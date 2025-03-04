Демократы планируют сорвать выступление Трампа в Конгрессе США, - Axios
Законодатели-демократы обсуждают множество вариантов протеста против выступления президента США Дональда Трампа в Конгрессе во вторник, 4 марта, в том числе путем полного срыва.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Axios несколько демократов Палаты представителей.
Отмечается, что некоторые законодатели готовят реквизит к выступлению Трампа: плакаты, яйца или пустые лотки из-под яиц (намек на рост цен на яйца в США), карманные конституции (что символизирует нарушение Конституции Трампом), а также хлопушки и красные карточки.
Сопредседатель украинского кокуса Марси Каптур (Огайо) будет раздавать галстуки и шарфы с цветами украинского флага, чтобы продемонстрировать поддержку президенту Владимиру Зеленскому.
Другие планируют сидеть с каменным лицом и не хлопать в ладоши на протяжении всего выступления Трампа - еще одна проверенная временем тактика членов оппозиционных партий для "молчаливого протеста" против президента.
В издании отметили, что среди демократов, как в Конгрессе, так и за его пределами, широко распространены разногласия по поводу того, что будет наиболее подходящей и эффективной формой демонстрации против Трампа. Не исключается и то, что некоторые законодатели покинут зал после того, как президент США произнесет конкретные фразы, которые они считают неприемлемыми.
Лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис написал в письме к демократам Палаты представителей, что он и другие лидеры планируют посетить речь, чтобы "дать понять нации, что существует сильная оппозиционная партия, которая готова, желает и способна служить сдерживающим фактором".
"Есть, безусловно, много избирателей, которые действительно хотят, чтобы демократы сорвали выступление, а есть и избиратели, которые считают, что это только сыграет ему (Трампу - ред.) на руку", - сказал журналистам один из демократов.
"Независимо от того, одеты ли мы в розовое, или черное, или желто-голубое, мы все выражаем свое недовольство этой администрацией. Важнее наша совместная работа и давление на трех республиканцев, чтобы они делали правильные вещи для всех", - сказала демократка Стейси Пласкетт.
Как сообщает CBS News, Трамп выступит перед Конгрессом с речью о продвижении мирных соглашений, безопасности границ и экономике. Выступление начнется в 21:10 по Вашингтону (4 марта), по Киеву - в 04:10 утра 5 марта.
Напомним, накануне президент США Дональд Трамп анонсировал важное сообщение, с которым он должен выступить в ближайшее время.
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а те що йому покажуть місце, це добре.
куйово що демократи будуть показувати підтримку зеленському ...
бо його навіть згадувати не потрібно
підтримуку Україні та українцям, ось що треба
Згадаймо мінську пастку. Чому пуйло і його пасіпаки верещать "Жодних Мінських"
Бо то була пастка у яку їх загнали.
В Италии детям предложили побить куклу-Муссолини ради конфет
Про компромат я не говорив би так впевнено...
Схеми настіки потужні, що іх довелося зупиняти бо інакше ЗСУ могло кацапам протистояти ще довго
Білий дім, не бачив за свою історію, подібної ганьби!
і так ясно, що Трамп відвертає увагу
як і Зєля в нас
десь хтось грабує Америку, доки Шапіто трампа і його корабельних сосен показує шоу
У нас законодавство так прописується, щоб це було легко... Тому у владу і ідуть...
у ЮАРовського фашика, здається, є своя криптовалюта - тобто його ніхто не контролює в сфері фінансів
я маю на увазі керований хаос на біржі - вони ж мають яку-неяку освіту і знають, які акції впадуть а які піднімуться
гроші матимуть з кишень тих власників акцій, хто поза трамповським кагалом
Виглядатиме так, ніби моськи лають на слона.
Україні в першу чергу потрібна зброя!
трамп будет рассказывать о своих победах и о том, что он за месяц сделал столько, сколько все остальные президенты не сделали за 4 года, вот до какого бреда он докатился.
Единственное, что он сделал из того, что никто до него не делал, это опозорил Америку и обгадил её своей связкой с самым кровавым террористом 21-го века, кремлёвским упырём.
Америка не прости ему предательства своей страны и Украины, американцы не позволят этому дебилу растоптать свободу и демократию.