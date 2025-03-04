Россияне на переговорах будут требовать сокращения украинской армии, территориальных уступок и политической деформации государства, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне не изменили своих позиций и требований в отношении Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на видеообращение главы государства.
По словам Зеленского, россияне на потенциальных переговорах будут требовать от Украины:
- сокращение армии;
- юридического отказа от территорий;
- существенной политической деформации Украины с ослаблением украинской Конституции.
"И скажу, что на самом деле, пока мы все в Украине будем стоять вместе и крепко, пока мы здесь, ни у кого это не получится - мир будет достойным", - заявил президент.
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Не треба з цього робити сенсації.
хрєн, хрен і ще раз хрєн !
.
А який більший злочин - бути в уряді Тимошенко, чи в уряді Азарова?
Зеленський 2022?
А поки "пєрєпєліци", на заробітках у ведмедів, слова їм ніхто не давав...
А територіальні поступки стали можливі після першого тиждня "шашличків" від ЗЄ.
То ж знаємо, кому дякувати.
А роздавати зброю тим, хто не бажає її використовувати для захисту України - щоб що? Прокацапській 5й колонні і бандюганам зброю пропонуєте роздати?
От після війни можна було б швейцарську модель спробувати...хоча вона все менше і менше актуальна зарад через засилля дронів.
милицияполиция нас всех спасет (если успеть ее догнать, а то она убежит первой)
І Мексику з Канадою нагне.
суттєвої політичної деформації України з послабленням української Конституції.
Джерело: https://censor.net/ua/n3539254
Ну ці два пункти росія я думаю легко вирисле, от і буде " достойний мир". Вже навіть не " справедливий".
все, що тобі планували крємляді, майже зробив.
невдячні українці кляті, завадили.
Зеленский сорвал план Трампа-Путина
Если люди хотят договариваться, они договариваются, а если не хотят, цепляются к одежде и словам. Трамп остановил военную помощь Украине не потому, что Зеленский был как-то не так одет или что-то не то сказал. Он ее остановил, чтобы угодить Путину, с которым он собирается распилить Украину и ее недра, а потом еще и получить славу великого миротворца.
Путин хочет захватить всю Украину, и сделка с США ему нужна только как шаг к этой цели. Дальше он американцев кинет, но Трамп этого не понимает.
Скандал был лишь заранее спланированным и цинично спровоцированным поводом для предательства Украины. Это видят европейские политики, Мерц, Стармер, король Карл, но стараются не замечать "проукраинские" российско-эмигрантские хейтеры Зеленского. Путин заказал Трампу политическое уничтожение украинского президента, который мешает их сделке по распилу Украины. Трамп старательно пытается этот заказ выполнить.
Трампу для того, чтобы получить повод болтать о каких-то миллиардах, которые США якобы получат с Украины, нужна была подписанная украинской стороной бумажка о редкоземельных металлах, до реальной коммерческой эксплуатации которых, как до Луны на велосипеде. Зеленский добился, чтобы эта бумажка выглядела не унизительной, и был готов ее подписать. Но Трампу этого оказалось мало. Он вместе с Вэнсом решил принудить Зеленского к фактическому признанию своей страны вассалом США, которые будут без Украины договариваться с Путиным о будущем ее разделе. Это открыло бы Трампу дорогу к саммиту с российским диктатором - грандиозному шоу, которое закончилось бы коронацией Трампа в качестве великого миротворца и хозяина полумира, а его семья и приближенные миллиардеры снова смогли бы делать гешефты с российскими олигархами.
Однако что-то пошло у него не так, Зеленский выдержал мощнейшее давление и не сдался. Сейчас Трамп остановкой военной помощи хочет добиться от него извинений и уступок. В этом случае американский президент выглядел бы победителем морального противостояния между ними, а извиняющийся и уступающий Зеленский потерял бы авторитет в своей стране (а следом власть) и перестал бы иметь возможность мешать реализации трампутинских планов.
То ж тепер не ний, ідіотіна рагульна! Іди, цілуй дупу Трампу, що б він хоч щось витряс з кацапів для України на цих перемовинах, бо ти сам у найгіршій (!) позиції з лютого 22 року!
на кацапские расстрелы, штурмыв окопы. ввел ежегодную "влк" (хотя может это министерские приколы Умерова и ко - хз) которая даже теоретически может заддосить все медучреждения и "тцк". на второй день полномасштабной кацапской атаки принял закон о "тцк" чтобы все военкомы всех посылали нафиг до выяснения чего от них хотят вместо мобилизационной работы. кто-то там придумал "цифровизацию сервисов", и теперь сильно не парясь с минимальной погрешностью можно любому кацапу узнать сколько человек может быть мобилизировано, где, когда и вообще какая пропускная способность всех этих учреждений в целом. всякие бракованные мины и отели закордоном на сдачу, отсутствие производства и даже планов оного, оффшоры и "приватизация" остатков, всякие стройки и дерибан земли вместо оборонных сооружений, башен пво, дирижаблей, сеток заграждения, куча непонятных чиновников, помощников, приспешников, министерств с непонятными целями но ахренительным баблом вместо заводов-пароходов-оружия и т.д. и т.п.
Хватит этих констатаций, сегодня нужно говорить, что и как нужно делать, а не обсасывать пройденное.
14 1922 года, т.е. - не заниматься х*рней.
говорив Трамп і його помічник !
повинна бути єдність всередині краіни , якої немає,на жаль , 🙁
так як Зеленський заблокував всі рахунки Порошенка ,
через які йде величезна допомога для нашої армії ,
де фонд Маріни і Петра Порошенка закуповують військову техніку
кожного тижня 😡
Эй , Зеленський , прокинься , бо для твоєї влади наступає дуже неприємний фініш !!
Вже дехто зі ,, слуг " стартанули на лижах 😠