Польша завершила строительство электронного заграждения на государственной границе с Беларусью

Польша сообщила о завершении строительства электронного заграждения на государственной границе с Беларусью.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел Польши в соцсети фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"На участке восточной границы протяженностью 206 километров установлена дополнительная линия камер для мониторинга внешней стороны ограждения, а для освещения технической дороги установлены светодиодные лампы. Также созданы дополнительные точки видеонаблюдения для защиты водопропускных объектов", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в ведомстве рассказали, что был внедрен механизм, который использует искусственный интеллект для классификации сигналов тревоги с волоконно-оптических кабелей обнаружения.

Стоимость работ составила более 125 миллионов злотых (около 32,5 миллиона долларов).

Ранее сообщалось, что Польша планирует разместить противопехотные мины на границе с Россией и Беларусью в рамках программы "Восточный щит".

Также Литва заявляла, что планирует заминировать границу с Россией и Беларусью.

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