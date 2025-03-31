Польша пытается убедить Венгрию открыть переговоры о вступлении Украины в ЕС, - министр Шлапка

Польское председательство в ЕС ведет переговоры с Венгрией относительно открытия первого переговорного кластера о членстве Украины в Евросоюзе еще в первом полугодии 2024 года.

Об этом заявил министр по вопросам ЕС в правительстве Польши Адам Шлапка, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Во время Польского председательства поддержка Украины все время продолжается, передаются очередные транши помощи. Мы также стараемся продвигаться в вопросах расширения. Мы все время пытаемся убеждать наших партнеров, прежде всего имею в виду венгерских партнеров, чтобы во время Польского председательства можно было открыть первый переговорный кластер", - подчеркнул он.

Кроме этого, важной задачей Польша считает продолжение санкционной политики против России. В январе все 15 пакетов санкций были продлены, а также принят 16-й пакет, включающий ограничения на импорт российского алюминия и санкции против более 2 тысяч физических лиц и 500 компаний.

Среди других достижений польского председательства Шлапка назвал включение оборонного проекта "Щит Восток" в "Белую книгу" ЕС, выделение почти 2 млрд евро помощи для Молдовы, а также борьбу с дезинформацией в рамках инициативы "Демократический щит".

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