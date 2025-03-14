В ЕС хотят лишить Венгрию права голоса, чтобы прекратить "шантаж", - FT
В Евросоюзе хотят лишить Венгрию права голоса при принятии ключевых решений из-за нежелания Будапешта продлевать санкции против РФ.
Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ.
По данным издания, накануне послы ЕС целый день спорили с послом Венгрии в Брюсселе. Тот требовал убрать из санкционного списка российского олигарха Михаила Фридмана и еще 7 человек. Иначе Венгрия угрожала отказаться поддержать продление части санкций против РФ еще на 6 месяцев.
Из-за возможности того, что около 2 тыс. подсанкционных лиц, в частности - Путин, могут быть освобождены из-под санкций из-за вето Венгрии, 26 послов согласились исключить 3-х человек из списка. Об исключении еще одной фамилии договорились неделей ранее.
Однако последняя попытка Венгрии шантажировать остальные страны довела до предела терпения других стран.
"Многие чиновники снова открыто обсуждают возможность применения против Венгрии процедуры, предусмотренной статьей 7 - ядерного варианта лишения страны-члена права голоса, - но при этом полностью осознают политические вызовы и последствия такого шага", - говорится в материале.
Если же Венгрия повторит свой шантаж в июле, когда будут принимать решение о продлении санкций против РФ, в частности - с замораживанием государственных росактивов в Европе, решимость государств ЕС принять меры против Венгрии может достичь апогея.
Если санкции не продлят, то это позволит разморозить до 30% от всего объема замороженных активов РФ. Речь может идти об около 60 млрд евро или даже больше.
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А могли просто по морді надавати, швидше було б
І в чому ж справа?
Безумная неэффективность, слабость и полная импотенция ЕС....