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Новости Членство Украины в ЕС Позиция Венгрии относительно Украины
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Польша пытается убедить Венгрию открыть переговоры о вступлении Украины в ЕС, - министр Шлапка

Польша готовит очередной пакет военной помощи Украине

Польское председательство в ЕС ведет переговоры с Венгрией относительно открытия первого переговорного кластера о членстве Украины в Евросоюзе еще в первом полугодии 2024 года.

Об этом заявил министр по вопросам ЕС в правительстве Польши Адам Шлапка, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Во время Польского председательства поддержка Украины все время продолжается, передаются очередные транши помощи. Мы также стараемся продвигаться в вопросах расширения. Мы все время пытаемся убеждать наших партнеров, прежде всего имею в виду венгерских партнеров, чтобы во время Польского председательства можно было открыть первый переговорный кластер", - подчеркнул он.

Кроме этого, важной задачей Польша считает продолжение санкционной политики против России. В январе все 15 пакетов санкций были продлены, а также принят 16-й пакет, включающий ограничения на импорт российского алюминия и санкции против более 2 тысяч физических лиц и 500 компаний.

Среди других достижений польского председательства Шлапка назвал включение оборонного проекта "Щит Восток" в "Белую книгу" ЕС, выделение почти 2 млрд евро помощи для Молдовы, а также борьбу с дезинформацией в рамках инициативы "Демократический щит".

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Автор: 

Венгрия (1936) Польша (8405) Украина (44926) членство в ЕС (1002)


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Безглуздо. Вони гроші та газ від мАцкви отримують, а чим більше ви з ними носитесь, тим більше ці присоски набивають собі ціну у ваших очах, і очах мАцкви.
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31.03.2025 15:37 Ответить
100% тактика ***** і вона працює ! Чим більше ти бикуєш - тим більше , до тебе , прислухаються !
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31.03.2025 16:01 Ответить
Польща намагається переконати Угорщину

Її б краще не переконувати, а випалити!
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31.03.2025 15:37 Ответить
Не "Угорщина" - а "уряд Угорщини"
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31.03.2025 15:38 Ответить
Україна повинна переконувати ЄС в необхідності виходу Угорщини з ЄС
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31.03.2025 15:46 Ответить
Переконувати словами - марна справа. Переконувати уряд Угорщини слід дієвими економічними аргументами з боку партнерів по ЄС.
Такими аргументами, щоб спроби блокування чинним урядом Угорщини рішень ЄС викликали відчутні економічні наслідки, які швидко змінюють симпатії виборців провладної партії, яка обслуговує кремль.
Такі можливості економічної аргументації є в усіх членів ЄС.
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31.03.2025 15:49 Ответить
Про що можна переконувати , коли нафта з рашки до угорщини й досі йде через Україну ?!
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31.03.2025 16:02 Ответить
 
 