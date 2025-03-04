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Новости Мирный план Трампа Мирные переговоры
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Сийярто: В Европе существует заговор против Трампа и его "мирного плана" относительно Украины

глава МИД Венгрии Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил после встречи с госсекретарем США Марком Рубио, что в европейских странах якобы сговорились против "мирного плана" Дональда Трампа по завершению войны в Украине.

Об этом пишет венгерское издание Telex, сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, Сийярто приветствовал тот факт, что администрация США, "несмотря на все конфликты и трудности", придерживается своей позиции, что война между Россией и Украиной не должна продолжаться.

"Мы также согласились, что говорить о том, что война должна продолжаться как можно дольше - это не стратегия, но это также опасная позиция, потому что чем дольше эта война продолжается в нашем соседстве, тем больше риск эскалации", - заявил он.

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Венгерский министр сказал, что Рубио проинформировал его, что США временно приостановили военную помощь Украине.

"И я проинформировал его, что в Европе, особенно в западной половине Европы, существует заговор против Дональда Трампа и его мирного плана", - говорит Сийярто.

По его словам, на саммите Европейского Союза на этой неделе Венгрия не согласится ни на одно решение, которое "может привести к продолжению войны".

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Он также отметил, что Венгрия была единственной страной-членом ЕС, которая поддержала "мирную резолюцию" США на Генеральной Ассамблее ООН.

"В Европе, конечно, нас презирают, но постоянные разговоры о том, кто виноват и кто агрессор, ни к чему хорошему не приводят. Это продолжается уже три года, и это не помогло. Нужно снова что-то делать, нужно проводить мирные переговоры, и именно поэтому мы поддержали мирную резолюцию США в ООН, которая затем была принята Советом Безопасности", - добавил Сийярто.

Министр иностранных дел Венгрии также отметил, что на недавней встрече было достигнуто соглашение, что "неправильно и несправедливо" сразу обвинять тех, кто выступает за мир, в пророссийских настроениях.

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Приостановление помощи США

Утром 4 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился поставить на паузу всю американскую военную помощь Украине, чтобы заставить Киев продемонстрировать "добросовестную преданность" миру.

Один из американских чиновников в комментарии CNN отметил, что последствия приостановления предоставления военной помощи со стороны США Украина почувствует через некоторое время. Возможно, несколько дней или недель. Однако как только запасы оружия и вооружения начнут исчерпываться, страну будут ждать серьезные последствия.

Как сообщил журналист Остап Ярыш, решение США приостановить помощь Украине прежде всего повлияет на поставку ракет к ПВО и боеприпасов к HIMARS и артиллерии.

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Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что решение США временно приостановить военную помощь Украине означает, что Европа должна помогать Украине больше и быстрее, чем раньше, чтобы заполнить этот пробел.

В материале The Economist говорится, что решение США о приостановлении помощи Украине приведет к большему количеству потерь и разрушений. Критическими элементами, пишет издание, являются оружие, его ремонт, ракеты к ПВО, система Starlink и, вероятно, самое важное, обмен разведданными.

Главный советник президента Литвы Гитанаса Науседы по вопросам национальной безопасности Марюс Чеснулевичюс заявил, что решение Вашингтона приостановить военную помощь Украине не стало сюрпризом. Однако Европа готовит ответ.

Впоследствии издание The Economist написало, что пока официального приказа Дональда Трампа о приостановлении военной помощи Украине нет.

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Автор: 

США (26489) Трамп Дональд (5128) Сийярто Петер (320) Рубио Марко (143)


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Топ комментарии
+29
Чому всі старі і нові путінські консерви так топлять за "мирний" план трампа?
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04.03.2025 22:20
+23
І тільки цей верблюд білий та кучерявий. 😁
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04.03.2025 22:20
+23
Та заспокоїть уже хтось клятих венгрів чи нє? Задрали
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04.03.2025 22:20
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Правила форума Совет форумчан
І тільки цей верблюд білий та кучерявий. 😁
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04.03.2025 22:20 Ответить
Нууу, у психіатричній лікарні кожен пацієнт вважає, що він наймудріший, тому дурні душевно хворі санітари і лікарі із заздрості запроторили його сюди. 😊 Сіярто - дурень, він не думає, що його заява про те, що цілий Трамп протиставив себе цілому демократичному суспільству - це власне діагноз? Хоча чим там тому Сіярто думати?
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04.03.2025 22:42 Ответить
Йому не позаздриш. Раніше однією дупою на двох стільцях сидіти треба було, а тепер на трьох.

Якщо точніше, то на стільці і двох прутнях. 😁 Та ще раскоряка...
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04.03.2025 22:46 Ответить
В моїх вчинках прошу звинувачували лише ВСІХ
Любий злочинець скаже що він не винуватий - а винуваті всі крім нього...
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04.03.2025 22:51 Ответить
хосподи прости меня грешного но не могу сказать на латыни ********* siiatro
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04.03.2025 23:18 Ответить
У Трампа зараз мирнии план щодо рашки - дурік!
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04.03.2025 22:20 Ответить
Вони там з Орбаном гикають мабуть день і ніч
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04.03.2025 22:58 Ответить
Та заспокоїть уже хтось клятих венгрів чи нє? Задрали
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04.03.2025 22:20 Ответить
Чому всі старі і нові путінські консерви так топлять за "мирний" план трампа?
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04.03.2025 22:20 Ответить
Тому що він, також як і дехто інший пропоную "розійтися десь посередині"... України.
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04.03.2025 22:25 Ответить
Тому що в РФ дуже погані справи,тому вони задіяли всі свої консерви.І Трампа вони також купили,він ж бізнесмен,причому дуже аморальна потвора.
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04.03.2025 22:26 Ответить
дуже погані, так, так, це ж в рф закриті кордони, бусифікація, і цеж рф відступає кожен день, вимкніть телеБРЕХОфон БУДЬ ЛАСКА!
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04.03.2025 22:45 Ответить
Або нічого не розумієте, або топите за москалів свідомо.
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04.03.2025 22:47 Ответить
ну якщо по Вашому Стармер і інші лідори ЄС , ЗеБрихуни які знаходяться в коаліції з ригами теж консерви то питань нема, лайк Вам.
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04.03.2025 23:23 Ответить
Так само вважаю. А питання - риторичне.
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04.03.2025 22:46 Ответить
Патаму что путін прізєдєнт міра!
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05.03.2025 10:42 Ответить
Ну, лише русськага, але такі да, прєзідєнт.
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05.03.2025 11:32 Ответить
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04.03.2025 22:21 Ответить
..О Госспадіііі .. Тебе ще задрота - сьогодні не чули тут .
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04.03.2025 22:21 Ответить
-"Хто це?"
-"Це чіка"
- так. а хто він, шо він?
- та х.з., але він завжди тут
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04.03.2025 22:31 Ответить
Напомнило другой анекдот, про неуловимого Джо
😁
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04.03.2025 22:43 Ответить
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04.03.2025 22:44 Ответить
Я б з радістю вдавив ці окуляри разом з очима в тупу голову цього недоробленого вилупка.
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04.03.2025 22:22 Ответить
Можна потім ще й обісцяти.
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04.03.2025 22:31 Ответить
Це навіть обов'язково.
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04.03.2025 22:39 Ответить
Прибить стукача тапком!
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04.03.2025 22:43 Ответить
Це шо винайшли дуровірус, косе всіх без винятку
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04.03.2025 22:22 Ответить
Тобто те що трампон ипанутий на всю голову його ніяк не змущає? 🤔
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04.03.2025 22:23 Ответить
Звичайно, ні - бо воно ж таке саме
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04.03.2025 22:31 Ответить
З одного боку міністр, а з іншого гандон звичайний використанний..але ж в костюмі..така она сьогоденна політіка
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04.03.2025 22:23 Ответить
******* одробляють кацапськи гроші, та як же намагаються перевиконати план!
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04.03.2025 22:24 Ответить
Все дрібне гівно світу обʼєдналось в одну велику смердючу масу більшого гівна
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04.03.2025 22:24 Ответить
Як це лайно терплять в ЄС??
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04.03.2025 22:24 Ответить
Таке собі лицемірство та блюзнірство, брешуть людям в очі.
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04.03.2025 22:26 Ответить
Оххх **** ))
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04.03.2025 22:28 Ответить
Розкажи нам краще про свою змову з ******
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04.03.2025 22:30 Ответить
А шо там розповідати; усе вже й так відомо давно.
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04.03.2025 22:56 Ответить
Якщо Апельсин виведе США з НАТО, я надіюся що притомні виженуть звідти Фіцо та Орбана.
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04.03.2025 22:30 Ответить
НАТО без США, це як зеленський без суфлера
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04.03.2025 22:46 Ответить
Воно вже сказало, що країни Балтії це "проблемна зона". Так що за них воно воювати не буде.

По факту, НАТО вже каюк якщо США не вважають орду за ворога. Але поки європейці не усвідомлять це на 100% то будуть чухатися в надіях що може ще пронесе і Америка передумає
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05.03.2025 00:37 Ответить
Черговий висєр сіярто...
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04.03.2025 22:30 Ответить
Дуже відомий персонаж:
.
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04.03.2025 22:31 Ответить
Шакал Табакі.

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04.03.2025 22:57 Ответить
головні ,,змовщики" - сіярто, фіцо, орбан
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04.03.2025 22:35 Ответить
Усі, хто вимагають від нас миру, ігнорують, що ціна нашого миру буде вищою за ціну нашої війни.
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04.03.2025 22:35 Ответить
А у трампа змова з путіним проти України і Європи
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04.03.2025 22:38 Ответить
- а кто это?
- это неуловимый Сійярто
- а почему неуловимый? его поймать никто не может?
- да не, он просто нах никому не нужен
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04.03.2025 22:46 Ответить
я знаю!
це змова данії та гренландії!
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04.03.2025 22:46 Ответить
Засунув язика тампону аж до простати
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04.03.2025 22:48 Ответить
сціярто ...гуляй вальсом ...
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04.03.2025 22:49 Ответить
І я проінформував його, що в Європі, особливо в західній половині Європи, існує змова проти Дональда Трампа і його мирного плану", - каже Сійярто…

Вот прям на его роже написано - СТУКАЧ !…🤮
Почему венгры до сих пор в Евросоюзе ???
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04.03.2025 22:51 Ответить
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04.03.2025 22:54 Ответить
Два угорських мазахіста там в жопу без мила лізуть тут на клик беруть і головне піднасрати де тільки можна
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04.03.2025 22:54 Ответить
Точно, змова. Тільки дієвіше б було отих усіх тарганів на кшталт орбана, фіци, трампомаска, пуйла, фаража, лєпенші дустом посипати.
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04.03.2025 22:55 Ответить
А в Канаді теж?
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04.03.2025 22:58 Ответить
Саме Угорщина виступає проти будь-яких гарантій миру Україні.

Але угорські автократи проте чудово розуміють, як і *****, як потрібно вилизувати нарцису Трампу дупу, щоб доносити до нього свою брехню.
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04.03.2025 23:01 Ответить
Мадяри нам ще за другу світову винні репарації. Треба піднимати питання.
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04.03.2025 23:11 Ответить
Дгочила явно хоче отримати премію у фублях, а також будинок по сусідству з Януковочем.
Ці політики здають хоч якісь тести на адекватність? Вміння логічно мислити?
Чи тільки тест на вміння торгувати дупою та ротом?..
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04.03.2025 23:21 Ответить
Сриято... Подзабыли в мире, что венгры евреев чуть не больше немцев истребили. Те еще гниды
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05.03.2025 00:58 Ответить
Чого я не розумію так це пасивної реакції угорців на всю ту маячню яку несе їх керівництво. Може хтось більш обізнаний пояснить.
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05.03.2025 01:00 Ответить
Свиноугры своих не бросают.
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05.03.2025 01:22 Ответить
А ще існує змова проти патрона Сіярто - фуйла, і це халепа.
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05.03.2025 06:30 Ответить
ГНИДА...РІДКІСНА!
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05.03.2025 07:33 Ответить
Жаль, в 1956 году совок не раздавил венгрию, вот она и воняет, как падаль, до сих пор.
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05.03.2025 07:34 Ответить
Зробить вже нарешті дрони, що заспокоять цю кляту намадярську курву
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05.03.2025 08:49 Ответить
та де ж цих вилупків беруть?!що інкубатор спецальіний є?
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05.03.2025 09:53 Ответить
Кожен з таких "миротворців" ретельно, дбайливо та ажурно приховує, якого саме результату він сподівається на переговорах агресора та окупанта зі своєю жертвою.
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06.03.2025 12:00 Ответить
 
 