орбан
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14.03.2025 21:47 Ответить
Що, на того мудака дрона не знайдеться?
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14.03.2025 23:12 Ответить
 
 