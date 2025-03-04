Демократы планируют сорвать выступление Трампа в Конгрессе США, - Axios

Законодатели-демократы обсуждают множество вариантов протеста против выступления президента США Дональда Трампа в Конгрессе во вторник, 4 марта, в том числе путем полного срыва.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Axios несколько демократов Палаты представителей.

Отмечается, что некоторые законодатели готовят реквизит к выступлению Трампа: плакаты, яйца или пустые лотки из-под яиц (намек на рост цен на яйца в США), карманные конституции (что символизирует нарушение Конституции Трампом), а также хлопушки и красные карточки.

Сопредседатель украинского кокуса Марси Каптур (Огайо) будет раздавать галстуки и шарфы с цветами украинского флага, чтобы продемонстрировать поддержку президенту Владимиру Зеленскому.

Другие планируют сидеть с каменным лицом и не хлопать в ладоши на протяжении всего выступления Трампа - еще одна проверенная временем тактика членов оппозиционных партий для "молчаливого протеста" против президента.

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В издании отметили, что среди демократов, как в Конгрессе, так и за его пределами, широко распространены разногласия по поводу того, что будет наиболее подходящей и эффективной формой демонстрации против Трампа. Не исключается и то, что некоторые законодатели покинут зал после того, как президент США произнесет конкретные фразы, которые они считают неприемлемыми.

Лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис написал в письме к демократам Палаты представителей, что он и другие лидеры планируют посетить речь, чтобы "дать понять нации, что существует сильная оппозиционная партия, которая готова, желает и способна служить сдерживающим фактором".

"Есть, безусловно, много избирателей, которые действительно хотят, чтобы демократы сорвали выступление, а есть и избиратели, которые считают, что это только сыграет ему (Трампу - ред.) на руку", - сказал журналистам один из демократов.

"Независимо от того, одеты ли мы в розовое, или черное, или желто-голубое, мы все выражаем свое недовольство этой администрацией. Важнее наша совместная работа и давление на трех республиканцев, чтобы они делали правильные вещи для всех", - сказала демократка Стейси Пласкетт.

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Как сообщает CBS News, Трамп выступит перед Конгрессом с речью о продвижении мирных соглашений, безопасности границ и экономике. Выступление начнется в 21:10 по Вашингтону (4 марта), по Киеву - в 04:10 утра 5 марта.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп анонсировал важное сообщение, с которым он должен выступить в ближайшее время.