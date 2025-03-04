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Новости Заявления о мире
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Мира с четкими гарантиями можно достичь с лидерством США и всей Европой, - Зеленский после разговора со Стармером

Президент Украины Владимир Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Киром Стармером развитие событий и обменялись видением следующих шагов.

Об этом глава государства написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Собеседники скоординировали позиции и делают все возможное, чтобы как можно быстрее достичь гарантированного мира и положить конец войне.

"Мир нужен нам всем. Справедливый мир с четкими гарантиями безопасности. Вместе с лидерством США и всей Европой это абсолютно достижимо. Спасибо за советы и поддержку в это сложное время. Мы всегда будем помнить все, что британский народ сделал для украинцев и украинок и нашей общей безопасности", - резюмировал Зеленский.

Читайте также: Зеленский о споре с Трампом: Обидно, что так произошло. Пришло время сделать все правильно

Автор: 

Зеленский Владимир (20260) Стармер Кир (182)


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Топ комментарии
+9
Ничего глобального в ближайшее время не проиозойдет. Нужно переждать истерию рыжей команды, а затем неспеша продолжать делать свое дело, ожидая, пока часть республиканцев не перейдет в оппозицию Трампу. Вот тогда Трамп будет связан по рукам и ногам Конгрессом. Думаю, американские элиты уже думают о том, как нейтрализовать неадекватного преза
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04.03.2025 19:47
+7
Це не Зеленський має вибачатись. Бо той один відсоток, що він сказав американським покидькам, було у всіх українців на язиці.

Це Венс має вибачатись перед Україною, як сама найреакційніша довірена особа трампа, яка побудувала виборчу програму свого Президента на запереченні будь-якої допомоги Україні в якості захисту від терористів путіна.

Допомога. яка надходила в Україну до цієї пори-це заслуга демократів Байдена та притомних республіканців, а не трампістів, які прагнуть подарувати путіну відрізану на тарілці голову України, щоб надалі більше не витрачатись на крапельницю стікаючій кров'ю заручниці Україні.
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04.03.2025 19:40
+6
Це трамп має вибачатись перед Україною, що мир через силу, яку він, як всі вважали застосує до терористичної росії путіна, він застосував до знекровленої заручниці України та. щоб не визволяти її як світовий поліцейський, приготував їй долю Навального та Рощиної.
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04.03.2025 19:44
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Правила форума Совет форумчан
Це не Зеленський має вибачатись. Бо той один відсоток, що він сказав американським покидькам, було у всіх українців на язиці.

Це Венс має вибачатись перед Україною, як сама найреакційніша довірена особа трампа, яка побудувала виборчу програму свого Президента на запереченні будь-якої допомоги Україні в якості захисту від терористів путіна.

Допомога. яка надходила в Україну до цієї пори-це заслуга демократів Байдена та притомних республіканців, а не трампістів, які прагнуть подарувати путіну відрізану на тарілці голову України, щоб надалі більше не витрачатись на крапельницю стікаючій кров'ю заручниці Україні.
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04.03.2025 19:40 Ответить
Це трамп має вибачатись перед Україною, що мир через силу, яку він, як всі вважали застосує до терористичної росії путіна, він застосував до знекровленої заручниці України та. щоб не визволяти її як світовий поліцейський, приготував їй долю Навального та Рощиної.
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04.03.2025 19:44 Ответить
Ага. Ще й на коліна встати , як вофа перед пуйлом.
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04.03.2025 20:18 Ответить
Ви праві, але слід зважати на реалії.
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04.03.2025 19:51 Ответить
Угомоніться, єднатори...
Просто Найпотужнішому лідору ********** вказали його місце...
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04.03.2025 20:05 Ответить
Трампони-тампони жіночої гігієни.
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04.03.2025 19:42 Ответить
Лизнув...
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04.03.2025 19:43 Ответить
Лизать Трампу может и надо, но то, что никаких гарантий в природе не существует, как и других предложений от Трампа, кроме капитуляции, факт.
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04.03.2025 19:44 Ответить
Що значить "справедливий мир" і "чіткі гарантії"?Ау,словоблуд,давай конкретику!Чи ти чекаєш пропозицій до розгляду?
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04.03.2025 19:46 Ответить
Ничего глобального в ближайшее время не проиозойдет. Нужно переждать истерию рыжей команды, а затем неспеша продолжать делать свое дело, ожидая, пока часть республиканцев не перейдет в оппозицию Трампу. Вот тогда Трамп будет связан по рукам и ногам Конгрессом. Думаю, американские элиты уже думают о том, как нейтрализовать неадекватного преза
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04.03.2025 19:47 Ответить
Правильна думка.
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04.03.2025 19:52 Ответить
А поки що побудемо "під лідерством" трампа.
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04.03.2025 19:52 Ответить
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04.03.2025 19:49 Ответить
ТРАМП ПАГАНО ПОЧУВ "ЛІДЕРСТВО",А НЕ "ПІДАРСТВО"
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04.03.2025 19:53 Ответить
Ось такі байки Лафонтена нам всім доводиться вислуховувати.
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04.03.2025 19:54 Ответить
Чого це він і всі зеблани сьогодні так "зайорзали" жопами на стільцях? Де ж той потужний герой , який своїм тілом захистив Україну? Може це все із-за того що гнд трампакс заявив що сьогодні розкаже все ? А от що мав на увазі під оцим "все" ,фсбешне лайно трамп ,ось це цікаве питання.
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04.03.2025 19:54 Ответить
Десь прочитав, що та вся "двіжуха" трампістів, щоб нейтралізувати Іран в угоду Ізраїлю. Кацапи пообіцяли США Іран в обмін на Україну. Ось риже чмо і старається принудити Україну до капітуляції. А зелений вже й не знає, як краще слово "капітуляція" замінити на слово "мир", бо Європа не готова впрягатися в безпеку
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04.03.2025 19:57 Ответить
Чергова спекуляція. Бо Росія ніяк Іран нейтралізувати не може.
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04.03.2025 19:59 Ответить
Звісно, що не може, бо це блеф від кацапів Але для Трампа і Ин був гарним хлопцем
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04.03.2025 20:01 Ответить
Як добре "елєхторату " - знайшли тепер нового "цапа -відбувайла " - Трампа . От ,хто у всьому винуватий...
Не Зе і його кілька Дефективних менджерів , не елєхторат ,що вибирав Голограму президентом , не байденята , що потихеньку зливали Україну - на початку ,а потім гальмуавили постачання зброї - у всьому виявляється винуватий ТРАМП - що озвучує речі такими як вони є - КОЖНА КРАЇНА ВИХОДИТЬ З ВЛАСНИХ ЕГОЇСТИЧНИХ ІНТЕРЕСІВ, ПРИКРИВАЮЧИСЯ КАЗКАМИ ПРО ПІДТРИМКУ ДЕМОКРАТІЇ.
Можна прийняти сіру реальність такою ,як є , а можна і далі жити в світі зелених ілюзій та "незабарних" перемог...
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04.03.2025 20:08 Ответить
Невже вже не Порох в усьому винен?
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04.03.2025 20:19 Ответить
Після трампа
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04.03.2025 20:23 Ответить
Та біжи вже, марахфон пропустиш
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04.03.2025 20:28 Ответить
Перед тим як подивиться самі чесні новини ,мушу розтоптати пару цукерок Рошен ))
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04.03.2025 20:52 Ответить
Боти ви всі гниди!
а хто їх лайка тупоголові ідіоти з стокгольмським синдромом
у мене все
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04.03.2025 20:38 Ответить
 
 