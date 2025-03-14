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Новости Санкции против России ЄС хочет лишить Венгрию права голоса
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В ЕС хотят лишить Венгрию права голоса, чтобы прекратить "шантаж", - FT

В ЕС думают над лишением Венгрии права голоса

В Евросоюзе хотят лишить Венгрию права голоса при принятии ключевых решений из-за нежелания Будапешта продлевать санкции против РФ.

Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, накануне послы ЕС целый день спорили с послом Венгрии в Брюсселе. Тот требовал убрать из санкционного списка российского олигарха Михаила Фридмана и еще 7 человек. Иначе Венгрия угрожала отказаться поддержать продление части санкций против РФ еще на 6 месяцев.

Из-за возможности того, что около 2 тыс. подсанкционных лиц, в частности - Путин, могут быть освобождены из-под санкций из-за вето Венгрии, 26 послов согласились исключить 3-х человек из списка. Об исключении еще одной фамилии договорились неделей ранее.

Однако последняя попытка Венгрии шантажировать остальные страны довела до предела терпения других стран.

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"Многие чиновники снова открыто обсуждают возможность применения против Венгрии процедуры, предусмотренной статьей 7 - ядерного варианта лишения страны-члена права голоса, - но при этом полностью осознают политические вызовы и последствия такого шага", - говорится в материале.

Если же Венгрия повторит свой шантаж в июле, когда будут принимать решение о продлении санкций против РФ, в частности - с замораживанием государственных росактивов в Европе, решимость государств ЕС принять меры против Венгрии может достичь апогея.

Если санкции не продлят, то это позволит разморозить до 30% от всего объема замороженных активов РФ. Речь может идти об около 60 млрд евро или даже больше.

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Автор: 

Венгрия (1933) санкции (11258) Евросоюз (17067)


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Топ комментарии
+17
Давно пора.
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14.03.2025 15:34
+10
Три роки хочуть.
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14.03.2025 15:35
+8
За даними видання, напередодні посли ЄС цілий день сперечалися з послом Угорщини в Брюсселі. Джерело: https://censor.net/ua/n3541170

А могли просто по морді надавати, швидше було б
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14.03.2025 15:35
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Давно пора.
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14.03.2025 15:34 Ответить
За даними видання, напередодні посли ЄС цілий день сперечалися з послом Угорщини в Брюсселі. Джерело: https://censor.net/ua/n3541170

А могли просто по морді надавати, швидше було б
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14.03.2025 15:35 Ответить
Три роки хочуть.
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14.03.2025 15:35 Ответить
І лишити дотаціі - шоб не дуркували
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14.03.2025 15:36 Ответить
Депортувати їх усіх в Сибір, на історичну батьківщину!
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14.03.2025 15:37 Ответить
Ідея гарна, але.....для цього потрібні голоси "за", від усіх інших країн. Свого часу Обрана "кришувала" Польща (і навпаки), після 2022, коли вони розсварились, після невеликого періоду невизначеності, в угорців новий захисник - Фіцо. Тому просто це не буде.
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14.03.2025 15:38 Ответить
Неужели наконец-то решаться?
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14.03.2025 15:39 Ответить
Все ще хочуть і хочуть.
І в чому ж справа?
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14.03.2025 15:40 Ответить
Та вони вже рік "хочуть", але конкретних дій так і нема.
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14.03.2025 15:42 Ответить
Позбавте їх дотацій. Так ефективніше.
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14.03.2025 15:43 Ответить
Там також потрібні 100 відсотків голосів. Замкнуте коло.
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14.03.2025 16:03 Ответить
Нет уж , пусть лишат право голоса, так эффективнее, а то потом как не будет дотаций, так опять будут шантажировать .
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14.03.2025 16:21 Ответить
Вже років 5 все хочуть і хочуть, а не можуть.
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14.03.2025 16:15 Ответить
Ужасная импотенция ЕС - какая-то мелкая Угорщина, которая НИЧЕГО не производит, ПОЛНОСТЬЮ сидит на дотациях и подсосе всей Европы - не просто гадит всему ЕС, но успешно прогибает ВСЮ Европу...

Безумная неэффективность, слабость и полная импотенция ЕС....
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14.03.2025 16:23 Ответить
Через скільки десятиліть???
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14.03.2025 16:44 Ответить
Даже не верится, что в ЕС такие дебилы и идиоты сидят, вместо того, чтобы убрать из Устава право вето, он хотят лишить венгрию права голоса, но принять такое решение не смогут из-за своей импотентности, так зачем впустую болтать?
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14.03.2025 17:13 Ответить
і так вже 3 роки
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14.03.2025 17:16 Ответить
Нарешті👏. Орбан відверто проти ЄС, якщо він не «за», для чого його тримати? Нехай стає федеральним округом, як Кенігсберг і всі його оминають, як прокаженого.
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14.03.2025 23:32 Ответить
виключать голос угорщини, вето накладе фіцо
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15.03.2025 01:14 Ответить
Вони про це балакають вже рік
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15.03.2025 02:34 Ответить
 
 