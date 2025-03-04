США верят в давление на РФ так же как и на Украину, чтобы начать мирные переговоры, - Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал возможность давления администрации Дональда Трампа на РФ с целью принудить Москву к мирным переговорам для окончания войны против Украины.
Заявление Вэнса приводит "Голос Америки", передает Цензор.НЕТ.
Ему задали вопрос, собираются ли США усилить санкции в отношении России или предпринять другие шаги для давления на обе стороны, чтобы посадить их за стол переговоров.
"Мы верим, что это в лучших интересах России, но также в интересах Украины и Соединенных Штатов, чтобы завершить этот конфликт. Поэтому мы верим в применение давления на всех, чтобы остановить убийства, потому что это политика президента, и это в интересах американского народа", - сказал Вэнс.
Журналистка издания отметила, что пока это выглядит как большое давление на Украину, но не большое давление на Россию.
"На самом деле я не думаю, что это правда. Я имею в виду, что у нас до сих пор работает ряд санкций, которые наложены на россиян. Мы верим, что россияне переживают экономические трудности из-за этого конфликта", - добавил вице-президент США.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что лучшие гарантии безопасности для Украины - это обеспечить экономическую заинтересованность американцев в будущем страны.
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щоб здійснити тиск на росію - віри не треба - треба дія
це наівні українці подумали що сша - союзник....
а вчили б історію - знали б.....чого тільки вартує промова Буша "про фатальність розпаду рсрс"....і навіть "мемрандум" не надоумив українців....
ну що ж ...за інфантилізм треба "платити"
К Украине у них свои требования, к Рашке свои.
а враховуючи, що путін запропонував трампу ті ж 50% з розробки захоплених родовищ - трампу взагалі начхати, де лінія розділу пройде
Як мінімум, ніхто ніразу не чув вимог до параші.
Але мільйон вимог до Україні, яка ще й винна (за словами трампа).
Портніков не філосовствує, він логічно мислить
дякую, поржав
Але в цілому, хто в українському інфопросторі адекватніший Портнікова ?
Хоча дивитися я його почав системно вперше після інаугурації трампа. Якось мені дуже неспокійно було. Хоча не скажу, що спокійніше стає після його інтерв'ю. Але за спокоєм -то до арестовича.
вони ж без них захєрєють
З.І. Хоч тиск на жертву вже дуже "геніальне" рішення для стійкого миру.
- тобто - віримо , але не знаємо ...
Венс настільки тупий , що не здатен подивитись цифри зростання ВПК кацапів , за останні 3 роки ?
Инструментом давления будет - В Украине насквозь прогнившая коррупцией власть которая бросает жизни своих людей под каток войны чтобы защитить свои награбленные богатства.
Sam Kiley, The Independent,
What really lies behind Trump's fury with Zelensky - and what it means for Ukraine
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З люттю він нахилився і помахав пальцем, сказавши лідеру нації, яка зазнала нападу з боку Росії: «Ви граєте в карти, ви граєте життями мільйонів людей». Але коли Дональд Трамп розлютився на Володимира Зеленського, це було не просто бізнесом, це було особистим.
Як і в усіх мафіозних казках, стосунки між двома лідерами були отруєні бізнесом - зокрема бізнесом Росії. Але було б небезпечно вірити, що підтримка Трампом Росії просто підживлюється його неприязню до Зеленського. Це набагато гірше.
Трампу подобається Путін, з яким, за його словами, він поділився досвідом «афери» звинувачень у тому, що Росія втрутилася в його президентські вибори в 2016 році. А Трамп ненавидить Зеленського за те, що він не допоміг йому проводити кампанію проти Джо Байдена, коли той програв свій другий термін.
Дозвольте мені сказати вам, Путін пройшов зі мною через пекло багато чого - ми пройшли через фальшиве полювання на відьом, коли вони використовували його та Росію, Росію, Росію, Росію», - вигукував Трамп, коли він ставав дедалі непослідовнішим під час нападу на Зеленського в Білому домі, який він розпочав минулого тижня разом із віце-президентом Дж. Д. Венсом.
«Це була фальшива афера Хантера Байдена, Джо Байдена. Гілларі Клінтон, хитрий Адам Шифф, це була афера демократів. І [Путіну] довелося через це пройти. І він пройшов через це. Ми не закінчили війною. І він це пройшов.
«Його звинуватили у всьому цьому. Він не мав до цього відношення. Це вийшло з ванної кімнати Хантера Байдена. Це вийшло зі спальні Хантера Байдена. Це було огидно».
У перекладі - Трамп каже, що він повертається з Путіним до тих часів, коли Кремль звинувачували в тому, що він привів свою людину в Білий дім у 2016 році.
Однак Трамп вважає Зеленського нелояльним одержувачем щедрості Америки за те, що він не розпочав розслідування ділових угод Хантера Байдена в Україні в липні 2019 року. Джо Байден був ймовірним кандидатом від демократів на виборах 2020 року.
Тоді Конгрес оголосив імпічмент Трампу через його нібито погрозу не надати американській військовій допомозі Україні 400 мільйонів доларів, якщо Зеленський не допоможе з кампанією Байдена та іншими операціями проти демократів. Сенат схвалив Трампа, але шкоди було завдано.
У 2018 році, перед обранням Зеленського, Трамп сказав лідерам G7, що підтримує незаконне вторгнення Росії в Крим, оскільки там усі «розмовляють російською». Він продовжив кампанію за повернення Росії до G7/G8 після того, як її згодом виключили.
Нещодавно він прийняв майже всі російські принципи переговорів щодо миру в Україні, ще до того, як його дипломати навіть зустрілися з росіянами. Трамп виключив повернення всієї захопленої території України, підтримку миротворчих сил НАТО, українську присутність у переговорах і майбутнє членство України в НАТО
Хтозна, знизав плечима президент США, можливо, Україна «колись буде російською». Він схвалив бажання Путіна відновити теплі дипломатичні стосунки та відкрито говорить про відновлення бізнесу з диктатурою в Москві, яка суворо санкціонована.
Крім того, Трамп припустив, що він не прийде автоматично на допомогу країнам НАТО, які зазнають нападу Росії. І Венс навмисно і неодноразово йшов на все, щоб підірвати відносини з Європою та Великою Британією своїми дивними заявами про те, що європейці проводять кампанію проти свободи слова.
Прихильники Трампа припускають, що, можливо, все це є частиною довгострокових зусиль змусити Європу платити більше за власну оборону. І перш за все, щоб відвести Росію від її більш природного союзу з Китаєм.
Вони стверджують, що це не буде небезпечним поворотом, що, можливо, це буде добре для Заходу в довгостроковій перспективі та послужить балансом для домінуючої економічної сили Китаю.
Біда в тому, що це не те, що відбувається.
Більш імовірно, що з причин, які залишаються непрозорими, Трамп свідомо чи несвідомо робить те, що Кремль вважає найкращим. І вбити клин між США та Європою.
Путін хоче бачити ослаблений Захід і роздроблений НАТО. Він хоче відбити Америку.
Він уже був у захваті від Brexit , який послабив Європейський Союз, і від антиєвропейської політики Угорщини та Словаччини, обох членів ЄС.
Зараз європейські лідери мають справу з колись немислимим уявленням про те, що Америка більше не є надійним союзником і що її лідер бачить у Путінській Росії модель того, як він хотів би правити.
Вони дивляться на те, що відбувається в Америці, і бачать країну, яку атакує її новообраний президент. Якби Путін хотів послабити саму Америку, він, ймовірно, захотів би усунути діючих керівників розвідувальних служб, як це зробив Трамп, і потрощити військове керівництво, як це зробив Трамп.
Ілон Маск, захисник Трампа - і ще один апологет Путіна, який підтримує ультраправі антиєвропейські групи у Великій Британії та на континенті - розпочав чистку федеральної бюрократії.
Він також зруйнував можливості «м'якої сили» Америки поширювати західні цінності, закривши USAID . Люди Маска вникли в найделікатнішу фінансову інформацію мільйонів федеральних службовців.
Демократичні країни покладаються на суспільний договір з національними адміністраціями. Коли це видовбується, вони руйнуються. Це те, що Путін хотів би бачити.
Пітера Мендельсона справедливо критикували за те, що він як дипломат відійшов від лінії уряду Великої Британії, заявивши, що Зеленському потрібно налагодити свої стосунки з Трампом. Він також упустив суть того, що сталося в Білому домі.
Можливо, це була сутичка між двома чоловіками? Цього не було. Це було зіткнення цивілізацій - перехід США в сферу Росії. Це було не просто особисте, це було стратегічне.
Может ли кто нибудь напомнить мне хотя бы один случай когда кто либо вторгся в сферу экономического влияния США и остался целым? Я помню только один случай - попытка вагнеровцев зайти на территорию экономического влияния США в Сирии.
И когда процесс подписания срывается или затягивается, я вижу четкую модель повторения Украиной ошибок Афганистана. Где местные бородатые барыги разными способами срывали подписание договора о редкоземельных минералах что и привело к выводу американских войск с этой страны дикарей
Знає, стерво, що нагадив, як США, так і Україні, під час московської війни!
Так зганьбити, авторитет США на догоду прутіна, перед усім Світом і Партнерами, нікому не вдалося, як трампу з венсу!
Велич Америки, обмазали московським лайном, руками трампа і венса!