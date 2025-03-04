Европа должна действовать быстрее после заморозки помощи США Украине, - министр обороны Дании Поульсен

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен отметил, что приостановление военной помощи США Украине является очень серьезной ситуацией, которая требует от Европы немедленных действий для поддержки Украины.

Об этом сообщает TV2, информирует Цензор.НЕТ.

"Это очень серьезная ситуация, то, что, как сообщается, должно произойти с американской стороны, - это прекращение любой поддержки Украины", - отметил Поульсен.

Министр подчеркнул важность сильной международной поддержки для Украины и призвал Европу действовать гораздо быстрее. Он выразил свое глубокое беспокойство относительно действий США, которые могут поставить Украину в трудное положение, когда необходима максимальная поддержка.

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"От Европы требуется гораздо большая скорость, и мы должны принять решение в Европе в ближайшие несколько дней о выделении дополнительных миллиардов евро на украинскую оборонную промышленность для пожертвований в Украине", - подчеркнул министр.

Поульсен также отметил, что эта ситуация не должна повлиять на отношения между Данией и США, но выразил несогласие с решением США.

Приостановление помощи США

Утром 4 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился поставить на паузу всю американскую военную помощь Украине, чтобы заставить Киев продемонстрировать "добросовестную преданность" миру.

Один из американских чиновников в комментарии CNN отметил, что последствия приостановления предоставления военной помощи со стороны США Украина почувствует через некоторое время. Возможно, несколько дней или недель. Однако как только запасы оружия и вооружения начнут исчерпываться, страну будут ждать серьезные последствия.

Как сообщил журналист Остап Ярыш, решение США приостановить помощь Украине прежде всего повлияет на поставку ракет к ПВО и боеприпасов к HIMARS и артиллерии.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что решение США временно приостановить военную помощь Украине означает, что Европа должна помогать Украине больше и быстрее, чем раньше, чтобы заполнить этот пробел.

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В материале The Economist говорится, что решение США о приостановлении помощи Украине приведет к большему количеству потерь и разрушений. Критическими элементами, пишет издание, являются оружие, его ремонт, ракеты к ПВО, система Starlink и, вероятно, самое важное, обмен разведданными.

Главный советник президента Литвы Гитанаса Науседы по вопросам национальной безопасности Марюс Чеснулевичюс заявил, что решение Вашингтона приостановить военную помощь Украине не стало сюрпризом. Однако Европа готовит ответ.

Впоследствии издание The Economist написало, что пока официального приказа Дональда Трампа о приостановлении военной помощи Украине нет.

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