Трамп представит "мирный план" относительно войны в Украине во время речи в Конгрессе, - Fox News

Президент США Дональд Трамп выступит на заседании Конгресса с президентским обращением впервые после вступления в должность 20 января. Как ожидается, он будет настаивать на продолжении своей внутренней и внешней политики, в частности, относительно прекращения войны в Украине.

Об этом пишут Fox News и CNN, передает Цензор.НЕТ.

Трамп выступит с речью в 21:00 по местному времени в здании Капитолия (это будет в четыре утра 5 марта по Киеву).

Для него это будет первая подобная речь после его возвращения на пост президента США - и пятая в жизни, поскольку ранее он уже произносил обращение к Конгрессу в течение четырех лет своего первого срока.

Читайте также: Демократы планируют сорвать выступление Трампа в Конгрессе США, - Axios

По данным Fox News, речь "Возрождение американской мечты" будет включать четыре основных раздела:

достижения Трампа во время первых недель второго срока (в США и за рубежом);

усилия администрации Трампа для американской экономики;

призыв к Конгрессу принять дополнительное финансирование безопасности границ;

планы Трампа "по миру во всем мире" (как пишет Fox News, Трамп намерен озвучить свои "планы по прекращению войны в Украине", а также будет говорить о работе своей администрации для освобождения всех заложников, которых ХАМАС удерживает в Секторе Газа).

Читайте также: В Конгрессе достаточно голосов обеих партий, которые не позволят вознаградить Путина, - конгрессмен-республиканец Фицпатрик

Среди других тем речи, которых, по прогнозу CNN, может коснуться Трамп, вероятно будут:

Деятельность Илона Маска и его DOGE, Департамента эффективности правительства. Как сообщил CNN источник в Белом доме, Маск будет присутствовать в зале Конгресса, а Трамп назовет его скандальную политику сокращений и ревизий в государственных структурах США "ведущим примером" быстрых действий новой администрации - несмотря на то, что эти действия спровоцировали многочисленные протесты в США.

Департамента эффективности правительства. Как сообщил CNN источник в Белом доме, Маск будет присутствовать в зале Конгресса, а Трамп назовет его скандальную политику сокращений и ревизий в государственных структурах США "ведущим примером" быстрых действий новой администрации - несмотря на то, что эти действия спровоцировали многочисленные протесты в США. Тезис о "возрождении американской мечты" как основной лозунг речи.

как основной лозунг речи. "Театрализованные моменты" - пока неясно, о чем идет речь, однако CNN пишет, что Трамп приложился не столько к тексту написания речи, сколько к подготовке этих шоу-моментов, которые должны "найти отклик как у телеаудитории, так и в зале Палаты представителей".

- пока неясно, о чем идет речь, однако CNN пишет, что Трамп приложился не столько к тексту написания речи, сколько к подготовке этих шоу-моментов, которые должны "найти отклик как у телеаудитории, так и в зале Палаты представителей". Попытка объяснить рядовым американцам, чем стремительные и радикальные действия новой администрации важны для них - что один из советников Трампа назвал главной целью обращения.

Обещание снижения цен - вероятно, Трамп снова будет говорить о своем плане на этот счет.

- вероятно, Трамп снова будет говорить о своем плане на этот счет. "Круг почета" - Трамп в очередной раз будет восхвалять свою победу на выборах президента, которая, по убеждению президента США, обеспечила ему мандат на радикальные изменения, несмотря на относительно небольшое преимущество.

- Трамп в очередной раз будет восхвалять свою победу на выборах президента, которая, по убеждению президента США, обеспечила ему мандат на радикальные изменения, несмотря на относительно небольшое преимущество. В целом речь будет сосредоточена на внутренней повестке дня для США, сказал один из чиновников в комментарии CNN. Трамп очертит свои основные политические предложения на следующие четыре года и будет восхвалять свои "достижения" за первые шесть недель пребывания в должности.

В то же время, как добавляет CNN, Трамп имеет привычку отходить от текста речи и может сделать некоторые заявления экспромтом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп предлагает наказывать учебные заведения и студентов за "незаконные протесты"

Отметим, что президенты США традиционно произносят ежегодное послание State of the Union (О положении страны) на совместном заседании обеих палат Конгресса США - Сената и Палаты представителей.

В этой речи обычно очерчивается состояние дел в экономике и внутренней политике США, выдвигаются очертания законодательных инициатив и национальных приоритетов президента, а также его внешне политические приоритеты.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп анонсировал важное сообщение, с которым он должен выступить в ближайшее время.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп считает, что Путин не нарушит мирное соглашение: "Они уважают меня"

Приостановление помощи США

Утром 4 марта стало известно, что Трамп распорядился поставить на паузу всю американскую военную помощь Украине, чтобы заставить Киев продемонстрировать "добросовестную преданность" миру. Это решение может касаться не только оборудования на сумму 3,85 миллиарда долларов, которое было предусмотрено при предыдущей администрации Байдена. Приостановление также может касаться американского оборудования, которое США уже предоставили или продолжают предоставлять Украине.

Также читайте: Приостановление помощи от США приведет к "большему количеству Бахмутов", - The Economist

Последствия приостановления предоставления военной помощи со стороны США Украина почувствует через некоторое время. Возможно, несколько дней или недель. Однако как только запасы оружия и вооружения начнут исчерпываться, страну ждут серьезные последствия. Даже при условии того, что европейские партнеры попытаются частично компенсировать нехватку.

Также решение США приостановить помощь Украине прежде всего повлияет на поставку ракет к ПВО и боеприпасов к HIMARS и артиллерии.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Европа должна помогать Украине больше и быстрее, чем раньше, чтобы заполнить пробел, который образовался после прекращения помощи от США.

Главный советник президента Литвы Гитанаса Науседы по вопросам национальной безопасности Марюс Чеснулевичюс заявил, что решение Вашингтона приостановить военную помощь Украине не стало сюрпризом. Но Европа готовит ответ.

Впоследствии издание The Economist написало, что пока официального приказа Дональда Трампа о приостановлении военной помощи Украине нет.

Читайте также: Правительство Венгрии поддерживает решение США приостановить военную помощь Украине