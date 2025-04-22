Орбан проголосовал против членства Украины в ЕС на национальной консультации в Венгрии. ФОТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял участие в национальной консультации, в рамках которой граждан опрашивают относительно поддержки членства Украины в Европейском Союзе. На бюллетене он поставил отметку в графе "против".

Об этом Орбан сообщил на своей странице в фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Брюссель и партия 'Тиса' поддерживают вступление Украины в ЕС. Это уничтожит венгерскую экономику. Не позволим им решать наше будущее через наши головы. Я уже проголосовал", - написал венгерский премьер.

Национальная консультация в Венгрии является формой правительственного опроса граждан по ключевым вопросам, которая не имеет юридической силы, но используется властями как аргумент в политических дискуссиях.

Напомним, что ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство проведет "национальную консультацию" относительно того, поддерживают ли венгры вступление Украины в Европейский Союз.

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