Вступление Украины в Евросоюз "уничтожит Венгрию". Мы не позволим этого, - Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утверждает, что Брюссель заставляет Будапешт "принять членство Украины в Евросоюзе".
Об этом он написал на платформе Х, передает Цензор.НЕТ.
По его мнению, лидеры Евросоюза готовятся к продолжению войны в Украине и надеются, что ее вступление в блок поможет Киеву выйти победителем в борьбе с Россией.
Однако, по его словам, подобные замыслы будут разрушительными как для Украины, так и для самого ЕС.
"Судя по всему, страны Европы готовятся к продолжению войны. Они говорят, что Украина может выиграть войну и членство в Европейском Союзе поможет ей достичь этой цели. Это худшая из всех возможных идей. Украина не сможет выиграть эту войну", - сказал Орбан в программе венгерской радиостанции Kossuth.
Глава венгерского правительства подтвердил, что Будапешт выступает против поспешного приема Украины в Евросоюз, поскольку это создаст серьезные риски в области безопасности, экономики и общественного порядка.
"Наше убеждение, и мое лично, заключается в том, что вступление Украины уничтожит Венгрию и уничтожит венгерские семьи. Это сведет на нет экономические результаты, которых мы достигли за последние 15 лет", - считает Орбан.
"Мы не позволим Брюсселю заставить нас принять членство Украины в ЕС. Это огромный вопрос, который имеет широкие последствия для нашей безопасности, экономики и сельского хозяйства. Мы спросим венгерский народ и будем действовать так, как он решит!" - добавил политик.
Напомним, на следующей неделе в Венгрии пройдет инициированный Орбаном неформальный опрос среди населения, хотят ли они видеть Украину в ЕС.
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... хотів сказати одне - а обі%рав цілу Угорську націю.
Ах да... Угорщина сама не заробляє навіть на підтримку своїх штанів.
То мабуть утриманка повинна ******* поменше...
Чи необхідно хоча б раз викинути Орбана з Брюсселя, як ЗЄ викинули з Вашингтона, щоб дійшло?
***** якийсь.
Просто зайвий раз покаже європейцям і жителям самої Угорщини, який ти шматок л@йна Вітя
Що ми мелеш?
Це як? На танках приїдемо чи будемо дітей балістикою розстрілювати як твій cюзерен пиня моль?
Поки Україна кровю стікає, ця жаба просто танцює на трупах...
Колись давно знав одного угорця етнографа, що їздив на кацапію, збирав місцевий фолькльор.
Все це одна й та сама мразота. Андрофаги.
нагодуємо, вдягнемо, і виховаємо в козацькому дусі, нам не в перший раз
значить уральському цигану прийшла п...зла
і він це дуже добре знає
Это как ?
Как физически это повлияет на венгрию и их семьи ???
Что с ними может произойти ? Всполохнут внезапно синем пламенем , сдохнут от диареи , разверзнется земля под ногами ???
ЧТО ?????
(с) майже орбан