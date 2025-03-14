Евросоюз одобрил санкции в отношении почти 2400 физических и юридических лиц РФ, - фон дер Ляйен

Европейский Союз расширил санкции против России в связи с продолжающейся агрессией России против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.

"ЕС усиливает давление на Россию. Мы расширяем наши санкции на почти 2400 физических и юридических лиц из-за продолжающейся агрессии России против Украины", - отметила фон дер Ляйен.

В частности этим подсанкционным лицам запрещаются поездки в ЕС, а их активы будут замороженными.

"Наша решимость в поддержке Украины непоколебима", - подчеркнула президент Еврокомиссии.

Напомним, Европейский Союз согласился продлить санкции против россиян, в частности миллиардера Михаила Фридмана, несмотря на попытки Венгрии и Люксембурга добиться его исключения из списка.

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