РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12116 посетителей онлайн
Новости Трамп приостановил помощь Украине
892 10

Европа должна действовать быстрее после заморозки помощи США Украине, - министр обороны Дании Поульсен

поульсен,лунд,троэльс

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен отметил, что приостановление военной помощи США Украине является очень серьезной ситуацией, которая требует от Европы немедленных действий для поддержки Украины.

Об этом сообщает TV2, информирует Цензор.НЕТ.

"Это очень серьезная ситуация, то, что, как сообщается, должно произойти с американской стороны, - это прекращение любой поддержки Украины", - отметил Поульсен.

Министр подчеркнул важность сильной международной поддержки для Украины и призвал Европу действовать гораздо быстрее. Он выразил свое глубокое беспокойство относительно действий США, которые могут поставить Украину в трудное положение, когда необходима максимальная поддержка.

Читайте также: Трамп приостановил помощь Украине из-за заявления Зеленского о продолжительности войны, - WSJ

"От Европы требуется гораздо большая скорость, и мы должны принять решение в Европе в ближайшие несколько дней о выделении дополнительных миллиардов евро на украинскую оборонную промышленность для пожертвований в Украине", - подчеркнул министр.

Поульсен также отметил, что эта ситуация не должна повлиять на отношения между Данией и США, но выразил несогласие с решением США.

Приостановление помощи США

Утром 4 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился поставить на паузу всю американскую военную помощь Украине, чтобы заставить Киев продемонстрировать "добросовестную преданность" миру.

Один из американских чиновников в комментарии CNN отметил, что последствия приостановления предоставления военной помощи со стороны США Украина почувствует через некоторое время. Возможно, несколько дней или недель. Однако как только запасы оружия и вооружения начнут исчерпываться, страну будут ждать серьезные последствия.

Как сообщил журналист Остап Ярыш, решение США приостановить помощь Украине прежде всего повлияет на поставку ракет к ПВО и боеприпасов к HIMARS и артиллерии.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что решение США временно приостановить военную помощь Украине означает, что Европа должна помогать Украине больше и быстрее, чем раньше, чтобы заполнить этот пробел.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Решение США об остановке помощи Украине лишь отдалит мир, - французский министр Хаддад

В материале The Economist говорится, что решение США о приостановлении помощи Украине приведет к большему количеству потерь и разрушений. Критическими элементами, пишет издание, являются оружие, его ремонт, ракеты к ПВО, система Starlink и, вероятно, самое важное, обмен разведданными.

Главный советник президента Литвы Гитанаса Науседы по вопросам национальной безопасности Марюс Чеснулевичюс заявил, что решение Вашингтона приостановить военную помощь Украине не стало сюрпризом. Однако Европа готовит ответ.

Впоследствии издание The Economist написало, что пока официального приказа Дональда Трампа о приостановлении военной помощи Украине нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Великобритания относительно остановки помощи США: Правительство остается "абсолютно преданным" обеспечению мира в Украине

Автор: 

Дания (581) Европа (1841) США (26489)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
Європа повинна діяти швидше

Як - ще швидше???
показать весь комментарий
04.03.2025 13:57
+4
Європа почне метушитися коли зрозуміє що "зашморг Трампа" накинуто не лише на шию України а й на її власну і Трамп не роздумуватиме його затягнути! Аби це розуміння не прийшло надто пізно й метушіння не виявилось агонією!
показать весь комментарий
04.03.2025 14:09
+2
А с Орбаном что?
показать весь комментарий
04.03.2025 14:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та так.... , бо Гренландія вже не горами...
показать весь комментарий
04.03.2025 13:57 Ответить
Європа повинна діяти швидше

Як - ще швидше???
показать весь комментарий
04.03.2025 13:57 Ответить
А с Орбаном что?
показать весь комментарий
04.03.2025 14:03 Ответить
Я вже зрозуміла їх тактику. Усю каденцію Трампа генерувати : "Європа повинна!", і чекати, коли прийдуть деми і знову засунуть їх у теплу ванну. От і все.
показать весь комментарий
04.03.2025 14:08 Ответить
Європа почне метушитися коли зрозуміє що "зашморг Трампа" накинуто не лише на шию України а й на її власну і Трамп не роздумуватиме його затягнути! Аби це розуміння не прийшло надто пізно й метушіння не виявилось агонією!
показать весь комментарий
04.03.2025 14:09 Ответить
Європа вже давно зрозуміла що таке США і її діяльність.Тому і проект побудови ЄС з'явився в кінці 70х.Потім появився ЄС,а на початок нульових євро.Це дало великий повштох до стрібкого роста економік окремих держав в ЄС. А ось такого явища сам ЄС не очікував і вплив США знижився.
У ЄС з'явилося перепроізводства товару і вони в ці роки зробили дві значні великі помилки.1) технології і прізводство віддали Китаю.2)Шалена корупційна торговля з рф.Це стало допомогою Китаю та рф стати конкурентами до США для придбання сверх прибилі.
США знову почала тиснути політично на ЄС.У них для цього був інструментарій в вигляді як головного спонсора усіх всесвітніх інститутів
.А головним товаром у США став барель нафти,який конвертитується в долар.ЄС змушена була пійти на політичні поступки до США,щоб утримати спроможність євро.
Но короткозорість політики США привила до потужнього конкурента - Китая.Китай.США,рф мають однакове бачення до економіки.Но шлях Китая і рф схож,а ось США різний.Їм заважає демократичний устрій.Вони завжди робили і роблять помилки іспробував всі можливі інші.Трамп - це очередне невігластво США яке живе без ціностей з амереканською мрією. І Європа це розуміє і засуджує США,Всесвітня економіка має розвиток тільки леше через товарообмін,а не розрив стасенків,чи запрети.Що на жаль роблять Китай,рф та США.
,Но життя ніколи не закінчиться на гегемонії цих держав.
показать весь комментарий
04.03.2025 16:00 Ответить
Все буде добре і не потрібно переживати за Європу ,
яка нам допомагала не менше від США і буде допомагати !
А Орбана ( кремлівського холуя) потрібно гнати із Європи ,
яка фінансує його країну !!
показать весь комментарий
04.03.2025 14:15 Ответить
Що, ще швидше?!
показать весь комментарий
04.03.2025 14:32 Ответить
Так , швидше будуть надходити Україні поставки зброї ,
але вже видно , що кацапам це не до вподоби !
показать весь комментарий
04.03.2025 14:44 Ответить
Этот план на приостановку поставок должен был быть еще вчера. Теперь посмотрим как ваши потужные заявы будут корелировать с вашими действиями
показать весь комментарий
04.03.2025 15:05 Ответить
 
 