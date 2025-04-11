Вступление Украины в Евросоюз "уничтожит Венгрию". Мы не позволим этого, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утверждает, что Брюссель заставляет Будапешт "принять членство Украины в Евросоюзе".

Об этом он написал на платформе Х, передает Цензор.НЕТ.

По его мнению, лидеры Евросоюза готовятся к продолжению войны в Украине и надеются, что ее вступление в блок поможет Киеву выйти победителем в борьбе с Россией.

Однако, по его словам, подобные замыслы будут разрушительными как для Украины, так и для самого ЕС.

"Судя по всему, страны Европы готовятся к продолжению войны. Они говорят, что Украина может выиграть войну и членство в Европейском Союзе поможет ей достичь этой цели. Это худшая из всех возможных идей. Украина не сможет выиграть эту войну", - сказал Орбан в программе венгерской радиостанции Kossuth.

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Глава венгерского правительства подтвердил, что Будапешт выступает против поспешного приема Украины в Евросоюз, поскольку это создаст серьезные риски в области безопасности, экономики и общественного порядка.

"Наше убеждение, и мое лично, заключается в том, что вступление Украины уничтожит Венгрию и уничтожит венгерские семьи. Это сведет на нет экономические результаты, которых мы достигли за последние 15 лет", - считает Орбан.

"Мы не позволим Брюсселю заставить нас принять членство Украины в ЕС. Это огромный вопрос, который имеет широкие последствия для нашей безопасности, экономики и сельского хозяйства. Мы спросим венгерский народ и будем действовать так, как он решит!" - добавил политик.

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Напомним, на следующей неделе в Венгрии пройдет инициированный Орбаном неформальный опрос среди населения, хотят ли они видеть Украину в ЕС.