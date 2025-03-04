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Новости Территориальные уступки
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Мы не можем обсуждать территориальные потери Украины, - Шмыгаль

Шмыгаль о территориальных потерях Украины

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина не может обсуждать территориальные потери.

Об этом глава правительства заявил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы не обсуждаем и не можем обсуждать территориальные потери Украины. Мы можем вести разговоры о мирном плане, который будет включать какую-то пошаговость", - подчеркнул премьер.

Напомним, советник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц считает, что ради соглашения о мире России "придется согласиться" на гарантии безопасности Украины от Европы, а Киеву - пойти "на территориальные уступки" РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не признает оккупированные Россией территории российскими.

Читайте: Передача территорий России - это не мир, а вынужденная капитуляция, - Зеленский

Автор: 

территориальная целостность (211) Шмыгаль Денис (2677)


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Топ комментарии
+7
То припиніть красти. На ЗСУ більше залишиться.
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04.03.2025 13:28
+4
Щоб не обговорювати територіальні втрати- не треба було їх втрачати...
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04.03.2025 13:31
+2
Правильно,зачем обговаривать,когда можно молча сдавать,сдавать и сдавать.
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04.03.2025 13:30
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04.03.2025 13:28 Ответить
То припиніть красти. На ЗСУ більше залишиться.
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04.03.2025 13:28 Ответить
Правильно,зачем обговаривать,когда можно молча сдавать,сдавать и сдавать.
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04.03.2025 13:30 Ответить
Щоб не обговорювати територіальні втрати- не треба було їх втрачати...
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04.03.2025 13:31 Ответить
Здавати!!
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04.03.2025 13:36 Ответить
А можна ще й продати...
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04.03.2025 13:39 Ответить
Немитаяросія йди за корабльом
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04.03.2025 13:39 Ответить
І біля якого купа радників, які розказують що казино обов'язково має заплатити, треба грати ще.
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04.03.2025 13:43 Ответить
народ, оцей Дефіцит Потужності - це один з тих курв, які тут на сайті минулого року особливо ревностно топив за агента ***** "Краснова"
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04.03.2025 13:55 Ответить
Та там і по нікові вже все зрозуміло !!
Як тільки у ньому є слово - потужність , так і знай що то один з тих довбодятлів , олєшківських і шарієвських ботів , які у соцмережах на аватарки собі чіпляють для форсу - північнокорейські прапорці .
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04.03.2025 14:11 Ответить
А не треба було території здавати ***** в 22 році. Ви самі це зробили, гниди зелені, з вашим криворагульним дегенератом.
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04.03.2025 14:05 Ответить
 
 