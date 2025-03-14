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Новости Санкции ЕС
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Евросоюз одобрил санкции в отношении почти 2400 физических и юридических лиц РФ, - фон дер Ляйен

Фон дер Ляйен о новых санкциях против РФ

Европейский Союз расширил санкции против России в связи с продолжающейся агрессией России против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.

"ЕС усиливает давление на Россию. Мы расширяем наши санкции на почти 2400 физических и юридических лиц из-за продолжающейся агрессии России против Украины", - отметила фон дер Ляйен.

В частности этим подсанкционным лицам запрещаются поездки в ЕС, а их активы будут замороженными.

"Наша решимость в поддержке Украины непоколебима", - подчеркнула президент Еврокомиссии.

Напомним, Европейский Союз согласился продлить санкции против россиян, в частности миллиардера Михаила Фридмана, несмотря на попытки Венгрии и Люксембурга добиться его исключения из списка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проект коммюнике G7: Без новых санкций против России, но есть гарантии безопасности для Украины, - Reuters

Автор: 

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Топ комментарии
+9
на всіх 140 000 000 треба схвалити
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14.03.2025 13:49
+7
А можна оптом всіх росіян закинути до списку, щоб напевно вже...
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14.03.2025 13:49
+3
Схвалив??? Ну тут або в тому списку 2400 бомжів з Урюпинська, або завтра з Орбана зірвуть піонерський галстук...
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14.03.2025 14:28
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на всіх 140 000 000 треба схвалити
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14.03.2025 13:49 Ответить
А можна оптом всіх росіян закинути до списку, щоб напевно вже...
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14.03.2025 13:49 Ответить
ехххх....
вітя вітя.
за що тобі гроші платять?
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14.03.2025 13:51 Ответить
Міша давній таваріщ Вітюші Орбана, того останній кидався як лев на ЕС. А за шашні з дуетом у нього на болотах проблеми з скрепоносцями-вимагають від х.....прищеміть гниду.
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14.03.2025 13:55 Ответить
Схвалив??? Ну тут або в тому списку 2400 бомжів з Урюпинська, або завтра з Орбана зірвуть піонерський галстук...
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14.03.2025 14:28 Ответить
Хоч якась добра новина ,хоч не впевнений що всі хто причетний до рашиського режиму і його злочинів туди потрапили.
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14.03.2025 14:33 Ответить
Ну и что это дало?если б санкции экономику подрывали.усложняя вести войну.а так..
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14.03.2025 14:34 Ответить
Динамічно і потужно! На четвертий рік війни….
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14.03.2025 14:48 Ответить
Ляен, фон дер? Може до діла, а не до слів. Рідна мати моя....
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14.03.2025 14:50 Ответить
та ви що!?

фігасобі, як потужно (на 140 млн, десь 20% працює на ВПК)

дебіли невиліковні, як і наші, нажаль...
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14.03.2025 14:55 Ответить
Не так. Треба не пускати в ЄС дружин , дітей , коханок і коханців російської "еліти". Та ще і повідомити коханку по телефону :"Маня , вас нє пустят до Паріжу і Мілану на показ мод "от-кутюр" пока ваш друг (міністр-замміністра) нє вєрньот Крим." І про тещ не забути !!!
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14.03.2025 14:56 Ответить
 
 