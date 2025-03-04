Мы не можем обсуждать территориальные потери Украины, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина не может обсуждать территориальные потери.

Об этом глава правительства заявил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы не обсуждаем и не можем обсуждать территориальные потери Украины. Мы можем вести разговоры о мирном плане, который будет включать какую-то пошаговость", - подчеркнул премьер.

Напомним, советник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц считает, что ради соглашения о мире России "придется согласиться" на гарантии безопасности Украины от Европы, а Киеву - пойти "на территориальные уступки" РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не признает оккупированные Россией территории российскими.

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