РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9691 посетитель онлайн
Новости Мирный план Трампа Венгрия обвиняет ЕС в блокировании мирных инициатив Трампа
4 072 25

Сийярто обвинил Польшу и ЕС в блокировании "мирных усилий" Трампа

Сийярто обвиняет Польшу и ЕС в блокировании мирных переговоров

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Польшу и другие страны Европейского Союза в том, что они якобы препятствуют "мирным усилиям" президента США Дональда Трампа.

Об этом глава венгерского МИД написал в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Они считают, что это продолжение войны, мы считаем, что это мир. Они думают, что это убийства и разрушения, мы думаем, что это установление мира. И сейчас есть реальный шанс на мир: мирные усилия Дональда Трампа могут увенчаться успехом. Жаль, что польское правительство вместе с остальным Брюсселем пытается заблокировать мирные переговоры", - заявил глава венгерской дипломатии.

По его мнению, большинство стран мира, включая США и Венгрию, поддерживают идею переговоров, тогда как Польша и остальные ЕС занимают позицию "за продолжение войны".

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил после встречи с госсекретарем США Марком Рубио, что в европейских странах якобы сговорились против "мирного плана" Дональда Трампа по завершению войны в Украине.

Читайте также: Сийярто: В Европе существует заговор против Трампа и его "мирного плана" по Украине

Автор: 

Венгрия (1928) Польша (8393) Евросоюз (17056) Сийярто Петер (318)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+30
Та покажіть, чи намалюйте, чи озвучте хоть якийсь «мирний план трампа».
Окрім пиз&іжа ніякого плану не було. Хай цей сіярло щось розкаже про мирний план, і в чому він полягає. Не можна перешкоджати тому, чого не існує.
показать весь комментарий
09.03.2025 00:46
+23
Прилежний учень Геббельса.
Війна - це мир.
Вбивства та руйнування - встановлення миру.

Чеше наче на з'їзді НСДАП 1936.
показать весь комментарий
09.03.2025 00:52
+21
Звичайні аморальні уроди, цей трамп і орбан, не кращі, ніж путін. І добре, що ЄС це розуміє. І це впливає на думку громадян США.
показать весь комментарий
09.03.2025 00:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та покажіть, чи намалюйте, чи озвучте хоть якийсь «мирний план трампа».
Окрім пиз&іжа ніякого плану не було. Хай цей сіярло щось розкаже про мирний план, і в чому він полягає. Не можна перешкоджати тому, чого не існує.
показать весь комментарий
09.03.2025 00:46 Ответить
План есть, но понятно почему его не могут озвучить - принудить Украину к подписанию перемирия на условиях Кремля, и тогда Трампон сможет на весь мир заявить что он остановил войну, а когда его не станет, там хоть потоп...
показать весь комментарий
09.03.2025 00:52 Ответить
Звичайні аморальні уроди, цей трамп і орбан, не кращі, ніж путін. І добре, що ЄС це розуміє. І це впливає на думку громадян США.
показать весь комментарий
09.03.2025 00:49 Ответить
шо воно там стурбоване,занепокоєне,всране розуміє...
показать весь комментарий
09.03.2025 02:12 Ответить
Прилежний учень Геббельса.
Війна - це мир.
Вбивства та руйнування - встановлення миру.

Чеше наче на з'їзді НСДАП 1936.
показать весь комментарий
09.03.2025 00:52 Ответить
Булр б не погано, щоб якась Х101, Чи Калібр замість газосховищ на Закарпатті долетіла б до Ньордьгази.
Тобі б і послухали того Сіярто..
показать весь комментарий
09.03.2025 00:55 Ответить
ага,дурень думкою багатіє
показать весь комментарий
09.03.2025 02:13 Ответить
Та пішиіть ви на *** цих угорців копняком під щад з Євросоюзу, **** ви шмапклі жуєте?
показать весь комментарий
09.03.2025 01:07 Ответить
а якщо ЄС треба буде погратись в демократію і заблокувати невигідне для них рішення, кого попросять? тебе? ти заблокуєш?
знімайте, знімайте ті рожеві окуляри вже трохі...
показать весь комментарий
09.03.2025 02:15 Ответить
"Війна - це мир, свобода - це рабство, незнання - сила". Дж. Орвел "1984".

Хто б міг подумати, що двоєдумство стане трендом у 21 сторіччі. І все це стало можливим завдяки ідіотам-виборцям.
показать весь комментарий
09.03.2025 01:35 Ответить
шакальонок
показать весь комментарий
09.03.2025 01:39 Ответить
бо з однієї сторони ЄС бабло дає, а з іншої московити?)
оце я розумію країна мрії)
показать весь комментарий
09.03.2025 02:17 Ответить
Якщо декілька російських ракет долетить доугорщини впаде сіярлу на його дурну голову, ми будемо вважати що то мир. А взагалі ця шавка впдробляє кремлівські гроші.
показать весь комментарий
09.03.2025 02:02 Ответить
там окрім кремлівськіх, ще й ЄС непогані гроші їм виділяє коли треба погратись в демократію і заблокувати невигідне рішення.
показать весь комментарий
09.03.2025 02:18 Ответить
А що воно з 1936-го робило? Патрони на Балатон носило? Савєтьську армію бігало стрічати у Пешту... Або до Буди...
показать весь комментарий
09.03.2025 02:12 Ответить
Брехливим уграм повсякчас потрібно тицяти мордою у те, що саме вони блокують надання Україні гарантій ненападу РФ, що є необхідною передумовою для миру.
показать весь комментарий
09.03.2025 02:28 Ответить
...вони блокують надання Україні гарантій ненападу РФ.

Блокують? А хто їх надає, Макрон зі своїм чоловіком?
показать весь комментарий
09.03.2025 06:32 Ответить
Якщо само діряве пі ло то не рівняй інших по собі
показать весь комментарий
09.03.2025 06:38 Ответить
Сирьожа, та ковтни вже, не стримуй себе
показать весь комментарий
10.03.2025 17:58 Ответить
можуть увінчатися успіхом
а можуть и не увiнчатися, а последствия кому разгребать?
показать весь комментарий
09.03.2025 02:33 Ответить
Є що втрачати. Недаремно натякають на опитування серед нащадків половців щодо України. А то розкуркулять самого крупного олігарха Угорщини, шкільного друга Вітюші а в минулому шкільного сантехніка.
показать весь комментарий
09.03.2025 04:58 Ответить
Ти не сіярто ти муд'ярто,а ще жополиз як і твій патрон орбан.
показать весь комментарий
09.03.2025 06:15 Ответить
Вони думають, що це вбивства і руйнування, ми думаємо, що це встановлення миру.
Сціярдо вбивства українців вважає встеновленням миру. Ну тут і лікар не допоможе. Тільки патологоанатом
показать весь комментарий
09.03.2025 07:34 Ответить
Всі ідуть не в ногу, тіки орбан, трамп і ху@ло в ногу, так?
показать весь комментарий
09.03.2025 08:15 Ответить

Дивна схожість
показать весь комментарий
09.03.2025 08:30 Ответить
 
 