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Новости Трамп приостановил помощь Украине
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Мы должны себя защищать и обеспечивать ВСУ всем необходимым, несмотря на любые обстоятельства, - Шмыгаль

Шмыгаль об остановке помощи США

Украина сейчас готова к любым вызовам. Даже в случае остановки помощи от США наша страна будет себя защищать.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Шмыгаль заявил, что наша страна готова к любым вызовам, даже если поддержка со стороны США будет сокращена или временно приостановлена.

По его словам, за три года войны Украина сталкивалась с различными ситуациями, в том числе и задержками в поставках вооружения, но всегда находила способы продолжать борьбу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европа должна действовать быстрее после заморозки помощи США Украине, - министр обороны Дании Поульсен

У нас нет выбора - мы должны себя защищать. Эта защита не предусматривает возможности отдохнуть. Мы должны быть полностью подготовленными и обеспечивать ВСУ всем необходимым, несмотря на любые обстоятельства", - подчеркнул Шмыгаль.

Он также подчеркнул, что правительство имеет необходимые инструменты для удержания ситуации на фронте, но эти механизмы не подлежат разглашению.

В то же время, по словам Шмыгаля, Украина будет настойчиво продолжать сотрудничество с европейскими партнерами, странами G7 и США, чтобы обеспечить стабильную поддержку и усилить устойчивость обороны.

"Чтобы Украина была крепкой, обеспеченной всем необходимым и выстояла, выжила, освободила свои территории вплоть до подписания мирного соглашения, которое принесет справедливый мир", - отметил Шмыгаль.

Также читайте: Помощь от США продолжалась по состоянию на вчера, - Шмыгаль

Приостановление помощи США

Утром 4 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился поставить на паузу всю американскую военную помощь Украине, чтобы заставить Киев продемонстрировать "добросовестную преданность" миру.

Один из американских чиновников в комментарии CNN отметил, что последствия приостановления предоставления военной помощи со стороны США Украина почувствует через некоторое время. Возможно, несколько дней или недель. Однако как только запасы оружия и вооружения начнут исчерпываться, страну будут ждать серьезные последствия.

Как сообщил журналист Остап Ярыш, решение США приостановить помощь Украине прежде всего повлияет на поставку ракет к ПВО и боеприпасов к HIMARS и артиллерии.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что решение США временно приостановить военную помощь Украине означает, что Европа должна помогать Украине больше и быстрее, чем раньше, чтобы заполнить этот пробел.

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В материале The Economist говорится, что решение США о приостановлении помощи Украине приведет к большему количеству потерь и разрушений. Критическими элементами, пишет издание, являются оружие, его ремонт, ракеты к ПВО, система Starlink и, вероятно, самое важное, обмен разведданными.

Главный советник президента Литвы Гитанаса Науседы по вопросам национальной безопасности Марюс Чеснулевичюс заявил, что решение Вашингтона приостановить военную помощь Украине не стало сюрпризом. Однако Европа готовит ответ.

Впоследствии издание The Economist написало, что пока официального приказа Дональда Трампа о приостановлении военной помощи Украине нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Великобритания относительно остановки помощи США: Правительство остается "абсолютно преданным" обеспечению мира в Украине

Автор: 

помощь (7773) США (26489) Шмыгаль Денис (2677)


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Топ комментарии
+20
Захестіть Україну від себе,потвори ригозелені,захищальщики херові.
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04.03.2025 14:16
+15
Як гучно сказано... Мов здоровецькою дупою в калюжу перднув..... Відосіків побільше б і точно переможемо....
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04.03.2025 14:17
+14
Дешевий пафос який дорого обходиться країні.
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04.03.2025 14:23
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Захестіть Україну від себе,потвори ригозелені,захищальщики херові.
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04.03.2025 14:16 Ответить
Вже бачили як ці потвори захищали Україну в Стамбулі.
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04.03.2025 14:22 Ответить
Нелох черговий раз підставив українців і за нього було і буде ще багато горя
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04.03.2025 14:47 Ответить
а їхній "інструмент""
це людолови!!! і життя тих кого вже піймали!!!!
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04.03.2025 14:52 Ответить
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04.03.2025 14:54 Ответить
Де " кольчуги"???? Це вивільнить кошти на закордонні рлс.
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04.03.2025 14:17 Ответить
Як гучно сказано... Мов здоровецькою дупою в калюжу перднув..... Відосіків побільше б і точно переможемо....
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04.03.2025 14:17 Ответить
Мені до вподоби цей спокій.
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04.03.2025 14:17 Ответить
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04.03.2025 14:18 Ответить
Ты защити народ Украины от роста цен или обеспечь всем такую зарплату и пенсию как у тебя и тебе подобным, хватит уже сказки людям рассказывать.
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04.03.2025 14:18 Ответить
Промова як завжди потужна , але слова і діла розходяться
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04.03.2025 14:18 Ответить
Ви вже забезпечили мінами, дегроти зелені. Оборонзамовлення виконане на скільки процентів? 50? Чи 40? Мільон дронів та гігават до кінця року вже був.
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04.03.2025 14:19 Ответить
Знову щось напотужнічав
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04.03.2025 14:19 Ответить
Не треба нам перемир'я і передишки, треба й далі сточувати людський ресурс в обороні і на курщінє, відіб'ємося бракованими мінами і ракетами з потужних відосиків недочерчілля!
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04.03.2025 14:19 Ответить
Сидів, отой шмигаль, під єрмаком смирно і тихо, згідно Регламенту КМУ, аж тут про гроші з офшорів, зеленського з оточенням, вспомнив!!
Ось йолопа, і понесло!
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04.03.2025 14:22 Ответить
де петріот брать?
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04.03.2025 14:22 Ответить
В магазині "Яйце по 17".
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04.03.2025 14:26 Ответить
Дешевий пафос який дорого обходиться країні.
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04.03.2025 14:23 Ответить
Україна наразі готова до будь-яких викликів

Чесно?
Чесно-чесно???
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04.03.2025 14:25 Ответить
зуб дає..порошенківський
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04.03.2025 14:28 Ответить
Шмигаль голос подав! Цікаво,цікаво!
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04.03.2025 14:25 Ответить
шмигло..я дам Вам лопату Кулеби ..повзіть в окопи - захищайте , гниди
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04.03.2025 14:27 Ответить
Кулеба вже взяв і поліз, .. в Америку.
На якій підставі покинув Україну цей 43 річний чувачОк?
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04.03.2025 14:33 Ответить
Так саме тому КМ планує закупити рашиський металобрухт в Болгарії на понад 600 мільйонів доларів ,чи на часі було в два рази збільшити витрати на прокуратуру ,а зарпллати і пенсії під час війни в сотні тисяч гривень ,це коли на фронті не вистачає самого необхідного ,дуже цинічно.
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04.03.2025 14:28 Ответить
Я так понимаю, Верховная Рада и КабМин на ближайших заседаниях постановят сократить себе зарплату и прочие выплаты
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04.03.2025 14:29 Ответить
беріть вище - вони добровольцями на нуль без виплат
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04.03.2025 14:32 Ответить
Маємо себе захищати і забезпечувати ЗСУ всім необхідним, незважаючи на будь-які обставини, - цей захист України і забезпечення ЗСУ добре видно по грабежі держави "зеленими слугами" і прискореній здачі українських територій з приходом єрмакового "сирого"
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04.03.2025 14:37 Ответить
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04.03.2025 14:42 Ответить
"Припиняємо красти",як виглядає,не входить до "набору інструментів"!
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04.03.2025 14:45 Ответить
Мабуть посадити Пороха ... один з кроків.?. Вгадав? Потім вбити Пороха, а потім закопати Пороха.. Глядіть зебільо щоб не довелося потім відкопувати Пороха як ту стюардесу.. Наскільки я був стриманим в критиці Зе-буінів протягом 3 років але в останні кілька тижнів ця кодла профвнів дістали і мене...
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04.03.2025 14:52 Ответить
Навіщо тоді торкатися цієї теми, або щось казати треба
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04.03.2025 14:53 Ответить
Інструменти для утримання ситуації на фронті:
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04.03.2025 14:54 Ответить
Не треба до мене дипломатію Зельонського застосовувати, я ж не Трамп
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04.03.2025 15:05 Ответить
Должны себя защищать и обеспечивать ВСУ всем необходимым, несмотря на любые обстоятельства, - Шмыгаль Источник: https://censor.net/ru/n3539151
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А може все розмінувати, заборонити стріляти, розвести війська? А у травні, як завжди, шашлики! І де " Трамп, чому ми досі не в НАТО?", "нам усі повинні гроші і зброю", а ми будемо далі будувати дороги?
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04.03.2025 15:03 Ответить
Так, Українського Уряду єдності, так і немає упродовж 3 років, є якась мінлива та без звітів, група осіб з круговою порукою, що прикривається нікчемним регламентом КМУ!! Так вони і далі, геморой Українцям насиджують!!! Доречі, так і не розмежовані повноваження міністра КМУ з Держсекретарем КМУ, а ні в мирний час, а тим більше, в Особливий період! Від слова, зовсім!
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04.03.2025 15:05 Ответить
Сором, коли держава виділяє на МОУ 500 млрд.грн., така величезна сума, а волонтери збирають кошти для армії. Купляючи дрони, броніки, одяг,харчі.....
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04.03.2025 16:58 Ответить
 
 