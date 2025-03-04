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Новости Трамп приостановил помощь Украине
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Надеемся договориться с США о дальнейших поставках боеприпасов к Patriot, - Шмыгаль

Учения patriot

Украина рассчитывает достичь договоренности с США о получении комплектующих и боеприпасов к американским системам Patriot, именно с их помощью наши воины могут сбивать российскую баллистику.

Об этом отметил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции, отвечая на вопрос о дальнейшей возможности ПВО сбивать российские ракеты, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Системы ПВО. Все партнеры сегодня поставляют Украине как сами системы, так и ракеты, боеприпасы к ним. Мы имеем поставки и остатки на складах от разных партнеров. Конечно, вклад США является существенным, в первую очередь это касается систем Patriot. Это пока единственная система, которая способна бороться с российской баллистикой", - сказал Шмыгаль.

По его словам, риск содержится в плоскости обеспечения Patriot как обслуживанием, так и боеприпасами, чтобы защищать Украину от баллистики, "все остальные средства, которыми Россия атакует Украину, мы можем уничтожать другими средствами".

Премьер-министр выразил уверенность, что упомянутый риск будет преодолен.

"Я уверен, что мы найдем с США и нашими партнерами варианты, как сделать так, чтобы этот риск не воплощался", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство Венгрии поддерживает решение США приостановить военную помощь Украине

Высказываясь относительно способности Сил обороны сбивать российские дроны, Шмыгаль отметил, что в Украине создан такой уникальный инструмент как мобильные огневые группы, которые оборудованы для этого всем необходимым: тепловизорами, радарами и специальным оборудованием. Это позволяет сравнительно недорого сбивать российские дроны.

"Это еще и война экономик. Невозможно дрон стоимостью от 30 до 40 тысяч долларов сбивать ракетой, которая стоит от одного до нескольких миллионов долларов. Это экономически не работает. Соответственно мы ищем экономический баланс в этой войне. Как дешевый продукт страны-террориста уничтожать недорого. Соответственно мобильные огневые группы - это один из элементов, РЭБ - это второй элемент", - подытожил премьер.

Также читайте: Правительство имеет необходимые инструменты для удержания ситуации на фронте, эти механизмы не подлежат разглашению, - Шмыгаль

Приостановление помощи США

Утром 4 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился поставить на паузу всю американскую военную помощь Украине, чтобы заставить Киев продемонстрировать "добросовестную преданность" миру.

Один из американских чиновников в комментарии CNN отметил, что последствия приостановления предоставления военной помощи со стороны США Украина почувствует через некоторое время. Возможно, несколько дней или недель. Однако как только запасы оружия и вооружения начнут исчерпываться, страну будут ждать серьезные последствия.

Как сообщил журналист Остап Ярыш, решение США приостановить помощь Украине прежде всего повлияет на поставку ракет к ПВО и боеприпасов к HIMARS и артиллерии.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что решение США временно приостановить военную помощь Украине означает, что Европа должна помогать Украине больше и быстрее, чем раньше, чтобы заполнить этот пробел.

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В материале The Economist говорится, что решение США о приостановлении помощи Украине приведет к большему количеству потерь и разрушений. Критическими элементами, пишет издание, являются оружие, его ремонт, ракеты к ПВО, система Starlink и, вероятно, самое важное, обмен разведданными.

Главный советник президента Литвы Гитанаса Науседы по вопросам национальной безопасности Марюс Чеснулевичюс заявил, что решение Вашингтона приостановить военную помощь Украине не стало сюрпризом. Однако Европа готовит ответ.

Впоследствии издание The Economist написало, что пока официального приказа Дональда Трампа о приостановлении военной помощи Украине нет.

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Автор: 

США (26489) Шмыгаль Денис (2677) Patriot (265)


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Топ комментарии
+13
Так так так
Який поганий трамп , що каже про "просто перестать стрелять" , от коли Зе казав те саме тоді ,зрозуміло , поганим був Порох
Добре , що вас таких залишилося 18% з 73%
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04.03.2025 15:29
+11
Він що виступ нашої потужної бидло дипломатії геть не дивився
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04.03.2025 15:27
+8
цікаво, ахметов вже записався в чергу, купити громадянство сша за 5 млн?
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04.03.2025 15:25
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цікаво, ахметов вже записався в чергу, купити громадянство сша за 5 млн?
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04.03.2025 15:25 Ответить
А навіщо воно йому? У нього палац у Монако.
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04.03.2025 15:28 Ответить
хтось збирає фоткі про подорожі. хтось магнітікі на холодильник. хтось замки по всьому світу. а хтось громадянства.
от, було б в мене 5 млн......
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04.03.2025 15:31 Ответить
ВІддай путлєру Одессу.рижі підори пообіцяють 3 ракети до Петріота колись потім.
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04.03.2025 15:26 Ответить
ну пускай военным путем эти рагуляки попробуют забрать
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04.03.2025 15:27 Ответить
Так так так
Який поганий трамп , що каже про "просто перестать стрелять" , от коли Зе казав те саме тоді ,зрозуміло , поганим був Порох
Добре , що вас таких залишилося 18% з 73%
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04.03.2025 15:29 Ответить
Він що виступ нашої потужної бидло дипломатії геть не дивився
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04.03.2025 15:27 Ответить
Ідіот.
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04.03.2025 15:30 Ответить
Блін а влада тільки про ППО турбуватися, головне щоб бункер був захищений, а фронт то таке.
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04.03.2025 15:30 Ответить
Влада турбується, щоб у тебе інтернет був. Щоб ти на цензорі не переставав срати.
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04.03.2025 15:59 Ответить
Між інтернетом та фронтом, забезпеченням, я вибираю фронт. А закордонні прапорці взагалі не мають морального права захищати владу.
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04.03.2025 16:08 Ответить
Продати я думаю продадуть,трамп хоче бабла
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04.03.2025 15:31 Ответить
Одно не понятно .Откуда у Шмыгаля такой оптимизм ? Он видать не знает ,что бубочка в Вашингтоне облажался ?
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04.03.2025 15:34 Ответить
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04.03.2025 15:34 Ответить
вірніше, до повноліття, зайобувався почувати себе ущербним.
тому тепер, коли цар, вирішив нехотіти...
побачимо що скаже коли штати підіб,ють передані кошти в наш бюджет
куди та на що вони потрачені.
так!!! трамп гандон!!!!
але нахрена зе з єрмаком туда їхав, коли такі речі мають рахувати специ-економісти а підписувати, міністри!!!!!!!!!!
накуя єрмак настояв їхати????
за...бав уже цей (((зкимприйшов))))
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04.03.2025 15:43 Ответить
Домовитись з тім хто допомогає твому ворогу тебе вбити? Ідєя непогана. Спробуйте.
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04.03.2025 15:35 Ответить
Шмигаль йди у відставку після такого скандалу в США
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04.03.2025 15:38 Ответить
сказав же ж Трамп, поки Зеленський не вибачиться за свою хамську поведінку в США, нічого не будуть давати.
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04.03.2025 15:39 Ответить
вся країна заложниця того, що Зеленський нахамив в Америці і не хоче вибачатися. гордість зеленського важливіше інтересів країни і життів наших солдатів.
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04.03.2025 15:40 Ответить
"Шалений Бджоли": Ви оті свої дописи, про підтримку Зеленського, тепер під час повітряної тривоги, над головою носіть, це має вам допомогти, щоби ракетою не розмазало ваш моzок по асфальту.

А отих співчувальників Зеленському за кордоном, ласкаво прошу повернутись. **** ви там сидите патріоти всраті? Це ж саме вас не хватає тут, щоби укомплектувати нехватку 40-ка відсотків особового складу в бригадах, батальйонах і ротах. **** ви втекли? Давайте приїжджайте жерти шашлики, які приготував вам ваш "Черчилль" у флісці.

І оті дамочки, невєбєнні патріотки з латте і круасаном в клешні, на вигулі по Празі, Кракові, Нью-Йорку, ви також -іздуйте сюди, ви також можете проявити свою любов до батьківщини і записатись медсестрами і групи евакуації на фронт. **** ви не собою жертвуєте, а чужими дітьми, жінками і чоловіками, знаючи, що ви далеко?

Давайте разом тут відчувати, що таке повна зупинка поставок озброєння, через дипломатичну імпотентність одного самозакоханого клоуна.
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04.03.2025 15:45 Ответить
Ещё один...
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04.03.2025 16:14 Ответить
продадуть, там все за бабло продадуть, навіть совість
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04.03.2025 16:21 Ответить
Договаривайтесь о завершении войны и будут и ракеты и все что угодно. Те,кто собрался воевать бесконечно,естественно ничего не получит,сша не интересно вливание денег и оружия без перспективы. Или освобождайте свои посты и проводите выборы!
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04.03.2025 16:48 Ответить
 
 