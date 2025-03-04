Мира с четкими гарантиями можно достичь с лидерством США и всей Европой, - Зеленский после разговора со Стармером

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Киром Стармером развитие событий и обменялись видением следующих шагов.

Об этом глава государства написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Собеседники скоординировали позиции и делают все возможное, чтобы как можно быстрее достичь гарантированного мира и положить конец войне.

"Мир нужен нам всем. Справедливый мир с четкими гарантиями безопасности. Вместе с лидерством США и всей Европой это абсолютно достижимо. Спасибо за советы и поддержку в это сложное время. Мы всегда будем помнить все, что британский народ сделал для украинцев и украинок и нашей общей безопасности", - резюмировал Зеленский.

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