УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9697 відвідувачів онлайн
Новини Переговори з Україною щодо нацменшин
1 422 9

Діалог має бути продовжений, - Стефанішина про відтермінування Угорщиною переговорів з Україною щодо нацменшин

віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина

Віцепрем'єрка з євроінтеграції-міністерка юстиції Ольга Стефанішина відреагувала на перенесення Угорщиною консультацій щодо нацменшин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міністерства юстиції.

"Вважаю, що діалог має бути продовжений", - заявила посадовиця.

Також читайте: МЗС про затримання українця в Будапешті: Угорській владі пора покласти край антиукраїнській істерії

Нагадаємо, угорська сторона відтермінувала заплановані на 12 травня в Ужгороді переговори з українською делегацією. Зустріч мала стати початком регулярного діалогу щодо виконання 11 рекомендацій Будапешту.

Автор: 

Угорщина (2411) консультації (51) нацменшини (196) Стефанішина Ольга спецуповноважена (391)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
та почліну воно їм, основне пропхати якусь міфічну дурню, щоб потім перевести стрілки на щелепозвихнених організмів та довбати про їхні пекельні борошна у вадах розвитку.
показати весь коментар
11.05.2025 09:41 Відповісти
То вже, як ***** накаже Орбану.
показати весь коментар
11.05.2025 09:42 Відповісти
Aleksander Lukashenko

Не просохли ще. Кацапи так побєдобєсіє дедів проливать, що тільки на третій день можна ложку від виделки відрізнити.

11.05.2025 09:18
показати весь коментар
11.05.2025 09:43 Відповісти
Треба прибрати з Конституції термін "нацменшини", як у Франції. Ми ж в Європу йдемо!
показати весь коментар
11.05.2025 09:49 Відповісти
Навіщо нам що каже ця малороска? Вона повинна висіти рядом із лукаш!
показати весь коментар
11.05.2025 10:18 Відповісти
Перед усяким гуамном ще принижуватися . Та пішли вони попід йух , фашисти . Як не гітлеру лизали то зараз путлєру .
показати весь коментар
11.05.2025 10:26 Відповісти
ну на венгрии нема фашизма, а из рашистов там только двое - сийярто и орбан... хорошо хоть в Сербии вучич нифига не решает...
показати весь коментар
11.05.2025 11:00 Відповісти
малюк все пересрав 20 років були шпигуни і перед перемовинами необхідними для вступу в ЄС зірвав спеціально мабуть малюк засланий з Угорщини або кацапщини. Із за руху в ЄС розвязалася війна загинули тисячі людей і якась нікчема ставе палки в колеса
показати весь коментар
11.05.2025 11:15 Відповісти
показати весь коментар
11.05.2025 13:22 Відповісти
 
 