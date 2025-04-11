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Новости Членство Украины в ЕС Позиция Венгрии относительно Украины
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Вступление Украины в Евросоюз "уничтожит Венгрию". Мы не позволим этого, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утверждает, что Брюссель заставляет Будапешт "принять членство Украины в Евросоюзе".

Об этом он написал на платформе Х, передает Цензор.НЕТ.

По его мнению, лидеры Евросоюза готовятся к продолжению войны в Украине и надеются, что ее вступление в блок поможет Киеву выйти победителем в борьбе с Россией.

Однако, по его словам, подобные замыслы будут разрушительными как для Украины, так и для самого ЕС.

"Судя по всему, страны Европы готовятся к продолжению войны. Они говорят, что Украина может выиграть войну и членство в Европейском Союзе поможет ей достичь этой цели. Это худшая из всех возможных идей. Украина не сможет выиграть эту войну", - сказал Орбан в программе венгерской радиостанции Kossuth.

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Глава венгерского правительства подтвердил, что Будапешт выступает против поспешного приема Украины в Евросоюз, поскольку это создаст серьезные риски в области безопасности, экономики и общественного порядка.

"Наше убеждение, и мое лично, заключается в том, что вступление Украины уничтожит Венгрию и уничтожит венгерские семьи. Это сведет на нет экономические результаты, которых мы достигли за последние 15 лет", - считает Орбан.

"Мы не позволим Брюсселю заставить нас принять членство Украины в ЕС. Это огромный вопрос, который имеет широкие последствия для нашей безопасности, экономики и сельского хозяйства. Мы спросим венгерский народ и будем действовать так, как он решит!" - добавил политик.

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Напомним, на следующей неделе в Венгрии пройдет инициированный Орбаном неформальный опрос среди населения, хотят ли они видеть Украину в ЕС.

Автор: 

Венгрия (1943) членство в ЕС (1011) Виктор Орбан (461)


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Топ комментарии
+46
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11.04.2025 19:31
+45
Угорщині час на Родіну, к бярьозкам. Їхнє місце в ТС.
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11.04.2025 19:32
+28
Так тому и быть. Го хоум за Урал, как говорил Мао Цзэдун.
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11.04.2025 19:33
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11.04.2025 19:31 Ответить
вітя орбан признався що Україна таки Сильна держава - і Угорщина їй в підмьотки не годиться...
... хотів сказати одне - а обі%рав цілу Угорську націю.
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11.04.2025 20:12 Ответить
Угорщині час на Родіну, к бярьозкам. Їхнє місце в ТС.
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11.04.2025 19:32 Ответить
Ага... Челябінські "ували" заждалися...
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11.04.2025 19:41 Ответить
Так тому и быть. Го хоум за Урал, как говорил Мао Цзэдун.
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11.04.2025 19:33 Ответить
Це зведе нанівець економічні результати, яких ми досягли за останні 15 років", - вважає Орбан.
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11.04.2025 19:34 Ответить
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11.04.2025 19:55 Ответить
Ну що чмо угорське, відчуваєш пісець???? Але він наближається, і тобі скоріше за все треба робити " лижі" до свого дружка на Московії!!!
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11.04.2025 19:34 Ответить
Можна виключити Угорщину з ЄС і боятися не буде чого. 😁

Ах да... Угорщина сама не заробляє навіть на підтримку своїх штанів.

То мабуть утриманка повинна ******* поменше...

Чи необхідно хоча б раз викинути Орбана з Брюсселя, як ЗЄ викинули з Вашингтона, щоб дійшло?
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11.04.2025 19:36 Ответить
История порнографии в Венгрии в основном восходит к периоду после https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BA_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8 падения коммунизма в 1989 году. Производство и распространение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F порнографии было незаконным при социалистической системе, но законы были либерализованы с падением https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Венгерской Народной Республики. Разрешительная политика правительства вскоре вывела страну на передовые позиции европейской порнографической индустрии.
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11.04.2025 19:37 Ответить
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11.04.2025 19:57 Ответить
Гадав що частково, але вОно геть їбануте
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11.04.2025 19:39 Ответить
Це величезне питання, яке має широкі наслідки для нашої безпеки
***** якийсь.
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11.04.2025 19:39 Ответить
Вступ України в ЄС не знищить ніяку Угорщину!
Просто зайвий раз покаже європейцям і жителям самої Угорщини, який ти шматок л@йна Вітя
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11.04.2025 19:39 Ответить
Ета другоє - "Караул! Україна напала на Угорщину щоб її знищити" - санітаров в студію.
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11.04.2025 20:09 Ответить
"знищить Угорщину та знищить угорські сім'ї"
Що ми мелеш?
Це як? На танках приїдемо чи будемо дітей балістикою розстрілювати як твій cюзерен пиня моль?
Поки Україна кровю стікає, ця жаба просто танцює на трупах...
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11.04.2025 19:42 Ответить
Верещить, як Чаушеску.
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11.04.2025 19:42 Ответить
А як же кластери?
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11.04.2025 19:43 Ответить
Цыган совсем берега потерял..
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11.04.2025 19:43 Ответить
Мадярська наволоч, ми будем в Європейському Союзі, як кажуть іспанці- «si o si"!
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11.04.2025 19:44 Ответить
Вітя, вступ України у ЄС знищить тебе у першу чергу...
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11.04.2025 19:44 Ответить
Перебування мадярщини в ЄС нищить його. Цього не можна допустити.
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11.04.2025 19:50 Ответить
ах ти **** Gдокацапська !
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11.04.2025 19:51 Ответить
Нужно спасти Венгрию и выгнать из ЕС!🥴🤪😂🤣🤡🫡
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11.04.2025 19:57 Ответить
служив в 80 там. не міг зрозуміти їх любові до совка...
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11.04.2025 19:57 Ответить
цікаво за які такі досягнення останніх 15 років воно верещить? За ці роки угорці просрали весь той імпульс від вступу до ЄС і наразі їх вже румуни наздоганяють за розвитком економіки, не кажучи вже про хорватів та словенців, що давно попереду
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11.04.2025 19:58 Ответить
ДЕБІЛ!!!
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11.04.2025 19:58 Ответить
Ханти, мансі, угри - однокоріневі народності. Мордва, мокші, меря - туди ж. У них одна мова.
Колись давно знав одного угорця етнографа, що їздив на кацапію, збирав місцевий фолькльор.
Все це одна й та сама мразота. Андрофаги.
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11.04.2025 20:02 Ответить
Эстонцы оттуда же, а какое различие.
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11.04.2025 20:07 Ответить
Вiтє, не тiльки Украiна, а навiдь яйця заважають! Допоможем?
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11.04.2025 20:05 Ответить
не дамо братів-мадярів в обіду, приймемо до складу України в якості 26-ої області

нагодуємо, вдягнемо, і виховаємо в козацькому дусі, нам не в перший раз
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11.04.2025 20:12 Ответить
Не-не. Этнические венгры составляют 0,2% населения Украины(и проблем хватало), добавить к ним еще 9,5 миллионов та еще "радость".
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11.04.2025 20:31 Ответить
Пишуть що плешивий гітлер з рашки вітька орбіта у дупу пердолить. Томи вітьок за х.йла і топить….
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11.04.2025 20:20 Ответить
Працювати треба, жаба МУДЬЯрська, а не квакати сидячи на шії інших членів ЄС та ще і з Параші сербаючи.
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11.04.2025 20:35 Ответить
Цей балабол заявляв, що України не існує, а зараз скиглить, що Україна знищить Угорщину.
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11.04.2025 20:35 Ответить
ну все
значить уральському цигану прийшла п...зла
і він це дуже добре знає
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11.04.2025 20:38 Ответить
Может Мерц найдёт к ним подход?
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11.04.2025 21:12 Ответить
А ну-ка подождите, а откуда взялись венгры на словянских землях? Сидели бы лучше молча в тряпочку!
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11.04.2025 21:21 Ответить
Ідіот. Ніхто не бачить Україну у Европі. Ну можуть ще з десяток міліонів, хоча за багато, біженців прибудуть. А так - це жах для европейців - нема вже, майже, тих хто бажав до Европи - кровавий дракон знищив майже всіх патріотів - залишились патріоти рашистів.
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11.04.2025 21:34 Ответить
«Вступ України знищить Угорщину та знищить угорські сім'ї»…

Это как ?
Как физически это повлияет на венгрию и их семьи ???
Что с ними может произойти ? Всполохнут внезапно синем пламенем , сдохнут от диареи , разверзнется земля под ногами ???
ЧТО ?????
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11.04.2025 21:39 Ответить
Тобто причина вже не в утисках угромовних?
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11.04.2025 21:40 Ответить
В першу чергу розширимо Закарпатську область
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11.04.2025 21:46 Ответить
Жирний боров розуміє вже, шо трошка не на того поставив. іде ва-банк
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11.04.2025 22:12 Ответить
потрібно ЗСУ провести СВО на теріторію Угорщини щоб звільнити країну від хунти Орбана
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11.04.2025 22:16 Ответить
ще таке Угорщина? це ісконо історичні землі України
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11.04.2025 22:18 Ответить
А скільки у Угорщини дивізій для недопущення?
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11.04.2025 22:32 Ответить
Наконец по теме бэвкнул торбан! Конечно так Витёк --- именно хотим в ЕС только по этой причине! И так будет.
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11.04.2025 23:11 Ответить
У парламенті Угорщини було встановлено статую генерала Міклоша Горті - поплічника Гітлера. Орбан - поплічник Путіна. https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/09/2/7146067/
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11.04.2025 23:53 Ответить
"Якщо Україна ввійде в ЄС, то Угорщина вийде з іншого боку!"
(с) майже орбан
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12.04.2025 01:16 Ответить
 
 