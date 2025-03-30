Польша завершила строительство электронного заграждения на государственной границе с Беларусью
Польша сообщила о завершении строительства электронного заграждения на государственной границе с Беларусью.
Об этом сообщило Министерство внутренних дел Польши в соцсети фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"На участке восточной границы протяженностью 206 километров установлена дополнительная линия камер для мониторинга внешней стороны ограждения, а для освещения технической дороги установлены светодиодные лампы. Также созданы дополнительные точки видеонаблюдения для защиты водопропускных объектов", - говорится в сообщении.
Кроме этого, в ведомстве рассказали, что был внедрен механизм, который использует искусственный интеллект для классификации сигналов тревоги с волоконно-оптических кабелей обнаружения.
Стоимость работ составила более 125 миллионов злотых (около 32,5 миллиона долларов).
Ранее сообщалось, что Польша планирует разместить противопехотные мины на границе с Россией и Беларусью в рамках программы "Восточный щит".
Также Литва заявляла, что планирует заминировать границу с Россией и Беларусью.
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- а точно паркан заввишки 10 метрів по всьому периметру?
- так.
- а точно усі українці покинули росію?
- так.
- тоді під верх паркану усе бетоном.
Будуть чіпси...
"В грудні 2021 року було оголошено про завершення проєкту, загальна його вартість склала 2,5 млрд грн. (тобто 92,6 млн. $ )Загалом було облаштовано 403 км протитранспортних ровів, збудовано 332 км рокадних доріг, 149 переходів доріг через яри, 99 км металевих парканів та 62 км загороджень зі спіралі «Єгоза»".
У межах президентського проєкту «Велике будівництво» позаминулого року відремонтували 7288 км доріг. Середня вартість 1 км - 20,7 млн грн.
Тобто якщо 2,5 млр. грн., які витратив Яценюк, поділити на 20,7 млн. грн. (вартість за км.) то це виходить що цієї суми вистачило б зеленському лише на 120 км. доріг.