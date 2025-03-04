Украина должна сесть за стол переговоров и начать диалог с Трампом, - Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украина должна сесть за стол переговоров и начать диалог с американским лидером Дональдом Трампом.

Об этом он сказал журналистам Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.

"Президент (Трамп. - Ред.) очень четко сказал о нашей политике в отношении Украины, что он хочет, чтобы украинцы сели за стол переговоров",- подчеркнул Вэнс.

Он отметил, что США хотят, чтобы у украинцев была суверенная и независимая страна. Также он отметил храбрость украинских воинов.

Однако по словам Венса, ни Европа, ни США, ни Украина "не могут продолжать эту войну бесконечно".

"Поэтому важно, чтобы все сели за стол переговоров, и президент пытается послать очень четкое послание. Украинцы должны сесть за стол переговоров и начать договариваться с президентом Трампом", - сказал вице-президент США.

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