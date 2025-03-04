Мы должны себя защищать и обеспечивать ВСУ всем необходимым, несмотря на любые обстоятельства, - Шмыгаль

Украина сейчас готова к любым вызовам. Даже в случае остановки помощи от США наша страна будет себя защищать.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Шмыгаль заявил, что наша страна готова к любым вызовам, даже если поддержка со стороны США будет сокращена или временно приостановлена.

По его словам, за три года войны Украина сталкивалась с различными ситуациями, в том числе и задержками в поставках вооружения, но всегда находила способы продолжать борьбу.

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У нас нет выбора - мы должны себя защищать. Эта защита не предусматривает возможности отдохнуть. Мы должны быть полностью подготовленными и обеспечивать ВСУ всем необходимым, несмотря на любые обстоятельства", - подчеркнул Шмыгаль.

Он также подчеркнул, что правительство имеет необходимые инструменты для удержания ситуации на фронте, но эти механизмы не подлежат разглашению.

В то же время, по словам Шмыгаля, Украина будет настойчиво продолжать сотрудничество с европейскими партнерами, странами G7 и США, чтобы обеспечить стабильную поддержку и усилить устойчивость обороны.

"Чтобы Украина была крепкой, обеспеченной всем необходимым и выстояла, выжила, освободила свои территории вплоть до подписания мирного соглашения, которое принесет справедливый мир", - отметил Шмыгаль.

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Приостановление помощи США

Утром 4 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился поставить на паузу всю американскую военную помощь Украине, чтобы заставить Киев продемонстрировать "добросовестную преданность" миру.

Один из американских чиновников в комментарии CNN отметил, что последствия приостановления предоставления военной помощи со стороны США Украина почувствует через некоторое время. Возможно, несколько дней или недель. Однако как только запасы оружия и вооружения начнут исчерпываться, страну будут ждать серьезные последствия.

Как сообщил журналист Остап Ярыш, решение США приостановить помощь Украине прежде всего повлияет на поставку ракет к ПВО и боеприпасов к HIMARS и артиллерии.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что решение США временно приостановить военную помощь Украине означает, что Европа должна помогать Украине больше и быстрее, чем раньше, чтобы заполнить этот пробел.

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В материале The Economist говорится, что решение США о приостановлении помощи Украине приведет к большему количеству потерь и разрушений. Критическими элементами, пишет издание, являются оружие, его ремонт, ракеты к ПВО, система Starlink и, вероятно, самое важное, обмен разведданными.

Главный советник президента Литвы Гитанаса Науседы по вопросам национальной безопасности Марюс Чеснулевичюс заявил, что решение Вашингтона приостановить военную помощь Украине не стало сюрпризом. Однако Европа готовит ответ.

Впоследствии издание The Economist написало, что пока официального приказа Дональда Трампа о приостановлении военной помощи Украине нет.

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