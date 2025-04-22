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Новини Фото Опитування в Угорщині щодо вступу України в ЄС
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Орбан проголосував проти членства України в ЄС на національній консультації в Угорщині. ФОТО

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан узяв участь у національній консультації, в рамках якої громадян опитують щодо підтримки членства України в Європейському Союзі. На бюлетені він поставив позначку у графі "проти".

Про це Орбан повідомив на своїй сторінці у фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

Орбан виступив проти вступу України до ЄС

"Брюссель і партія 'Тиса' підтримують вступ України до ЄС. Це знищить угорську економіку. Не дозволимо їм вирішувати наше майбутнє через наші голови. Я вже проголосував", – написав угорський прем’єр.

Національна консультація в Угорщині є формою урядового опитування громадян щодо ключових питань, що не має юридичної сили, але використовується владою як аргумент у політичних дискусіях.

Нагадаємо, що раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що уряд проведе "національну консультацію" щодо того, чи підтримують угорці вступ України до Європейського Союзу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вступ України до Євросоюзу "знищить Угорщину". Ми не дозволимо цього, - Орбан

Автор: 

Угорщина (2278) членство в ЄС (1252) Віктор Орбан (556)


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Топ коментарі
+25
Настійки противний підар, що це просто пипец
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22.04.2025 17:01
+22
Так звана угорщина- зайва країна в ЄС. Країна-паразит, країна - холуй кремля.
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22.04.2025 17:04
+15
У Орбана при слові "Україна" починається діарея, а при слові "Москва" активне виділення слини!
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22.04.2025 17:05
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Настійки противний підар, що це просто пипец
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22.04.2025 17:01 Відповісти
мінірашист.
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22.04.2025 17:33 Відповісти
Не "угорщина", а "уйобщина" чи "муд'ярщина", не "орбан", а "*****" або "*****".
Аффтар, сідай, двійка!
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22.04.2025 17:02 Відповісти
Пора бы этого агента КГБ зашкварить к бениной маме, чтобы не мутил воду недоносок.
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22.04.2025 17:04 Відповісти
Так звана угорщина- зайва країна в ЄС. Країна-паразит, країна - холуй кремля.
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22.04.2025 17:04 Відповісти
У Орбана при слові "Україна" починається діарея, а при слові "Москва" активне виділення слини!
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22.04.2025 17:05 Відповісти
підар вітя орбан - то ти в ЄС нафуй непотрібен, диверсант **************
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22.04.2025 17:05 Відповісти
Відправте Орбана на родіну, в Ханти-Мансійськ (Йомвош).
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22.04.2025 17:06 Відповісти
Перекрийте їм кордон на декілька днів і газопровод Дружба. Нехай голосують далі.
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22.04.2025 17:06 Відповісти
Орбан клав не це, бо його завдання це особисте збагачення
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22.04.2025 17:16 Відповісти
В Трампа стреляли в Фицо стреляли,таки бог любит троицу..
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22.04.2025 17:06 Відповісти
В путлера
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22.04.2025 17:09 Відповісти
Такі да.
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22.04.2025 17:13 Відповісти
Щось стрільба не допомогає, може на гілляку спробувати
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22.04.2025 17:14 Відповісти
Там в ЕС вот прям 100% было заседание:

-"Короче, говорим Украине что берём, но нужен кто-то, кто всегда будет против, чтоб вопрос висел, долго и нудно, пока не выбьем себе лучшие условия. Итак, кто будет козлом отпущения?"
-"Орбан"
-"Да, пусть будет Орбан"
-"Внатуре"

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22.04.2025 17:07 Відповісти
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22.04.2025 17:08 Відповісти
Рашисты всеми способами препятствуют интеграции Украины в цивилизованный мир. Не только НАТО, но и ЕС.
Договор о корисних копалинах, на этом фоне, требует хирургической выверенности...
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22.04.2025 17:09 Відповісти
Орбан - як би вам ху...ло стільки заплатив то ви теж так проголосували
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22.04.2025 17:12 Відповісти
гніда
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22.04.2025 17:20 Відповісти
Сонце зійшло на сході. путін - *****. Орбан проголосував проти України.
Теж мені новина.
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22.04.2025 17:20 Відповісти
Та невже? Ує*ан є у*баном!
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22.04.2025 17:25 Відповісти
Організаційно ЄС подібна на польський Сейм шістнадцятого століття,де кожен напівп"яний шляхтич міг крикнути "нє пазвалям!"(не дозволяю) і заблокувати будь яке рішення.Жеч Посполіта була в той час могутньою країною зі всіма шансами стати імперією але ото ідіотичне "нє пазвалям" привело що Польщу поділили між собою сусіди (причому ділили не один раз) і та шляхта,що попала під рашку десь в Сибіру не то що кричала "позвалям нє пазвалям",вона взагалі забула що є поляками...
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22.04.2025 17:27 Відповісти
Оце так несподіванка! А ми ж так розраховували на позитивний результат 😂
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22.04.2025 17:40 Відповісти
****** зелена підарня пішла на всі поступки мадярам, які ті вимагали, й навіть після цього вони роблять таке...
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22.04.2025 17:57 Відповісти
Пока в ЕС есть орбаны и фицо, Украине там делать нечего!
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22.04.2025 18:02 Відповісти
Ми це запам'ятаємо, Вітьок!
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22.04.2025 19:13 Відповісти
 
 