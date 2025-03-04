Россияне на переговорах будут требовать сокращения украинской армии, территориальных уступок и политической деформации государства, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне не изменили своих позиций и требований в отношении Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на видеообращение главы государства.

По словам Зеленского, россияне на потенциальных переговорах будут требовать от Украины:

сокращение армии;

юридического отказа от территорий;

существенной политической деформации Украины с ослаблением украинской Конституции.

"И скажу, что на самом деле, пока мы все в Украине будем стоять вместе и крепко, пока мы здесь, ни у кого это не получится - мир будет достойным", - заявил президент.

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