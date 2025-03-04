Великобритания относительно остановки помощи США: Правительство остается "абсолютно преданным" обеспечению мира в Украине

Правительство Великобритании подтвердило свою приверженность поддержке Украины, несмотря на решение администрации Дональда Трампа о временном прекращении военной помощи США.

Об этом пишет The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, правительство остается "абсолютно преданным" обеспечению длительного мира в Украине и продолжает сотрудничать с ключевыми союзниками для достижения этой цели.

"Это правильно и в наших интересах", - подчеркнули у премьера.

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Правительство также напомнило о ранее взятых на себя обязательствах: выделение 3 млрд фунтов стерлингов в год для военной помощи Украине и предоставление кредита в размере 2,26 млрд фунтов за счет замороженных российских активов.

"Мы усилили украинский военный потенциал, взяв на себя обязательства предоставлять Украине 3 млрд фунтов стерлингов в год в виде военной помощи до тех пор, пока это потребуется, а также предоставив кредит в размере 2,26 млрд фунтов стерлингов с использованием российских активов, на которые распространяются санкции", - отметили в правительстве.

Приостановление помощи США

Утром 4 марта стало известно, что Трамп распорядился поставить на паузу всю американскую военную помощь Украине, чтобы заставить Киев продемонстрировать "добросовестную преданность" миру. Это решение может касаться не только оборудования на сумму 3,85 миллиарда долларов, которое было предусмотрено при предыдущей администрации Байдена. Приостановление также может касаться американского оборудования, которое США уже предоставили или продолжают предоставлять Украине.

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Последствия приостановления предоставления военной помощи со стороны США Украина почувствует через некоторое время. Возможно, несколько дней или недель. Однако как только запасы оружия и вооружения начнут исчерпываться, страну ждут серьезные последствия. Даже при условии того, что европейские партнеры попытаются частично компенсировать нехватку.

Также решение США приостановить помощь Украине прежде всего повлияет на поставку ракет к ПВО и боеприпасов к HIMARS и артиллерии.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Европа должна помогать Украине больше и быстрее, чем раньше, чтобы заполнить пробел, который образовался после прекращения помощи от США.

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В материале The Economist говорится, что решение США о приостановлении помощи Украине приведет к большему количеству потерь и разрушений. Критическими элементами, пишет издание, являются оружие, его ремонт, ракеты к ПВО, система Starlink и, вероятно, самое важное, обмен разведданными.

Главный советник президента Литвы Гитанаса Науседы по вопросам национальной безопасности Марюс Чеснулевичюс заявил, что решение Вашингтона приостановить военную помощь Украине не стало сюрпризом. Однако Европа готовит ответ.

Впоследствии издание The Economist написало, что пока официального приказа Дональда Трампа о приостановлении военной помощи Украине нет.