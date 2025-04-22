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Орбан проголосовал против членства Украины в ЕС на национальной консультации в Венгрии. ФОТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял участие в национальной консультации, в рамках которой граждан опрашивают относительно поддержки членства Украины в Европейском Союзе. На бюллетене он поставил отметку в графе "против".

Об этом Орбан сообщил на своей странице в фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

Орбан выступил против вступления Украины в ЕС

"Брюссель и партия 'Тиса' поддерживают вступление Украины в ЕС. Это уничтожит венгерскую экономику. Не позволим им решать наше будущее через наши головы. Я уже проголосовал", - написал венгерский премьер.

Национальная консультация в Венгрии является формой правительственного опроса граждан по ключевым вопросам, которая не имеет юридической силы, но используется властями как аргумент в политических дискуссиях.

Напомним, что ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство проведет "национальную консультацию" относительно того, поддерживают ли венгры вступление Украины в Европейский Союз.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вступление Украины в Евросоюз "уничтожит Венгрию". Мы не позволим этого, - Орбан

Автор: 

Венгрия (1946) членство в ЕС (1016) Виктор Орбан (462)


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Топ комментарии
+25
Настійки противний підар, що це просто пипец
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22.04.2025 17:01
+22
Так звана угорщина- зайва країна в ЄС. Країна-паразит, країна - холуй кремля.
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22.04.2025 17:04
+15
У Орбана при слові "Україна" починається діарея, а при слові "Москва" активне виділення слини!
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22.04.2025 17:05
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Правила форума Совет форумчан
Настійки противний підар, що це просто пипец
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22.04.2025 17:01 Ответить
мінірашист.
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22.04.2025 17:33 Ответить
Не "угорщина", а "уйобщина" чи "муд'ярщина", не "орбан", а "*****" або "*****".
Аффтар, сідай, двійка!
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22.04.2025 17:02 Ответить
Пора бы этого агента КГБ зашкварить к бениной маме, чтобы не мутил воду недоносок.
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22.04.2025 17:04 Ответить
Так звана угорщина- зайва країна в ЄС. Країна-паразит, країна - холуй кремля.
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22.04.2025 17:04 Ответить
У Орбана при слові "Україна" починається діарея, а при слові "Москва" активне виділення слини!
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22.04.2025 17:05 Ответить
підар вітя орбан - то ти в ЄС нафуй непотрібен, диверсант **************
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22.04.2025 17:05 Ответить
Відправте Орбана на родіну, в Ханти-Мансійськ (Йомвош).
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22.04.2025 17:06 Ответить
Перекрийте їм кордон на декілька днів і газопровод Дружба. Нехай голосують далі.
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22.04.2025 17:06 Ответить
Орбан клав не це, бо його завдання це особисте збагачення
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22.04.2025 17:16 Ответить
В Трампа стреляли в Фицо стреляли,таки бог любит троицу..
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22.04.2025 17:06 Ответить
В путлера
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22.04.2025 17:09 Ответить
Такі да.
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22.04.2025 17:13 Ответить
Щось стрільба не допомогає, може на гілляку спробувати
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22.04.2025 17:14 Ответить
Там в ЕС вот прям 100% было заседание:

-"Короче, говорим Украине что берём, но нужен кто-то, кто всегда будет против, чтоб вопрос висел, долго и нудно, пока не выбьем себе лучшие условия. Итак, кто будет козлом отпущения?"
-"Орбан"
-"Да, пусть будет Орбан"
-"Внатуре"

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22.04.2025 17:07 Ответить
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22.04.2025 17:08 Ответить
Рашисты всеми способами препятствуют интеграции Украины в цивилизованный мир. Не только НАТО, но и ЕС.
Договор о корисних копалинах, на этом фоне, требует хирургической выверенности...
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22.04.2025 17:09 Ответить
Орбан - як би вам ху...ло стільки заплатив то ви теж так проголосували
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22.04.2025 17:12 Ответить
гніда
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22.04.2025 17:20 Ответить
Сонце зійшло на сході. путін - *****. Орбан проголосував проти України.
Теж мені новина.
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22.04.2025 17:20 Ответить
Та невже? Ує*ан є у*баном!
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22.04.2025 17:25 Ответить
Організаційно ЄС подібна на польський Сейм шістнадцятого століття,де кожен напівп"яний шляхтич міг крикнути "нє пазвалям!"(не дозволяю) і заблокувати будь яке рішення.Жеч Посполіта була в той час могутньою країною зі всіма шансами стати імперією але ото ідіотичне "нє пазвалям" привело що Польщу поділили між собою сусіди (причому ділили не один раз) і та шляхта,що попала під рашку десь в Сибіру не то що кричала "позвалям нє пазвалям",вона взагалі забула що є поляками...
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22.04.2025 17:27 Ответить
Оце так несподіванка! А ми ж так розраховували на позитивний результат 😂
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22.04.2025 17:40 Ответить
****** зелена підарня пішла на всі поступки мадярам, які ті вимагали, й навіть після цього вони роблять таке...
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22.04.2025 17:57 Ответить
Пока в ЕС есть орбаны и фицо, Украине там делать нечего!
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22.04.2025 18:02 Ответить
Ми це запам'ятаємо, Вітьок!
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22.04.2025 19:13 Ответить
 
 