В ЕС хотят лишить Венгрию права голоса, чтобы прекратить "шантаж", - FT

В Евросоюзе хотят лишить Венгрию права голоса при принятии ключевых решений из-за нежелания Будапешта продлевать санкции против РФ.

Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, накануне послы ЕС целый день спорили с послом Венгрии в Брюсселе. Тот требовал убрать из санкционного списка российского олигарха Михаила Фридмана и еще 7 человек. Иначе Венгрия угрожала отказаться поддержать продление части санкций против РФ еще на 6 месяцев.

Из-за возможности того, что около 2 тыс. подсанкционных лиц, в частности - Путин, могут быть освобождены из-под санкций из-за вето Венгрии, 26 послов согласились исключить 3-х человек из списка. Об исключении еще одной фамилии договорились неделей ранее.

Однако последняя попытка Венгрии шантажировать остальные страны довела до предела терпения других стран.

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"Многие чиновники снова открыто обсуждают возможность применения против Венгрии процедуры, предусмотренной статьей 7 - ядерного варианта лишения страны-члена права голоса, - но при этом полностью осознают политические вызовы и последствия такого шага", - говорится в материале.

Если же Венгрия повторит свой шантаж в июле, когда будут принимать решение о продлении санкций против РФ, в частности - с замораживанием государственных росактивов в Европе, решимость государств ЕС принять меры против Венгрии может достичь апогея.

Если санкции не продлят, то это позволит разморозить до 30% от всего объема замороженных активов РФ. Речь может идти об около 60 млрд евро или даже больше.

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