Трамп предлагает наказывать учебные заведения и студентов за "незаконные протесты"
Президент США Дональд Трамп заявил о планах прекратить любое финансирование учебных заведений в США, где проходят "незаконные протесты".
Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.
"Федеральное финансирование будет прекращено для любого колледжа, школы или университета, которые позволяют незаконные протесты. Агитаторы будут заключены в тюрьму или навсегда отправлены обратно в страну, из которой они прибыли", - отметил он.
Если же это будут американские студенты, то их будут исключать навсегда или - в зависимости от преступления - арестуют.
"Маски сняты! Спасибо за внимание к этому вопросу", - подытожил Трамп.
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+25 Ярослав Кийко
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+23 Валентин Коваль #587289
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а, як воно потужно насувало піндосівським керманичам?
ну, то й що, шо зброю не дадуть, зате знову оплески та овації....
То Порошенко наказав весь майдан зайняти легким громісткими конструкціями, щоб там навіть сцени ніде було поставити.
І ще Порошенко наказав заборонити пропаганду виходів на протести на територіях ВНЗ.
трампу піздець!
в сша, в студентське містечко, навіть поліція немає права заходити.
якщо дійсно працює студентське самоврядування, а в американських універах, воно дуже впливове, то будь який трампіст сраколиз декан, буде випханий під сраку ногою.
Американский дебил идёт по пути рашистского дебила, вот и встретились два одиночества...
Всех не пересадишь, американцы, это тебе не терпилы из быдлостана, там тебе быстро устроят вилы в бок.