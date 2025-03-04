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Новости Трамп приостановил помощь Украине
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Шмыгаль о помощи США: Сегодня эта поддержка есть в Украине, она продолжается

Шмыгаль о помощи США

Поддержка США пока продолжается и Украина надеется на ее продолжение и в будущем.

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль на брифинге в Киеве 4 марта, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня эта поддержка есть в Украине, она продолжается", - сказал премьер.

По словам Шмыгаля, относительно дискуссий о возможности прекращения военной поддержки США, Украина "абсолютно спокойно всеми имеющимися и доступными дипломатическими каналами будет продолжать спокойную работу" с США, с Конгрессом и Администрацией президента Дональда Трампа для того, чтобы Украина и США продолжили борьбу за справедливый, длительный, стабильный мир в Украине.

"Сегодня Украина абсолютно твердо настроена продолжить сотрудничество с Соединенными Штатами Америки и уверен, что поддержка от Соединенных Штатов, как от мирового лидера, одного из крупнейших наших партнеров, который нас поддерживал в течение трех лет, будет продолжаться", - добавил Шмыгаль.

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Приостановление помощи США

Утром 4 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился поставить на паузу всю американскую военную помощь Украине, чтобы заставить Киев продемонстрировать "добросовестную преданность" миру.

Один из американских чиновников в комментарии CNN отметил, что последствия приостановления предоставления военной помощи со стороны США Украина почувствует через некоторое время. Возможно, несколько дней или недель. Однако как только запасы оружия и вооружения начнут исчерпываться, страну будут ждать серьезные последствия.

Как сообщил журналист Остап Ярыш, решение США приостановить помощь Украине прежде всего повлияет на поставку ракет к ПВО и боеприпасов к HIMARS и артиллерии.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что решение США временно приостановить военную помощь Украине означает, что Европа должна помогать Украине больше и быстрее, чем раньше, чтобы заполнить этот пробел.

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В материале The Economist говорится, что решение США о приостановлении помощи Украине приведет к большему количеству потерь и разрушений. Критическими элементами, пишет издание, являются оружие, его ремонт, ракеты к ПВО, система Starlink и, вероятно, самое важное, обмен разведданными.

Главный советник президента Литвы Гитанаса Науседы по вопросам национальной безопасности Марюс Чеснулевичюс заявил, что решение Вашингтона приостановить военную помощь Украине не стало сюрпризом. Однако Европа готовит ответ.

Впоследствии издание The Economist написало, что пока официального приказа Дональда Трампа о приостановлении военной помощи Украине нет.

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Автор: 

помощь (7773) США (26489) Шмыгаль Денис (2677)


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Топ комментарии
+3
Багато століть загін, відомий як 95 Корпус Зелених Кіздунів, стояв на варті миру і справедливості, захищаючи як Всесвіт, так і Землю. Завдяки особливим кільцям отриманим в місці сили Трускавці, вони оволоділи надздібностями і величезною силою. Однак, цього разу через підступності лиходія Пуйла, який вирішив порушити світовий баланс, супергероям потрібні надлюдські можливості, якими вони не володіють. Треба знайти претендента.

І ВОНИ ЗНАЙШЛИ ! ...Зустрічаєм !

Ухілес - Бог Потужності


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04.03.2025 13:45
+2
Федя, несіте дічь !! ))) (с) ( і шмигло несе "дічь")

ахметовське шмигло в ролі ідеального зельоного холуя ))

майже як герой з комікса "Зелений ліхтар" ..тільки тут "Зелений кіздьож"
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04.03.2025 13:37
+2
Наши пограничные отчеты подтверждают, что помощь США для Украины приостановлена, - премьер-министр Польши Туск

"Решение было принято без обсуждения и консультаций с НАТО или группой Рамштайн".
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04.03.2025 13:57
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Єдність-найсильніша зброя Українського Народу.Як у цьому,старому відео з 2022 рокуhttps://youtu.be/fhIS8Nq9Ikg
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04.03.2025 13:33 Ответить
"Щось не спрацювало? Зараз виправимо!"- Щиро ваш Доні
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04.03.2025 13:34 Ответить
Так, сьогодні ще є в ЗСУ американська зброя та БК; але ж ти падло, брешеш, що буде вона завтра! Не буде!
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04.03.2025 13:36 Ответить
"Наші прикордонні звіти підтверджують, що допомога США Україні призупинена, - прем'єр-міністр Польщі Туск. МЗС Польщі заявляє, що США вирішили припинити військову допомогу Україні без узгодження з НАТО, без обговорення з альянсом та групою Ramstein, яка координує підтримку України."
Хтось нам "свистить"...
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04.03.2025 13:58 Ответить
Федя, несіте дічь !! ))) (с) ( і шмигло несе "дічь")

ахметовське шмигло в ролі ідеального зельоного холуя ))

майже як герой з комікса "Зелений ліхтар" ..тільки тут "Зелений кіздьож"
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04.03.2025 13:37 Ответить
Ти шо дебіл бл, чи своїх свідків сватів геть за дегенератів вважаєш? Трампакс і його сучки офіційно про це заявили. Яке бл " буде продовжуватись" рахіта ти кусок?
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04.03.2025 13:38 Ответить
Не заважайте шмигалю потужнічать.
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04.03.2025 13:41 Ответить
А де можна подивитися офіційну заяву? Поки що читав тільки про заяву неназваного чиновника Голосу Америки.
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04.03.2025 13:46 Ответить
Багато століть загін, відомий як 95 Корпус Зелених Кіздунів, стояв на варті миру і справедливості, захищаючи як Всесвіт, так і Землю. Завдяки особливим кільцям отриманим в місці сили Трускавці, вони оволоділи надздібностями і величезною силою. Однак, цього разу через підступності лиходія Пуйла, який вирішив порушити світовий баланс, супергероям потрібні надлюдські можливості, якими вони не володіють. Треба знайти претендента.

І ВОНИ ЗНАЙШЛИ ! ...Зустрічаєм !

Ухілес - Бог Потужності


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04.03.2025 13:45 Ответить
Наши пограничные отчеты подтверждают, что помощь США для Украины приостановлена, - премьер-министр Польши Туск

"Решение было принято без обсуждения и консультаций с НАТО или группой Рамштайн".
показать весь комментарий
04.03.2025 13:57 Ответить
 
 