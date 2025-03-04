Трамп предлагает наказывать учебные заведения и студентов за "незаконные протесты"

Президент США Дональд Трамп заявил о планах прекратить любое финансирование учебных заведений в США, где проходят "незаконные протесты".

Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

"Федеральное финансирование будет прекращено для любого колледжа, школы или университета, которые позволяют незаконные протесты. Агитаторы будут заключены в тюрьму или навсегда отправлены обратно в страну, из которой они прибыли", - отметил он.

Если же это будут американские студенты, то их будут исключать навсегда или - в зависимости от преступления - арестуют.

"Маски сняты! Спасибо за внимание к этому вопросу", - подытожил Трамп.

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