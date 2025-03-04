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Новости Выступление Трампа в Конгрессе
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Демократы планируют сорвать выступление Трампа в Конгрессе США, - Axios

Выступление Трампа в Конгрессе 5 марта хотят сорвать демократы

Законодатели-демократы обсуждают множество вариантов протеста против выступления президента США Дональда Трампа в Конгрессе во вторник, 4 марта, в том числе путем полного срыва.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Axios несколько демократов Палаты представителей.

Отмечается, что некоторые законодатели готовят реквизит к выступлению Трампа: плакаты, яйца или пустые лотки из-под яиц (намек на рост цен на яйца в США), карманные конституции (что символизирует нарушение Конституции Трампом), а также хлопушки и красные карточки.

Сопредседатель украинского кокуса Марси Каптур (Огайо) будет раздавать галстуки и шарфы с цветами украинского флага, чтобы продемонстрировать поддержку президенту Владимиру Зеленскому.

Другие планируют сидеть с каменным лицом и не хлопать в ладоши на протяжении всего выступления Трампа - еще одна проверенная временем тактика членов оппозиционных партий для "молчаливого протеста" против президента.

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В издании отметили, что среди демократов, как в Конгрессе, так и за его пределами, широко распространены разногласия по поводу того, что будет наиболее подходящей и эффективной формой демонстрации против Трампа. Не исключается и то, что некоторые законодатели покинут зал после того, как президент США произнесет конкретные фразы, которые они считают неприемлемыми.

Лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис написал в письме к демократам Палаты представителей, что он и другие лидеры планируют посетить речь, чтобы "дать понять нации, что существует сильная оппозиционная партия, которая готова, желает и способна служить сдерживающим фактором".

"Есть, безусловно, много избирателей, которые действительно хотят, чтобы демократы сорвали выступление, а есть и избиратели, которые считают, что это только сыграет ему (Трампу - ред.) на руку", - сказал журналистам один из демократов.

"Независимо от того, одеты ли мы в розовое, или черное, или желто-голубое, мы все выражаем свое недовольство этой администрацией. Важнее наша совместная работа и давление на трех республиканцев, чтобы они делали правильные вещи для всех", - сказала демократка Стейси Пласкетт.

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Как сообщает CBS News, Трамп выступит перед Конгрессом с речью о продвижении мирных соглашений, безопасности границ и экономике. Выступление начнется в 21:10 по Вашингтону (4 марта), по Киеву - в 04:10 утра 5 марта.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп анонсировал важное сообщение, с которым он должен выступить в ближайшее время.

Автор: 

Конгресс США (1231) США (26489) Трамп Дональд (5128)


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Топ комментарии
+23
імпічмент рижому!
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04.03.2025 15:10
+15
ОСЬ ТАКИ ГАРНІ ПЛАКАТИ ДЛЯ ДЕМОКРАТІВ
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04.03.2025 15:14
+9
Московська СРАТЬєхія трампа, це нагадити у стосунках США із Партнерами з ЄС і НАТО, сусідніми державами….
Білий дім, не бачив за свою історію, подібної ганьби!
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04.03.2025 15:14
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Правила форума Совет форумчан
імпічмент рижому!
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04.03.2025 15:10 Ответить
12.7 мм.
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04.03.2025 15:27 Ответить
він **** вже два пережив!!
а те що йому покажуть місце, це добре.
куйово що демократи будуть показувати підтримку зеленському ...
бо його навіть згадувати не потрібно
підтримуку Україні та українцям, ось що треба
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04.03.2025 15:36 Ответить
Интересно что такого расскажет фашиствующий садист и еврей тампон попавший во власть с элементами дегенеративности чокнутый павиан??? Я аз емсь император Вселенной?!
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04.03.2025 16:30 Ответить
Пізно пити бордомі.
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04.03.2025 15:11 Ответить
Так , нажаль це як з нашою помилкою 2019. Шкода що охлос в США виявився таким само тупим ,як і в Україні. Але радісно , що бодай не 73%
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04.03.2025 15:22 Ответить
Ну, особисто в мене помилки не було. Я за нього не голосував. Він наробив багато помилок. Але в перепалці в овальному кабінеті я на його боці.
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04.03.2025 15:31 Ответить
І дарма. Адже справа дипломата не потрапляти у подібні пастки,а навпаки садити туди своїх опонентів.
Згадаймо мінську пастку. Чому пуйло і його пасіпаки верещать "Жодних Мінських"
Бо то була пастка у яку їх загнали.
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04.03.2025 15:37 Ответить
Артем хватит нести наративы *********** и пургу от ублюдков нацистом трампистов...Трамп все эти года орал что Украина не заслуживает быть это идея фикс путина
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04.03.2025 16:32 Ответить
Він не дипломат, а президент. І щоб там не було, довбаний венс не мав права патякати, а лише сидіти і ждати коли тампон у нього щось запитає.
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04.03.2025 16:53 Ответить
На дибу його
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04.03.2025 15:12 Ответить
Дитячий садок
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04.03.2025 15:13 Ответить
ОСЬ ТАКИ ГАРНІ ПЛАКАТИ ДЛЯ ДЕМОКРАТІВ
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04.03.2025 15:14 Ответить
І те, чим Дуче закінчив. Вниз головою.

В Италии детям предложили побить куклу-Муссолини ради конфет
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04.03.2025 15:26 Ответить
Скоріш за це, може бути викрита схема залежності Трампа від пуйла. Здоровим глуздом не можна пояснити чтому Америка добровілно вивертається на виворот та стаэ поплічником фашизму-рашизму.
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04.03.2025 15:22 Ответить
Щоб ти знав: gemixx11 - це один із затятих ворогів України, упоротий 73/43%зебіл та той самий магашист, який тут минулого року топив за агента ***** "Краснова". Давай разом побажаємо йому окочуритись, і чим пошвидше.
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04.03.2025 15:39 Ответить
О, адміни сьогодні наші - знесли (а, може, забанили) трампіста!
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04.03.2025 15:49 Ответить
Та не залежить Трамп від *****. Просто потрібно розуміти що Трамп, це Трамп. В його світогляді є сильні і слабкі. Слабкі мають підкорятися сильним. Все. Европа і Україна в його розумінні слабаки. Це його світогляд і діе він за ним. Ніякого міфічного компромату на президента США не існуе в природі.
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04.03.2025 17:00 Ответить
То була відповідь боту на його фантазії. Звісно, Трамп формально не залежить від пуйла. Скоріше моів йде про ментальну залежність. Скажімо, як у коханців)))
Про компромат я не говорив би так впевнено...
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04.03.2025 17:24 Ответить
О , жертва Такера Карлсона.
Схеми настіки потужні, що іх довелося зупиняти бо інакше ЗСУ могло кацапам протистояти ще довго
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04.03.2025 15:23 Ответить
😂😂😂
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04.03.2025 15:23 Ответить
МАГА - хер затесався серед цензорівців.. Це стадо упоротіше за зебілів і Юле-фанів.
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04.03.2025 15:23 Ответить
Московська СРАТЬєхія трампа, це нагадити у стосунках США із Партнерами з ЄС і НАТО, сусідніми державами….
Білий дім, не бачив за свою історію, подібної ганьби!
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04.03.2025 15:14 Ответить
це смішно. В Трампа більшість як в Сенаті, так і в Палаті Представників. Один наркоман вже намагався зупинити трампа, перер обдовбаний і обісраний сидить в бункері під Банковою.
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04.03.2025 15:14 Ответить
Нічого не потрібно зривати... Хай поговорить, треба просто бригаду психіатрів в зал запросити, щоб діагноз був точним....
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04.03.2025 15:15 Ответить
навіщо?

і так ясно, що Трамп відвертає увагу
як і Зєля в нас

десь хтось грабує Америку, доки Шапіто трампа і його корабельних сосен показує шоу
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04.03.2025 15:50 Ответить
У них зовсім інша система, там важко красти з бюджету, майже не можливо....
У нас законодавство так прописується, щоб це було легко... Тому у владу і ідуть...
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04.03.2025 15:57 Ответить
Їм не треба з бюджету красти. Вистачає хабарів, за потрібне голосування
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04.03.2025 16:33 Ответить
і це також

у ЮАРовського фашика, здається, є своя криптовалюта - тобто його ніхто не контролює в сфері фінансів

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04.03.2025 17:45 Ответить
ні, не з бюджета

я маю на увазі керований хаос на біржі - вони ж мають яку-неяку освіту і знають, які акції впадуть а які піднімуться

гроші матимуть з кишень тих власників акцій, хто поза трамповським кагалом
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04.03.2025 17:42 Ответить
какав він на ті хлопавки і яйця. пізно, Штати диктаторська країна вже.
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04.03.2025 15:16 Ответить
рыжий неадекват сам себя закопает.вопрос только обычный импичмент или ускоренный аля кеннеди)а там и к венсу фпвшка прилетит
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04.03.2025 15:19 Ответить
В країні де одиниць зброї більше ніж населення,різної при чому,диктатори довго не живуть
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04.03.2025 15:29 Ответить
Найкраще - не промахнутися знову
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04.03.2025 15:20 Ответить
Пусть наконец нормального не косоглазого снайпера найдут.
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04.03.2025 15:21 Ответить
Нормальный, стоит дорого. А демократы жадные
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04.03.2025 16:35 Ответить
Коли хочуть зірвати, то про це не говорять на весь світ, а роблять.
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04.03.2025 15:23 Ответить
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04.03.2025 15:25 Ответить
Це не допоможе, навпаки.
Виглядатиме так, ніби моськи лають на слона.
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04.03.2025 15:25 Ответить
'Мосєк' в конгресі лише на кілька чоловік менше, ніж республіканців (серед останніх теж далеко не всі є апологетами Трампа, і вони будуть щасливі через його приниження). Тому при достатній та одностайній агресивній активності демократи цілком здатні зірвати його виступ та примусити ганебно залишити конгрес.
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04.03.2025 16:34 Ответить
Вони ще не зрозуміли,вони,досі,"граються",досі "не дивляться вгору"?! Привид диктатури вже матеріалізувався у Америці й почав обплутувати її своєю паутиною-яєчні лотки не врятують! Америка ще пізнає що таке репресії і дай Боже аби не довелось пригадувати що таке Громадянська війна!
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04.03.2025 15:26 Ответить
Взагалі-то в країні, в якій на руках у населення зброї (в т.ч. і автоматичної та штурмової) ледь не більше, ніж кількість дорослих громадян, не так вже й просто встановити диктатуру. Може бути дуже велике кровопускання (особливо зважаючи на культурні та ментальні традиції нації).
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04.03.2025 16:28 Ответить
Згадую, як недорозвинені оптимісти казали, що Америка не раіся, там одна особа не зможе вирішувати все, що завгодно. Помилились оптимісти, саме в Америці зараз один божевільний старий мудак буде вирішувати яка країна має право на існування, а яка не має. Який народ буде жити, а який він віддасть на вечерю людожерам. Цей мудак має без жену владу, яку він за місяць встановив. ***** для цього знадобилось 20 років.
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04.03.2025 15:33 Ответить
А республіканці принесуть плакати: "Трамп - король", "Трамп - геній", "Трамп - слуга народу"...
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04.03.2025 15:35 Ответить
щоб ти здох, курва брехлива трампівська.
Україні в першу чергу потрібна зброя!
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04.03.2025 15:48 Ответить
Взагалі-то підтримка України визначається іншими критеріями. Наприклад, донатами на ГО "Справа Громад". Або безпосереднім візитом в Україну, без респів.
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04.03.2025 15:46 Ответить
Треба ще кульки надувні, і ліхтарики. І лавочки, щоб роззуватися
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04.03.2025 15:51 Ответить
А може таке бути, що їм, там спокійно пояснять, що їх вже може чекати ГУЛАГ, десь там на Алясці.
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04.03.2025 16:00 Ответить
Чекаєм беркут и крики Тампона з вікна путінпамагі
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04.03.2025 16:01 Ответить
ШАНОВНІ КОНГРЕСМЕНИ ВИКИНЬТЕ ТОГО РИЖОГО ДЕГЕНЕРАТА ХАЙ ЦЕЙ ПОЗОР АМЕРИКИ ЩЕЗНЕ НАВІКИ !БОЖЕ БЕРЕЖИ АМЕРИКУ !
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04.03.2025 16:16 Ответить
Демократи не ******* Трамп ,так само як зєля не любить Порошенка , і що тут незвичайного . Якщо б вибори виграла Гарріс ,республіканці так само б зривали її виступ ,звичайна політична боротьба - опозиція- влада ,а в нас хіба по іншому ?
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04.03.2025 16:18 Ответить
Все абсолютно правильно. Дід старий, хворий на гіпертонію, а можливо й на цукровий діабет (з огляду на наявність значного ожиріння), то ж чим частіше його виводитимуть з психологічної рівноваги, розпалюватимуть у нього гнів та лють, тим ймовірніше він незабаром отримає інфаркт, або інсульт, чи взагалі стрінеться з 'кіндратом'.
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04.03.2025 16:22 Ответить
Як варіант: продавати в секс-шопах США, Канади, Мексики, Панами, Данії, Гренляндії... України кукли Дональда Трампа натуральної величини в ночнушках і без трусів... А шо-о-о?
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04.03.2025 16:35 Ответить
Прошу пардону - ще про Іран і КНДР забув...
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04.03.2025 16:37 Ответить
З відкритим ротом та м'якими вухами-ручками.
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04.03.2025 16:58 Ответить
Цей дурень своїми безумствами сам реанімує і легалізує толерастів проти яких голосували багато людей.
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04.03.2025 16:40 Ответить
Пізно вср*лися, дівчатка
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04.03.2025 16:50 Ответить
Снайпера треба цього разу більш вправного!
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04.03.2025 16:51 Ответить
я б ще на нього відро лайна вилила.
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04.03.2025 17:09 Ответить
Розкаже яркий вiн "разпетуширений" голуб миру.
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04.03.2025 17:15 Ответить
Сегодня в конгрессе будет действительное большое шоу, с участием главного рыжего клоуна и его дуркоманды.
трамп будет рассказывать о своих победах и о том, что он за месяц сделал столько, сколько все остальные президенты не сделали за 4 года, вот до какого бреда он докатился.

Единственное, что он сделал из того, что никто до него не делал, это опозорил Америку и обгадил её своей связкой с самым кровавым террористом 21-го века, кремлёвским упырём.

Америка не прости ему предательства своей страны и Украины, американцы не позволят этому дебилу растоптать свободу и демократию.
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04.03.2025 18:16 Ответить
 
 