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Мира с четкими гарантиями можно достичь с лидерством США и всей Европой, - Зеленский после разговора со Стармером
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Киром Стармером развитие событий и обменялись видением следующих шагов.
Об этом глава государства написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Собеседники скоординировали позиции и делают все возможное, чтобы как можно быстрее достичь гарантированного мира и положить конец войне.
"Мир нужен нам всем. Справедливый мир с четкими гарантиями безопасности. Вместе с лидерством США и всей Европой это абсолютно достижимо. Спасибо за советы и поддержку в это сложное время. Мы всегда будем помнить все, что британский народ сделал для украинцев и украинок и нашей общей безопасности", - резюмировал Зеленский.
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+9 Alex Abramtsov #595268
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+7 Саша Романіщенко #596423
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+6 Саша Романіщенко #596423
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Це Венс має вибачатись перед Україною, як сама найреакційніша довірена особа трампа, яка побудувала виборчу програму свого Президента на запереченні будь-якої допомоги Україні в якості захисту від терористів путіна.
Допомога. яка надходила в Україну до цієї пори-це заслуга демократів Байдена та притомних республіканців, а не трампістів, які прагнуть подарувати путіну відрізану на тарілці голову України, щоб надалі більше не витрачатись на крапельницю стікаючій кров'ю заручниці Україні.
Просто Найпотужнішому лідору ********** вказали його місце...
Не Зе і його кілька Дефективних менджерів , не елєхторат ,що вибирав Голограму президентом , не байденята , що потихеньку зливали Україну - на початку ,а потім гальмуавили постачання зброї - у всьому виявляється винуватий ТРАМП - що озвучує речі такими як вони є - КОЖНА КРАЇНА ВИХОДИТЬ З ВЛАСНИХ ЕГОЇСТИЧНИХ ІНТЕРЕСІВ, ПРИКРИВАЮЧИСЯ КАЗКАМИ ПРО ПІДТРИМКУ ДЕМОКРАТІЇ.
Можна прийняти сіру реальність такою ,як є , а можна і далі жити в світі зелених ілюзій та "незабарних" перемог...
а хто їх лайка тупоголові ідіоти з стокгольмським синдромом
у мене все