Сийярто обвинил Польшу и ЕС в блокировании "мирных усилий" Трампа
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Польшу и другие страны Европейского Союза в том, что они якобы препятствуют "мирным усилиям" президента США Дональда Трампа.
Об этом глава венгерского МИД написал в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"Они считают, что это продолжение войны, мы считаем, что это мир. Они думают, что это убийства и разрушения, мы думаем, что это установление мира. И сейчас есть реальный шанс на мир: мирные усилия Дональда Трампа могут увенчаться успехом. Жаль, что польское правительство вместе с остальным Брюсселем пытается заблокировать мирные переговоры", - заявил глава венгерской дипломатии.
По его мнению, большинство стран мира, включая США и Венгрию, поддерживают идею переговоров, тогда как Польша и остальные ЕС занимают позицию "за продолжение войны".
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил после встречи с госсекретарем США Марком Рубио, что в европейских странах якобы сговорились против "мирного плана" Дональда Трампа по завершению войны в Украине.
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Окрім пиз&іжа ніякого плану не було. Хай цей сіярло щось розкаже про мирний план, і в чому він полягає. Не можна перешкоджати тому, чого не існує.
Війна - це мир.
Вбивства та руйнування - встановлення миру.
Чеше наче на з'їзді НСДАП 1936.
Тобі б і послухали того Сіярто..
знімайте, знімайте ті рожеві окуляри вже трохі...
Хто б міг подумати, що двоєдумство стане трендом у 21 сторіччі. І все це стало можливим завдяки ідіотам-виборцям.
оце я розумію країна мрії)
Блокують? А хто їх надає, Макрон зі своїм чоловіком?
а можуть и не увiнчатися, а последствия кому разгребать?
Сціярдо вбивства українців вважає встеновленням миру. Ну тут і лікар не допоможе. Тільки патологоанатом
Дивна схожість