Надеемся договориться с США о дальнейших поставках боеприпасов к Patriot, - Шмыгаль

Украина рассчитывает достичь договоренности с США о получении комплектующих и боеприпасов к американским системам Patriot, именно с их помощью наши воины могут сбивать российскую баллистику.

Об этом отметил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции, отвечая на вопрос о дальнейшей возможности ПВО сбивать российские ракеты, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Системы ПВО. Все партнеры сегодня поставляют Украине как сами системы, так и ракеты, боеприпасы к ним. Мы имеем поставки и остатки на складах от разных партнеров. Конечно, вклад США является существенным, в первую очередь это касается систем Patriot. Это пока единственная система, которая способна бороться с российской баллистикой", - сказал Шмыгаль.

По его словам, риск содержится в плоскости обеспечения Patriot как обслуживанием, так и боеприпасами, чтобы защищать Украину от баллистики, "все остальные средства, которыми Россия атакует Украину, мы можем уничтожать другими средствами".

Премьер-министр выразил уверенность, что упомянутый риск будет преодолен.

"Я уверен, что мы найдем с США и нашими партнерами варианты, как сделать так, чтобы этот риск не воплощался", - сказал он.

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Высказываясь относительно способности Сил обороны сбивать российские дроны, Шмыгаль отметил, что в Украине создан такой уникальный инструмент как мобильные огневые группы, которые оборудованы для этого всем необходимым: тепловизорами, радарами и специальным оборудованием. Это позволяет сравнительно недорого сбивать российские дроны.

"Это еще и война экономик. Невозможно дрон стоимостью от 30 до 40 тысяч долларов сбивать ракетой, которая стоит от одного до нескольких миллионов долларов. Это экономически не работает. Соответственно мы ищем экономический баланс в этой войне. Как дешевый продукт страны-террориста уничтожать недорого. Соответственно мобильные огневые группы - это один из элементов, РЭБ - это второй элемент", - подытожил премьер.

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Приостановление помощи США

Утром 4 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился поставить на паузу всю американскую военную помощь Украине, чтобы заставить Киев продемонстрировать "добросовестную преданность" миру.

Один из американских чиновников в комментарии CNN отметил, что последствия приостановления предоставления военной помощи со стороны США Украина почувствует через некоторое время. Возможно, несколько дней или недель. Однако как только запасы оружия и вооружения начнут исчерпываться, страну будут ждать серьезные последствия.

Как сообщил журналист Остап Ярыш, решение США приостановить помощь Украине прежде всего повлияет на поставку ракет к ПВО и боеприпасов к HIMARS и артиллерии.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что решение США временно приостановить военную помощь Украине означает, что Европа должна помогать Украине больше и быстрее, чем раньше, чтобы заполнить этот пробел.

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В материале The Economist говорится, что решение США о приостановлении помощи Украине приведет к большему количеству потерь и разрушений. Критическими элементами, пишет издание, являются оружие, его ремонт, ракеты к ПВО, система Starlink и, вероятно, самое важное, обмен разведданными.

Главный советник президента Литвы Гитанаса Науседы по вопросам национальной безопасности Марюс Чеснулевичюс заявил, что решение Вашингтона приостановить военную помощь Украине не стало сюрпризом. Однако Европа готовит ответ.

Впоследствии издание The Economist написало, что пока официального приказа Дональда Трампа о приостановлении военной помощи Украине нет.

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