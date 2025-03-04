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Новости Трамп приостановил помощь Украине
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Помощь от США продолжалась по состоянию на вчера, - Шмыгаль

Шмыгаль о приостановлении помощи от США

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что по состоянию на вчера помощь от США продолжала поступать в Украину.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Помощь от США продолжается и вся помощь, которая была расписана пакетами при прошлой администрации президента США, поступала Украине. По состоянию на вчерашний вечер у меня нет информации о том, что что-то было остановлено. Все пакеты шли, и по состоянию на вчерашний вечер мы всю помощь получали.

По состоянию на утро я еще не согласовывал с министром обороны, были ли какие-то изменения. Если были, я уверен, он бы сообщил. Я бы об этом знал и вас проинформировал", - сказал он.

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Приостановление помощи США

Утром 4 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился поставить на паузу всю американскую военную помощь Украине, чтобы заставить Киев продемонстрировать "добросовестную преданность" миру.

Один из американских чиновников в комментарии CNN отметил, что последствия приостановления предоставления военной помощи со стороны США Украина почувствует через некоторое время. Возможно, несколько дней или недель. Однако как только запасы оружия и вооружения начнут исчерпываться, страну будут ждать серьезные последствия.

Как сообщил журналист Остап Ярыш, решение США приостановить помощь Украине прежде всего повлияет на поставку ракет к ПВО и боеприпасов к HIMARS и артиллерии.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что решение США временно приостановить военную помощь Украине означает, что Европа должна помогать Украине больше и быстрее, чем раньше, чтобы заполнить этот пробел.

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В материале The Economist говорится, что решение США о приостановлении помощи Украине приведет к большему количеству потерь и разрушений. Критическими элементами, пишет издание, являются оружие, его ремонт, ракеты к ПВО, система Starlink и, вероятно, самое важное, обмен разведданными.

Главный советник президента Литвы Гитанаса Науседы по вопросам национальной безопасности Марюс Чеснулевичюс заявил, что решение Вашингтона приостановить военную помощь Украине не стало сюрпризом. Однако Европа готовит ответ.

Впоследствии издание The Economist написало, что пока официального приказа Дональда Трампа о приостановлении военной помощи Украине нет.

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Автор: 

помощь (7773) США (26489) Шмыгаль Денис (2677)


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Топ комментарии
+5
Зе не обісрався,Зе не обісрався,Зе не обісрався .
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04.03.2025 13:37
+4
Лідор відпочиває,рейтинги поперли вверх,ще подяка за поїздку до Америки,у нього все чудово
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04.03.2025 13:47
+3
А станом на сьогодні на 3.30 вже ні.
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04.03.2025 13:37
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Плюс-мінус доба. Якщо таки зупинить буде важко. Ми це вже проходили.
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04.03.2025 13:37 Ответить
А станом на сьогодні на 3.30 вже ні.
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04.03.2025 13:37 Ответить
Зе не обісрався,Зе не обісрався,Зе не обісрався .
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04.03.2025 13:37 Ответить
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04.03.2025 13:39 Ответить
Шмигаль "окуня рубає".
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04.03.2025 13:43 Ответить
Забагато шмигаля. Де лідор ? Синці на сраці заліковує?
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04.03.2025 13:44 Ответить
Лідор відпочиває,рейтинги поперли вверх,ще подяка за поїздку до Америки,у нього все чудово
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04.03.2025 13:47 Ответить
лідор пакує манатки
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04.03.2025 13:48 Ответить
Оце так полегшення
Може краще зайнятися справами і складати план "Б"?
Коли ви подорослішаєте?
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04.03.2025 13:48 Ответить
В іншій країні криворагульному самодуру вже винесли б імпічмент за держзраду після бикування в Білому Домі, але в нас вилизували йому дупу та висералися на Трампа. То ж хай тепер дупа Гундоса вам зброю надає.
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04.03.2025 14:01 Ответить
Що ж ви так нагло брешете? Тільки що по польському телебаченню TVN-24 було сказано що вся допомога зі Штатів яка йшла через хаб Ясьонка Жешув зупинена!!!
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04.03.2025 14:25 Ответить
 
 