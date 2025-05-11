Діалог має бути продовжений, - Стефанішина про відтермінування Угорщиною переговорів з Україною щодо нацменшин
Віцепрем'єрка з євроінтеграції-міністерка юстиції Ольга Стефанішина відреагувала на перенесення Угорщиною консультацій щодо нацменшин.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міністерства юстиції.
"Вважаю, що діалог має бути продовжений", - заявила посадовиця.
Нагадаємо, угорська сторона відтермінувала заплановані на 12 травня в Ужгороді переговори з українською делегацією. Зустріч мала стати початком регулярного діалогу щодо виконання 11 рекомендацій Будапешту.
Не просохли ще. Кацапи так побєдобєсіє дедів проливать, що тільки на третій день можна ложку від виделки відрізнити.
11.05.2025 09:18