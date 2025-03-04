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Новости Мирные переговоры
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Украина должна сесть за стол переговоров и начать диалог с Трампом, - Вэнс

Вэнс призвал Украину сесть за стол переговоров

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украина должна сесть за стол переговоров и начать диалог с американским лидером Дональдом Трампом.

Об этом он сказал журналистам Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.

"Президент (Трамп. - Ред.) очень четко сказал о нашей политике в отношении Украины, что он хочет, чтобы украинцы сели за стол переговоров",- подчеркнул Вэнс.

Он отметил, что США хотят, чтобы у украинцев была суверенная и независимая страна. Также он отметил храбрость украинских воинов.

Однако по словам Венса, ни Европа, ни США, ни Украина "не могут продолжать эту войну бесконечно".

"Поэтому важно, чтобы все сели за стол переговоров, и президент пытается послать очень четкое послание. Украинцы должны сесть за стол переговоров и начать договариваться с президентом Трампом", - сказал вице-президент США.

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Автор: 

переговоры (4921) США (26489) Джей Ди Вэнс (79)


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Топ комментарии
+17
Хочеться ще троха посидіти у Білому Домі, ге ж?
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04.03.2025 18:33
+17
Про шо нам з тобой домовлятись, агент Краснов автозагаром напомажений?????
- про здачу рідкоземів без гарантій????
-про визнання капітуляції???
- про в нато ніколи????
-про козирів немає бо атомне забрало сша з паРашею????????
про що?????
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04.03.2025 18:36
+17
Венс это американский Кива по интеллекту.
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04.03.2025 18:40
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Страница 2 из 2
куди надсилати фото костюмів для затвердження?
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04.03.2025 19:27 Ответить
О'кей, приезжай в пятницу (с).
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04.03.2025 19:34 Ответить
Зараз руда потвора буде впиватися приниженням України коли Зеленський буде зачитуватиме йому діфарамби про неосяжну мудрість та величезну магічну силу Царя Світу Доні Першого. Під керівництвом якого планета почне обертатися в іншу сторону та сонце сяятиме 24 години на добу. Не здивуюсь якщо Зелю, читайте нас українців в обличчі президента, примусять цілувати туфлю цього школяра-переростка в костюмі Президента США. Ця автозагарна бібізяна чому так лізе з поцілунками до товстого Кіма? Бо заздрить корейцю. Кім вдома Бог. Трампу дуже хотілося б такої особистої влади. Йому по барабану грейтегейна Америка. Цей лозунг виключно для піпла.
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04.03.2025 19:35 Ответить
у зе робота така - торгувати йблом
це його фах можна сказати
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05.03.2025 05:57 Ответить
Ну це щось нове і обнадійливе,мабуть зрозуміли скільки накосячили,тепер стіл перемовин з Трампом,я так розумію,що без участі Венса. І якщо таке станеться,то не Єрмаки повині туди їхати,а досвідчені дипломати,наприклад Ліна Зеркаль,Чалий і багато ще кого є,якщо знову поїдуть ДОЯРКИ,то чекайте свиню в кармані!!!
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04.03.2025 19:36 Ответить
Трамп лаврова міняє? Пі Джей мішку???
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04.03.2025 19:38 Ответить
Кто ты такой, чтобы диктовать Украине, что она должна делать?

Над вами уже смеётся весь цивилизованный мир, вы возомнили себя великими политиками, а на самом деле у вас ещё сопли под носом висят!

Для начала вы должны извиниться, возобновить поставки оружия, а потом предлагать нам свои условия.
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04.03.2025 19:41 Ответить
Так не просють. Тренуйся Венс.
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04.03.2025 20:02 Ответить
вэнс может только пос...ть у трампа. А о чем и с кем будет Украина договариваться, то будет народ Украины решать. а не этот недоделок, который ради денег готов жопу лизать кому угодно.
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04.03.2025 20:02 Ответить
нарішали вже...
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04.03.2025 20:14 Ответить
вы такие грамотные ни ноль естественно а большая шишка на ровном месте .Вот пойдите и Попробуйте вы порешайте ,а то ляпать языками тут все тролли хороши
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05.03.2025 03:55 Ответить
Це ,справді, перша ділова пропозиція!
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04.03.2025 20:08 Ответить
Венс приїзжай в Україну покатаєшся на лижах на місці оціниш ситуацію, визначишся хто на кого напав і нападає, тільки для себе особисто захвати обід бо запрошення до спільного не буде
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04.03.2025 20:37 Ответить
Про срашку опять ни слова
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04.03.2025 21:02 Ответить
Однак за словами Венса, ні Європа, ні США, ні Україна "не можуть продовжувати цю війну нескінченно".
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А где в этом треугольнике россия?
Вэнс, ты хочешь сказать, что Европа и США с огромными финансовыми возможностями и высокотехнологичным оружием, не могут поставить на место технически отсталую армию россии, которая уже сейчас воюет на ишаках и лошадях, имеет только один авианосец Кузя, стратегические бомбардировщики ТУ-95 разработки 1950-х годов, у которых уже крылья отваливаются?
И в которой бюджет всей страны меньше бюджета штата Калифорния?
Или ты врешь, преследуя совершенно другие цели?
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04.03.2025 21:13 Ответить
рано тебя выпустили из палаты №6
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05.03.2025 22:18 Ответить
Вэнс, лососни тунца
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04.03.2025 22:21 Ответить
Портніков Shorts
https://www.youtube.com/shorts/QoX-quyhaGA
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04.03.2025 22:21 Ответить
"Поэтому важно, чтобы все сели за стол переговоров, и президент пытается послать очень четкое послание. Украинцы должны сесть за стол переговоров и начать договариваться с президентом Трампом", - сказал вице-президент США.

О чём договариваться с мародёром-недоумком трампом? О капитуляции Украины перед его московским подельником-гангстером?

На хрен кому нужно посредничество трампа в сдаче Крыма и 4-х областей Украины. Такую сдачу путин предлагал сделать в обмен на прекращение огня и без всякого посредничества ещё за полгода до избрания трампа.
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04.03.2025 22:31 Ответить
Да хто ти, ****, такий, щоб розповідати Україні що вона має чи не має?
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04.03.2025 22:46 Ответить
Щоб ваш Трамп подоїдав за Зелей черговий салатик з пюрешкою?...Нехай на Таймс-сквері набомжуе на котлетку..Він смішний йлму дадуть Рижий Донні..чи Краснов..ну без різниці..
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04.03.2025 22:47 Ответить
Банда рыжего как Чемберлен
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04.03.2025 23:11 Ответить
Российским трамп ни чего не предлагает конкретно в цифрах и эта сделка к миру не при чем, раше наплевать что там трамп хочет накинуть на Украину. Он на трампа и его команду как на дыбилов смотрит по этому не уступает, тоже самое надо делать и Украине если хотите что бы американцы начали уважать. Вы же видите они Украину ни во что не ставят думают легко прогнуть
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04.03.2025 23:16 Ответить
Это план уничтожения Украины как была уничтожена Чехословакия во 2 мировой, тогда тоже был план мира
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04.03.2025 23:24 Ответить
Такое ощущение, что я что-то пропустил. Просьба к людям, яростно критикующим Трампа, напишите те условия, которые он предлагает Украине для заключения перемирия. А то все вокруг их яростно отвергают, а я, кроме неподписанного договора об ископаемых (который вопросов перемирия как бы не касается вообще) ничего другого найти не могу.
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04.03.2025 23:54 Ответить
Так пролистайте ленту, из Украины хотят сделать Беларусь 2 протекторат Рашки, с формальными признаками независмости флаг, герб, и тд .но без самостоятельной внешней и оборонной политикой
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05.03.2025 00:04 Ответить
Перемовники від США Стів Віткофф: орієнтиром може стати "Стамбульська протокольна угода". Згідно з нею, зокрема, Росія вимагала від України нейтралітету, обмеження кількості військових, зброї, техніки та авіації, а окуповані території мали залишитися за РФ.
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05.03.2025 00:14 Ответить
Ну, то есть может стать ориентиром, хотя в принципе, может и не стать, а может и ориентир поменяется. Это я к тому, что хорошо бы узнать, что именно будет предложено, а потом с негодованием это критиковать
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05.03.2025 00:19 Ответить
Да причем здесь лента. Насколько мне известно, Трамп официально свой план еще нигде не представил. То что Вы описали, я так понимаю, хотелки путина
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05.03.2025 00:10 Ответить
Он уже официально заявил , НАТО не видать Украине, и отказ от территорий под оккупацией.
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05.03.2025 00:12 Ответить
На данный момент вроде бы как было две встречи американцев и расеян на довольно высоком уровне, но, судя по тому, что никаких официальных заявлений не поступило, каких-либо договорённостей там не достигнуто, следовательно, пока что говорить о том, что США полностью поддерживает план путина преждевременно
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05.03.2025 00:13 Ответить
А, то в нас тепер війна з США, раз нам ставлять ультиматуми що до перемовин з США. Ясно-понятно.
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05.03.2025 00:53 Ответить
Маразматики. Сами выставили Зеленского за дверь, а теперь поняли, что налажали. Смешно смотреть.
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05.03.2025 00:56 Ответить
По Фрейду Венс закомплексованный идиот.
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05.03.2025 01:04 Ответить
Диванс
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05.03.2025 01:26 Ответить
правильно
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05.03.2025 03:14 Ответить
ДУЖЕ важливий АНАЛІЗ ПРИЧИН поведінки Трампа у 2025 році -

ЦЕ ДУЖЕ ВАЖЛИВО РОЗУМІТИ, тому,
будь ласка, подивіться відео "Сознание Трампа" (від 04.03.2025) на каналі Andrei Illarionov (Андрей Илларионов)
- https://www.youtube.com/watch?v=33O-G_kx9Ng

Будь ласка, зробіть це! Тому що ЦЕ ДУЖЕ ВАЖЛИВО РОЗУМІТИ!
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05.03.2025 03:55 Ответить
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