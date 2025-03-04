Трамп представит "мирный план" относительно войны в Украине во время речи в Конгрессе, - Fox News
Президент США Дональд Трамп выступит на заседании Конгресса с президентским обращением впервые после вступления в должность 20 января. Как ожидается, он будет настаивать на продолжении своей внутренней и внешней политики, в частности, относительно прекращения войны в Украине.
Об этом пишут Fox News и CNN, передает Цензор.НЕТ.
Трамп выступит с речью в 21:00 по местному времени в здании Капитолия (это будет в четыре утра 5 марта по Киеву).
Для него это будет первая подобная речь после его возвращения на пост президента США - и пятая в жизни, поскольку ранее он уже произносил обращение к Конгрессу в течение четырех лет своего первого срока.
По данным Fox News, речь "Возрождение американской мечты" будет включать четыре основных раздела:
- достижения Трампа во время первых недель второго срока (в США и за рубежом);
- усилия администрации Трампа для американской экономики;
- призыв к Конгрессу принять дополнительное финансирование безопасности границ;
- планы Трампа "по миру во всем мире" (как пишет Fox News, Трамп намерен озвучить свои "планы по прекращению войны в Украине", а также будет говорить о работе своей администрации для освобождения всех заложников, которых ХАМАС удерживает в Секторе Газа).
Среди других тем речи, которых, по прогнозу CNN, может коснуться Трамп, вероятно будут:
- Деятельность Илона Маска и его DOGE, Департамента эффективности правительства. Как сообщил CNN источник в Белом доме, Маск будет присутствовать в зале Конгресса, а Трамп назовет его скандальную политику сокращений и ревизий в государственных структурах США "ведущим примером" быстрых действий новой администрации - несмотря на то, что эти действия спровоцировали многочисленные протесты в США.
- Тезис о "возрождении американской мечты" как основной лозунг речи.
- "Театрализованные моменты" - пока неясно, о чем идет речь, однако CNN пишет, что Трамп приложился не столько к тексту написания речи, сколько к подготовке этих шоу-моментов, которые должны "найти отклик как у телеаудитории, так и в зале Палаты представителей".
- Попытка объяснить рядовым американцам, чем стремительные и радикальные действия новой администрации важны для них - что один из советников Трампа назвал главной целью обращения.
- Обещание снижения цен - вероятно, Трамп снова будет говорить о своем плане на этот счет.
- "Круг почета" - Трамп в очередной раз будет восхвалять свою победу на выборах президента, которая, по убеждению президента США, обеспечила ему мандат на радикальные изменения, несмотря на относительно небольшое преимущество.
- В целом речь будет сосредоточена на внутренней повестке дня для США, сказал один из чиновников в комментарии CNN. Трамп очертит свои основные политические предложения на следующие четыре года и будет восхвалять свои "достижения" за первые шесть недель пребывания в должности.
В то же время, как добавляет CNN, Трамп имеет привычку отходить от текста речи и может сделать некоторые заявления экспромтом.
Отметим, что президенты США традиционно произносят ежегодное послание State of the Union (О положении страны) на совместном заседании обеих палат Конгресса США - Сената и Палаты представителей.
В этой речи обычно очерчивается состояние дел в экономике и внутренней политике США, выдвигаются очертания законодательных инициатив и национальных приоритетов президента, а также его внешне политические приоритеты.
Напомним, накануне президент США Дональд Трамп анонсировал важное сообщение, с которым он должен выступить в ближайшее время.
Приостановление помощи США
Утром 4 марта стало известно, что Трамп распорядился поставить на паузу всю американскую военную помощь Украине, чтобы заставить Киев продемонстрировать "добросовестную преданность" миру. Это решение может касаться не только оборудования на сумму 3,85 миллиарда долларов, которое было предусмотрено при предыдущей администрации Байдена. Приостановление также может касаться американского оборудования, которое США уже предоставили или продолжают предоставлять Украине.
Последствия приостановления предоставления военной помощи со стороны США Украина почувствует через некоторое время. Возможно, несколько дней или недель. Однако как только запасы оружия и вооружения начнут исчерпываться, страну ждут серьезные последствия. Даже при условии того, что европейские партнеры попытаются частично компенсировать нехватку.
Также решение США приостановить помощь Украине прежде всего повлияет на поставку ракет к ПВО и боеприпасов к HIMARS и артиллерии.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Европа должна помогать Украине больше и быстрее, чем раньше, чтобы заполнить пробел, который образовался после прекращения помощи от США.
Главный советник президента Литвы Гитанаса Науседы по вопросам национальной безопасности Марюс Чеснулевичюс заявил, что решение Вашингтона приостановить военную помощь Украине не стало сюрпризом. Но Европа готовит ответ.
Впоследствии издание The Economist написало, что пока официального приказа Дональда Трампа о приостановлении военной помощи Украине нет.
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Також все ж такі зняти триколор у власному кабінеті, бо ска, паліво, а ще звести татухі "За ВДВ", "Он вам не пуйло" та портрет Володькі ****.
Не здивуюсь, якщо рудого Опецька буде спіймано на торгівлі з Парашкою та Північною Кереєю.
Вот и вся его "конкретика"...
1.Діяльність в перші тижні - посорився з европою, підлизується до путіна)
2. Зусилья Трампа для економіки америки - від його перших тижнів фондові ринки американських компаній обвалились на 500 млрд., йому ще і маск допоміг))).
3. Безпеки внутрішніх кордонів, ну звичайно він же вже робить з Канади ворогів, ще й можливий імпічмент треба поліцію готувати до можливих протестів.
4.Плани трампа по миру у всьому мирі) Ну по його логіці Ізраїль повинен буде піти на поступки, вже не дочекаюсь як вони на це відреагують.
Животное считает, что Украина впервые возникла в 1991 году в результате распада СССР.
..а зелень аобо нах у відставку абу нехай звиняється..буде наукою валенку недолугому ...нехай не забуває шо несе відповідальність за усю країну а не за своє за межне ЄГО...чмоня
отставка зеленрго..врятує Україну..але зелень на це не здатний .. вважає шо краще нього немає нікого...та ф поссикиває що через його помилки в війні його на цугундер ....
так Україна і Америка заслуговують на повагу...але не мудаки на буквц з з гіпертрофированим ЄГО Європа натякнула зеленому.. шоб не вийоживався.. поменше би нам зе-довбо....ів..
Це справедливо, і в парадигмі «бізнесу» Трампа - нанесені збитки треба відшкодовувати.
Якщо Росія прострочить платіж - ми можемо відвойовувати наші території.
ЦЕ ДУЖЕ ВАЖЛИВО РОЗУМІТИ, тому,
будь ласка, подивіться відео "Сознание Трампа" (від 04.03.2025) на каналі Andrei Illarionov (Андрей Илларионов)
- https://www.youtube.com/watch?v=33O-G_kx9Ng
Будь ласка, зробіть це! Тому що ЦЕ ДУЖЕ ВАЖЛИВО РОЗУМІТИ!