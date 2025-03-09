Сийярто обвинил Польшу и ЕС в блокировании "мирных усилий" Трампа

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Польшу и другие страны Европейского Союза в том, что они якобы препятствуют "мирным усилиям" президента США Дональда Трампа.

Об этом глава венгерского МИД написал в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Они считают, что это продолжение войны, мы считаем, что это мир. Они думают, что это убийства и разрушения, мы думаем, что это установление мира. И сейчас есть реальный шанс на мир: мирные усилия Дональда Трампа могут увенчаться успехом. Жаль, что польское правительство вместе с остальным Брюсселем пытается заблокировать мирные переговоры", - заявил глава венгерской дипломатии.

По его мнению, большинство стран мира, включая США и Венгрию, поддерживают идею переговоров, тогда как Польша и остальные ЕС занимают позицию "за продолжение войны".

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил после встречи с госсекретарем США Марком Рубио, что в европейских странах якобы сговорились против "мирного плана" Дональда Трампа по завершению войны в Украине.

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