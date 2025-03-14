Решение о членстве Украины в ЕС блокирует только Венгрия, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что решение о членстве Украины в Европейском Союзе блокирует только одна страна - Венгрия.
Об этом глава государства сказал во время встречи с журналистами, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
"Что касается Европейского Союза: решение о членстве Украины в ЕС блокирует одна страна. Эта страна - Венгрия",- подчеркнул глава государства.
По словам Зеленского, конечным соглашением завершения войны будут также экономические гарантии для Украины.
"Пункт №1 экономических гарантий для Украины - членство в ЕС. Без альтернатив и без обсуждения. Ни США, ни члены Европейского Союза, которые также об этом знают, никто не против. Все поддерживают это, кроме одной страны",- сказал глава государства.
Однако президент считает, что в момент принятия окончательного решения власти Венгрии будут "смотреть на политику США".
"Я думаю, что Венгрия будет смотреть на политику США",- сказал Зеленский.
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То чого ж не змусив ?
Ви помітили , як тільки Тромб сказав , що США більш не будуть "парасолькою" для ЄС- полякам , якось одразу , стали взагалі нецікаві всі ці історичні питання ...
Якщо правова держава для тебе - приниження, то і ЗЕ! тобі президент!
І це Банкова з "новими ліцами". А Угорщина імені Орбана (з Фіцо-образними) лише підігрує.
Що виконано з рекомендацій ЄС за майже 6 років? Де "Еспресо", "5", і "Прямий"? Свобода слова? Незалежність медіа? Суди - незалежна гілка влади? "Ой, не чує баба" (с)
який просив за путінського кошелька Фрідмана, просив забрати його з санкційного списку.
який просив за патріарха кіріла, хоть угорці навіть не православні.
пряма, відкрита робота агентури на росію.
треба вже європейському союзу позбавити угорщину права голосу, а на орбана накласти санкції, як на російського агента, зробити його нев'їзним на територію ЄС.
і сказати угорському народу: "скидайте його. поки він буде при владі - не буде ніяких дотацій для угорщини, угорщина не буде мати права голосу в ЄС і ваша влада буде під санкціями і невиїздна"