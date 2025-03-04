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Новости Трамп и наказание за протесті
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Трамп предлагает наказывать учебные заведения и студентов за "незаконные протесты"

Трамп пригрозил студентам наказанием и депортацией за протесты

Президент США Дональд Трамп заявил о планах прекратить любое финансирование учебных заведений в США, где проходят "незаконные протесты".

Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

"Федеральное финансирование будет прекращено для любого колледжа, школы или университета, которые позволяют незаконные протесты. Агитаторы будут заключены в тюрьму или навсегда отправлены обратно в страну, из которой они прибыли", - отметил он.

Если же это будут американские студенты, то их будут исключать навсегда или - в зависимости от преступления - арестуют.

"Маски сняты! Спасибо за внимание к этому вопросу", - подытожил Трамп.

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Трамп пригрозил студентам наказанием и депортацией за протесты

Автор: 

протест (5857) США (26489) школа (3012) студенты (665) Трамп Дональд (5128)


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Топ комментарии
+25
А за незаконний штурм Капітолію сам себе не хоче відшмагати?
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04.03.2025 17:13
+23
Поіхав кукухою?
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04.03.2025 17:09
+19
ПОДОЖДИТЕ СКОРО ЕВРЕЙ Тампон НАПЯЛИТ НАЦИСТКУЮ ФОРМУ ПОВЯЗКУ КРАСНУЮ НА ЛЕВУЮ РУКУ И ВЫЙДЯ К СВОИМ КАЗЛОДОЯМ ВОСКРИЧИТ--- ХАЙЛЬ АМЕРИКА ПРИВЕТ РАССА АМЕРИКАНЦЕВ ЛЮДИ МИРА И ВСЕЛЕННОЙ Я ВАШ БОГ...
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04.03.2025 17:13
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нє, ну шо ви тут починаєте?
а, як воно потужно насувало піндосівським керманичам?
ну, то й що, шо зброю не дадуть, зате знову оплески та овації....
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04.03.2025 17:58 Ответить
А вже як рейтинг більший, ніж у Залужного, надихає, то капєц!
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04.03.2025 18:07 Ответить
Думаю, що багато пам'ятають як при каденції Порошенко хтось намагався влаштовувати мітинги на майдані.
То Порошенко наказав весь майдан зайняти легким громісткими конструкціями, щоб там навіть сцени ніде було поставити.
І ще Порошенко наказав заборонити пропаганду виходів на протести на територіях ВНЗ.
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04.03.2025 17:53 Ответить
Такой записи нет на его аккаунте, но судя по тому, что несколько крупных изданий про неё написали, она всё же была, но он её удалил. Трамп опять бросает говно на вентилятор.
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04.03.2025 17:54 Ответить
рудий імбецил об'явив війну студентам?
трампу піздець!
в сша, в студентське містечко, навіть поліція немає права заходити.
якщо дійсно працює студентське самоврядування, а в американських універах, воно дуже впливове, то будь який трампіст сраколиз декан, буде випханий під сраку ногою.
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04.03.2025 17:56 Ответить
За протести в тюрму, а за штурм Конгресу один заселився в Білий дім. Значить шо? - Ніяких протестів. Всі на штурм Конгресу! Ураа!
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04.03.2025 18:03 Ответить
Вам это ничего не напоминает?

Американский дебил идёт по пути рашистского дебила, вот и встретились два одиночества...

Всех не пересадишь, американцы, это тебе не терпилы из быдлостана, там тебе быстро устроят вилы в бок.
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04.03.2025 18:06 Ответить
він агент росії. Все робить по її лекалам
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05.03.2025 01:45 Ответить
Це точно оплот демократії, а не московитський Гулаг?
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04.03.2025 18:11 Ответить
Янкі,вам перший дзвінок. Далі буде...
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04.03.2025 18:14 Ответить
Під путю косить....
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04.03.2025 18:16 Ответить
Дайош "Больше трьох не сабираца"
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04.03.2025 18:24 Ответить
Где-то уже такое есть!?
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04.03.2025 18:30 Ответить
Дуже цікаво Трамп сказав-"Маски зняти"
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04.03.2025 18:42 Ответить
може тепер американці почали розуміти яке горе вони собі вибрали
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04.03.2025 19:09 Ответить
Догнати, та перегнати януковича!
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04.03.2025 19:17 Ответить
На скільки вони всі передбачувані... Аж нудно!
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04.03.2025 19:37 Ответить
правильно, там арабский и левацикий сброд визжит за палестину.
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05.03.2025 03:09 Ответить
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