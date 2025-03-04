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Новости Мирные переговоры Рычаги влияния на РФ
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США верят в давление на РФ так же как и на Украину, чтобы начать мирные переговоры, - Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал возможность давления администрации Дональда Трампа на РФ с целью принудить Москву к мирным переговорам для окончания войны против Украины.

Заявление Вэнса приводит "Голос Америки", передает Цензор.НЕТ.

Ему задали вопрос, собираются ли США усилить санкции в отношении России или предпринять другие шаги для давления на обе стороны, чтобы посадить их за стол переговоров.

"Мы верим, что это в лучших интересах России, но также в интересах Украины и Соединенных Штатов, чтобы завершить этот конфликт. Поэтому мы верим в применение давления на всех, чтобы остановить убийства, потому что это политика президента, и это в интересах американского народа", - сказал Вэнс.

Читайте также: Украина должна сесть за стол переговоров и начать диалог с Трампом, - Вэнс

Журналистка издания отметила, что пока это выглядит как большое давление на Украину, но не большое давление на Россию.

"На самом деле я не думаю, что это правда. Я имею в виду, что у нас до сих пор работает ряд санкций, которые наложены на россиян. Мы верим, что россияне переживают экономические трудности из-за этого конфликта", - добавил вице-президент США.

Читайте также: Россияне на переговорах будут требовать сокращения украинской армии, территориальных уступок и политической деформации государства, - Зеленский

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что лучшие гарантии безопасности для Украины - это обеспечить экономическую заинтересованность американцев в будущем страны.

Автор: 

россия (95402) война в Украине (3598) Джей Ди Вэнс (79)


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Топ комментарии
+23
Тобто жодного тиску на РФію воно не планує - вважає, що тиском є санкції, які ввів Байден.
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04.03.2025 21:18
+21
США просто предало Украину и спасает Россию. Вот и все. Они союзник России, а не независимое лицо.
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04.03.2025 21:18
+16
Хтось бачив хоча б щось схоже на тиск на кацапів від рудої,обіссяної собаки?
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04.03.2025 21:19
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Правила форума Совет форумчан
Тобто жодного тиску на РФію воно не планує - вважає, що тиском є санкції, які ввів Байден.
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04.03.2025 21:18 Ответить
которые трамп уже собирается отменить
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04.03.2025 21:20 Ответить
І якого б підора джавеліном відмінити?
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04.03.2025 21:23 Ответить
Пока США выступает руками РФ в отношении Украины
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04.03.2025 21:27 Ответить
"ми віримо у застосування тиску" - це вже щось релігійне типу напису на долларах "In God We Trust"
щоб здійснити тиск на росію - віри не треба - треба дія
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04.03.2025 21:51 Ответить
США просто предало Украину и спасает Россию. Вот и все. Они союзник России, а не независимое лицо.
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04.03.2025 21:18 Ответить
Хто називає кацапію -"россієй",та ще й пише це лайно з великої літери? Питання риторичне.
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04.03.2025 21:21 Ответить
Почитай новость Трюдо рядом. Он говорит то что я написал выше.
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04.03.2025 21:23 Ответить
Я кажу що ти-козлорила ботяра,не в'їхало,нє?
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04.03.2025 22:31 Ответить
ніхто нікого не зрадив....сша завжди були собзниками як не срср так росії....
це наівні українці подумали що сша - союзник....
а вчили б історію - знали б.....чого тільки вартує промова Буша "про фатальність розпаду рсрс"....і навіть "мемрандум" не надоумив українців....
ну що ж ...за інфантилізм треба "платити"
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05.03.2025 10:02 Ответить
Если люди говорят что помогают, а потом перестают помогать, то это предательство.
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05.03.2025 10:42 Ответить
ага. расскажеш эти сказки своему лысому деду
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04.03.2025 21:19 Ответить
А я Верю что Венс долблграй!
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04.03.2025 21:35 Ответить
Позиция США проста. Кто против предложений США, тот проигрывает войну.
К Украине у них свои требования, к Рашке свои.
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04.03.2025 21:19 Ответить
Якось ти свою країну негарно називаєш, кацапчик.
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04.03.2025 21:20 Ответить
Я не удивлен что на такие комментарии будут налетать боты. Согласись - Затягивание подписания договора выгодно исключительно кацапам.
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04.03.2025 21:25 Ответить
довше війна - більше захоплених територій, що доведеться віддати але найсмачніше залишиться у рф
а враховуючи, що путін запропонував трампу ті ж 50% з розробки захоплених родовищ - трампу взагалі начхати, де лінія розділу пройде
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04.03.2025 21:57 Ответить
И какие у него требования к раше?
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04.03.2025 21:25 Ответить
включи хоча би раз в житті Портнікова. І тоді зрозумієш що твій коментар не відповідає дійсності.

Як мінімум, ніхто ніразу не чув вимог до параші.
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04.03.2025 21:38 Ответить
Такие как Портниковы кормили украинцев философским дерьмом сотни лет и эти сотни лет Украина всегда оставалась в дураках и нищете под кремлёвским сапогом
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04.03.2025 21:40 Ответить
У трампа 0 вимог до росії.
Але мільйон вимог до Україні, яка ще й винна (за словами трампа).
Портніков не філосовствує, він логічно мислить
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04.03.2025 23:32 Ответить
портніков у неделю слюні пускав, як "європа просинається і перебирає лідерство"))
дякую, поржав
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05.03.2025 00:58 Ответить
Не знайшов це. У вчорашніх відосиках Портніков підкреслив, що гучні заяви лідерів ЄС нічим не закінчились, і що Європі ще доведеться вирішувати, чи здатна вона протистояти вашингтонському троянському коню всередині неї, чи ні.
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05.03.2025 09:35 Ответить
можливо у вчорашніх. А подивіться що казав одразу після. Ох і Ах! новий монстр - європа, сша на подтанцовке. Таку пургу ніс....
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06.03.2025 00:23 Ответить
Добре, ви праві, було, занесло Портнікова щось з "вперше з 1945 Європа щось вирішує без США", і інший потік потужності.

Але в цілому, хто в українському інфопросторі адекватніший Портнікова ?
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06.03.2025 10:11 Ответить
ніхто, рівних немає. Він класний. І дуже ерудований. Але не істина в останній інстанціїї. І заносить інколи. Але загалом респект.
Хоча дивитися я його почав системно вперше після інаугурації трампа. Якось мені дуже неспокійно було. Хоча не скажу, що спокійніше стає після його інтерв'ю. Але за спокоєм -то до арестовича.
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06.03.2025 23:34 Ответить
Це трамп має вибачатись перед Україною, що мир через силу, яку він, як всі вважали застосує до терористичної росії путіна, він застосував до знекровленої заручниці України та, щоб не визволяти її як світовий поліцейський, приготував їй долю Навального та Рощиної.
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04.03.2025 21:19 Ответить
Хтось бачив хоча б щось схоже на тиск на кацапів від рудої,обіссяної собаки?
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04.03.2025 21:19 Ответить
ага, полєзні санкції зняти обіцяє...
вони ж без них захєрєють
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04.03.2025 21:22 Ответить
відсосе воно на росію тиснути
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04.03.2025 21:47 Ответить
Вірять в тиск на рашку а давлять Украіну
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04.03.2025 21:20 Ответить
...обкурені
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04.03.2025 21:54 Ответить
Ну так давайте покажіть тиску на московію ?

З.І. Хоч тиск на жертву вже дуже "геніальне" рішення для стійкого миру.
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04.03.2025 21:20 Ответить
Але тиснуть тільки на нас, да так що путін аж аплодує
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04.03.2025 21:20 Ответить
Умом Раіссю нє панять, в Раіссю можна толька вєріть. Венс Тютчєва обчитався???
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04.03.2025 21:22 Ответить
Віра, і все? Жодних там аналізів чи хоча б галімої статистики? Це з розряду "зійдемось посередині" та "росіяни теж люди, вони не будуть воювати проти нас".
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04.03.2025 21:23 Ответить
Нє, ну вірити у діда Мороза в принципі можна, а як можна тиснути на нього? От кацапи - той же дід Мороз. Діджей так і не став дорослим? 🤔
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04.03.2025 21:23 Ответить
Украине нужно все лишь подписать договор о редкоземельных металлах чтобы США имели возможность внедрить свою экономику в Украину и объявить часть Украины зоной своего влияния куда рашистам лучше не сунутся. По принципу разделения Германии после войны - Одна часть Германии находилась под контролем США, вторая под контролем СССР.
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04.03.2025 21:23 Ответить
Західна частина Німеччини була під окупацією Західних союзників і під Планом Маршала, а ти разом з Трампом зливаєш всю Україну в твою оркородіну-Рашкостан. Кацапчик, хто тебе найняв в україні? Патрушев?
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04.03.2025 21:38 Ответить
Тебе напомнить что случилось с вагнеровцами когда они попытались зайти в зону экономического влияния США в Сирии? Назови хотя бы одну срану, которая после вторжения в зону экономического влияния США осталась целой?
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04.03.2025 21:43 Ответить
Японія - японці захопили авторинок США і ніц з ними не сталося ( а також захопили ринок консолей і далі далі ).
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04.03.2025 21:50 Ответить
Тиск на ерефію - це запуск "Північного потоку"?
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04.03.2025 21:25 Ответить
Який тиск-ви навіть не низиваєте путлєра агресором,не кажуче вже про всі інші злочини які рашисти скоїли в Україні...
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04.03.2025 21:26 Ответить
Та не кажи венс, тиснете так, що в путіна аж гузно блищить і сяє від безперервних вилизувань вашої маладої патужної каманди галактичного розміру галубцов...
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04.03.2025 21:26 Ответить
Ми віримо, що росіяни переживають економічні труднощі через цей конфлікт" Джерело: https://censor.net/ua/n3539260
- тобто - віримо , але не знаємо ...
Венс настільки тупий , що не здатен подивитись цифри зростання ВПК кацапів , за останні 3 роки ?
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04.03.2025 21:27 Ответить
*******. Нема ніякого тиску на рф.
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04.03.2025 21:29 Ответить
атсасі
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04.03.2025 21:30 Ответить
"мы верим" - очень хорошее слово у вице - сша. а как насчет подсчитать? а то, наверное, как подсчитали, то получили не то что хотели (или то, потому, теперь "верят"). вместо эмбарго на нефтегаз какие-то детские приколы.
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04.03.2025 21:30 Ответить
Затягивание процесса подписания договора между Украиной и США на руку только кацапам. Это ослабление украинской армии из за блокировки поставок американского оружия что дает кацапам возможность захватить как можно больше территорий. А в идеале - Полностью рассорить Украину и США и с помощью США давить на Европу чтобы и Европа отказалась предоставлять помощь.

Инструментом давления будет - В Украине насквозь прогнившая коррупцией власть которая бросает жизни своих людей под каток войны чтобы защитить свои награбленные богатства.
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04.03.2025 21:32 Ответить
Хочете знати, що відбувається насправді? Тоді читайте:

Sam Kiley, The Independent,

What really lies behind Trump's fury with Zelensky - and what it means for Ukraine

=====================================================

З люттю він нахилився і помахав пальцем, сказавши лідеру нації, яка зазнала нападу з боку Росії: «Ви граєте в карти, ви граєте життями мільйонів людей». Але коли Дональд Трамп розлютився на Володимира Зеленського, це було не просто бізнесом, це було особистим.

Як і в усіх мафіозних казках, стосунки між двома лідерами були отруєні бізнесом - зокрема бізнесом Росії. Але було б небезпечно вірити, що підтримка Трампом Росії просто підживлюється його неприязню до Зеленського. Це набагато гірше.

Трампу подобається Путін, з яким, за його словами, він поділився досвідом «афери» звинувачень у тому, що Росія втрутилася в його президентські вибори в 2016 році. А Трамп ненавидить Зеленського за те, що він не допоміг йому проводити кампанію проти Джо Байдена, коли той програв свій другий термін.

Дозвольте мені сказати вам, Путін пройшов зі мною через пекло багато чого - ми пройшли через фальшиве полювання на відьом, коли вони використовували його та Росію, Росію, Росію, Росію», - вигукував Трамп, коли він ставав дедалі непослідовнішим під час нападу на Зеленського в Білому домі, який він розпочав минулого тижня разом із віце-президентом Дж. Д. Венсом.

«Це була фальшива афера Хантера Байдена, Джо Байдена. Гілларі Клінтон, хитрий Адам Шифф, це була афера демократів. І [Путіну] довелося через це пройти. І він пройшов через це. Ми не закінчили війною. І він це пройшов.

«Його звинуватили у всьому цьому. Він не мав до цього відношення. Це вийшло з ванної кімнати Хантера Байдена. Це вийшло зі спальні Хантера Байдена. Це було огидно».

У перекладі - Трамп каже, що він повертається з Путіним до тих часів, коли Кремль звинувачували в тому, що він привів свою людину в Білий дім у 2016 році.

Однак Трамп вважає Зеленського нелояльним одержувачем щедрості Америки за те, що він не розпочав розслідування ділових угод Хантера Байдена в Україні в липні 2019 року. Джо Байден був ймовірним кандидатом від демократів на виборах 2020 року.

Тоді Конгрес оголосив імпічмент Трампу через його нібито погрозу не надати американській військовій допомозі Україні 400 мільйонів доларів, якщо Зеленський не допоможе з кампанією Байдена та іншими операціями проти демократів. Сенат схвалив Трампа, але шкоди було завдано.
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04.03.2025 21:33 Ответить
Так що у Зеленського - це особисто . Але кампанія Трампа проти України має довшу історію.

У 2018 році, перед обранням Зеленського, Трамп сказав лідерам G7, що підтримує незаконне вторгнення Росії в Крим, оскільки там усі «розмовляють російською». Він продовжив кампанію за повернення Росії до G7/G8 після того, як її згодом виключили.

Нещодавно він прийняв майже всі російські принципи переговорів щодо миру в Україні, ще до того, як його дипломати навіть зустрілися з росіянами. Трамп виключив повернення всієї захопленої території України, підтримку миротворчих сил НАТО, українську присутність у переговорах і майбутнє членство України в НАТО

Хтозна, знизав плечима президент США, можливо, Україна «колись буде російською». Він схвалив бажання Путіна відновити теплі дипломатичні стосунки та відкрито говорить про відновлення бізнесу з диктатурою в Москві, яка суворо санкціонована.

Крім того, Трамп припустив, що він не прийде автоматично на допомогу країнам НАТО, які зазнають нападу Росії. І Венс навмисно і неодноразово йшов на все, щоб підірвати відносини з Європою та Великою Британією своїми дивними заявами про те, що європейці проводять кампанію проти свободи слова.

Прихильники Трампа припускають, що, можливо, все це є частиною довгострокових зусиль змусити Європу платити більше за власну оборону. І перш за все, щоб відвести Росію від її більш природного союзу з Китаєм.

Вони стверджують, що це не буде небезпечним поворотом, що, можливо, це буде добре для Заходу в довгостроковій перспективі та послужить балансом для домінуючої економічної сили Китаю.

Біда в тому, що це не те, що відбувається.

Більш імовірно, що з причин, які залишаються непрозорими, Трамп свідомо чи несвідомо робить те, що Кремль вважає найкращим. І вбити клин між США та Європою.

Путін хоче бачити ослаблений Захід і роздроблений НАТО. Він хоче відбити Америку.

Він уже був у захваті від Brexit , який послабив Європейський Союз, і від антиєвропейської політики Угорщини та Словаччини, обох членів ЄС.

Зараз європейські лідери мають справу з колись немислимим уявленням про те, що Америка більше не є надійним союзником і що її лідер бачить у Путінській Росії модель того, як він хотів би правити.

Вони дивляться на те, що відбувається в Америці, і бачать країну, яку атакує її новообраний президент. Якби Путін хотів послабити саму Америку, він, ймовірно, захотів би усунути діючих керівників розвідувальних служб, як це зробив Трамп, і потрощити військове керівництво, як це зробив Трамп.

Ілон Маск, захисник Трампа - і ще один апологет Путіна, який підтримує ультраправі антиєвропейські групи у Великій Британії та на континенті - розпочав чистку федеральної бюрократії.

Він також зруйнував можливості «м'якої сили» Америки поширювати західні цінності, закривши USAID . Люди Маска вникли в найделікатнішу фінансову інформацію мільйонів федеральних службовців.

Демократичні країни покладаються на суспільний договір з національними адміністраціями. Коли це видовбується, вони руйнуються. Це те, що Путін хотів би бачити.

Пітера Мендельсона справедливо критикували за те, що він як дипломат відійшов від лінії уряду Великої Британії, заявивши, що Зеленському потрібно налагодити свої стосунки з Трампом. Він також упустив суть того, що сталося в Білому домі.

Можливо, це була сутичка між двома чоловіками? Цього не було. Це було зіткнення цивілізацій - перехід США в сферу Росії. Це було не просто особисте, це було стратегічне.
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04.03.2025 21:34 Ответить
А что он неправильно сказал? За что умирают украинские солдаты? За корыта барыг? США это не нравится и они решили внедрить свою экономику в экономику Украины что станет гарантиями безопасности со стороны США для Украины.

Может ли кто нибудь напомнить мне хотя бы один случай когда кто либо вторгся в сферу экономического влияния США и остался целым? Я помню только один случай - попытка вагнеровцев зайти на территорию экономического влияния США в Сирии.

И когда процесс подписания срывается или затягивается, я вижу четкую модель повторения Украиной ошибок Афганистана. Где местные бородатые барыги разными способами срывали подписание договора о редкоземельных минералах что и привело к выводу американских войск с этой страны дикарей
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04.03.2025 21:51 Ответить
Панама у 1999 році одержала контроль над Панамським каналом, який до цього контролювали США...
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04.03.2025 22:15 Ответить
А что помешает Трампу договориться с ху***м о добыче полезных ископаемых на оккупированных территориях? А что помешает Трампу договориться с ху***м, добывать полезные ископаемые на территории всей Украины, если ***** ее захватит полностью. Вот про ТОТ, могу сказать. Если Украина признает захваченные земли кацапскими - тогда ничего. Так именно этого от нас и добивается Трамп..
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04.03.2025 22:48 Ответить
Обкладинка французького журналу Le Point - під рилом Трумпа написано "Людина Москви"
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04.03.2025 21:37 Ответить
Зараз є тиск рф через цих тупих понторізів на Україну. Іншого не спостерігається.
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04.03.2025 21:41 Ответить
Изначально условия Мира срывается Украиной. Подписание договора о редкоземельных минералах это и есть первый шаг Украины к миру
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04.03.2025 21:53 Ответить
Вы под коксом можете верить во что угодно, даже в НЛО, главное, что мы вам не верим!
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04.03.2025 21:41 Ответить
Ви кончені гнойні підори. Тиск тільки на Україну , а кацапами мінет.
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04.03.2025 21:42 Ответить
Як активно, венс, закрутив своєю дупою, виказаною московським лайном!?!?
Знає, стерво, що нагадив, як США, так і Україні, під час московської війни!
Так зганьбити, авторитет США на догоду прутіна, перед усім Світом і Партнерами, нікому не вдалося, як трампу з венсу!
Велич Америки, обмазали московським лайном, руками трампа і венса!
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04.03.2025 21:43 Ответить
Подписание договора о минералах, это есть первый шаг к миру. Как только США увидят что Украина пошла на сделку, они начнут давить на Рашку.
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04.03.2025 21:54 Ответить
ви ідіот??
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05.03.2025 01:04 Ответить
Яке марення!
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04.03.2025 22:34 Ответить
Венс така підла, цинічна істота. Він сказав, що українці влаштовують пропагандистські тури Це було сказано стосовно того, що іноземцям показували злодіяння в Бучі, Бородянці, Ізюмі, Харкові і т.д.
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04.03.2025 23:29 Ответить
ГАВАРІТ МАСКВЕНС: ... ...
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05.03.2025 04:38 Ответить
 
 