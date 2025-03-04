Венгрия выступила против включения Украины в итоговое заявление саммита ЕС, - представитель венгерского правительства Ковач

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поддержал инициативу премьер-министра Виктора Орбана об исключении упоминаний об Украине из итогового заявления саммита ЕС.

Об этом сообщил представитель венгерского правительства Золтан Ковач, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Ковача, накануне саммита ЕС на этой неделе Сийярто отметил разногласия между странами, которые выступают "за мир и за войну".

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"Министр (Сийярто - ред.) поддержал предложение премьер-министра Орбана исключить любые выводы по Украине из итогового заявления саммита, утверждая, что вынужденный консенсус лишь углубит разногласия", - написал Ковач.

Сийярто также выразил недовольство санкционной политикой ЕС, в частности - в отношении российских граждан. Он отметил, что Брюссель уже нарушил две из четырех гарантий, предоставленных Венгрии относительно ее энергетической безопасности, и обратился за разъяснениями к главе внешнеполитического ведомства ЕС перед принятием решения о продлении санкций, которое должно быть принято до 10 марта.

Кроме этого, венгерский министр подтвердил активный диалог между Вашингтоном и Будапештом. Он отметил, что Орбан недавно разговаривал с Дональдом Трампом, а на этой неделе запланированы новые контакты на высоком уровне. Основной темой переговоров стала война в Украине.

Сийярто заявил, что Венгрия поддерживает мирные инициативы Трампа, назвав соглашение между США и Россией "единственным жизнеспособным путем к миру". Он также раскритиковал европейских лидеров, которые, по его мнению, пытаются блокировать эти усилия.

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