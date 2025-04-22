Орбан проголосував проти членства України в ЄС на національній консультації в Угорщині. ФОТО
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан узяв участь у національній консультації, в рамках якої громадян опитують щодо підтримки членства України в Європейському Союзі. На бюлетені він поставив позначку у графі "проти".
Про це Орбан повідомив на своїй сторінці у фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
"Брюссель і партія 'Тиса' підтримують вступ України до ЄС. Це знищить угорську економіку. Не дозволимо їм вирішувати наше майбутнє через наші голови. Я вже проголосував", – написав угорський прем’єр.
Національна консультація в Угорщині є формою урядового опитування громадян щодо ключових питань, що не має юридичної сили, але використовується владою як аргумент у політичних дискусіях.
Нагадаємо, що раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що уряд проведе "національну консультацію" щодо того, чи підтримують угорці вступ України до Європейського Союзу.
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Аффтар, сідай, двійка!
-"Короче, говорим Украине что берём, но нужен кто-то, кто всегда будет против, чтоб вопрос висел, долго и нудно, пока не выбьем себе лучшие условия. Итак, кто будет козлом отпущения?"
-"Орбан"
-"Да, пусть будет Орбан"
-"Внатуре"
Договор о корисних копалинах, на этом фоне, требует хирургической выверенности...
Теж мені новина.