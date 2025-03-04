Шмыгаль о помощи США: Сегодня эта поддержка есть в Украине, она продолжается

Поддержка США пока продолжается и Украина надеется на ее продолжение и в будущем.

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль на брифинге в Киеве 4 марта, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня эта поддержка есть в Украине, она продолжается", - сказал премьер.

По словам Шмыгаля, относительно дискуссий о возможности прекращения военной поддержки США, Украина "абсолютно спокойно всеми имеющимися и доступными дипломатическими каналами будет продолжать спокойную работу" с США, с Конгрессом и Администрацией президента Дональда Трампа для того, чтобы Украина и США продолжили борьбу за справедливый, длительный, стабильный мир в Украине.

"Сегодня Украина абсолютно твердо настроена продолжить сотрудничество с Соединенными Штатами Америки и уверен, что поддержка от Соединенных Штатов, как от мирового лидера, одного из крупнейших наших партнеров, который нас поддерживал в течение трех лет, будет продолжаться", - добавил Шмыгаль.

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Приостановление помощи США

Утром 4 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился поставить на паузу всю американскую военную помощь Украине, чтобы заставить Киев продемонстрировать "добросовестную преданность" миру.

Один из американских чиновников в комментарии CNN отметил, что последствия приостановления предоставления военной помощи со стороны США Украина почувствует через некоторое время. Возможно, несколько дней или недель. Однако как только запасы оружия и вооружения начнут исчерпываться, страну будут ждать серьезные последствия.

Как сообщил журналист Остап Ярыш, решение США приостановить помощь Украине прежде всего повлияет на поставку ракет к ПВО и боеприпасов к HIMARS и артиллерии.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что решение США временно приостановить военную помощь Украине означает, что Европа должна помогать Украине больше и быстрее, чем раньше, чтобы заполнить этот пробел.

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В материале The Economist говорится, что решение США о приостановлении помощи Украине приведет к большему количеству потерь и разрушений. Критическими элементами, пишет издание, являются оружие, его ремонт, ракеты к ПВО, система Starlink и, вероятно, самое важное, обмен разведданными.

Главный советник президента Литвы Гитанаса Науседы по вопросам национальной безопасности Марюс Чеснулевичюс заявил, что решение Вашингтона приостановить военную помощь Украине не стало сюрпризом. Однако Европа готовит ответ.

Впоследствии издание The Economist написало, что пока официального приказа Дональда Трампа о приостановлении военной помощи Украине нет.

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