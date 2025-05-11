РУС
Диалог должен быть продолжен, - Стефанишина об отсрочке Венгрией переговоров с Украиной по нацменьшинствам

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина

Вице-премьер по евроинтеграции-Министр юстиции Ольга Стефанишина отреагировала на перенос Венгрией консультаций по нацменьшинствам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Министерства юстиции.

"Считаю, что диалог должен быть продолжен", - заявила чиновница.

Также читайте: МИД о задержании украинца в Будапеште: Венгерским властям пора положить конец антиукраинской истерии

Напомним, венгерская сторона отсрочила запланированные на 12 мая в Ужгороде переговоры с украинской делегацией. Встреча должна была стать началом регулярного диалога по выполнению 11 рекомендаций Будапешта.

та почліну воно їм, основне пропхати якусь міфічну дурню, щоб потім перевести стрілки на щелепозвихнених організмів та довбати про їхні пекельні борошна у вадах розвитку.
11.05.2025 09:41 Ответить
То вже, як ***** накаже Орбану.
11.05.2025 09:42 Ответить
Aleksander Lukashenko

Не просохли ще. Кацапи так побєдобєсіє дедів проливать, що тільки на третій день можна ложку від виделки відрізнити.

11.05.2025 09:18
11.05.2025 09:43 Ответить
Треба прибрати з Конституції термін "нацменшини", як у Франції. Ми ж в Європу йдемо!
11.05.2025 09:49 Ответить
Навіщо нам що каже ця малороска? Вона повинна висіти рядом із лукаш!
11.05.2025 10:18 Ответить
Перед усяким гуамном ще принижуватися . Та пішли вони попід йух , фашисти . Як не гітлеру лизали то зараз путлєру .
11.05.2025 10:26 Ответить
ну на венгрии нема фашизма, а из рашистов там только двое - сийярто и орбан... хорошо хоть в Сербии вучич нифига не решает...
11.05.2025 11:00 Ответить
малюк все пересрав 20 років були шпигуни і перед перемовинами необхідними для вступу в ЄС зірвав спеціально мабуть малюк засланий з Угорщини або кацапщини. Із за руху в ЄС розвязалася війна загинули тисячі людей і якась нікчема ставе палки в колеса
11.05.2025 11:15 Ответить
11.05.2025 13:22 Ответить
 
 