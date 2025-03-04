РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11781 посетитель онлайн
Новости Специальный саммит ЕС 6 марта
2 221 21

Венгрия выступила против включения Украины в итоговое заявление саммита ЕС, - представитель венгерского правительства Ковач

ковач,золтан

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поддержал инициативу премьер-министра Виктора Орбана об исключении упоминаний об Украине из итогового заявления саммита ЕС.

Об этом сообщил представитель венгерского правительства Золтан Ковач, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Ковача, накануне саммита ЕС на этой неделе Сийярто отметил разногласия между странами, которые выступают "за мир и за войну".

Также читайте: Глава МИД Венгрии Сийярто отправился в США: встретится с Рубио

"Министр (Сийярто - ред.) поддержал предложение премьер-министра Орбана исключить любые выводы по Украине из итогового заявления саммита, утверждая, что вынужденный консенсус лишь углубит разногласия", - написал Ковач.

Сийярто также выразил недовольство санкционной политикой ЕС, в частности - в отношении российских граждан. Он отметил, что Брюссель уже нарушил две из четырех гарантий, предоставленных Венгрии относительно ее энергетической безопасности, и обратился за разъяснениями к главе внешнеполитического ведомства ЕС перед принятием решения о продлении санкций, которое должно быть принято до 10 марта.

Кроме этого, венгерский министр подтвердил активный диалог между Вашингтоном и Будапештом. Он отметил, что Орбан недавно разговаривал с Дональдом Трампом, а на этой неделе запланированы новые контакты на высоком уровне. Основной темой переговоров стала война в Украине.

Сийярто заявил, что Венгрия поддерживает мирные инициативы Трампа, назвав соглашение между США и Россией "единственным жизнеспособным путем к миру". Он также раскритиковал европейских лидеров, которые, по его мнению, пытаются блокировать эти усилия.

Также читайте: Венгрия не поддержит продление санкций против РФ и Беларуси, - Сийярто

Автор: 

Венгрия (1935) Евросоюз (17082) Сийярто Петер (320)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+13
Вони , що там всі орбани 🤬
показать весь комментарий
04.03.2025 16:53
+13
Та що з тими мадярами не так. Наче люди а придивишся худоба.
показать весь комментарий
04.03.2025 16:54
+10
Шлюха вона і є шлюха, хто платить той її і має ЄС треба щось з такими робити, бо прийде час вона і йому встромить ніж у спину
показать весь комментарий
04.03.2025 16:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вони , що там всі орбани 🤬
показать весь комментарий
04.03.2025 16:53 Ответить
А також орбаненки, орбанюки і орбанятка
показать весь комментарий
04.03.2025 17:33 Ответить
Угорський народний https://www.youtube.com/watch?v=yxR-ejxOZVA танець.
показать весь комментарий
04.03.2025 17:45 Ответить
Та що з тими мадярами не так. Наче люди а придивишся худоба.
показать весь комментарий
04.03.2025 16:54 Ответить
Бо вони виходці з козломордії. Мадьяри це кочівники, які вийшли з південного уралу та поволжжя в свої часи. Кочуючи дійшли до Болгарії де їм дали піНдюлєй, тоді вони пішли до Карпат та корінне населення де зараз ******* угорщина вигнали в гори. Тепер цих людей ми називаємо гуцулами.
показать весь комментарий
04.03.2025 16:59 Ответить
Європа поки що нарощує зуби. Не спішіть… дайте час. Скоро Орбан піде до кобзона.
показать весь комментарий
04.03.2025 16:57 Ответить
Так вже в нас нема того часу щоб чекати. Потрібні швидкі рішення ЕС
показать весь комментарий
04.03.2025 17:02 Ответить
С@ка, як же цього орбана багато!!!
показать весь комментарий
04.03.2025 16:57 Ответить
Шлюха вона і є шлюха, хто платить той її і має ЄС треба щось з такими робити, бо прийде час вона і йому встромить ніж у спину
показать весь комментарий
04.03.2025 16:58 Ответить
Сильно іх торкнуло
показать весь комментарий
04.03.2025 16:58 Ответить
Ще циганчат замурзаних не спитали, марш до табору, свинота, і дайте їм, хто ближче, добрячого копняка-підсрачника та шмат господарського мила, - щоб п'ятака добряче вимило, перш ніж пхати рило межи люди🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
показать весь комментарий
04.03.2025 16:59 Ответить
Мирні ініциативи трампа путіна, цевідхід Закарпаття угорщині...
показать весь комментарий
04.03.2025 17:00 Ответить
Так що політику Европи зараз і надалі буде визначати якась вшива країна куплена пукіним на корню? Це що за союз , в якій країна з населенням у 9.5 мільйонів буде блокувати рішення решти країн десь у 430 мільйонів. Це просто жах.
показать весь комментарий
04.03.2025 17:00 Ответить
І? Управи на це немає?
показать весь комментарий
04.03.2025 17:02 Ответить
ГНИДИ!!!!
показать весь комментарий
04.03.2025 17:21 Ответить
що це за система така, в якій де факто Орбан керує усім?
показать весь комментарий
04.03.2025 17:32 Ответить
показать весь комментарий
04.03.2025 17:42 Ответить
Европе нужно немедленно решать вопрос с венгрией и со словакией, достаточно только убрать из Устава ЕС право вето и эти два урода сдуются навсегда, неужели на это нужно так много ума?
показать весь комментарий
04.03.2025 18:02 Ответить
дайте йому банан
показать весь комментарий
04.03.2025 19:33 Ответить
 
 