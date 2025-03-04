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Новости Мирный план Трампа Выступление Трампа в Конгрессе
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Трамп представит "мирный план" относительно войны в Украине во время речи в Конгрессе, - Fox News

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп выступит на заседании Конгресса с президентским обращением впервые после вступления в должность 20 января. Как ожидается, он будет настаивать на продолжении своей внутренней и внешней политики, в частности, относительно прекращения войны в Украине.

Об этом пишут Fox News и CNN, передает Цензор.НЕТ.

Трамп выступит с речью в 21:00 по местному времени в здании Капитолия (это будет в четыре утра 5 марта по Киеву).

Для него это будет первая подобная речь после его возвращения на пост президента США - и пятая в жизни, поскольку ранее он уже произносил обращение к Конгрессу в течение четырех лет своего первого срока.

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По данным Fox News, речь "Возрождение американской мечты" будет включать четыре основных раздела:

  • достижения Трампа во время первых недель второго срока (в США и за рубежом);
  • усилия администрации Трампа для американской экономики;
  • призыв к Конгрессу принять дополнительное финансирование безопасности границ;
  • планы Трампа "по миру во всем мире" (как пишет Fox News, Трамп намерен озвучить свои "планы по прекращению войны в Украине", а также будет говорить о работе своей администрации для освобождения всех заложников, которых ХАМАС удерживает в Секторе Газа).

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Среди других тем речи, которых, по прогнозу CNN, может коснуться Трамп, вероятно будут:

  • Деятельность Илона Маска и его DOGE, Департамента эффективности правительства. Как сообщил CNN источник в Белом доме, Маск будет присутствовать в зале Конгресса, а Трамп назовет его скандальную политику сокращений и ревизий в государственных структурах США "ведущим примером" быстрых действий новой администрации - несмотря на то, что эти действия спровоцировали многочисленные протесты в США.
  • Тезис о "возрождении американской мечты" как основной лозунг речи.
  • "Театрализованные моменты" - пока неясно, о чем идет речь, однако CNN пишет, что Трамп приложился не столько к тексту написания речи, сколько к подготовке этих шоу-моментов, которые должны "найти отклик как у телеаудитории, так и в зале Палаты представителей".
  • Попытка объяснить рядовым американцам, чем стремительные и радикальные действия новой администрации важны для них - что один из советников Трампа назвал главной целью обращения.
  • Обещание снижения цен - вероятно, Трамп снова будет говорить о своем плане на этот счет.
  • "Круг почета" - Трамп в очередной раз будет восхвалять свою победу на выборах президента, которая, по убеждению президента США, обеспечила ему мандат на радикальные изменения, несмотря на относительно небольшое преимущество.
  • В целом речь будет сосредоточена на внутренней повестке дня для США, сказал один из чиновников в комментарии CNN. Трамп очертит свои основные политические предложения на следующие четыре года и будет восхвалять свои "достижения" за первые шесть недель пребывания в должности.

В то же время, как добавляет CNN, Трамп имеет привычку отходить от текста речи и может сделать некоторые заявления экспромтом.

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Отметим, что президенты США традиционно произносят ежегодное послание State of the Union (О положении страны) на совместном заседании обеих палат Конгресса США - Сената и Палаты представителей.

В этой речи обычно очерчивается состояние дел в экономике и внутренней политике США, выдвигаются очертания законодательных инициатив и национальных приоритетов президента, а также его внешне политические приоритеты.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп анонсировал важное сообщение, с которым он должен выступить в ближайшее время.

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Приостановление помощи США

Утром 4 марта стало известно, что Трамп распорядился поставить на паузу всю американскую военную помощь Украине, чтобы заставить Киев продемонстрировать "добросовестную преданность" миру. Это решение может касаться не только оборудования на сумму 3,85 миллиарда долларов, которое было предусмотрено при предыдущей администрации Байдена. Приостановление также может касаться американского оборудования, которое США уже предоставили или продолжают предоставлять Украине.

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Последствия приостановления предоставления военной помощи со стороны США Украина почувствует через некоторое время. Возможно, несколько дней или недель. Однако как только запасы оружия и вооружения начнут исчерпываться, страну ждут серьезные последствия. Даже при условии того, что европейские партнеры попытаются частично компенсировать нехватку.

Также решение США приостановить помощь Украине прежде всего повлияет на поставку ракет к ПВО и боеприпасов к HIMARS и артиллерии.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Европа должна помогать Украине больше и быстрее, чем раньше, чтобы заполнить пробел, который образовался после прекращения помощи от США.

Главный советник президента Литвы Гитанаса Науседы по вопросам национальной безопасности Марюс Чеснулевичюс заявил, что решение Вашингтона приостановить военную помощь Украине не стало сюрпризом. Но Европа готовит ответ.

Впоследствии издание The Economist написало, что пока официального приказа Дональда Трампа о приостановлении военной помощи Украине нет.

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Автор: 

Конгресс США (1231) США (26489) Трамп Дональд (5128)


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Топ комментарии
+22
"Мирнии план" - залишити Украіну без віиськовоі допомоги
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04.03.2025 17:13
+18
Вызываете санитаров, клиент готов.
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04.03.2025 17:13
+18
Дивно , у тебе в методичці про припиненя вогню і обміни
А по факту зупинка допомоги і відключення старлінку
Якось незбігається
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04.03.2025 17:20
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Пішов наxyů ĭ6учий виродок.
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04.03.2025 18:04 Ответить
Для красномовності не забудь навернути напій всіх пуйлососів - бояру.
Також все ж такі зняти триколор у власному кабінеті, бо ска, паліво, а ще звести татухі "За ВДВ", "Он вам не пуйло" та портрет Володькі ****.
Не здивуюсь, якщо рудого Опецька буде спіймано на торгівлі з Парашкою та Північною Кереєю.
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04.03.2025 18:16 Ответить
к моли сосать барбарыску.чмо.
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04.03.2025 18:20 Ответить
два козыря кремля проект буратино он же бенин, Оманский Нарик и агент краснов он же тампон и команды фсбэшник Елдак и волтц...отупевшее быдло не имеет национальности что ватаны, что зелеДрочеры, что трамписты...то что случилась в штатах это результат дипломатической "работы" Елдака и поставленной им маркаровой...
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04.03.2025 18:24 Ответить
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04.03.2025 18:39 Ответить
Это где Зеленский выступает?
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04.03.2025 20:53 Ответить
Судячи з попередніх крайніх заяв Трампа мирний план буде дуже вигідний лише для рф і США. У нього ніякого мирного плану ніколи не було і не буде. Словосполучення "мирний план" лише для виправдовування подальших кроків з наближення з рашкою
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04.03.2025 18:46 Ответить
американская песенка про 2 пидоров Trump and Putin's Love - A New Song, but it's ****** by AI https://www.youtube.com/watch?v=fCxTsE89trY
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04.03.2025 19:00 Ответить
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04.03.2025 19:12 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/tZ0ytAq9Vuw
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04.03.2025 19:26 Ответить
Невже Хімарси рашке дасть?
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04.03.2025 19:28 Ответить
Сподіваюсь почуємо якусь конкретику щодо мирного плану
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04.03.2025 19:36 Ответить
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04.03.2025 23:42 Ответить
Самая главная фишка "Плана Трампа", что в нём никогда не было конкретики: 79-летний маразматик повторит ещё раз 20 фразу, что если бы он был президентом, то никакой войны не было. бы.

Вот и вся его "конкретика"...
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05.03.2025 03:24 Ответить
Мабуть нападуть на нас з мирними та дружними санкціями, заборонами. Будуть викручувати руки та ковиряти рани стікаючій від крові Україні. Жалюгідні зрадники...Ганьба. Великої Америки більше нема. Дайте статуї Свободи замість факелу шмат ковбаси.
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04.03.2025 19:40 Ответить
Он этот план толпе покажет, а потом принародно скурит?
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04.03.2025 20:17 Ответить
Тебе то зачем? Сидишь в Польске, небось рад что збежал из этого бардака?
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04.03.2025 20:55 Ответить
"Тебе то", "збежал". Не палил бы ты свою скотоферму, мразота кацапская...
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05.03.2025 18:33 Ответить
Що він там збирається розповідати:
1.Діяльність в перші тижні - посорився з европою, підлизується до путіна)
2. Зусилья Трампа для економіки америки - від його перших тижнів фондові ринки американських компаній обвалились на 500 млрд., йому ще і маск допоміг))).
3. Безпеки внутрішніх кордонів, ну звичайно він же вже робить з Канади ворогів, ще й можливий імпічмент треба поліцію готувати до можливих протестів.
4.Плани трампа по миру у всьому мирі) Ну по його логіці Ізраїль повинен буде піти на поступки, вже не дочекаюсь як вони на це відреагують.
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04.03.2025 20:18 Ответить
Бачиться, що плани Трампа, це капітуляція України
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04.03.2025 22:15 Ответить
Сам собі напланував🤪
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04.03.2025 22:27 Ответить
Нет у трампа плана , дедушка и его команда глупые как пробки будут лозунги предлагать как во время подписания. Трамп кроме звонка поржать с путиным на подписанием договоров ни чего не сможет и не сделает потому что не может. Забудьте про траппа пока они еще и петлю дополнительных долгов не накинули
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04.03.2025 23:12 Ответить
Трамп никогда не изучал ни историю, ни географию европейских стран: это тупое невежественное животное вообще понятия не имеет, что существовала полтысячи лет Киевская Русь, ВКЛ, Австро-Венгрия, что был украинский "Пьемонт" в виде Галиции, что была УНР.

Животное считает, что Украина впервые возникла в 1991 году в результате распада СССР.
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05.03.2025 03:28 Ответить
План капитуляции Украины, рыжий иди лесом со своими планами
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04.03.2025 23:16 Ответить
у шо перевзуваєтесь а то кричали у перший день що молодці.. зеля"герой" -ура .трампу відсіч дали ---тупі невігласи...наш зеля маху дав ізза своєї тупості і це треба буде виправляти і я казаві це одразу...Слава Україні!!! і поменше довбо....ів у нас

..а зелень аобо нах у відставку абу нехай звиняється..буде наукою валенку недолугому ...нехай не забуває шо несе відповідальність за усю країну а не за своє за межне ЄГО...чмоня

отставка зеленрго..врятує Україну..але зелень на це не здатний .. вважає шо краще нього немає нікого...та ф поссикиває що через його помилки в війні його на цугундер ....

так Україна і Америка заслуговують на повагу...але не мудаки на буквц з з гіпертрофированим ЄГО Європа натякнула зеленому.. шоб не вийоживався.. поменше би нам зе-довбо....ів..
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04.03.2025 23:55 Ответить
Навіть, якщо погоджуватися на «перемир'я» «щоб припинити вбивства» тоді треба ставити умовою виплату Росією компенсації за спричинені руйнування і окупацію, агресію - 4 - 6 мільярдів долларів на місяць.
Це справедливо, і в парадигмі «бізнесу» Трампа - нанесені збитки треба відшкодовувати.
Якщо Росія прострочить платіж - ми можемо відвойовувати наші території.
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05.03.2025 02:11 Ответить
ДУЖЕ важливий АНАЛІЗ ПРИЧИН поведінки Трампа у 2025 році (і наслідки) -

ЦЕ ДУЖЕ ВАЖЛИВО РОЗУМІТИ, тому,
будь ласка, подивіться відео "Сознание Трампа" (від 04.03.2025) на каналі Andrei Illarionov (Андрей Илларионов)
- https://www.youtube.com/watch?v=33O-G_kx9Ng

Будь ласка, зробіть це! Тому що ЦЕ ДУЖЕ ВАЖЛИВО РОЗУМІТИ!
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05.03.2025 04:00 Ответить
Украине нельзя пускать трампа компанию в Украину, они не уважительно к Зе отнеслись а значит это как они видят украинуев. Как такую гопоту впускать в дом, будут доить и условия ставить это же факт
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05.03.2025 04:39 Ответить
трампуша ******** на всю голову . з виступу цього нарциса виходить що за чотири роки байдена в сша пролізло 21 000 000 злочинців з мексики . а скільки пролізло за його першу каденцію він забув . а ще цей припежжений молов що в сша 3 000 000 пенсіонерів яким від 110 до 130 років і вони отримують пенсіі --- якби вимкнути звук і замість прапора сша повісити прапор сересеря то був би 24 с.єзд кпсс а звуковий фон ..лєнін партія камсамол.. і вишенька на торті . тампакс проголосив початок новоі ери благодєнствія для всіх американців . залишилось відмінити різдво христове і святкувати різдво трампа
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05.03.2025 06:17 Ответить
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