Украина должна сесть за стол переговоров и начать диалог с Трампом, - Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украина должна сесть за стол переговоров и начать диалог с американским лидером Дональдом Трампом.
Об этом он сказал журналистам Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.
"Президент (Трамп. - Ред.) очень четко сказал о нашей политике в отношении Украины, что он хочет, чтобы украинцы сели за стол переговоров",- подчеркнул Вэнс.
Он отметил, что США хотят, чтобы у украинцев была суверенная и независимая страна. Также он отметил храбрость украинских воинов.
Однако по словам Венса, ни Европа, ни США, ни Украина "не могут продолжать эту войну бесконечно".
"Поэтому важно, чтобы все сели за стол переговоров, и президент пытается послать очень четкое послание. Украинцы должны сесть за стол переговоров и начать договариваться с президентом Трампом", - сказал вице-президент США.
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це його фах можна сказати
Над вами уже смеётся весь цивилизованный мир, вы возомнили себя великими политиками, а на самом деле у вас ещё сопли под носом висят!
Для начала вы должны извиниться, возобновить поставки оружия, а потом предлагать нам свои условия.
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А где в этом треугольнике россия?
Вэнс, ты хочешь сказать, что Европа и США с огромными финансовыми возможностями и высокотехнологичным оружием, не могут поставить на место технически отсталую армию россии, которая уже сейчас воюет на ишаках и лошадях, имеет только один авианосец Кузя, стратегические бомбардировщики ТУ-95 разработки 1950-х годов, у которых уже крылья отваливаются?
И в которой бюджет всей страны меньше бюджета штата Калифорния?
Или ты врешь, преследуя совершенно другие цели?
https://www.youtube.com/shorts/QoX-quyhaGA
О чём договариваться с мародёром-недоумком трампом? О капитуляции Украины перед его московским подельником-гангстером?
На хрен кому нужно посредничество трампа в сдаче Крыма и 4-х областей Украины. Такую сдачу путин предлагал сделать в обмен на прекращение огня и без всякого посредничества ещё за полгода до избрания трампа.
ЦЕ ДУЖЕ ВАЖЛИВО РОЗУМІТИ, тому,
будь ласка, подивіться відео "Сознание Трампа" (від 04.03.2025) на каналі Andrei Illarionov (Андрей Илларионов)
- https://www.youtube.com/watch?v=33O-G_kx9Ng
Будь ласка, зробіть це! Тому що ЦЕ ДУЖЕ ВАЖЛИВО РОЗУМІТИ!