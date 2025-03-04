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Новости Мирные переговоры Позиция РФ относительно прекращения войны
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Россияне на переговорах будут требовать сокращения украинской армии, территориальных уступок и политической деформации государства, - Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне не изменили своих позиций и требований в отношении Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на видеообращение главы государства.

По словам Зеленского, россияне на потенциальных переговорах будут требовать от Украины:

  • сокращение армии;
  • юридического отказа от территорий;
  • существенной политической деформации Украины с ослаблением украинской Конституции.

"И скажу, что на самом деле, пока мы все в Украине будем стоять вместе и крепко, пока мы здесь, ни у кого это не получится - мир будет достойным", - заявил президент.

Читайте также: Мира с четкими гарантиями можно достичь с лидерством США и всей Европой, - Зеленский после разговора со Стармером

Автор: 

Зеленский Владимир (20260) россия (95402) война в Украине (3598)


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Топ комментарии
+42
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04.03.2025 20:43
+31
Росіяни теж люди,вони не зможуть піти на нас війною,хто казав?????
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04.03.2025 20:40
+30
росеянцы пусть хер сосут хотя они его и так сосут...
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04.03.2025 20:39
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росеянцы пусть хер сосут хотя они его и так сосут...
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04.03.2025 20:39 Ответить
На початку переговорів всі сторони виставляють максимальні вимоги, таке правило, потім взаємно знижують вимоги, щоб дійти до компромісів.

Не треба з цього робити сенсації.
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04.03.2025 21:04 Ответить
рашка и компромиссы с ней, договора и так далее - это несовместимые понятия, не имеющие никакого смысла
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04.03.2025 22:03 Ответить
ага, и сходятся посредине ) примерно по Днепру )
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04.03.2025 22:57 Ответить
відповідь:

хрєн, хрен і ще раз хрєн !

.
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04.03.2025 21:44 Ответить
Росіяни теж люди,вони не зможуть піти на нас війною,хто казав?????
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04.03.2025 20:40 Ответить
Багато що хто говорив. Ситуація зараз така що якшо ми не проявимо міцності і згуртованості як в 22 році то буде нам гаплик фінальний.
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04.03.2025 20:44 Ответить
Та ні,не петляй,акаунт,це був 2021 рік
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04.03.2025 20:53 Ответить
Працював міністром закордонних справ (2009-2010) в другому уряді Юлії Тимошенко і міністром економіки і торгівлі (2012) в першому уряді Миколи Азарова. Був членом Ради Національного банку України (2007-2014).

А який більший злочин - бути в уряді Тимошенко, чи в уряді Азарова?
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04.03.2025 21:01 Ответить
Та воно на Пороха натякає.Знову Порох йому в штанці щось наскладав
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04.03.2025 21:05 Ответить
трамп 2025?
Зеленський 2022?
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04.03.2025 21:01 Ответить
Це те, що Зеленський не наважився сказати про причини скандалу в першій пресконференції ЗМІ ... Й це головне - тези СМААМБУЛУ
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04.03.2025 20:41 Ответить
тільки вже зайнятими територіями рашистами
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04.03.2025 20:43 Ответить
То посилай їх нах прямим текстом . Не сюсюкайся . До сраки ту дипломатію . Вона вже нічого й ніде не вирішує . Грає роль тільки сила ..
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04.03.2025 20:42 Ответить
А у нас є сила?
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04.03.2025 21:25 Ответить
Посилати можна, прямим і непрямим. За однієї умови, всі " Пєрєпєліци" звільняться із ферм і мобілізуються до ЗСУ.
А поки "пєрєпєліци", на заробітках у ведмедів, слова їм ніхто не давав...
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04.03.2025 21:59 Ответить
Ага . І як я забув у тебе спитати - чи можна мені тут слово молвіть .!!
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04.03.2025 22:09 Ответить
А чому у ведмедчука питаєш?
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04.03.2025 23:12 Ответить
Забагато питань . Воно тебе єпе ?? Як не єпе то й не совай ногами ..
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04.03.2025 23:36 Ответить
Та звісно. Провокатори ведмедчука тут *******..я, чому звичайні люди провокації різних " пєрєпєлітс" повинні слухати?
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04.03.2025 23:53 Ответить
Того що так треба .
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04.03.2025 23:59 Ответить
Прийдеться жити під ракетами без петріот-,але тут нікуди діватись-альтернатива ще гірша-наше знищення як українського народу
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04.03.2025 20:42 Ответить
А також без електропостачання, газу, каналізації та інших благ цивілізації коли орки наростять виробництво шахедів до 500 штук, як прогнозує наше ГУР. Влада із зеленими слугами здрисне за кордон, а зелені інфантили будуть животіти на руїнах і пишатися своєю незламністю.
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04.03.2025 21:14 Ответить
А ти де плануєш бути в цей час ?
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04.03.2025 21:21 Ответить
В планах буду намагатися слідувати за владою і якщо пощастить то десь за кордонрм буду бігати замотаним в український прапор і непохитно висловлювати підтримку Батьківщині. А якщо не пощастить буду разом з вами сидіти на руїнах і зустрічати бурятів.
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04.03.2025 21:35 Ответить
Є для тебе краща пропозиція - вступай до ЗСУ ... чи за компом спокійніше ?
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04.03.2025 21:37 Ответить
Дякую, але не цікавить, "немає жодного апетиту" як говорив один відомий політик. Я не настільки потужний і незламний як ви та інші шанувальники зеленої влади.
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04.03.2025 21:42 Ответить
ти видав БАЗУ.
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04.03.2025 21:48 Ответить
це вже буде не життя...
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05.03.2025 01:17 Ответить
Першим і останнім ЗЄ вже займався сам.
А територіальні поступки стали можливі після першого тиждня "шашличків" від ЗЄ.

То ж знаємо, кому дякувати.
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04.03.2025 20:42 Ответить
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04.03.2025 20:43 Ответить
уроки дипломатії від Марусі ? саме ці свободи нам дав інтернет .
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04.03.2025 21:17 Ответить
це прості факти.
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04.03.2025 21:49 Ответить
Взагалі не вважаю дипломатією те, що відбулось 28.02. Мало місце упереджене ставлення до Президента України з боку двох пропутінських *****. Які несли повну ху..ню, ще до своєї інавгурації, а потім продовжили її нести і отримали відповідну реакцію.
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04.03.2025 23:05 Ответить
Соромлюсь спитати, це типу такі "хвахівці" як ця Маруся з шоблою ви знаєте кого?
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04.03.2025 23:48 Ответить
красиві слова...але война почалась в 2014...і за 5 років якщо і будл затищщя то тільки після того як саме КАЦАПИ(!) добились свого...і в зворотньому напрямку тільки Широкіне можна пригадати і це точно не досягненнні людини в костюмі
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05.03.2025 11:55 Ответить
Схоже, через цю пустопорожню подію нам доведеться пройти. Головне не втратити час даремно, а невпинно озброюватися і єднатися із союзниками. Кацапи теж не спочиватимуть. Дуже важлива постійна допомога союзників.
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04.03.2025 20:43 Ответить
Пане президенте , зробіть ход конем - роздайте зброю всім українцям ! Певен - автоматів вистачить на всіх бажаючих ...
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04.03.2025 20:43 Ответить
Всі бажаючі отримати зброю і використовувати її за призначенням для захисту України завжди можуть заключити контракт з Силами Оборони України.
А роздавати зброю тим, хто не бажає її використовувати для захисту України - щоб що? Прокацапській 5й колонні і бандюганам зброю пропонуєте роздати?
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04.03.2025 20:48 Ответить
За 3 роки , з армії , демобілізувались сотні тисяч людей - поранених , за сімейними обставинами , за віком , тощо ...- всім їм , для початку ....
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04.03.2025 20:51 Ответить
Всім їм для чого? Якщо вони мають можливіть і бажання використовувати зброю за призначенням - їх чекають у Силах Оборони України. Якщо вони не мають такого бажання чи фізичної можливості - це інша справа і тоді зброя їм не потрібна.
От після війни можна було б швейцарську модель спробувати...хоча вона все менше і менше актуальна зарад через засилля дронів.
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04.03.2025 20:57 Ответить
милиция полиция нас всех спасет (если успеть ее догнать, а то она убежит первой)
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04.03.2025 21:23 Ответить
зброю треба не роздати, а продати офіційно, дозволити короткоствол. а просто так роздати, ну така собі ідея, та і шмаркля засцить, бо його з кагалом розстріляють.
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04.03.2025 20:51 Ответить
І що??? В епоху ракет і дронів ця партизанщина - даремна справа. До того ж, ці автомати одержить і п"ята колона, яка зачаїлася. Ефективнішим є ядерний шантаж з АЕС.
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04.03.2025 20:51 Ответить
Автомати дають у війську.Вже хто хотів,той отримав і навіть використовував за призначенням.
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04.03.2025 20:52 Ответить
Ми з татаровим, разом не переможні!
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04.03.2025 20:44 Ответить
Дональд сьогодні вже пробує Канаду і Мексику тарифами нагнути тупориле бидло насравши на всі договори і асоціацію NAFTA)) з ким там і що можна підписувати?))) вони гірші за *****
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04.03.2025 20:45 Ответить
Панамський канал він у китайців викупив.

І Мексику з Канадою нагне.
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04.03.2025 22:10 Ответить
А шо він зробить, крім цих загальних гасел, загнали його, та всю Україну у цуцванг.
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04.03.2025 20:45 Ответить
А хто саме загнав ? Хто у вашингтонському стилі похєрив Мінські угоди , хто готувався до травневих свят замість війни ?
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04.03.2025 21:18 Ответить
Так шли їх на ***.
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04.03.2025 20:45 Ответить
юридичної відмови від територій;

суттєвої політичної деформації України з послабленням української Конституції.

Джерело: https://censor.net/ua/n3539254

Ну ці два пункти росія я думаю легко вирисле, от і буде " достойний мир". Вже навіть не " справедливий".
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04.03.2025 20:45 Ответить
Вибачте - викрисне *
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04.03.2025 20:46 Ответить
"суттєвої політичної деформації України" - зараз калоліція зелених депутан з ригами, куди вже далі деформувати? так цей пункт викреслять легко.
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04.03.2025 21:51 Ответить
владімір, підписуй.
все, що тобі планували крємляді, майже зробив.
невдячні українці кляті, завадили.
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04.03.2025 20:46 Ответить
Да сходи ты на переговоры потом расскажешь что там.хватит кошмарить
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04.03.2025 20:47 Ответить
Нет. Нам придется делегировать американцам ведение переговоров. Нас позовут подписывать и сообщат что это лучшее чего можно было достичь.
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04.03.2025 21:30 Ответить
Кацапи вимагатимуть все те, що прописано було в Стамбульському договорняку в березні 2022, який делегація направлена зеленським, на чолі з Арахамією, завірила одним чи двома підписами (тобто вважається парафованою). Тоді капітуляції вдалося уникнути лише тому, що ЗСУ почали гнати москалоту з під Києва і далі. Але з того часу зеленський та єрмачня провели роботу над помилками і для України, оп-ля, знов маячить Стамбульський договорняк.
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04.03.2025 20:50 Ответить
Джонсонюк не дав,вони б підписали
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04.03.2025 20:56 Ответить
@ https://t.me/igoreidman Eidmannews

Зеленский сорвал план Трампа-Путина

Если люди хотят договариваться, они договариваются, а если не хотят, цепляются к одежде и словам. Трамп остановил военную помощь Украине не потому, что Зеленский был как-то не так одет или что-то не то сказал. Он ее остановил, чтобы угодить Путину, с которым он собирается распилить Украину и ее недра, а потом еще и получить славу великого миротворца.
Путин хочет захватить всю Украину, и сделка с США ему нужна только как шаг к этой цели. Дальше он американцев кинет, но Трамп этого не понимает.

Скандал был лишь заранее спланированным и цинично спровоцированным поводом для предательства Украины. Это видят европейские политики, Мерц, Стармер, король Карл, но стараются не замечать "проукраинские" российско-эмигрантские хейтеры Зеленского. Путин заказал Трампу политическое уничтожение украинского президента, который мешает их сделке по распилу Украины. Трамп старательно пытается этот заказ выполнить.

Трампу для того, чтобы получить повод болтать о каких-то миллиардах, которые США якобы получат с Украины, нужна была подписанная украинской стороной бумажка о редкоземельных металлах, до реальной коммерческой эксплуатации которых, как до Луны на велосипеде. Зеленский добился, чтобы эта бумажка выглядела не унизительной, и был готов ее подписать. Но Трампу этого оказалось мало. Он вместе с Вэнсом решил принудить Зеленского к фактическому признанию своей страны вассалом США, которые будут без Украины договариваться с Путиным о будущем ее разделе. Это открыло бы Трампу дорогу к саммиту с российским диктатором - грандиозному шоу, которое закончилось бы коронацией Трампа в качестве великого миротворца и хозяина полумира, а его семья и приближенные миллиардеры снова смогли бы делать гешефты с российскими олигархами.

Однако что-то пошло у него не так, Зеленский выдержал мощнейшее давление и не сдался. Сейчас Трамп остановкой военной помощи хочет добиться от него извинений и уступок. В этом случае американский президент выглядел бы победителем морального противостояния между ними, а извиняющийся и уступающий Зеленский потерял бы авторитет в своей стране (а следом власть) и перестал бы иметь возможность мешать реализации трампутинских планов.
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04.03.2025 20:54 Ответить
Повна дурня
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04.03.2025 21:28 Ответить
Самый ёмкий комментарий. Простите, вы забыли ИПСО и русский корабль.
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04.03.2025 21:35 Ответить
Ну тоі що ?! Хай собі вимагають . Від нас --спочатку повернення всіх полонених, українських дітей, політичних в'язнів . І поки вони це не виконають , а вони це точно не виконають ,ні які кацапськи хотєлки не чути .
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04.03.2025 20:56 Ответить
мокши - то ладно, а если завтра утром рудий про це скаже, шо робить будем???
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04.03.2025 20:58 Ответить
Будуть - не будуть, йди краще гороскопи пиши.На то вони й переговори щоб вирішувати питання , чи не вирішувати.Ти блд за шість років навіть цього не догнало.А сраку з-за рогу показувати й дулі крутити то коли клоун квартальний то весело, а з посади президента навпаки
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04.03.2025 20:59 Ответить
Да понятно что русня будет требовать невыполнимое. Ну "кефир" им на воротник
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04.03.2025 21:03 Ответить
Чучело криворагульне, ти просрав війну своєю безкінечною дурістю! І єдиний твій шанс на перемовинах не скотитися у повну капітуляцію - це перетягти Трампа на свій бік! І що ти робиш, дурбецало кончене?! Бикуєш на Трампа через свій 4% ... рейтинг.
То ж тепер не ний, ідіотіна рагульна! Іди, цілуй дупу Трампу, що б він хоч щось витряс з кацапів для України на цих перемовинах, бо ти сам у найгіршій (!) позиції з лютого 22 року!
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04.03.2025 21:06 Ответить
Нихера Трамп з Тупина не витрясе. Андестуд? 🤠
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04.03.2025 21:13 Ответить
у японії після закінчення війни настав мир, у германії настав мир і українці настане мир
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04.03.2025 21:09 Ответить
Тоді за західними німцями і японцями стояли США зі здоровим глуздом.
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04.03.2025 21:12 Ответить
"Територіалі поступки " - так ти вже їх робиш з 24 лютого 2022 ,і хрін вже кацапи повернуть окуповані території
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04.03.2025 21:11 Ответить
у нас "наш" "парламент" уже - законодательно - уменьшил армию (законы о мобилизации с 25, бронь и выезд для трехдетных, чиновников и остальной компании), отменил срочную службу и взамен нее ничего за 3 года не придумал, и не пытался, зато холопов после двух месяцев учебки со спокойной душей отправлял на кацапские расстрелы, штурмы в окопы. ввел ежегодную "влк" (хотя может это министерские приколы Умерова и ко - хз) которая даже теоретически может заддосить все медучреждения и "тцк". на второй день полномасштабной кацапской атаки принял закон о "тцк" чтобы все военкомы всех посылали нафиг до выяснения чего от них хотят вместо мобилизационной работы. кто-то там придумал "цифровизацию сервисов", и теперь сильно не парясь с минимальной погрешностью можно любому кацапу узнать сколько человек может быть мобилизировано, где, когда и вообще какая пропускная способность всех этих учреждений в целом. всякие бракованные мины и отели закордоном на сдачу, отсутствие производства и даже планов оного, оффшоры и "приватизация" остатков, всякие стройки и дерибан земли вместо оборонных сооружений, башен пво, дирижаблей, сеток заграждения, куча непонятных чиновников, помощников, приспешников, министерств с непонятными целями но ахренительным баблом вместо заводов-пароходов-оружия и т.д. и т.п.
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04.03.2025 21:19 Ответить
Ну и что дальше, стало легче, как написал?

Хватит этих констатаций, сегодня нужно говорить, что и как нужно делать, а не обсасывать пройденное.
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04.03.2025 21:28 Ответить
расстрелять всех причастных к уменьшению обороноспособности, нет? все поименно есть и за три года - не исправились, значит, с умыслом. и очевидно делать то что надо было делать с 14 19 22 года, т.е. - не заниматься х*рней.
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04.03.2025 21:34 Ответить
Хватит повторяться, теперь главное, чтобы президент держал своё слово и не прогнулся под этих параноиков.
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04.03.2025 21:26 Ответить
"Держал свое слово"-це як?
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04.03.2025 21:30 Ответить
Там в Овальному кабінеті не було ніякого слова ЗепрезЕдента ( одне белькотіння) , а в основному
говорив Трамп і його помічник !
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04.03.2025 21:38 Ответить
Ну так українська армія і так скоротиться після закінчення війни бо утримувати таку кількість військ українська економіка не зможе. Території уже окуповані і їх ніхто не віддасть. Конституцію ти і твої слуги вже давно послабили до рівня туалетного паперу, кабмін пачками штампує постанови, які суперечать основному закону, а незаконно створені, комерційні структури (ТЦК) взагалі безкарно діють поза межами законодавства. Ну а політична деформація, яка передбачає проведення виборів і зміну діючої влади - взагалі великий плюс для країни.
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04.03.2025 21:27 Ответить
Для єдності всіх жителів України ,
повинна бути єдність всередині краіни , якої немає,на жаль , 🙁
так як Зеленський заблокував всі рахунки Порошенка ,
через які йде величезна допомога для нашої армії ,
де фонд Маріни і Петра Порошенка закуповують військову техніку
кожного тижня 😡
Эй , Зеленський , прокинься , бо для твоєї влади наступає дуже неприємний фініш !!
Вже дехто зі ,, слуг " стартанули на лижах 😠
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04.03.2025 21:28 Ответить
То на х..я такі переговори?
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04.03.2025 22:45 Ответить
Зеля в курсі, бо вони про це домовились в Стамбулі.
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04.03.2025 22:54 Ответить
Може хто підскаже, що пропонує Маруся Звіробій та і інші стратеги ? Якщо ми не можем закидать їх дронами і ракетами яких виготовляють по100 на місяць по словам зелені нам пзд.
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04.03.2025 22:56 Ответить
Ну и нафига согласился на условия рыжего? Умирать так с песней. Зеля решил растягивать сдачу Украины?
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04.03.2025 23:08 Ответить
То что вы в Стамбуле подписали гниды.
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05.03.2025 00:41 Ответить
Кацапи йдуть НА)(УЙ!
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05.03.2025 00:42 Ответить
Ну так кто запрещает требовать сокращение армии Росии!?
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05.03.2025 01:06 Ответить
 
 