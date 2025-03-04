США верят в давление на РФ так же как и на Украину, чтобы начать мирные переговоры, - Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал возможность давления администрации Дональда Трампа на РФ с целью принудить Москву к мирным переговорам для окончания войны против Украины.

Заявление Вэнса приводит "Голос Америки", передает Цензор.НЕТ.

Ему задали вопрос, собираются ли США усилить санкции в отношении России или предпринять другие шаги для давления на обе стороны, чтобы посадить их за стол переговоров.

"Мы верим, что это в лучших интересах России, но также в интересах Украины и Соединенных Штатов, чтобы завершить этот конфликт. Поэтому мы верим в применение давления на всех, чтобы остановить убийства, потому что это политика президента, и это в интересах американского народа", - сказал Вэнс.

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Журналистка издания отметила, что пока это выглядит как большое давление на Украину, но не большое давление на Россию.

"На самом деле я не думаю, что это правда. Я имею в виду, что у нас до сих пор работает ряд санкций, которые наложены на россиян. Мы верим, что россияне переживают экономические трудности из-за этого конфликта", - добавил вице-президент США.

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Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что лучшие гарантии безопасности для Украины - это обеспечить экономическую заинтересованность американцев в будущем страны.