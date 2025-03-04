Сийярто: В Европе существует заговор против Трампа и его "мирного плана" относительно Украины

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил после встречи с госсекретарем США Марком Рубио, что в европейских странах якобы сговорились против "мирного плана" Дональда Трампа по завершению войны в Украине.

Об этом пишет венгерское издание Telex, сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, Сийярто приветствовал тот факт, что администрация США, "несмотря на все конфликты и трудности", придерживается своей позиции, что война между Россией и Украиной не должна продолжаться.

"Мы также согласились, что говорить о том, что война должна продолжаться как можно дольше - это не стратегия, но это также опасная позиция, потому что чем дольше эта война продолжается в нашем соседстве, тем больше риск эскалации", - заявил он.

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Венгерский министр сказал, что Рубио проинформировал его, что США временно приостановили военную помощь Украине.

"И я проинформировал его, что в Европе, особенно в западной половине Европы, существует заговор против Дональда Трампа и его мирного плана", - говорит Сийярто.

По его словам, на саммите Европейского Союза на этой неделе Венгрия не согласится ни на одно решение, которое "может привести к продолжению войны".

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Он также отметил, что Венгрия была единственной страной-членом ЕС, которая поддержала "мирную резолюцию" США на Генеральной Ассамблее ООН.

"В Европе, конечно, нас презирают, но постоянные разговоры о том, кто виноват и кто агрессор, ни к чему хорошему не приводят. Это продолжается уже три года, и это не помогло. Нужно снова что-то делать, нужно проводить мирные переговоры, и именно поэтому мы поддержали мирную резолюцию США в ООН, которая затем была принята Советом Безопасности", - добавил Сийярто.

Министр иностранных дел Венгрии также отметил, что на недавней встрече было достигнуто соглашение, что "неправильно и несправедливо" сразу обвинять тех, кто выступает за мир, в пророссийских настроениях.

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Приостановление помощи США

Утром 4 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился поставить на паузу всю американскую военную помощь Украине, чтобы заставить Киев продемонстрировать "добросовестную преданность" миру.

Один из американских чиновников в комментарии CNN отметил, что последствия приостановления предоставления военной помощи со стороны США Украина почувствует через некоторое время. Возможно, несколько дней или недель. Однако как только запасы оружия и вооружения начнут исчерпываться, страну будут ждать серьезные последствия.

Как сообщил журналист Остап Ярыш, решение США приостановить помощь Украине прежде всего повлияет на поставку ракет к ПВО и боеприпасов к HIMARS и артиллерии.

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Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что решение США временно приостановить военную помощь Украине означает, что Европа должна помогать Украине больше и быстрее, чем раньше, чтобы заполнить этот пробел.

В материале The Economist говорится, что решение США о приостановлении помощи Украине приведет к большему количеству потерь и разрушений. Критическими элементами, пишет издание, являются оружие, его ремонт, ракеты к ПВО, система Starlink и, вероятно, самое важное, обмен разведданными.

Главный советник президента Литвы Гитанаса Науседы по вопросам национальной безопасности Марюс Чеснулевичюс заявил, что решение Вашингтона приостановить военную помощь Украине не стало сюрпризом. Однако Европа готовит ответ.

Впоследствии издание The Economist написало, что пока официального приказа Дональда Трампа о приостановлении военной помощи Украине нет.

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