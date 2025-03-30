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Новости Заграждения на границе Польши и Беларуси
3 424 19

Польша завершила строительство электронного заграждения на государственной границе с Беларусью

Польша завершила строительство электронного заграждения на государственной границе с Беларусью

Польша сообщила о завершении строительства электронного заграждения на государственной границе с Беларусью.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел Польши в соцсети фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"На участке восточной границы протяженностью 206 километров установлена дополнительная линия камер для мониторинга внешней стороны ограждения, а для освещения технической дороги установлены светодиодные лампы. Также созданы дополнительные точки видеонаблюдения для защиты водопропускных объектов", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в ведомстве рассказали, что был внедрен механизм, который использует искусственный интеллект для классификации сигналов тревоги с волоконно-оптических кабелей обнаружения.

Стоимость работ составила более 125 миллионов злотых (около 32,5 миллиона долларов).

Ранее сообщалось, что Польша планирует разместить противопехотные мины на границе с Россией и Беларусью в рамках программы "Восточный щит".

Также Литва заявляла, что планирует заминировать границу с Россией и Беларусью.

Читайте также: Литва может заминировать границу с Беларусью и РФ

Автор: 

Беларусь (7888) граница (5260) Польша (8405)


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Топ комментарии
+8
Як в тому анекдоті:
- а точно паркан заввишки 10 метрів по всьому периметру?
- так.
- а точно усі українці покинули росію?
- так.
- тоді під верх паркану усе бетоном.
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30.03.2025 20:39
+2
Треба було не єлектронного а єлектричного. ТОму що мігранти з Африки і бульбогебня лізуть в Польщу як мухи на мед. А так, звіздане тисяч 5 вольт напруги, то більше не полізуть, якщо уціліють.
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30.03.2025 20:29
+2
Це завадить не тільки дронам, а навіть балістичним ракетам перетинати кордон. Але рольники-це буде головний шит
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30.03.2025 20:31
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Правила форума Совет форумчан
Треба було не єлектронного а єлектричного. ТОму що мігранти з Африки і бульбогебня лізуть в Польщу як мухи на мед. А так, звіздане тисяч 5 вольт напруги, то більше не полізуть, якщо уціліють.
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30.03.2025 20:29 Ответить
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30.03.2025 20:55 Ответить
33 ярдів величезних витрат за дибільну демократію Заходу. Право демократія н ема нічого. є генноцид українців і побудова нового Єрусалиму, і є шантаж неграми і т.п. західних норм путіним і лукашенком. та було поставити снайперів на цій смузі і негрів чи подібних розстрілювати як кацапи розстрілюють полонених. і не треба 33 ярдів і ніжто не сунеться.
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30.03.2025 21:09 Ответить
Це завадить не тільки дронам, а навіть балістичним ракетам перетинати кордон. Але рольники-це буде головний шит
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30.03.2025 20:31 Ответить
А якщо не спрацює , то сердито покоптять атмосферу F-35ими.
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30.03.2025 20:51 Ответить
Як в тому анекдоті:
- а точно паркан заввишки 10 метрів по всьому периметру?
- так.
- а точно усі українці покинули росію?
- так.
- тоді під верх паркану усе бетоном.
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30.03.2025 20:39 Ответить
🤣👏👍
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30.03.2025 20:44 Ответить
Називається: - Всеріться зі страху казламорді ракети з шахедами від того розпилу бабла!!!
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30.03.2025 20:49 Ответить
і на додаток замінувати по періметру у ширину 20м. буде супер !!!
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30.03.2025 20:57 Ответить
На нашому з росією кордоні треба буде бійниці з кулеметами через кожні 100 метрів розміщувати.
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30.03.2025 21:08 Ответить
Напругу треба 380 В.
Будуть чіпси...
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30.03.2025 21:11 Ответить
яких 380? 5-10 кВ не менше! І по землі!Тоді напруга кроку валитиме мавп за 50м до загородження.
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30.03.2025 22:27 Ответить
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30.03.2025 21:13 Ответить
Видеокамеры, светодиодные лампы... Херня какая... Проволоку спрятать в траве и напряжение 2000 вольт , а сверху плакат Добро пожаловать, дорогие друзья. Мы вам очень рады.
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30.03.2025 21:18 Ответить
Достатньо, просто, вішати, отих йолопів на деревах, навпроти їх спроб прориву кордону! І білорусам, якось воно буде до душі, які супроводжують їх! Очевидне і наочне, їх майбутнє!!
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30.03.2025 21:19 Ответить
Зверніть увагу на вартість у поляків. А пам'ятаєте за скільки Яценік побудував стіну з рашкою? Мільярд долларів здається? Але питання в іншому,де вона взагалі?)
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30.03.2025 22:03 Ответить
Трулійон секстіліонів.

"В грудні 2021 року було оголошено про завершення проєкту, загальна його вартість склала 2,5 млрд грн. (тобто 92,6 млн. $ )Загалом було облаштовано 403 км протитранспортних ровів, збудовано 332 км рокадних доріг, 149 переходів доріг через яри, 99 км металевих парканів та 62 км загороджень зі спіралі «Єгоза»".
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31.03.2025 00:32 Ответить
На додачу.
У межах президентського проєкту «Велике будівництво» позаминулого року відремонтували 7288 км доріг. Середня вартість 1 км - 20,7 млн грн.

Тобто якщо 2,5 млр. грн., які витратив Яценюк, поділити на 20,7 млн. грн. (вартість за км.) то це виходить що цієї суми вистачило б зеленському лише на 120 км. доріг.
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31.03.2025 00:46 Ответить
 
 