Диалог должен быть продолжен, - Стефанишина об отсрочке Венгрией переговоров с Украиной по нацменьшинствам

Вице-премьер по евроинтеграции-Министр юстиции Ольга Стефанишина отреагировала на перенос Венгрией консультаций по нацменьшинствам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Министерства юстиции.

"Считаю, что диалог должен быть продолжен", - заявила чиновница.

Напомним, венгерская сторона отсрочила запланированные на 12 мая в Ужгороде переговоры с украинской делегацией. Встреча должна была стать началом регулярного диалога по выполнению 11 рекомендаций Будапешта.