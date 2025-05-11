Диалог должен быть продолжен, - Стефанишина об отсрочке Венгрией переговоров с Украиной по нацменьшинствам
Вице-премьер по евроинтеграции-Министр юстиции Ольга Стефанишина отреагировала на перенос Венгрией консультаций по нацменьшинствам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Министерства юстиции.
"Считаю, что диалог должен быть продолжен", - заявила чиновница.
Напомним, венгерская сторона отсрочила запланированные на 12 мая в Ужгороде переговоры с украинской делегацией. Встреча должна была стать началом регулярного диалога по выполнению 11 рекомендаций Будапешта.
Не просохли ще. Кацапи так побєдобєсіє дедів проливать, що тільки на третій день можна ложку від виделки відрізнити.
11.05.2025 09:18